Wall Street progresse encore, avant la Fed

Wall Street progresse légèrement avant bourse ce jour, le S&P 500 et le Dow Jones grappillant encore 0,1%, très proches désormais des pics historiques, contre une hausse de 0,3% sur le Nasdaq. Les marchés ont plutôt apprécié hier les chiffres de l'inflation, assez proches des attentes, et prennent connaissance aujourd'hui d'un indice des prix à la production stable en novembre. Ils suivront ce soir les annonces de la Fed et de Jerome Powell.

Le communiqué monétaire de la Fed sera dévoilé ce soir à 20 heures, alors que la conférence de Jerome Powell se tiendra à 20h30. La banque centrale américaine devrait très probablement laisser ses taux inchangés entre 5,25 et 5,5% sur les fed funds (probabilité de plus de 98% selon le baromètre FedWatch). Il s'agirait du troisième statu quo consécutif sur les taux pour la Fed, qui semble donc en avoir terminé avec le durcissement monétaire, sans pour autant vouloir "pivoter" trop rapidement. Les marchés anticipent un potentiel assouplissement monétaire le 20 mars (probabilité de 50% environ) ou le 1er mai 2024...

L'indice américain des prix à la production du mois de novembre 2023 s'est affiché stable en comparaison du mois antérieur, en ligne avec les anticipations de marché. L'indice ajusté de l'alimentaire et de l'énergie est demeuré stable lui aussi par rapport au mois d'octobre, contre +0,2% de consensus FactSet. Sur un an, l'indice des prix à la production augmente de 0,9% et l'indicateur ajusté de 2%, soit des augmentations moins importantes que prévu. Ce mercredi également, seront dévoilés l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta, ainsi que le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains.

Demain jeudi, la journée sera marquée par les annonces des inscriptions hebdomadaires au chômage, des ventes de détail, des prix à l'import et à l'export, ainsi que des stocks et ventes des entreprises.

Enfin, vendredi, journée des Quatre Sorcières (arrivée à échéance simultanée de 4 types de contrats : les options sur indices et sur actions, ainsi que les contrats à terme sur les indices et les actions), les investisseurs suivront l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York, les chiffres de la production industrielle, ainsi que l'indice flash PMI composite américain.

Janet Yellen, Secrétaire américaine au Trésor et ex-patronne de la Fed, a livré hier des commentaires économiques, en pleine période de blackout empêchant les responsables de la banque centrale américaine de s'exprimer avant la décision monétaire du FOMC. Yellen a indiqué qu'elle ne voyait pas de raison pour que l'inflation ne retourne pas vers l'objectif des 2% de la Fed. Elle constate que l'inflation se modère significativement et estime que l'économie est en bonne voie pour un atterrissage en douceur. Elle ajoute que le haut niveau des taux long terme devrait mettre la pression sur les perspectives fiscales. Selon la dirigeante du Trésor US, l'ascension des taux réels pourrait impacter les décisions de la Fed sur le rythme relatif aux taux.

Quoi qu'il en soit, les anticipations en matière d'inflation seraient "largement sous contrôle", d'après Yellen, qui exclut un enracinement de l'inflation ou une spirale inflationniste des salaires. Elle précise également que le marché de l'emploi reste fort mais se détend, et juge qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un chômage élevé pour faire baisser l'inflation...

L'indice américain des prix à la consommation du mois de novembre 2023 s'est affiché en hausse de 0,1% en comparaison du mois précédent, contre un consensus stable et après un mois d'octobre sans évolution. En glissement annuel, l'IPC américain de novembre a progressé comme attendu de 3,1%. Hors alimentaire et énergie, cet indicateur des prix a progressé de 0,3% par rapport au mois antérieur et de 4% sur un an. Enfin, le salaire horaire moyen s'est apprécié un peu plus qu'attendu, en hausse de 0,4% en comparaison du mois antérieur et de 4% sur un an.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, Adobe et Nordson Corporation dévoilent leurs résultats ce soir. Costco Wholesale (après bourse), Lennar, Jabil et Manchester United annoncent jeudi. Darden Restaurants sera enfin au menu du vendredi.

Les valeurs

Tesla. Les véhicules Model 3 à traction arrière et à longue autonomie perdront un crédit d'impôt fédéral pouvant aller jusqu'à 7.500 dollars à partir du 31 décembre, sur la base de nouvelles directives en vertu de la loi américaine sur la réduction de l'inflation, précise Reuters, évoquant un message sur le site Web du constructeur automobile texan. Le Trésor américain a publié plus tôt ce mois des lignes directrices détaillant les nouvelles restrictions sur l'approvisionnement en batteries qui entreront en vigueur au 1er janvier et visent à éloigner la chaîne d'approvisionnement américaine des véhicules électriques de la Chine. Le crédit d'impôt prendra fin pour le Model 3 à traction arrière et le Model 3 longue portée le 31 décembre 2023. "Prenez livraison avant le 31 décembre pour bénéficier d'un crédit d'impôt complet", a indiqué la société sur son site Internet.

Tesla va par ailleurs déployer une mise à jour over-the-air (mise à jour à distance) pour 2,03 millions de véhicules afin de corriger un problème de contrôle Autopilot, a déclaré mercredi la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). L'agence enquête depuis plus de deux ans sur le constructeur automobile électrique pour savoir si les véhicules Tesla garantissent de manière adéquate que les conducteurs sont attentifs lorsqu'ils utilisent le système d'aide à la conduite. L'Autopilot de Tesla est censé permettre aux voitures de se diriger, d'accélérer et de freiner automatiquement dans leur voie, tandis que l'Autopilot amélioré peut aider à changer de voie sur les autoroutes.

Pfizer décroche à Wall Street ce mercredi, alors que le géant pharmaceutique américain a livré une prévision de chiffre d'affaires allant de 58,5 à 61,5 milliards de dollars pour 2024, contre un consensus de 63,2 milliards. Le groupe, qui fait face à la forte baisse des ventes Covid et à la concurrence générique sur certains de ses blockbusters, a par ailleurs rehaussé son objectif de réduction des coûts de 500 millions de dollars. Les produits Covid, qui avaient dopé l'activité deux années durant, ne représenteraient que 8 milliards de dollars de revenus l'an prochain selon la dernière guidance. Les analystes s'attendaient à un total de 13 milliards pour Comirnaty et Paxlovid réunis. Le bénéfice ajusté 2024 est désormais anticipé entre 2,05 et 2,25$, contre plus de 3,1$ de consensus. Face à cette faiblesse, Pfizer a revu son objectif de réduction des dépenses à au moins 4 milliards de dollars annuels.

Walgreens Boots Alliance, la chaîne pharmaceutique américaine, aurait relancé les discussions en vue d'une potentielle sortie de sa chaîne britannique Boots, d'après des sources de Bloomberg ayant connaissance de la question. Le groupe avait abandonné il y a 18 mois un processus de cession de l'activité. Walgreens aurait donc initié de nouvelles discussions à propos d'une séparation de Boots, qui pourrait être valorisé environ 7 milliards de livres ou 8,8 milliards de dollars dans le cadre d'une potentielle transaction. Une introduction en bourse à Londres serait notamment une possibilité, d'après les sources de Bloomberg. Tout processus ne démarrerait que l'année prochaine au plus tôt, ont indiqué les sources...

Take-Two Interactive Software grimpe en pré-séance à Wall Street ce mercredi. L'éditeur américain de jeux vidéo va intégrer l'indice Nasdaq 100 dès le 18 décembre, remplaçant Seagen - acquis par Pfizer pour 43 milliards de dollars. L'information selon laquelle GTA VI (Grand Theft Auto) ne serait pas commercialisé avant 2025 avait initialement fait pression sur la valeur Take-Two Interactive plus tôt ce mois.