Wall Street progresse en pariant sur la reprise économique

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Bourse de New York poursuit sa progression, mardi, les marchés tablant sur la reprise économique aux Etats-Unis et dans le monde, l'épidémie de Covid-19 semblant désormais globalement maîtrisée malgré sa persistance dans certains pays et dans des foyers localisés. Les investisseurs font le pari d'écarter le risque sanitaire, et d'ignorer d'autres risques comme les tensions commerciales sino-américaines et les troubles sociaux aux Etats-Unis.

A deux heures de la clôture, l'indice Dow Jones progresse de 0,63% à 25.635 points, tandis que l'indice large S&P 500 gagne 0,38% à 3.067 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, avance de 0,1% à 9.560 pts.

Plus tôt dans la journée, les autres marchés boursiers ont aussi gagné du terrain. Le Nikkei a bondi de 1,19% à Tokyo, et le Shanghai composite a gagné 0,2% tandis qu'en Europe, l'EuroStoxx 50 a grimpé de 2,6%. A Paris, le CAC 40 a gagné 2%, saluant le début en France de la 2e phase du déconfinement lié au coronavirus.

Du côté des valeurs, les technologiques sont en retrait, dont Facebook (-1,2%), Alphabet (-0,16%) et Apple (-0,06%), tandis que les fabricants d'armes grimpent pour la 2e séance d'affilée alors que les désordres civils se poursuivent aux Etats-Unis. Smith & Wesson Brands bondit de 11,5% et Sturm Ruger prend 5,7%.

En dehors de cet effet spectaculaire sur le secteur des armes à feu, la Bourse américaine semble imperméable aux troubles sociaux qui se déroulent depuis une semaine dans de nombreuses villes du pays, en réaction à la mort à Minneapolis de George Floyd, un afro-Américain tué par un policier le 25 mai.

Couvre-feux dans de nombreuses villes américaines, Trump menace de déployer l'armée

Lundi soir, Donald Trump a menacé de déployer l'armée pour faire cesser les violences. Promettant "la loi et l'ordre", le président américain a mis la pression sur les gouverneurs des Etats, affirmant que si ces derniers ne parvenaient pas à rétablir l'ordre par les moyens mis à leur disposition, alors l'armée sera déployée.

A New York, plusieurs grands magasins de la célèbre 5e Avenue ont été pillés lundi soir. Le couvre-feu, instauré dans la ville de 23 h à 5 h lundi, commencera désormais à partir de 20 heures, a annoncé le maire Bill de Blasio, qui a prolongé le couvre-feu jusqu'à dimanche. De nombreuses villes ont mis en place des couvre-feux, dont Chicago, Washington, Dallas, Cleveland, Detroit, Los Angeles et Minneapolis, la ville d'où sont parties les violences.

En l'absence de données économique publiées mardi aux Etats-Unis, les investisseurs ont apprécié la perspective d'un nouveau plan de soutien à l'économie en Allemagne, pour surmonter la crise du coronavirus. La coalition gouvernementale allemande négocie un nouveau plan de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour relancer l'économie, mais elle doit encore surmonter ses divergences sur plusieurs points, dont une prime à l'achat pour soutenir l'automobile. Le ministère allemand de l'économie a proposé un dispositif de primes à l'achat de véhicules neufs pour 5 milliards d'euros.

L'Opep+ pourrait prolonger ses coupes de production

Les cours du pétrole progressent solidement mardi, le baril de brut léger américain WTI pour livraison juillet gagnant 3% à 36,52$ sur le Nymex, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord d'échéance août prend 2,56% à 39,30$. Selon la presse, la Russie et l'Opep seraient proches d'un accord pour prolonger leurs réductions de production de pétrole au-delà de juin, pendant un ou trois mois supplémentaires afin de soutenir les cours. L'Opep et ses alliés pourraient même avancer leur prochaine réunion au 4 juin, au lieu des 9 et 10 juin prévus.

De son côté, l'or est reparti à la baisse sur fond de retour en grâce des actifs risqués. Le contrat à terme d'août a cédé 0,88% à 1.734,90$ l'once à la clôture du Comex. Le métal jaune progresse encore d'environ 11% depuis le début de l'année, faisant office de valeur-refuge face à la multiplication des risques.

VALEURS A SUIVRE

Les titres des fabricants d'armes grimpent pour la 2e séance d'affilée sur fond d'émeutes et de pillages dans de nombreuses villes américaines, après la mort de George Floyd, un afro-Américain tué par un policier le 25 mai à Minneapolis. Le titre de Smith & Wesson Brands bondit de 11,5% (après +15,1% lundi) et celui de Sturm Ruger & Company prend encore 5,7% (+9,4% lundi).

Seadrill (-23,4%), groupe norvégien de forage pétrolier en mer, a annoncé une dépréciation de 1,2 milliard de dollars sur la valeur de ses puits.

Moneygram (+28%) flambe à Wall Street, alors que selon Bloomberg, Western Union aurait formulé une offre d'acquisition sur son rival dans les services de transfert d'argent.

Boeing (+1,16%) entame une procédure d'arbitrage contre Embraer suite à l'échec des négociations sur le rachat de la division d'aviation civile du Brésilien pour 4,2 milliards de dollars.

Gilead Sciences (-2,5%) met au point des modes d'administration plus faciles de son antiviral expérimental remdesivir contre le COVID-19, qui pourrait être utilisé hors des structures hospitalières.

Facebook (-1,2%) / Alphabet (-0,16%). Thierry Breton, commissaire européen chargé du marché intérieur, préparerait un durcissement des règles pour les géants du numérique.