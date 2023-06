Wall Street progresse avec le soutien d'Apple qui atteint de nouveaux records !

(Boursier.com) — Wall Street pointe en nette hausse ce vendredi, tandis que le Nasdaq est aidé par les nouveaux records du titre Apple... Les derniers indicateurs d'activité ont confirmé la solidité de l'économie US malgré un contexte persistant de taux d'intérêt élevés. Le PIB des Etats-Unis a ainsi progressé de 2% au premier trimestre en rythme annualisé par rapport aux trois mois précédents, un chiffre révisé par rapport à la précédente estimation qui donnait une croissance de 1,3%. Les économistes prévoyaient en moyenne une croissance de 1,4% à 1,5%...

Le département du Commerce a en parallèle revu à la baisse la croissance de l'indice des prix de base (core PCE), à +4,9% en rythme annuel de janvier à mars, alors que le consensus de place le donnait inchangé par rapport à la précédent estimation, à +5%.

Du côté des taux, la Réserve fédérale continue de surveiller "très attentivement" la situation du secteur bancaire afin de corriger certaines vulnérabilités éventuelles, notamment dans le secteur de l'immobilier commercial, a déclaré jeudi son président Jerome Powell : "Nous sommes très réticents à dire" si les turbulences dans le secteur sont derrière nous, a déclaré Jerome Powell lors d'une conférence à Madrid de la Banque d'Espagne sur la stabilité financière. "Notre travail est de nous inquiéter"... Le patron de la Fed a admis que le secteur bancaire "présentait encore des fragilités en matière de financement", comme l'ont illustré en mars les retraits massifs de dépôts auprès notamment de Silicon Valley Bank, désormais en faillite...

Sur le marché pétrolier, le WTI remonte au-dessus des 70$ sur le Nymex. Du côté des devises, l'euro campe juste sur les 1,09$ entre banques. Le Bitcoin se stabilise sous les 31.000$.

Les valeurs

Apple reste en vue à Wall Street, alors que Citigroup a initié la couverture du dossier à l'achat. L'action Apple progresse de 1,5%, frôlant les 3.000 milliards de dollars de capitalisation. Le titre avait pourtant mollement réagi le 5 juin dernier à l'issue de la keynote de la conférence de développeurs WWDC 2023, qui comprenait la présentation tant attendue du casque de réalité mixte Vision Pro... Les spécialistes ont pointé du doigt le prix élevé du casque, à 3.499$, face aux produits rivaux beaucoup moins chers de Meta. Le fait qu'Apple ne prononce pas les mots magiques d'intelligence artificielle durant la keynote avait aussi bouleversé certains fans...

Mais, depuis, Apple s'est largement repris en bourse, soutenu par l'attrait retrouvé des investisseurs pour les 'mégacaps' technologiques. Apple surperforme toujours les marchés depuis le début de l'année, avec un gain de plus de 45%. Le dossier est perçu comme défensif, malgré des multiples de valorisation plutôt généreux d'un point de vue historique, avec un PER de l'ordre de 32 et un ratio capitalisation sur chiffre d'affaires de 8. Notons que le dossier représente désormais près de 8% de l'indice S&P 500...

Nike recule de 2,7%, alors que l'équipementier sportif américain a fait état de prévisions de chiffre d'affaires inférieures aux attentes du marché.Les consommateurs soucieux de leurs dépenses en Amérique du Nord ont en effet réduit leurs achats de baskets et de vêtements de sport, éclipsant le récent rebond de l'activité en Chine.

Les ventes ont augmenté de 5% dans la région au quatrième trimestre fiscal (de mars à mai), ce qui matérialise la plus lente progression en un an aux États-Unis. En Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, les ventes ont progressé de 3%...

"L'année prochaine, l'environnement va continuer à être riche en promotions, ce qui met la pression sur les grossistes en termes de gestion", a déclaré le PDG John Donahoe lors de la conférence téléphonique de présentation des résultats. A la fin mai, les stocks, d'une valeur de 8,5 milliards de dollars, étaient stables sur un an, mais dépassaient de plus de 20% leurs niveaux de 2021.

La marge brute de Nike a chuté de 140 points de base à 43,6% au cours du trimestre écoulé, plombée par ces nombreuses promotions et remises visant à éliminer les stocks excédentaires... Par ailleurs, l'entreprise a été mise en difficultés par hausse des coûts de la chaîne d'approvisionnement, des matières premières et de la main-d'oeuvre.

Le chiffre d'affaires de la société au quatrième trimestre a atteint 12,83 milliards de dollars et a dépassé les estimations de 12,59 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action de 66 cents se situe 2 cents en dessous des prévisions...

Le groupe avait déjà prévenu de pressions sur ses marges, alors qu'il s'est débarrassé de son excès de stock en procédant à des promotions importantes. Le groupe entendait ainsi terminer l'exercice 2023 avec un niveau de stock plus "sain". Le management évoque "des démarques plus élevées" pour liquider les stocks, affectant la marge brute, ainsi que des coûts plus lourds pour ses matériaux et son fret...

Les pressions sur la rentabilité devraient, toujours selon le management, s'atténuer au cours du prochain exercice qui vient de commencer en juin. La firme surveille également de près la pression croissante sur la confiance des consommateurs...

ASML Holding perd 0,8%, alors que le gouvernement néerlandais a annoncé de nouvelles règles visant à restreindre l'exportation d'équipements lié au secteur des semiconducteurs, jugés sensibles. Washington fait pression sur ses alliés depuis plusieurs mois pour qu'ils réduisent les ventes de composants de haute technologie à la Chine. "Nous avons pris cette mesure par souci de sécurité nationale", a expliqué la ministre néerlandaise du Commerce, Liesje Schreinemacher, ajoutant que ces équipements pouvaient être utilisés à des fins militaires...

Selon elle, un nombre "très limité" d'entreprises et de modèles de produits seront concernés par les nouvelles règles... La Chine, qui n'a pas été nommément citée par les autorités néerlandaises, a déclaré s'opposer "fermement" aux nouvelles règles et a exhorté les Pays-Bas à renoncer dans l'immédiat à cette décision. "L'établissement de barrières dans le domaine de la science et de la technologie n'a aucune base légale ou morale", a déclaré le porte-parole de l'ambassade de Chine aux Pays-Bas. La Chine est prête à travailler avec les autorités néerlandaises pour résoudre le problème sur la base d'un bénéfice mutuel, a-t-il ajouté...

Réagissant à l'impact des nouvelles mesures, le géant néerlandais des équipements pour semi-conducteurs ASML a déclaré de ne pas avoir l'intention de modifier ses prévisions financières. Les nouvelles règles obligeront les entreprises produisant des équipements avancés destinés à la fabrication de puces à obtenir une licence avant toute exportation. Elles doivent entrer en vigueur le 1er septembre...

Les commentaires jugés prudents de la direction d'ASML Holding avaient déjà refroidi l'ambiance sur les marchés financiers dernièrement... Si le groupe néerlandais avait dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et maintenu sa prévision d'une croissance de 25% cette année, il avait également fait part d'une certaine prudence de la part de ses clients. Ses prises de commandes sur le trimestre écoulé n'avaient par ailleurs plus été aussi faibles depuis 2020 alors que les principaux fabricants de puces, dont Samsung, ont réduit leurs dépenses pour faire face au ralentissement de l'industrie...

Selon le directeur financier, Roger Dassen, "pour les clients du secteur des mémoires, nous constatons qu'ils limitent leurs dépenses d'investissement (..) et nous observons également ce comportement dans certains segments du secteur de la logique", faisant référence aux deux plus grandes catégories de puces informatiques...

KKR & Co (+1,1%) a relevé son offre de rachat du fabricant de machines industrielles de 5 dollars, à 56 dollars par action, le groupe de capital investissement cherchant à repousser une offre concurrente de rachat d'Arcline Investment Management. Rappelons que KKR avait initialement trouvé un accord pour racheter Circor International pour 1,7 milliard de dollars, dette comprise...

La société d'investissements avait une première fois renforcé son offre pour le fabricant de vannes et de pompes industrielles à 51$ par titre, contre 49$ initialement, alors que sa cible avait reçu une proposition non sollicitée d'un tiers pour reprendre la société basée dans le Massachusetts à hauteur de 52,65$ par action en espèces. Malgré la différence de prix, le Conseil d'administration de Circor s'était prononcé en faveur de la proposition réévaluée de KKR "parce qu'elle offrait plus de certitude en matière de financement et une voie plus claire et plus rapide pour recevoir les approbations antitrust". KKR décide donc cette fois de frapper un grand coup en relevant la barre à 56$ par action.

Adobe prend 1,5%, le régulateur britannique de la concurrence souhaitant approfondir son examen du projet de rachat à 20 milliards de dollars de Figma. Adobe soutient pour sa part qu'il opère sur des marchés distincts de Figma... En marge de ses trimestriels, le groupe a dit s'attendre à la finalisation dans de bonnes conditions du rachat de la plateforme de conception à interface collaborative basée sur le cloud, concentré sur les designs interactifs et le prototypage.

Lors de l'annonce de ce "deal" record en septembre 2022, Adobe évoquait une finalisation en 2023, sous réserve de l'obtention des autorisations et approbations réglementaires requises et de la satisfaction d'autres conditions de clôture...

Pfizer (+0,9%) est suivi de près, alors que selon des sources rapportées par l'agence Reuters, la Commission européenne a passé un contrat avec plusieurs sociétés pharmaceutiques, dontPfizer, pour conserver la capacité de produire jusqu'à 325 millions de vaccins par an en cas de future urgence sanitaire mondiale.

L'accord qui devrait être annoncé dans les prochaines heures à Bruxelles concerne les vaccins à d'ARNm, vecteurs, et protéines, mais pas les accords existants pour ceux du COVID-19 entre l'UE et les fabricants de vaccins, dont Pfizer.

L'Organisation mondiale de la santé a exhorté les gouvernements et les fabricants à mettre de côté jusqu'à 20% de tests, vaccins ou traitements à l'agence mondiale pour les distribuer dans les pays les plus pauvres afin d'éviter que ne se reproduise "l'échec catastrophique" de la pandémie de COVID-19.