Wall Street progresse avec les multiples avancées contre le covid

Wall Street progresse avec les multiples avancées contre le covid









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street est orienté en hausse ce lundi, le DJIA prenant 0,67% à 29.459 pts et le S&P 500 0,43% à 3.573 pts. Le Nasdaq avance de 0,12% à 11.868 pts. Le baril de brut WTI gagne 1,2% vers les 43$ et l'once d'or corrige de 2,1% à 1.832$. L'indice dollar gagne 0,2% face à un panier de devises de référence.

Les places européennes sont bien orientées ce jour, après une séance robuste en Asie. L'actualité de la crise sanitaire est marquée par une nouvelle propagation du virus dans certaines régions, mais aussi par des avancées supplémentaires concernant les vaccins. Pfizer / BioNTech s'affairent, avec un vaccin qui pourrait être disponible aux États-Unis et au Royaume-Uni dès le moins prochain.

AstraZeneca a annoncé ce lundi que son candidat vaccin contre le Covid-19, développé en collaboration avec l'Université d'Oxford, affichait une efficacité de 70% selon des résultats préliminaires de phase III. Le groupe pharmaceutique britannique et l'université ont obtenu ce chiffre en combinant les données recueillies à partir de deux protocoles expérimentaux. Il s'agit néanmoins d'une relative déception, après les taux d'efficacité incroyables de près de 95% obtenus par Pfizer / BioNTech et Moderna ces derniers jours.

L'efficacité du candidat vaccin AZD1222 d'AstraZeneca a été mesurée à 70% en combinant les données des deux protocoles. Le premier protocole, efficace à 90%, consiste en l'administration d'une demi-dose puis d'une dose à au moins un mois d'intervalle. Le second protocole, efficace à 62%, consiste en l'administration de deux doses à un mois d'intervalle. Aucune hospitalisation ou cas sévère n'a été constaté parmi les volontaires vaccinés. "Ces chiffres montrent que le vaccin peut être jusqu'à 90% efficace avec le bon dosage", a ajouté le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, qui a passé commande pour 100 millions de doses. "Si tout se passe bien, l'essentiel de la mise en place aura lieu en début d'année prochaine", a estimé le ministre. Boris Johnson, le Premier ministre britannique, juge quant à lui qu'il s'agit d'"une nouvelle incroyablement enthousiasmante : le vaccin d'Oxford s'est avéré très efficace dans les essais".

"L'efficacité et la sécurité de ce vaccin confirment qu'il sera hautement efficace contre le Covid-19 et aura un impact immédiat sur cette urgence de santé publique", a indiqué Pascal Soriot, directeur général du groupe britannique.

Aux Etats-Unis, les infections quotidiennes et les hospitalisations atteignent des records. La situation est également inquiétante au Japon. Des signes de stabilisation sont toutefois constatés en Europe, avec des courbes descendantes à l'approche des fêtes de fin d'année.

Sur NBC, le conseiller scientifique en chef de la Maison blanche chargé de gérer le développement d'un vaccin contre le covid, Moncef Slaoui, a estimé qu'il y avait assez de doses des vaccins de Pfizer / BioNTech et Moderna pour vacciner rapidement 20 millions d'Américains en décembre. Il estime que dans les 24 heures faisant suite aux autorisations d'urgence de la FDA, les vaccins seront transportés et distribués vers les populations des Etats. Ces derniers décideront qui sera vacciné en premier, avec une priorité aux personnels de santé et aux travailleurs essentiels, ainsi qu'aux personnes âgées. Les conseillers externes de la FDA se réuniront le 10 décembre pour discuter de l'autorisation d'urgence du vaccin de Pfizer / BioNTech. Le Telegraph affirme pour sa part que les régulateurs britanniques pourraient autoriser le vaccin de Pfizer d'ici moins d'une semaine. La NHS britannique afficherait même des plans de vaccination débutant le 1er décembre.

De son côté, Moderna serait proche d'un accord pour founir son vaccin contre le Covid-19 en Europe, selon Welt am Sonntag.

En outre, la FDA a accordé une autorisation d'utilisation d'urgence au traitement par anticorps du Covid-19 de Regeneron. Ainsi, le cocktail d'anticorps du laboratoire a obtenu l'EUA de la Food & Drug Administration. Ce traitement avait été administré au président Donald Trump durant son hospitalisation suite à une contamination au coronavirus en octobre. L'utilisation du traitement a été autorisée pour les cas légers à modérés, chez les adultes, suite à des résultats positifs. Regeneron espère disposer de doses pour environ 80.000 malades d'ici la fin du mois, puis pour 200.000 personnes environ pour la première semaine de janvier et 300.000 fin janvier 2021. La FDA avait déjà autorisé début novembre le traitement d'Eli Lilly pour les patients nouvellement infectés susceptibles de développer une forme grave de la maladie.

Selon les derniers chiffres de l'Université Johns Hopkins ce lundi, le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus depuis le début de l'épidémie approche des 59 millions dans le monde, dont 12,2 millions aux Etats-Unis, 9,1 millions en Inde et plus de 6 millions au Brésil. Le virus a fait 1,39 million de morts dans le monde depuis son apparition, dont 256.798 aux USA, 169.183 au Brésil et 133.738 en Inde.

Sur le front économique ce jour, les indicateurs PMI européens, manufacturiers et des services, sont ressortis mitigés, avec des contractions en France, mais une performance plus consistante en Allemagne (solide indice manufacturier, décélération dans les services).

L'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago pour le mois d'octobre est ressorti étonnamment solide à 0,83, contre un consensus de 0,1 et un niveau révisé en hausse à 0,32 pour le mois antérieur.

L'indice Markit PMI flash composite américain du mois de novembre est ressorti à 57,9, contre 55,6 de consensus de marché et 56,3 pour la lecture révisée du mois antérieur. L'indicateur manufacturier s'est établi à 56,7, contre 53,1 de consensus et 53,4 pour la lecture finale d'octobre. L'indice des services s'est élevé à 57,7, contre 55,8 de consensus et 56,9 un mois avant.

Jerome Powell, le président de la Fed, va restituer au Département au Trésor américain les fonds inutilisés des facilités de crédit du CARES Act lorsque les programmes correspondants viendront à échéance en fin d'année. Powell en a informé le Secrétaire au Trésor Steven Mnuchin dans un courrier. Alors que l'impasse se confirme sur les négociations en vue d'un nouveau plan de relance de l'activité, ces fonds pourraient servir à fournir une aide budgétaire appréciable dans cette période encore incertaine. La contrepartie est que la Fed ne disposera plus de ces fonds pour éventuellement stabiliser si nécessaire la volatilité des marchés financiers. La Banque Centrale américaine pourra tout de même ajuster la mire au regard de ces risques nouveaux lors de sa réunion de décembre.

Pendant ce temps, Donald Trump reste actif et envisage des actions afin de restreindre les ventes d'équipements américains aux groupes aéronautiques chinois. Ainsi, Reuters rapporte que l'administration Trump pourrait déclarer 89 groupes chinois de l'aéronautique et d'autres secteurs comme ayant des liens militaires, ce qui obligerait alors les équipementiers américains désireux de commercer avec ces entreprises à obtenir des licences. COMAC (Commercial Aircraft Corp of China) figurerait sur la potentielle liste visée. GE et Honeywell comptent parmi les fournisseurs de ce rival chinois de Boeing et Airbus. Une telle provocation de Trump pourrait provoquer des représailles chinoises...

Les valeurs

Pfizer (-1%) et BioNTech (+3%) restent donc à suivre ce jour, alors que les premières vaccinations contre le Covid-19 pourraient intervenir dès le 11 décembre aux Etats-Unis si leur candidat vaccin est autorisé. C'est ce qu'a indiqué hier le Dr Moncef Slaoui, nommé par Trump pour coordonner le développement d'un vaccin anti-covid.

AstraZeneca (-3%) perd du terrain à Wall Street, malgré des résultats satisfaisants du candidat vaccin du laboratoire britannique développé avec Oxford, efficace à 70%.

Regeneron (+1%) pointe en revanche en hausse à Wall Street, alors que la FDA vient d'autoriser l'utilisation d'urgence de son traitement expérimental à base d'anticorps contre le Covid-19.

Merck (stable), le laboratoire du New Jersey, a annoncé l'acquisition pour 425 millions de dollars d'OncoImmune, qui développe un médicament pouvant soulager les symptômes du covid et réduire les décès chez les patients atteints de formes graves.

Tesla (+7%). Wedbush se laisse tenter par le dossier et dope son objectif de cours de 500 à 560$. Le broker estime que les ventes de véhicules électriques représenteront jusqu'à 10% du total des ventes mondiales d'ici 2025, soit une part plus que triplée. Le groupe californien dirigé par Elon Musk devrait en profiter.

Blackstone (stable). La firme d'investissement entend lever près de 5 milliards de dollars pour son deuxième fonds d'investissement privé consacré à l'Asie, croit savoir l'agence Reuters.

Boeing (+4%). L'Agence européenne de sécurité aérienne serait sur le point d'autoriser à son tour une reprise des vols du 737 MAX, dès le mois de janvier, après une décision comparable des autorités américaines. C'est le directeur de l'AESA en personne qui l'a précisé.

Delta Air Lines (+3%). Le directeur général de la compagnie aérienne américaine a évoqué pour sa part hier, dans une interview accordée au Financial Times, la possibilité d'acheter des 737 MAX.

Alphabet (-1%). Les autorités britanniques de concurrence ont reçu une plainte contre Google visant à obtenir le report de sa nouvelle technologie d'authentification 'Privacy Sandbox'.

Warner Music (-4%) annonce pour le trimestre clos des revenus supérieurs aux attentes de marché, mais un bénéfice un peu court. Pour le quatrième trimestre fiscal, la maison de disques a réalisé un résultat à l'équilibre à 1 M$, contre 91 millions de dollars un an plus tôt. Le groupe a toutefois dégagé une croissance à deux chiffres sur Internet, avec une contribution accrue des revenus digitaux à 65%. Les ventes totales augmentent de 0,2% à 1,13 Md$.

Altice USA (+9%) lance une offre de rachat d'actions pour un montant de 2,5 milliards de dollars. Le titre salue la nouvelle par une vive progression ce jour à Wall Street.