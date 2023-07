Wall Street proche de l'équilibre, avant Apple et Amazon

(Boursier.com) — La cote américaine évolue proche de la stabilité ce lundi, hésitante après deux indices manufacturiers sans relief, et dans l'attente des publications d'Apple ou d'Amazon plus tard cette semaine. Le S&P 500 avance timidement de 0,08% à 4.586 pts, alors que le Dow Jones prend 0,13% à 35.507 pts. Le Nasdaq grappille 0,05% à 14.324 pts. DJIA et S&P évoluent désormais à moins de 4% de leurs sommets historiques, avec l'espoir d'un atterrissage économique en douceur et d'un apaisement de l'inflation. Sur le Nymex, le baril de brut WTI gagne 1,2% à 81,6$. L'once d'or franchit les 2.000$, sur un gain de 0,2%. L'indice dollar perd 0,1% face à un panier de devises de référence... La semaine sera encore marquée à Wall Street par une avalanche de publications financières. La plus grande capitalisation boursière mondiale, Apple, sera de la fête jeudi après bourse, avec Amazon.

D'ici là, les annonces seront nombreuses. Ce lundi, ON Semiconductor, Symbotic, Loews, CNA Financial et SoFi Technologies annoncent en pré-séance, tandis que Republic Services, Arista Networks, AvalonBay, Yum China, Western Digital, Avis Budget ou Lattice Semiconductor, publient après la clôture.

Demain mardi, Merck, Pfizer, Caterpillar, Uber, Altria, Eaton, Illinois Tool Works, Marriott International, Marathon Petroleum, Ecolab, Sysco, Rockwell Automation, Gartner et Global Payments, annonceront avant bourse, alors qu'AMD, Starbucks, Vertex Pharmaceuticals, AIG, Aflac, Prudential Financial, Devon Energy, Allstate, Pinterest et Electronic Arts, publieront après la clôture.

Mercredi, CVS Health, Thomson Reuters, Ferrari, Humana, Emerson Electric, Phillips 66, Johnson Controls, Trane Technologies, Kraft Heinz, Exelon, Yum! Brands, AmerisourceBergen, Seagen, Garmin ou DuPont, dévoileront leurs comptes avant l'ouverture des marchés, alors que Qualcomm, Shopify, PayPal, Equinix, Occidental Petroleum, McKesson, Public Storage, MetLife, Williams Companies ou Cognizant annonceront après bourse.

La journée de jeudi sera sans doute la plus importante pour les marchés, avec Apple, Amazon, Amgen, Booking Holdings, Gilead Sciences, Airbnb ou Monster Beverage après bourse, mais aussi ConocoPhillips, Cigna, Moderna, Regeneron Pharmaceuticals, Becton, Dickinson, Southern Company, Air Products & Chemicals, Warner Bros. Discovery, Kellogg ou Intercontinental Exchange en pré-séance.

L'indice manufacturier régional de la Fed de Chicago pour le mois de juillet 2023 est ressorti à 42,8, contre un consensus FactSet de 43 et un niveau de 41,5 un mois auparavant. L'indice demeure donc largement sous la barre des 50, ce qui signale une contraction profonde de l'activité manufacturière dans la région considérée.

L'indice manufacturier régional de la Fed de Dallas pour le mois de juillet est ressorti à -20, contre un consensus FactSet de -23,3 et un niveau de -23,2 un mois auparavant. Largement négatif, l'indice signale toujours une nette régression de l'activité manufacturière dans la région. L'indice de production est également dans le rouge en juillet.

Demain mardi, l'indice PMI manufacturier national américain et l'ISM manufacturier retiendront l'attention, tout comme les dépenses de construction et le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes. Le rapport d'ADP sur l'emploi privé américain sera connu mercredi. L'indice PMI composite final et l'ISM des services seront surveillés jeudi. Les chiffres de la productivité américaine et ceux des commandes industrielles seront annoncés le même jour. Enfin, le rapport mensuel sur la situation de l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de juillet sera publié vendredi (consensus FactSet 200.000 créations de postes non-agricoles, 3,6% de chômage, 165.000 créations dans le privé).

Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, s'est montré plus optimiste à propos de l'inflation et sur le fait que les États-Unis soient en mesure d'éviter une récession malgré le durcissement monétaire accéléré. Il prévient toutefois qu'un chômage plus élevé serait le prix à payer pour parvenir à un atterrissage en douceur. Selon le responsable, les perspectives d'inflation sont positives, alors que la résilience de l'économie continue de surprendre. Quoi qu'il en soit, la campagne agressive de la Fed devrait probablement se traduire par des pertes d'emplois et un ralentissement de la croissance économique. Kashkari a livré ses commentaires hier dimanche sur CBS, pour l'émission 'Face the Nation'.

Le scénario de base, selon le responsable, serait que l'économie ralentisse mais "que nous évitions une récession". Il ne juge pas réaliste que ce cycle se termine sans coût pour l'emploi, alors même que le taux de chômage américain demeure proche des planchers à 3,6%. Kashkari envisage une remontée à 4% dans ce scénario d'atterrissage en douceur. Le responsable confirme que la Fed observe toujours attentivement les données entrantes afin de déterminer si de nouvelles hausses de taux seraient appropriées. Alors que l'inflation ajustée a progressé moins que prévu à +4,1% en juin, elle reste nettement au-dessus de l'objectif de 2% de la Fed. "Si nous avons besoin de relever encore les taux, nous le ferons", a asséné Kashkari. Le taux des 'fed funds' est désormais logé entre 5,25 et 5,5%, au plus haut depuis 2001.

Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a précisé ce jour que la banque tenait assez bien sa ligne de politique monétaire, l'objectif étant de réduire l'inflation vers l'objectif sans provoquer de récession majeure. La Fed doit selon lui "jouer à l'oreille" en termes de restriction monétaire. Quoi qu'il en soit, les efforts pour abaisser l'inflation semblent selon lui porter leurs fruits, alors que les règles habituelles d'arbitrage direct entre inflation et marché du travail ne paraissent quant à elles pas s'appliquer.

Ailleurs dans le monde, les places asiatiques se sont bien comportées ce matin. Le SSE composite chinois a pris 0,5% environ, alors que le Nikkei s'est accordé 1,3%. L'indice Hang Seng de Hong Kong a pris 0,8%, même s'il efface une bonne partie de ses gains de séance après s'être envolé jusqu'à 3,2%. Pékin a montré en effet une certaine détermination. La Chine entend oeuvrer à stimuler le redressement de son économie, annonçant des mesures de relance de la consommation. Du côté de l'Europe, les données d'Eurostat ont fait ressortir une croissance de 0,3% dans la zone euro au deuxième trimestre, tandis que l'inflation a ralenti en juillet, même si l'inflation annuelle 'core' (ajustée) s'est maintenue à 5,5%.

Les valeurs

Walmart (-1%), le géant américain de la grande consommation, a payé 1,4 milliard de dollars pour racheter la participation restante de Tiger Global Management dans Flipkart, renforçant ainsi son pari sur le détaillant indien et aidant le gestionnaire de fonds à fournir des distributions aux investisseurs à un moment où l'accès aux liquidités est difficile, explique l'agence Bloomberg. Séparément, la firme de capital-risque Accel a cédé par ailleurs une participation de 1% dans Flipkart à Walmart, d'après l'Economic Times. La transaction avec Tiger, qui aurait eu lieu ces derniers jours, a valorisé le géant indien du commerce électronique à 35 milliards de dollars, selon une lettre envoyée par Tiger Global aux investisseurs et obtenue par Bloomberg News. L'acquisition des parts de Tiger Global et Accel permet à Walmart de monter à environ 77% de Flipkart contre 72% auparavant, selon l'Economic Times.

Loews (+2%) a annoncé pour son deuxième trimestre fiscal un bénéfice net de 360 millions de dollars soit 1,58$ par titre contre 167 millions de dollars et 68 cents par action un an avant. L'entité d'assurance CNA Financial a rapporté pour sa part un bénéfice d'investissement accru, mais des pertes plus importantes pour catastrophes et une performance mitigée sur le segment IARD. "Loews a connu un autre trimestre solide, chacune de nos filiales consolidées affichant de bons résultats. CNA a enregistré des résultats exceptionnels, malgré des pertes de catastrophe élevées dans l'industrie. La société a également enregistré son revenu de souscription sous-jacent trimestriel le plus élevé jamais enregistré", s'est félicité James S. Tisch, président et directeur général de Loews, groupe actif notamment dans l'assurance et l'hôtellerie.

SoFi Technologies, le fournisseur américain de services financiers actif dans le financement personnel, gagne 20% à Wall Street ! Pour son deuxième trimestre fiscal, le groupe a dévoilé des revenus records, de 498 millions de dollars en GAAP (+37%) et de 489 millions de dollars sur une base ajustée (+37% également). L'Ebitda ajusté, record lui aussi, a presque quadruplé à 77 millions de dollars. Le groupe a conquis plus de 584.000 nouveaux membres, pour un total de fin de trimestre en augmentation de 44% en glissement annuel à 6,2 millions. Les dépôts totaux ont progressé de 26% sur le trimestre à 12,7 milliards de dollars. La perte par action, de 6 cents, est moins lourde qu'attendu. Les ventes ajustées se comparent à un consensus de 475 millions de dollars. Le management a par ailleurs relevé sa guidance annuelle 2023.

ON Semiconductor (+4%) a dépassé assez nettement les attentes de marché pour son deuxième trimestre fiscal, affichant sur la période un bénéfice ajusté par action de 1,33$, contre 1,21$ de consensus de place. Les revenus ont été de 2,09 milliards de dollars sur la période, contre 2,02 milliards de consensus. Ainsi, l'activité progresse très légèrement de 0,5% en glissement annuel, tandis que le bpa ajusté se compare à un niveau de 1,34$ un an plus tôt. Le bpa ajusté est donc assez stable, tandis que le bénéfice net consolidé par action grimpe à 1,29$, contre 1,02$ un an plus tôt. La marge brute ajustée a été de 47,4%, contre 49,7% un an avant et 46,4% de consensus. Pour son troisième trimestre, le groupe anticipe en données ajustées des revenus allant de 2,095 à 2,195 milliards de dollars. La marge brute ajustée est attendue entre 46 et 48%. Le bénéfice ajusté dilué par action est anticipé entre 1,27 et 1,41$. Le consensus était de 1,21$ de bpa ajusté et 2,07 milliards de dollars de revenus sur la période.

Microsoft (-1%). La CMA, autorité britannique de concurrence, rendra son verdict d'ici la fin du mois d'août concernant le rachat de l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard par Microsoft pour 69 milliards de dollars. Le régulateur britannique a ouvert lundi son enquête sur l'accord Activision Blizzard / Microsoft pour commentaires alors qu'il vise une décision finale d'ici le 29 août sur la prise de contrôle précédemment bloquée en avril, indique Reuters. L'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a également publié ce lundi les arguments de Microsoft expliquant pourquoi l'accord devrait être réévalué, alors que le géant software se bat pour obtenir l'approbation du Royaume-Uni pour acheter le concepteur de 'Call of Duty'.

Manchester United (-1%) prolonge avec Adidas. La marque allemande continuera à être l'équipementier du club du nord de l'Angleterre jusqu'en 2035. Le nouveau contrat rapportera à ManU au moins 900 millions de livres sterling (près de 1,2 milliard de dollars) sur dix ans, "sous réserve de certains ajustements", ce qui en fait le plus important de l'histoire de la Premier League. "Il est tout à fait naturel pour nous de poursuivre notre coopération", a déclaré le patron d'Adidas, Bjorn Gulden. "Nous allierons tradition et innovation pour plaire à la fois aux joueurs et aux fans".

Tesla (stable) ajusterait encore en baisse les prix de certains véhicules électriques Model 3 et Model Y à Hong Kong, selon Reuters, qui cite un autre média. Le constructeur automobile texan devrait ainsi réduire les prix de plusieurs variantes de ses véhicules Model 3 et Model Y à Hong Kong à partir du 4 août, a rapporté ce lundi le 'Hong Kong Economic Times'. Les rabais iraient de 6% à 11,9%. Rappelons que le titre Tesla avait souffert plus tôt ce mois suite à la publication trimestrielle du groupe, marquée par un tassement des marges avec les baisses de prix dans diverses régions.

Yellow (+120% !), le groupe américain de transport routier, se prépare à déposer son bilan et est en pourparlers pour vendre tout ou partie de l'entreprise, d'après le Wall Street Journal. Yellow, l'une des plus anciennes et des plus grandes entreprises de camionnage américaines, a ainsi fermé ses portes hier dimanche, après s'être effondrée suite à une série de fusions qui l'avaient excessivement endettée et bloquée par une impasse avec le syndicat des Teamsters. Yellow a licencié déjà une partie de sa main-d'oeuvre et met donc fin à ses opérations. Le transporteur endetté a licencié une partie de sa force de vente, de son personnel commercial et de ses informaticiens alors qu'il prépare son dossier de mise en faillite, indique le WSJ. D'autres médias évoquent des licenciements massifs.