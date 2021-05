Wall Street proche de l'équilibre, après les 'stats'

Wall Street proche de l'équilibre, après les 'stats'









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La cote américaine s'affiche proche de l'équilibre désormais ce mardi, après des statistiques contrastées. Le Nasdaq gagne 0,28% à 13.699 pts, alors que le DJIA grappille 0,08% à 34.418 pts. Le S&P 500 s'adjuge 0,09% à 4.200 pts. Le baril de brut WTI grappille 0,1% sur les 66$, alors que l'once d'or avance de 0,3% à 1.890$. L'indice dollar perd 0,2% face à un panier de devises de référence. Le bitcoin avance de 1% sur 24 heures sur Bitfinex à 38.000$ environ.

Les marchés surmontent donc leurs craintes concernant l'inflation et le tapering éventuel, malgré les derniers commentaires des responsables de la Fed laissant entendre globalement que des discussions devraient débuter prochainement sur le sujet de la réduction des achats d'actifs. Wall Street "joue" par ailleurs l'idée d'une inflation transitoire. Sur le front budgétaire, les choses se compliquent concernant les discussions sur le plan d'infrastructures. Les négociations bipartisanes n'ont en effet pas été fertiles, ce qui pourrait contraindre la Maison blanche à agir seule. Les Républicains doivent toutefois encore se réunir ce jour sur la question, et pourraient selon Bloomberg avancer une proposition de 1.000 milliards de dollars sur huit ans. L'administration Biden se montre enfin confiante concernant la réception de sa proposition de taxe minimale de 15%, qui devrait être soutenue par le G7.

Dans l'actualité économique à Wall Street ce mardi, l'indice S&P Case-Shiller '20-City' des prix des maisons dans les 20 principales zones métropolitaines à l'étude a augmenté de 1,6% en mars sur une base ajustée, en comparaison du mois antérieur, contre 1,1% de consensus. Hors ajustements, il augmente de 2,2% par rapport à février et de 13,3% sur un an. L'indice de la Federal Housing Finance Agency (FHFA) traduit pour sa part une hausse des prix de 1,4% en mars, en comparaison du mois précédent, contre 1% de consensus et 1,1% pour la hausse révisée du mois de février. Sur un an, l'indicateur FHFA montre une progression des prix de 13,9%, ce qui marque une accélération.

D'après le rapport du jour, les ventes de logements neufs aux Etats-Unis pour le mois d'avril sont ressorties sur un rythme de 863.000 unités, contre 955.000 de consensus et 917.000 pour la lecture révisée (en baisse) du mois antérieur.

L'indice de confiance des consommateurs américains pour le mois de mai mesuré par le Conference Board s'est établi à 117,2, contre 119,5 de consensus et 117,5 pour la lecture révisée du mois précédent.

Enfin, l'indice manufacturier de la Fed de Richmond pour le mois de mai a été de 18, contre 15 de consensus et 17 un mois auparavant.

Randal Quarles de la Fed s'exprimera durant la journée, au lendemain des interventions de Lael Brainard, Loretta Mester, Raphael Bostic et Esther George. Notons aussi que le CEO de Morgan Stanley a estimé ce jour que le 'tapering' de la Fed pourrait débuter d'ici à la fin de l'année, suivi l'an prochain d'une hausse des taux.

Ailleurs dans le monde, l'Ifo allemand signale un climat des affaires au plus haut de deux ans, mais les chiffres locaux du PIB traduisent l'impact du confinement sur la consommation. La confiance des consommateurs sud-coréens est quant à elle au plus haut de trois ans. Enfin, l'Inde prépare un vaste package de stimulus pour les secteurs les plus touchés par le covid.

Du côté des cryptomonnaies, l'accalmie se confirme. Elon Musk a discuté avec les professionnels de l'activité de minage en Amérique du Nord de la soutenabilité des jetons digitaux...

Concernant la pénurie mondiale de 'semis', le Secrétaire US au Commerce a estimé que le financement de l'industrie américaine pourrait se traduire par les créations de sept à dix nouvelles usines.

L'actualité entreprises est marquée quant à elle par le proche accord d'Amazon pour le rachat de MGM. Square entend pour sa part offrir des comptes courants et d'épargne. Disney entendrait fermer une centaine de chaînes TV à l'international cette année afin de se concentrer sur le streaming.

Autozone, Agilent Technologies, Toll Brothers, Intuit, Nordstrom et Urban Outfitters, publient aujourd'hui leurs comptes.

Sur le front sanitaire enfin, la Maison blanche a précisé que le cap des 50% d'Américains adultes vaccinés entièrement allait être franchi. Plus de 60% des adultes ont déjà reçu une injection aux USA. Joe Biden désire que 70% aient reçu une dose au moins avant le 4 juillet.

Les valeurs

Amazon (stable) serait désormais tout proche d'un accord en vue de l'acquisition du studio d'Hollywood MGM Holdings. Le Wall Street Journal fait état d'une opération de près de 9 milliards de dollars comprenant la dette. Le WSJ cite des sources familières de la question. MGM deviendrait alors un actif de streaming de choix pour le groupe de Jeff Bezos. Un accord pourrait être annoncé dès cette semaine, si l'on en croit les sources du journal, du moins si les discussions n'échouent pas à la dernière minute...

Plus tôt ce mois, le New York Times croyait savoir que le Californien de Cupertino Apple et le géant des médias Comcast avaient aussi étudié ce dossier Metro-Goldwyn-Mayer. Sans citer de sources, le NYT affirmait que les prétendants auraient conclu que MGM valait environ 6 milliards de dollars, nettement moins que les 9 milliards de dollars escomptés par le studio. Amazon ne semble pas de cet avis. Il s'agirait de la deuxième plus grosse acquisition réalisée par le groupe de commerce en ligne, après un rachat de Whole Foods pour 13,7 milliards de dollars en 2017.

Metro-Goldwyn-Mayer, légendaire studio cinématographique de Las Vegas, est surtout connu pour sa franchise 'James Bond', mais détient aussi la chaîne TV payante Epix et conçoit des séries ou shows tels que 'The Handmaid's Tale', 'Vikings', 'Fargo', 'Shark Tank' (...). Le catalogue de MGM compte environ 4.000 films, avec également les franchises 'Rocky', 'RoboCop' et 'Legally Blonde'.

AutoZone (stable), le détaillant américain en équipements automobiles, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal des ventes et profits supérieurs aux attentes. Sur ce trimestre clos début mai, le bénéfice net a représenté 596 millions de dollars et 26,48$ par titre, contre 343 millions et 14,39$ par action un an plus tôt. Le consensus FactSet était voisin de 20$ de bpa. Les revenus se sont améliorés de 31% en glissement annuel à 3,65 milliards de dollars, alors que le consensus FactSet était de 3,27 milliards. Les ventes à comparable ont augmenté de près de 29% en comparaison de l'an dernier.

Boeing (+2%). SMBC Aviation a commandé 14 appareils 737 MAX supplémentaires.

Shake Shack (+8%) profite d'une recommandation favorable de Goldman Sachs, qui vient de relever son conseil de 'neutre' à 'acheter' et voit encore un gros potentiel de rebond avec la réouverture de l'économie.

Coinbase (+4%) demeure assez volatil en bourse avec les fluctuations erratiques des cryptomonnaies. JP Morgan ne se laisse pas impressionner et vient d'initier une recommandation à 'surpondérer' sur la plateforme d'échanges, évaluant un potentiel de 60% environ.

Moderna (+3%) indique que son vaccin anti-covid autorisé pour les adultes s'est montré efficace dans la tranche d'âge 12 à 17 ans. Le groupe prévoit de demander le mois prochain à la FDA l'autorisation d'utilisation du vaccin chez les adolescents.