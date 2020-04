Wall Street progresse, la pandémie semble marquer le pas

(Boursier.com) — La Bourse de New York progresse mardi, les investisseurs s'appuyant sur un ralentissement de la pandémie de Covid-19 en Europe et à New York, l'épicentre de la pandémie aux Etats-Unis. L'annonce d'une amélioration du commerce extérieur chinois en mars a délivré l'espoir d'une sortie de crise dans les mois à venir. Les cours du pétrole ont replongé, les marchés doutant de l'efficacité des baisses de production décidées dimanche par l'Opep, et d'autres pays, dont la Russie et les Etats-Unis. Les banques JP Morgan Chase et Wells Fargo ont ouvert la saison des résultats du 1er trimestre, par des chiffres plombés, sans grande surprise, par le coronavirus.

A deux heures de la clôture, l'indice Dow Jones gagne 2,27% à 23.921 points, tandis que l'indice large S&P 500 prend 2,84% à 2.840 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, progresse de 3,83% à 8.506 pts.

En Europe, où les marchés ont rouvert mardi après 4 jours fériés pour Pâques, l'EuroStoxx 50 a gagné 0,86%, tandis qu'à Paris, le CAC 40 a fini en hausse de 0,38%. Plus tôt dans la journée en Asie, le Shanghai Composite a rebondi de 1,6% et le Nikkei a grimpé de 3,1%.

Les exportations chinoises redémarrent plus vite que prévu

Les chiffres du commerce extérieur se sont nettement améliorés en Chine en mars, même s'ils restent encore en recul. Les exportations ont ainsi baissé de 6,6% sur un an, tandis que les importations ont diminué de 0,9% par rapport à mars 2019. Les analystes interrogés par 'Reuters' attendaient une chute de 14% des exportations en mars, après le plongeon de 17,2% observé en janvier-février.

Ces chiffres sont donc bien meilleurs que ceux anticipés par les économistes, et reflètent un redémarrage de la production des usines dans le pays, même si la crise du coronavirus semble devoir maintenir les échanges sous pression au cours des prochains mois.

La Chine avait déjà surpris il y a quelques jours, affichant des indices PMI manufacturier et non manufacturier de nouveau au-dessus de la ligne des 50, à 52, c'est-à-dire en terrain de croissance. En outre, les ventes de voitures auraient nettement repris en Chine, les habitants ne possédant pas de voitures souhaitant en acheter une, notamment pour éviter les transports publics où les risques de contamination sont plus importants. Le patron de la filiale chinoise de Volkswagen a ainsi indiqué que les commandes redémarrent fortement dans le pays.

"Le pire est passé" à New York, selon le gouverneur Cuomo

Aux Etats-Unis, les marchés surveillent l'évolution de l'épidémie, qui semble confirmer qu'elle marque le pas, notamment à New York, l'Etat le plus touché. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a estimé lundi que "le pire est passé" dans cet Etat, notant un recul du nombre d'hospitalisations, d'intubations et d'admission en soins intensifs depuis plusieurs jours. M. Cuomo a estimé que les mesures de distanciation sociale fonctionnaient bien, et a exhorté les New-Yorkais à continuer à les respecter.

Mardi soir, environ 584.000 cas de Covid-19 ont été détectés aux Etats-Unis et le nombre de morts a dépassé 24.400, tandis que plus de 44.000 personnes ont été déclarées guéries. Dans le monde, le nombre de personnes affectées par Covid-19 est désormais de l'ordre de 1,95 million et le nombre de morts a dépassé les 123.000.

L'épidémie ralentit aussi dans certains pays d'Europe, en particulier en Italie, où le nombre de nouveaux cas d'infection quotidiens est ressorti mardi au plus bas depuis un mois, le 13 mars dernier. Plusieurs pays européens commencent par ailleurs à lever partiellement les restrictions, dont l'Autriche, le Danemark, l'Italie et Espagne. La France a de son côté prolongé ses mesures de confinement de 4 semaines supplémentaires, jusqu'au 11 mai.

Donald Trump polémique avec les gouverneurs démocrates

Aux Etats-Unis, une polémique politique s'est déclenchée entre Donald Trump et les gouverneurs de plusieurs Etats dirigés par des démocrates. La dispute porte sur le rythme et la façon de gérer la levée des mesures de restriction : le président américain a reproché lundi à des gouverneurs de prendre seuls des décisions concernant la fin des mesures de restriction, estimant que dans ce domaine, "l'autorité du président est totale" et que les "gouverneurs le savent".

Ses remarques interviennent après que les gouverneurs de trois Etats de l'ouest américain (Californie, Washington et Oregon) ont annoncé un "pacte régional pour la reprise" par lequel ils s'engagent à coordonner leurs plan de levée des restrictions prises pour juguler la pandémie. Plusieurs Etats de l'Est ( New York, New Jersey, Connecticut, Delaware, Pennsylvanie et Rhode Island) ont eux aussi prévu de se coordonner pour gérer la sortie de crise. Le gouverneur de New York Andrew Cuomo a répliqué à Donald Trump que "les Etats-Unis ne sont pas dirigés par un Roi".

De son côté, l'ancien président démocrate Barack Obama a annoncé mardi son soutien à la campagne de Joe Biden (son ancien vice-président) dans la course à la Maison Blanche face à Donald Trump lors de l'élection du 3 novembre prochain. "Joe a la personnalité et l'expérience pour nous guider dans les heures les plus sombres", a déclaré l'ancien président américain dans une vidéo, estimant qu'"il est temps (pour les Américains, ndlr) de se battre pour ce en quoi nous croyons". Barack Obama a promis de s'engager dans cette campagne pour "soutenir son ami".

Le pétrole rechute près des 20$ le baril de brut WTI

Sur les marché pétroliers, les cours sont repartis à la baisse mardi, les investisseurs doutant de l'efficacité de l'accord entre l'Opep et d'autres pays producteurs, dont la Russie, les Etats-Unis et la Canada, pour réduire la production mondiale. Mardi soir, le cours du baril de brut léger américain WTI cède 7,5% à 20,72$ pour le contrat à terme de mai sur le Nymex, et le Brent de la Mer du Nord perd 6,7% à 29,59$.

L'accord conclu dimanche soir stipule que l'Opep+ va réduire sa production de 9,7 millions de barils par jour par rapport à son niveau de production d'octobre 2018. Par ailleurs, trois autres pays, les Etats-Unis, le Brésil et la Canada, vont contribuer à l'effort pour 3,7 mbj supplémentaires. Mais dans la mesure où la production actuelle de l'Opep+ est supérieure à celle à la date de référence d'octobre 2018, c'est un total de 14,5 Mbj (par rapport aux niveaux de production de début avril) qui seraient retirés du marché par l'Opep+.

Il reste que les experts doutent de l'efficacité de l'accord, notamment parce que la demande mondiale a chuté encore davantage, de l'ordre de 30% à 35% en raison des mesures de confinements prises pour freiner la propagation de l'épidémie de Covid-19 dans le monde.

VALEURS A SUIVRE

JP Morgan (-3%) durcit les conditions d'octroi de crédits immobiliers afin de compenser l'impact de la crise du coronavirus. La banque a annoncé pour son premier trimestre fiscal des revenus totalisant 29,1 milliards de dollars, en repli de 3% environ en glissement annuel, pour un bénéfice par action de 78 cents à comparer aux 2,65$ de l'an dernier. La provision pour pertes de crédit au premier trimestre est ressortie au niveau élevé de 8,3 milliards de dollars, contre 1,5 milliard sur le trimestre comparable de l'an dernier. Le bénéfice net trimestriel a atteint tout de même 2,9 milliards de dollars.

Wells Fargo (-4%) annonce pour son premier trimestre un chiffre d'affaires de 17,7 milliards de dollars, contre 21,6 milliards un an avant. Le bénéfice par action est d'un cent seulement, contre 61 cents un an plus tôt. La provision pour pertes de crédit atteint 4 milliards de dollars contre 845 millions de dollars sur le trimestre comparable de l'an dernier.

Prudential Financial (stable). Le Sud-coréen KB Financial Group a conclu un accord d'acquisition de la totalité du capital de la filiale de l'assureur américain en Corée du Sud pour un montant de 2.300 milliards de wons, ou environ 1,9 milliard de dollars.

Johnson & Johnson (+5%) a réduit sans grande surprise ses anticipations financières 2020, face au coronavirus. Le groupe médical et pharmaceutique américain table désormais pour l'exercice en cours sur un bénéfice ajusté par action allant de 7,5$ à 7,9$, contre une fourchette antérieure allant de 8,95 à 9,10$. L'Américain a par ailleurs publié pour le premier trimestre un bénéfice net de 5,8 milliards de dollars, soit 2,17$ par titre, contre 3,75 milliards de dollars et 1,39$ par action un an plus tôt.

Boeing (+1%) s'est accordé les services de Lazard et Evercore, afin d'évaluer la possibilité d'une aide financière de l'Etat fédéral et celle de prêts du secteur privé, a appris Reuters de source proche du dossier. En fin de semaine dernière, le Wall Street Journal rapportait pour sa part que Boeing envisageait un plan de réduction d'effectifs pouvant porter sur 10% des salariés par départs volontaires, retraites anticipées ou licenciements.

Tesla (+13% !) bondit à Wall Street, dopé par une note du Credit Suisse qui a rehaussé sa recommandation sur la valeur à 'neutre'. L'action du constructeur automobile reste sur six séances consécutives de hausse, dont une flambée de 13% hier. Selon le courtier helvète, le groupe californien dispose d'un avantage concurrentiel plus important dans la transition vers les véhicules électriques car la perturbation actuelle de l'industrie due à la pandémie de coronavirus rendra plus difficile pour les constructeurs automobiles 'traditionnels' la transition à long terme vers l'électrique.

Apple (+4%) a livré 2,5 millions d'iPhone en Chine au mois de mars 2020, après une piteuse performance en février.

Walt Disney (+2%) a scellé un accord de crédit non garanti de cinq milliards de dollars pour faire face à l'impact de la pandémie.