Wall Street proche de l'équilibre, avant la Fed

(Boursier.com) — La cote américaine est hésitante ce mercredi, après une séance délicate hier (-0,79% sur le DJIA et -0,93% sur le Nasdaq). Le Dow Jones cède encore 0,08% à 35.313 pts et le S&P 500 se stabilise à 4.447 pts (-0,02%), alors que le Nasdaq grappille 0,07% à 14.665 pts. Le baril de brut WTI cède 0,3% vers les 66$ sur le Nymex. L'once d'or fléchit de 0,3% à 1.782$. L'indice dollar est inchangé ou presque face à un panier de devises. Le bitcoin glisse de 1% à 45.375$.

Les mises en chantier de logements aux Etats-Unis pour le mois de juillet ont reculé de 7%, ressortant sur un rythme de 1,534 million d'unités, contre 1,61 million de consensus et 1,65 million un mois plus tôt. Les permis de construire se sont établis sur un rythme de 1,635 million, contre 1,62 million de consensus de marché et 1,594 million en juin.

Les cours du pétrole reviennent proches de l'équilibre après l'annonce d'une hausse surprise des stocks d'essence aux Etats-Unis la semaine dernière. D'après le Département à l'Energie, les stocks domestiques de pétrole pour la semaine close le 13 août ont reculé de 3,2 millions de barils à 435,5 mb, contre une baisse de 1,1 mbj attendue par le consensus. Les réserves d'essence ont progressé de 0,7 mb (contre une baisse de 1,7 mb anticipée par le marché), alors que les stocks de produits distillés ont reculé de 2,7 mbj par rapport à la précédente semaine, contre une augmentation de 0,3 mb attendue.

Les Minutes de la dernière réunion monétaire (FOMC) de la Fed seront connues à 20 heures, alors que l'intervention de Jerome Powell hier n'a pas fourni d'élément nouveau concernant le timing du 'tapering', le président de la banque centrale américaine se montrant par ailleurs prudent concernant l'impact du variant Delta.

Les opérateurs surveilleront la semaine prochaine le symposium économique de Jackson Hole, qui pourra peut-être apporter des éléments nouveaux. En attendant, les marchés misent sur un début d'allègement du soutien monétaire de la Fed en fin d'année ou en début d'année prochaine.

Parmi les statistiques du jour à l'international, ce mercredi, l'indice britannique des prix à la consommation a augmenté un peu moins que prévu (+2% en juillet en glissement annuel, +1,8% pour le CPI 'core'), mais la hausse des prix à la production a été quant à elle un peu plus importante que prévu. La progression des prix des maisons a également dépassé les attentes.

L'inflation annuelle dans la zone euro est confirmée à 2,2% en juillet, en hausse par rapport au taux de 1,9% du mois précédent. Les plus fortes contributions au taux d'inflation proviennent de l'énergie (+1,34 points de pourcentage), suivis de l'alimentation, alcool & tabac (+0,35 pp), des services (+0,31 pp) et des biens industriels hors énergie (+0,17 pp), souligne Eurostat. En séquentiel, les prix affichent une baisse de 0,1%. L'inflation annuelle 'core' ralentit par ailleurs, à 0,7% après +0,9% en juin... Selon les données corrigées des variations saisonnières fournies par Eurostat, la production dans la construction a diminué de 1,7% en juin après un repli de 0,4% le mois précédent. En glissement annuel, la production augmente de 2,8% contre +12,2% en mai.

La Maison blanche a recommandé comme attendu des doses de rappel de vaccins anti-covid de Pfizer / BioNTech et Moderna, alors que de nouvelles données des CDC montrent une baisse de l'efficacité des vaccins avec le temps. L'administration Biden estime que la majeure partie des Américains ayant reçu le vaccin aurait besoin d'une dose de rappel. Il s'agit donc de répondre au déclin de l'immunité, face à un variant Delta hautement transmissible qui a provoqué une flambée des cas. La troisième dose est recommandée huit mois après la deuxième.

Les États-Unis ont enregistré plus de 1.000 morts attribuées au Covid-19 hier mardi, selon un décompte Reuters, alors que le variant Delta fait des ravages dans les zones faiblement vaccinées.

Le Wall Street Journal revient sur la question des 'breakthrough cases', les cas d'infection au coronavirus plus de 14 jours après une pleine vaccination. Alors que le variant Delta se montre plus contagieux, de telles infections se sont produites en de rares occasions. Le WSJ explique que ces cas ne représentent "qu'une portion minime des injections au Covid-19", et n'ont que très rarement provoqué des hospitalisations ou causé des décès. Devant la propagation du variant Delta, les rapports indiquent toujours que les vaccins seraient hautement efficaces pour limiter hospitalisations, maladies graves et décès.

Une troisième dose du vaccin Pfizer / BioNTech serait efficace à 86% chez les plus de 60 ans, a indiqué un prestataire de soins israélien. L'organisme Maccabi, qui couvre environ un quart des habitants d'Israël, a comparé les résultats chez plus de 149.000 personnes de plus de 60 ans au moins une semaine après l'injection du rappel, à ceux de 675.630 autres n'ayant reçu que deux doses, en janvier et février.

Jerome Powell, le président de la Fed, s'est exprimé hier concernant l'épidémie. Il n'aura pas fait réellement avancer les débats, puisqu'il juge qu'il n'est pas encore simple de savoir si la souche Delta aura des effets importants sur l'économie.

Parmi les publications financières trimestrielles du jour à Wall Street, Cisco et Nvidia retiendront l'attention après bourse. Analog Devices, Bath & Body Works, Victoria's Secret, Weibo, Target, TJX et Lowe's, sont aussi de la partie.

Les valeurs

Agilent (+1%) a publié pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,1$ à comparer à un consensus de moins de 1$ et un niveau de 78 cents un an plus tôt. Les revenus du fournisseur américain d'instruments de mesure ont été de 1,59 milliard de dollars sur ce trimestre clos en juillet, dépassant de 4% le consensus de marché. Ils représentent une croissance de 26% en glissement annuel et de 21% en organique. Le groupe rehausse sa guidance annuelle et table sur des revenus allant de 6,29 à 6,32 milliards de dollars, pour un bpa ajusté allant de 4,28 à 4,31$. Les revenus du quatrième trimestre sont attendus entre 1,63 et 1,66 Md$, pour un bpa allant de 1,15 à 1,18$.

Analog Devices (stable). Le concepteur américain de semi-conducteurs a publié des comptes meilleurs que prévu. Pour le troisième trimestre fiscal, clos fin juillet, le groupe a dégagé un bénéfice de 503 millions de dollars soit 1,35$ par action, contre 363 millions de dollars un an avant. Le bpa ajusté a été de 1,72$, contre 1,36$ un an plus tôt et 1,62$ de consensus. Les revenus se sont établis à 1,76 milliard de dollars, contre 1,46 milliard de consensus. Ils dépassent de 3% le consensus. Résultats et revenus atteignent des records. Pour le quatrième trimestre fiscal, les revenus sont attendus proches de 1,78 Md$, alors que le bpa ajusté est estimé à 1,72$, plus ou moins 11 cents.

Target (-1%). Le détaillant discount américain a publié pour son second trimestre des profits et revenus supérieurs aux attentes, et annoncé un programme de rachat d'actions de 15 milliards de dollars. La croissance à magasins comparables a été de 8,9% sur la période close. Le bénéfice net trimestriel a été de 1,82 milliard de dollars et 3,65$ par titre, contre 1,69 milliard de dollars un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a représenté 3,64$, contre 3,51$ de consensus FactSet. Les revenus se sont établis à 25,16 milliards de dollars, en augmentation de 9,5% en glissement annuel, contre 24,99 milliards de consensus. La croissance à comparable est conforme aux attentes, mais elle ralentit fortement en comparaison du rythme de 23% affiché au premier trimestre. Les ventes digitales à comparable ont progressé de 10%.

Pour le second semestre, Target anticipe une croissance de 6 à 9% à comparable, en haut de fourchette de la guidance antérieure, mais les investisseurs semblent relever seulement le ralentissement de croissance.

Lowe's (+10%), le numéro deux américain de la distribution de produits d'ameublement et d'équipement de la maison, a affiché une croissance inattendue sur le trimestre clos et une activité à comparable supérieure aux attentes. Pour le second trimestre fiscal, clos fin juillet, le groupe a réalisé un bénéfice net de 3,02 milliards de dollars soit 4,25$ par action, contre 2,83 milliards un an plus tôt. Le consensus FactSet était de 4,01$ par action. Les revenus ont progressé de 1% à 27,6 milliards de dollars, alors qu'ils étaient attendus à 26,8 milliards de dollars. Les ventes à comparable ont baissé de 1,6%, alors que le consensus était de -2,2%.

Pour l'exercice, Lowe's anticipe des ventes de 92 milliards de dollars environ, légèrement supérieures au consensus. Le groupe envisageait auparavant des facturations de plus de 86 milliards de dollars.

TJX (stable), le groupe américain de distribution connu pour ses chaînes TJ Maxx et Burlington Stores, a annoncé pour son second trimestre clos fin juillet des comptes supérieurs aux attentes, avec la réouverture de l'économie et l'assouplissement des restrictions. Le bénéfice net trimestriel a représenté 786 millions de dollars soit 64 cents par titre, contre une perte de 214 millions de dollars un an plus tôt. Les ventes trimestrielles ont totalisé 12,08 milliards de dollars, contre 6,67 milliards un an avant et 11 milliards de consensus.

Tesla (+4%) tient demain sa journée 'AI', dédiée à l'intelligence artificielle et aux solutions de conduite autonome. Le Barron's estime qu'il pourrait s'agir d'un "grand jour" pour le titre Tesla et qu'une annonce 'blockbuster' n'est pas à exclure. Cela ne ferait pas de mal à la valeur à Wall Street, le dossier étant sous pression ces derniers jours sur fond d'enquête de la NHTSA, autorité américaine de sécurité routière, à propos de l'Autopilot et d'une série d'accidents. Les démocrates Richard Blumenthal et Edward Markey ont en outre demandé à la FTC (Federal Trade Commission) d'enquêter sur d'éventuelles pratiques marketing trompeuses de Tesla à propos de l'Autopilot et de la conduite autonome, dans une lettre adressée à Lina Khan, jeune présidente de la commission.

Apple (-1%), Alphabet (stable) et Amazon (-1%) ajusteraient leurs plans au Vietnam du fait de la pandémie, explique le Nikkei. Citant des personnes familières de la question, le quotidien économique explique ainsi que Google a modifié ses plans et fabriquera ses Pixel 6 à Shenzhen. Apple, quant à lui, produira en masse ses AirPod en Chine plutôt qu'au Vietnam, même si le groupe de Cupertino entend toujours transférer 20% de la production au Vietnam ultérieurement. Une source ajoute qu'Apple a suspendu ses plans de transfert de production de certains MacBook et iPad au Vietnam à cause de l'épidémie. Enfin, des personnes ayant connaissance du sujet ont indiqué au Nikkei que la production de sonnettes intelligentes, caméras de sécurité et haut-parleurs intelligents d'Amazon avait été reportée depuis mai.

Palantir (+4%) a annoncé avoir acquis pour 51 millions de dollars de lingots d'or, et acceptera par ailleurs les paiements en 'relique barbare'. Le groupe software américain spécialiste du big data dit ainsi se préparer à un potentiel événement imprévisible de 'black swan', en amassant de l'or et en invitant ses clients à payer ses logiciels d'analyse de données de la même manière. L'investissement dans l'or du groupe entre dans le cadre d'une stratégie plutôt originale en la matière. Le groupe avait aussi précisé précédemment qu'il allait accepter le bitcoin en mode de paiement. Pour l'heure, aucun client de Palantir n'a néanmoins opté pour l'or ou le bitcoin. Shyam Sankar, directeur opérationnel du groupe, explique que ces décisions reflètent une vision mondiale et un futur qui sera probablement ponctué de plus d'événements de 'black swan'.

Krispy Kreme (-1%). Pour le second trimestre, le groupe a dépassé les attentes de marché en termes de revenus, mais affiché un bénéfice un peu court. Les revenus se sont envolés de 43% à 349 millions, alors que le bpa ajusté a été de 13 cents. Les revenus annuels sont désormais attendu entre 1,34 et 1,38 milliard de dollars, jusqu'à 23% plus haut que l'an dernier, contre 1,34 Md$ de consensus.