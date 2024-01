Wall Street progresse de nouveau avec le Nasdaq

(Boursier.com) — Wall Street est resté orienté à la hausse lundi, dans le sillage de son rallye de fin de semaine dernière porté par les grandes valeurs technologiques de la cote, en particulier Nvidia. Le S&P 500 a gagné encore 0,22% sur ses sommets, à 4.850 pts, alors que le Dow Jones avance de 0,36% à 38.001 pts. Le Nasdaq prend 0,32% à 15.360 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI progresse de 1,7% à 74,55$. L'indice dollar évolue peu face à un panier de devises.

Les marchés ont été portés ces dernières semaines par les espoirs persistants de baisse des taux, de maîtrise de l'inflation et d'atterrissage en douceur malgré les déclarations plus tempérées récemment de différents sources monétaires. Les responsables de la Fed se feront désormais silencieux cette semaine, alors qu'approche la réunion monétaire des 30 et 31 janvier. Un nouveau statu quo monétaire est attendu - à 99% selon FedWatch -, mais la Fed pourrait ensuite commencer à réduire ses taux en mars ou mai selon le même baromètre...

Alors que la saison des résultats trimestriels et annuels se poursuit à Wall Street, l'actualité économique sera également fournie. Ce jour, l'indice des indicateurs avancés du Conference Board pour le mois de décembre 2023 s'est affiché en repli de 0,1% en comparaison du mois précédent, à comparer à un consensus FactSet de -0,3% et à une baisse de 0,5% un mois auparavant.

Mardi, l'indice manufacturier de la Fed de Richmond pour le mois de janvier sera révélé à 16 heures (consensus -2,8). Mercredi, les investisseurs suivront l'indice flash PMI composite de janvier (15h45, consensus 51, avec un indice manufacturier attendu à 48 et un indicateur des services anticipé à 51,8), ainsi que le rapport hebdomadaire du Département américain à l'Energie sur les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 19 janvier (16h30).

Jeudi, la journée sera chargée, avec dès 14h30 les commandes de biens durables de décembre (consensus +1%, ou +0,2% hors transport), l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago pour décembre (consensus 0,05), les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 20 janvier (consensus 200.000), la balance du commerce international de biens de décembre (consensus -88,5 milliards de dollars), ainsi que la première estimation préliminaire du PIB pour le quatrième trimestre (consensus au rythme de +2% selon Bloomberg, +2,5% pour les dépenses personnelles de consommation). Les ventes de logements neufs de décembre seront dévoilées à 16 heures (consensus FactSet 645.000), alors que l'indice manufacturier de la Fed de Kansas City sera annoncé à 17 heures.

Enfin, vendredi, les opérateurs suivront à 14h30 les revenus personnels et dépenses des ménages (consensus +0,3% pour les revenus, +0,5% pour les dépenses, +0,2% pour l'indice des prix ajusté en comparaison du mois antérieur soit +3% sur un an), puis à 16 heures les promesses de ventes de logements de décembre (consensus +2% en comparaison du mois antérieur).

La saison des résultats se poursuit à Wall Street, avec cette semaine quelques grands noms technologiques, dont notamment Netflix, IBM, Intel et Tesla.

Mardi, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Verizon, General Electric, RTX, Lockheed Martin, 3M, D.R. Horton, Paccar et Halliburton publieront leurs comptes avant l'ouverture des marchés, tandis que Netflix, Texas Instruments, Intuitive Surgical, Baker Hughes, Steel Dynamics et Stride seront de la partie après bourse...

Mercredi, ASML (géant néerlandais coté à Wall Street), Abbott, AT&T, Elevance Health, General Dynamics, Freeport-McMoran, Kimberly-Clark et Textron annonceront leurs résultats avant bourse, tandis que Tesla, ServiceNow, IBM, Lam Research, CSX, Crown Castle, Las Vegas Sands et Seagate publieront après la clôture. La journée de jeudi sera elle aussi chargée, avec Comcast, Union Pacific, NextEra, Marsh & McLennan, Blackstone, Sherwin-Williams, Northrop Grumman, Valero, Southwest Airlines, McCormick, American Airlines et Dow Inc en pré-séance, puis Visa, Intel, T-Mobile US, Kla Corporation, Capital One, Weyerhaeuser, Western Digital ou Levi Strauss après bourse...

Vendredi, American Express, Colgate-Palmolive, Norfolk Southern, First Citizens BancShares, Booz Allen Hamilton et Autoliv, dévoileront leurs derniers résultats financiers trimestriels.

Les valeurs

Microsoft (-0,5%). Sam Altman, directeur général d'OpenAI, startup vedette de l'intelligence artificielle soutenue par Microsoft, s'entretient avec des investisseurs et des fabricants de puces à propos du lancement d'une nouvelle entreprise de puces IA, indique le Financial Times. Des personnes ayant une connaissance directe des négociations ont déclaré au FT qu'Altman discutait avec des investisseurs du Moyen-Orient au sujet de la fourniture de fonds pour un projet de fabrication de puces permettant de former et de construire des modèles d'IA, et qu'il était en pourparlers avec Taiwan Semiconductor (-1%) au sujet d'un partenariat de production de puces. L'article n'est pas en mesure de préciser la somme recherchée par Altman, mais indique que l'idée nécessiterait probablement des milliards de dollars. Il n'est pas spécifié non plus si l'entreprise en question serait ou non une filiale d'OpenAI, mais des personnes connaissant les projets ont déclaré au FT qu'OpenAI serait le principal client de cette entreprise.

Nvidia (+0,3%), moteur du bond du Nasdaq vendredi, a touché quoi qu'il en soit ce jour sur un nouveau sommet historique sur la place américaine, à plus de 600$ pour une capitalisation boursière proche des 1.500 milliards de dollars. Le géant des puces graphiques et d'IA ne faiblit donc toujours pas après sa hausse verticale, et malgré cette potentielle concurrence.

Macy's (+3,5%), la chaîne américaine de magasins a indiqué ce week-end qu'elle n'était pas intéressée par une offre d'acquisition à 21$ par action, soit 5,8 milliards de dollars au total, formulée le mois dernier par Arkhouse Management et Brigade Capital Management. Macy's a donc repoussé la proposition, jugeant que sa valeur ne serait pas attractive. Un tel montant présente une prime de 19% sur la clôture de vendredi. La chaîne refuse néanmoins d'entamer des pourparlers avec les investisseurs Arkhouse et Brigade, doutant aussi du financement de l'offre. Macy's a indiqué par ailleurs hier qu'il restait ouvert aux opportunités qui seraient dans le meilleur intérêt de la compagnie et de ses actionnaires. Arkhouse a menacé pour sa part de proposer directement l'offre aux actionnaires si le groupe n'entamait pas les discussions.

Archer-Daniels-Midland (-24,2%), la multinationale américaine de l'agro-industrie et des matières premières décroche, alors que son directeur financier a été suspendu sur fond d'enquête comptable concernant les pratiques du groupe dans le commerce agricole. Vikram Luthar, CFO de l'affaire, est donc suspendu. ADM dit par ailleurs coopérer avec la Securities & Exchange Commission dans le cadre de l'enquête. Le groupe de Chicago retire ses prévisions sur l'activité nutrition et prévoit de reporter sa publication annuelle. Le groupe s'attend à un bénéfice ajusté par action de plus de 6,90$ sur l'exercice clos fin décembre.

Boeing (-0,1%) reste assez incertain à Wall Street, alors que la FAA américaine (Administration de l'Aviation Fédérale) a recommandé que les compagnies aériennes inspectent aussi leurs appareils 737-900 pour détecter d'éventuels problèmes sur les bouchons de portes. Les régulateurs ont renforcé leur surveillance suite à l'incident ayant frappé le 5 janvier un MAX 9 d'Alaska Airlines. Boeing a nommé un conseiller indépendant pour examiner le contrôle qualité de ses processus de fabrication.

Tesla (-1,6%) reste sous pression à Wall Street à l'approche de sa publication trimestrielle attendue mercredi. Morgan Stanley reste à l'achat mais se montre plus prudent, ajustant son objectif de cours à 345$ contre 380$ auparavant du fait de la tendance actuelle de marché. La firme a abaissé aussi ses estimations de bénéfice par action...