Wall Street proche de l'équilibre, avant la Fed

Wall Street proche de l'équilibre, avant la Fed









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street est attendu pratiquement stable avant bourse ce mardi, sans évolution, prudent avant le verdict de la Fed et après la publication de ventes de détail décevantes. Nasdaq, S&P 500 et DJIA sont ainsi proches de l'équilibre en pré-séance, prenant le temps de souffler sur des niveaux proches des sommets historiques. Sur le Nymex, le baril de brut WTI gagne 1,2% à 71,7$. L'once d'or grappille 0,1%. L'indice dollar progresse de 0,1% face à un panier de devises de référence. Le bitcoin s'adjuge 1% sur 24 heures vers les 40.000$.

Les ventes américaines de détail ont déçu au mois de mai, en retrait de 1,3% en comparaison du mois antérieur contre -0,5% de consensus de marché et +0,9% pour la lecture révisée du mois antérieur. Notons tout de même que les ventes du mois d'avril avaient été initialement estimées stables. Hors automobile, les ventes de détail de mai ont baissé de 0,7%, contre +0,3% de consensus, et après une performance stable en avril. Hors automobile et essence, les ventes ont régressé de 0,8%, contre un consensus stable et +0,1% pour la lecture révisée d'avril.

L'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York, qui vient également d'être révélé, est ressorti à 17,4 pour le mois de juin contre 22 de consensus.

L'indice des prix à la production du mois de mai a grimpé de 0,8% en comparaison du mois précédent, contre 0,5% de consensus (+6,6% en glissement annuel). Hors alimentation et énergie, il augmente de 0,7% contre 0,5% de consensus (+4,8% en comparaison de l'an dernier).

La production industrielle du mois de mai sera révélée à 15h15 (consensus +0,6% par rapport au mois d'avril, +0,3% pour la production manufacturière et 75% d'utilisation des capacités), avant les stocks des entreprises (16 heures, consensus -0,1% en avril) et l'indice du marché immobilier de la NAHB (consensus 83 pour le mois de juin).

Demain mercredi, les opérateurs suivront notamment les mises en chantier et permis de construire du mois de mai, les prix à l'import et à l'export, l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta, ainsi que le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains, tandis que la Fed terminera sa réunion de politique monétaire.

Le grand rendez-vous de la semaine sera donc pour demain soir, avec le communiqué monétaire de la Fed et la conférence de presse de Jerome Powell. Les marchés s'attendent à ce que la banque centrale commence à évoquer un peu plus clairement un tapering graduel (réduction des achats d'actifs obligataires), mais une annonce claire et officielle ne devrait intervenir au mieux qu'à la fin de l'été, en vue d'une mise en application en début d'année prochaine. La Fed devrait aussi confirmer sa vision selon laquelle l'inflation, désormais au plus haut de 13 ans aux USA, ne serait que temporaire. Bien évidemment, la Fed devrait opter pour un statu quo monétaire. Elle devrait également relever ses prévisions d'inflation et de croissance.

Parmi les statistiques marquantes publiées dans le monde ce matin, l'indice allemand des prix à la consommation du mois de mai n'a pas surpris (+0,5% en comparaison du mois antérieur et +2,5% en glissement annuel ; +0,3% et +2,4% en données harmonisées). En France, le CPI est lui aussi ressorti conforme au consensus (+0,3% en mai en comparaison du mois antérieur, +1,4% en glissement annuel, +0,34% et +1,8% en données harmonisées). Les chiffres italiens de l'inflation sont aussi ressortis 'en ligne'. Le taux de chômage britannique n'a pas non plus surpris à 4,7%.

Les valeurs

Boeing. Washington et Bruxelles ont enfin scellé un accord mettant un terme à 17 années de conflit sur la question des subventions aux constructeurs aéronautiques Boeing et Airbus. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a confirmé le compromis. Les deux parties vont maintenant s'efforcer de surmonter les différends de longue date afin d'éviter de futurs litiges et de préserver des conditions de concurrence équitables entre nos constructeurs d'avions, et s'efforceront également d'empêcher l'apparition de nouveaux différends.

L'UE et les États-Unis ont également convenu de suspendre, pour une période de cinq ans, l'application de droits de douane préjudiciables d'une valeur de 11,5 milliards de dollars, qui nuisent aux entreprises et aux personnes des deux côtés de l'Atlantique. Les deux parties collaboreront pour analyser et traiter conjointement les pratiques non commerciales de tiers susceptibles de nuire à nos grands secteurs de l'aviation civile.

American Express. Le directeur général du groupe a confié à CNBC que les réservations de voyages et les dépenses des consommateurs se rapprochaient de la pleine recovery.

Biogen pourrait souffrir ce jour à Wall Street, alors que le laboratoire américain a fait état de l'échec d'un essai clinique en phase III (STAR) sur son traitement de la choroïdérémie, maladie génétique de l'oeil, timrepigene emparvovec.

Apple, Alphabet et Facebook demeurent sous surveillance, alors que la Cour de justice de l'UE a admis qu'une autorité nationale avait le pouvoir de réguler en termes de violations du Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union devant une juridiction d'un Etat membre, même si elle n'était pas l'autorité initiale. La décision vise en particulier les activités basées en Irlande des géants technologiques américains.

Dans le même temps, la CMA britannique a lancé une étude de marché concernant les écosystèmes mobiles d'Apple et de Google. La CMA dispose de 12 mois pour conclure son étude.

Oracle, géant américain des logiciels d'entreprises, publiera ce soir après bourse ses derniers comptes trimestriels. Le consensus est actuellement de 1,31$ de bénéfice ajusté trimestriel par action pour 11,04 milliards de dollars de facturations. Il s'agit du trimestre de mai du géant californien, troisième trimestre fiscal.

H&R Block, leader américain de la préparation fiscale, publiera également ce soir ses trimestriels. Le consensus de bénéfice ajusté par action se situe à 5,13$.