Wall Street progresse, après un nouvel indice favorable de l'inflation

(Boursier.com) — Wall Street gagne du terrain avant bourse ce jeudi, suite à la publication de l'indice des prix à la production. Le S&P 500 avance de 0,3%, le Dow Jones de 0,2% et le Nasdaq de 0,5%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI régresse de 0,5% à 82,8$. L'once d'or gagne 1,3% à 2.052$. L'indice dollar cède 0,2% face à un panier de devises de référence.

L'indice américain des prix à la production du mois de mars 2023 s'est établi en retrait de 0,5% en comparaison du mois antérieur, alors que le consensus était celui d'une stabilité. Sur un an, cet indicateur des prix à la production n'augmente plus que de 2,7%, contre 3% de consensus. Hors alimentation et énergie, éléments volatils, l'indice baisse de 0,1% par rapport au mois précédent, contre +0,3% de consensus - soit une hausse de 3,4% sur un an contre 3,5% attendu.

Les inscriptions au chômage sont ressorties un peu plus élevées que prévu la semaine passée. Le Département américain au Travail a annoncé, pour la semaine close au 8 avril, des inscriptions au chômage au nombre de 239.000, en hausse de 11.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 235.000.

Les Minutes de la réunion du FOMC de mars, Comité de politique monétaire de la Fed, publiées hier soir, montrent que "plusieurs" membres se sont demandé s'il serait approprié de maintenir les taux, tandis que "certains" auraient préféré une hausse de 50 points de base en l'absence de la crise bancaire qui survenait alors. Ces deux "groupes" ont finalement rejoint le consensus de hausse de 25 points de base. Cependant, de nombreux participants ont déclaré que les développements les avaient amenés à réduire leur fourchette de taux considérée comme suffisamment restrictive. Compte tenu des conditions incertaines, les membres de la Fed devraient surveiller de près les données entrantes. Il ne semble pas qu'il y ait eu de discussion sur les modifications de la politique de bilan de la Fed. Dans l'ensemble, les Minutes paraissent largement conformes aux attentes, sans aucun indice évident sur la trajectoire des taux ou un éventuel pivot au deuxième semestre.

Le FOMC se réunira ensuite les 2 et 3 mai, le consensus restant celui d'une hausse des taux de 25 points de base portant la fourchette entre 5 et 5,25% sur les fed funds (probabilité 62% selon FedWatch). Les marchés tablent aussi sur un pivot de la Fed vers des assouplissements au S2.

Hier, après la publication des chiffres plutôt rassurants de l'inflation américaine du mois de mars, le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin (membre non-votant), a déclaré à CNBC qu'il attendait encore que l'inflation se brise, mais qu'il n'en voyait toujours pas la preuve. Cependant, il a indiqué qu'il observait un refroidissement de la demande sur la base de données montrant un ralentissement des dépenses par carte de crédit. Le responsable a également déclaré que la Fed réagirait à l'inflation au fil des données entrantes. Il estime que bien que le pic d'inflation soit probablement dépassé, il reste encore du chemin à parcourir, en particulier en ce qui concerne l'inflation de base. Ailleurs, Mary Daly (non-votante), patronne de la Fed de San Francisco, a déclaré qu'il y avait de bonnes raisons de penser que la politique pourrait devoir se resserrer davantage pour faire baisser l'inflation. Elle a déclaré s'attendre à voir un ralentissement significatif de l'économie, mais probablement pas de récession.

La fin de semaine est également marquée par de nombreuses publications trimestrielles à Wall Street. Progressive Corporation, Fastenal, Delta Air Lines et National Beverage sont de la partie ce jeudi. Demain vendredi, UnitedHealth, JP Morgan Chase, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup et PNC Financial Services, communiqueront leurs derniers comptes.

Apple accélère en Inde. Le groupe de Cupertino aurait assemblé pour plus de 7 milliards de dollars d'iPhone en Inde sur le dernier exercice fiscal selon Bloomberg, triplant sa production locale de smartphones, alors que le groupe entend réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine. Apple fabriquerait désormais près de 7% de ses iPhone en Inde grâce à des partenaires tels que Foxconn et Pegatron. Bloomberg rappelle qu'Apple explore des moyens de réduire sa dépendance à l'égard de la Chine alors que les tensions entre Washington et Pékin continuent de s'intensifier. Ses partenaires de longue date, qui fabriquent la plupart des iPhone à partir d'usines tentaculaires en Chine, ont ajouté des chaînes de montage à un rythme rapide au cours de l'année écoulée.

Apple chercherait par ailleurs à fabriquer des MacBook en Thaïlande, indique le Nikkei, citant des managers au sein de la chaîne d'approvisionnement. Différentes sources ont ainsi indiqué au Nikkei qu'Apple avait produit précédemment en masse des Apple Watch en Thaïlande depuis plus d'un an, à mesure qu'il diversifiait ses sources de production hors de Chine.

Alibaba décrochait hier soir de 5,9% à Wall Street, plombé par SoftBank, qui poursuit la réduction de sa participation au capital du géant chinois du commerce en ligne. Le colosse japonais a cédé pour plus de 7 milliards de dollars de titres Alibaba cette année par le biais de contrats à terme prépayés, après avoir écoulé pour 29 milliards de dollars de titres l'an dernier selon le Financial Times. Ces contrats donnent à SoftBank la possibilité de racheter les actions, mais le groupe a réglé les accords précédents en remettant les actions selon le FT. SoftBank donnera la priorité à la discipline financière avant de chercher le bon moment pour passer à l'offensive avec des investissements, après avoir subi de lourdes pertes sur son Vision Fund avec le ralentissement du secteur technologique. Les investisseurs espèrent par ailleurs un nouveau programme de rachat d'actions.

Les cessions réduiront la participation du conglomérat japonais dans Alibaba à moins de 4%, a indiqué le FT, qui a analysé les dépôts réglementaires. Il s'agit d'une baisse conséquente par rapport à une participation de 14,6% déclarée à fin septembre. Softbank a détenu par le passé jusqu'à 34% de la société.

Delta Air Lines dévoile des résultats un peu courts par rapport aux attentes des analystes au premier trimestre bien qu'en ligne avec sa guidance. Sur la période, le transporteur basé à Atlanta enregistre un bpa ajusté de 25 cents contre 1,23$ un an plus tôt et 29 cents de consensus, pour des revenus ajustés en hausse de 45% à 11,84 Mds$ (12 Mds$ attendus). La marge opérationnelle s'établit à 5,4%. Sur le trimestre en cours, le management table sur un bpa ajusté compris entre 2 et 2,25$ contre 1,61$ de consensus, pour des revenus en progression de 15 à 17%. La marge opérationnelle est attendue entre 14 et 16%.

"Nous avons réalisé un chiffre d'affaires record pour le trimestre clos fin mars avec des revenus unitaires supérieurs de 16% au niveau de la même période de 2019. Ces résultats reflètent la vigueur de l'environnement de demande sous-jacent et la dynamique continue des produits haut de gamme et des revenus de fidélité", déclare Glen Hauenstein, président de Delta. "Avec des réservations à l'avance record pour l'été, nous prévoyons que les revenus du trimestre de juin seront supérieurs de 15 à 17% avec une croissance de la capacité de 17% d'une année sur l'autre". Sur l'ensemble de l'exercice, la direction a confirmé viser un bpa de 5 à 6$ pour des recettes en hausse de 15 à 20%.

Fastenal, l'acteur américain des fournitures industrielles, a publié pour son premier trimestre fiscal des ventes de 1,86 milliard de dollars, en progression de 9,1% en glissement annuel. Le bénéfice opérationnel a augmenté de 9,8% en comparaison de l'an dernier à 393 millions de dollars. Le bénéfice net s'est apprécié de 9,5% à 295 millions de dollars. Le bénéfice net dilué par action s'est amélioré de 10,4% à 52 cents. Le consensus de place sur la période était de 50 cents de bpa ajusté pour 1,86 milliard de dollars de revenus.

Amazon s'enfonçait hier soir sous les 100$ à Wall Street et remonte avant bourse ce jour. L'activité d'Amazon Web Services, moteur de la rentabilité du groupe, inquiète quelque peu suite aux commentaires du DG Andy Jassy évoquant un possible ralentissement de court terme, alors même que la concurrence s'active et que l'économie s'affaiblit. "Malgré une croissance de 29% d'une année sur l'autre en 2022 sur une base de revenus de 62 milliards de dollars, AWS fait actuellement face à des vents contraires à court terme, car les entreprises sont plus prudentes dans leurs dépenses compte tenu des conditions macroéconomiques actuelles difficiles", a asséné Jassy dans une lettre annuelle aux actionnaires.

Harley-Davidson chute à Wall Street, alors que le constructeur américain de motos a annoncé le départ de sa directrice financière Gina Goetter pour le fabricant de jouets Hasbro - dont le cours progresse en revanche. Harley indique que Goetter quittera ses fonctions de directrice financière fin avril. "Je tiens à remercier Gina pour ses nombreuses contributions à Harley-Davidson depuis qu'elle a rejoint la société en 2020 - nous lui souhaitons bonne chance dans sa prochaine entreprise", a déclaré Jochen Zeitz, directeur général. Un processus formel de recherche pour la sélection d'un nouveau directeur financier a été initié. Jusqu'à la fin de ce processus, David Viney, vice-président - trésorier, occupera également le poste de directeur financier par intérim.