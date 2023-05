Wall Street : prises de bénéfices en vue

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche relativement hésitant avant bourse ce mardi, avec quelques prises de profits suite au rebond du Nasdaq. Le S&P 500 et le Dow Jones reculent de 0,2%, alors que le Nasdaq perd 0,3%. L'attention reste concentrée sur les pourparlers sur le plafond de la dette américaine, mais les opérateurs anticipent une résolution. Le président Biden et le président de la Chambre McCarthy se sont rencontrés hier soir pour discuter du sujet. Bien qu'aucun accord n'ait été conclu, McCarthy a qualifié les discussions de "productives". Des divergences subsistent, McCarthy réitérant notamment les lignes du GOP sur les dépenses de défense et les mesures d'augmentation des revenus...

Sur le Nymex, le baril de brut WTI prend 1,4% à 73$. L'once d'or abandonne 0,8% à 1.961$. L'indice dollar avance de 0,3% face à un panier de devises de référence.

Les PMI flash de mai faisaient la une des publications macro d'aujourd'hui en Europe. Le secteur des services reste le moteur de l'élan européen, même si des signes d'amélioration de la chaîne d'approvisionnement pourraient entraîner une stabilisation dans le secteur manufacturier. Parmi les indicateurs du jour, l'indice Markit PMI préliminaire des services de la zone euro a été de 55,9 contre 55,5 de consensus FactSet, tandis que l'indice manufacturier de la zone a baissé à 44,6 contre 46 de consensus. Ainsi, l'indice composite européen se situe à 53,3 contre 54 de consensus. En Allemagne, l'indice des services a été de 57,8 et l'indice manufacturier de 42,9. En France, l'indicateur des services s'est affiché à 52,8 et l'indice manufacturier à 46,1. Au Royaume-Uni, l'indice PMI CIPS des services a été de 55,1 et l'indicateur manufacturier de 46,9.

Dans l'actualité économique à Wall Street ce jour, l'indice PMI composite préliminaire du mois de mai sera communiqué à 15h45 (consensus 51,7, avec un indice des services attendu à 52,6 et un indice manufacturier anticipé à 50). Les ventes de logements neufs du mois d'avril seront connues à 16 heures (consensus 660.000). L'indice manufacturier de la Fed de Richmond pour le mois de mai sera annoncé à la même heure (consensus -9).

Notons aussi que le PMI manufacturier japonais a renoué avec la croissance pour la première fois en sept mois en mai (50,8 contre 49 de consensus et 49,5 un mois avant), tandis que le secteur des services s'est développé au rythme le plus rapide jamais enregistré. L'industrie manufacturière australienne est quant à elle bloquée en contraction. La confiance des consommateurs sud-coréens a atteint son plus haut niveau en un an dans un contexte de baisse des anticipations d'inflation...

Biden et le président de la Chambre McCarthy se sont rencontrés lundi soir pour discuter du plafond de la dette. McCarthy a décrit les discussions comme productives et meilleures que les réunions précédentes. Le gros point de friction a été la taille des plafonds de dépenses proposés et la question de savoir quels domaines de dépenses peuvent être exemptés. Alors que Biden a de nouveau appelé à la suppression des échappatoires fiscales pour les riches, McCarthy a réitéré les lignes rouges du GOP selon lesquelles il n'y aurait pas de réduction des dépenses de défense ni de mesures d'augmentation des revenus. Les législateurs disent que les négociateurs doivent parvenir à un accord cette semaine afin que le Congrès ait suffisamment de temps pour débattre et adopter une législation avant la 'date X' du plafond de la dette. McCarthy a juré qu'il ne dérogerait pas à la règle qui accorde à la Chambre 72 heures pour examiner la législation. Pourtant, les marchés restent relativement optimistes quant à la probabilité qu'un accord soit conclu et certains stratèges estiment que la date X réelle est plus éloignée en juin.

Du côté de la Fed, James Bullard de l'antenne de St. Louis (non-votant) a de nouveau offert une posture belliciste, affirmant qu'il envisageait deux autres hausses de taux cette année, et que l'idée que les taux resteraient juste au-dessus de 5% était basée sur une baisse rapide de l'inflation et une croissance du PIB stable, bien que ces éléments ne se soient pas matérialisés. Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari (votant), plus mesuré, a déclaré ce week-end qu'il était ouvert à l'idée que la Fed puisse avancer plus lentement à partir d'ici, suggérant une ouverture à une pause en juin. Cependant, Kashkari a également repoussé l'idée que le cycle de hausse des taux de la Fed serait terminé, affirmant qu'une pause est différente de dire que la Fed a terminé. Enfin, Mary Daly de la Fed de San Francisco (non-votante) a réitéré la dépendance aux données...

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, Lowe's, AutoZone, Dick's Sporting Goods, BJ's Wholesale, Vipshop et Williams-Sonoma, publient avant bourse ce mardi leurs derniers résultats financiers trimestriels. Intuit, Palo Alto Networks, Agilent, VF Corp, Urban Outfitters et Toll Brothers, annoncent après bourse.

Les valeurs

Lowe's, le détaillant américain rival de Home Depot dans le matériel de construction, bricolage et jardinage, a publié pour son premier trimestre fiscal 2023 un bénéfice dilué par action de 3,77$, un bpa ajusté de 3,67$ et une baisse de 4,3% des ventes à comparable en glissement annuel. Le bénéfice net consolidé a été de 2,3 milliards de dollars, alors que les revenus ont totalisé 22,3 milliards de dollars. Le consensus de marché était de 3,44$ de bénéfice ajusté par action pour 21,6 milliards de dollars de revenus. Sur l'exercice, les revenus sont attendus entre 87 et 89 milliards de dollars, soit une révision en légère baisse de la guidance antérieure, qui allait de 88 à 90 milliards de dollars. La décroissance des ventes à comparable est attendue de 2 à 4%. La marge opérationnelle ajustée est anticipée entre 13,4 et 13,6%, tandis que le bpa ajusté est attendu entre 13,2 et 13,6$. La guidance antérieure allait de 13,6 à 14$.

AutoZone, le géant américain des pièces automobiles, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal 2023, clos en mai, des revenus de 4,1 milliards de dollars en augmentation de 5,8% en glissement annuel, avec une croissance domestique à comparable de 1,9%. Le bénéfice opérationnel a augmenté de 9,3% à 859 millions de dollars. Le bénéfice net trimestriel s'est amélioré de 9,3% lui aussi à 648 millions de dollars, pour un bpa dilué en hausse de 17% à 34,12$. Le consensus de place sur la période était de 31,4$ de bpa ajusté et 4,1 milliards de dollars de recettes. Le titre réagit en baisse pour l'heure avant bourse à Wall Street.

Dick's Sporting Goods, groupe américain de distribution d'articles de sport, grimpe avant bourse à Wall Street suite à sa publication financière trimestrielle. Pour le premier trimestre fiscal, la croissance à comparable a été de 3,4%, alors que les ventes totales se sont appréciées de 5,3% à 2,84 milliards de dollars. Le bénéfice net consolidé a augmenté de 17% à 305 millions de dollars, alors que le bénéfice ajusté par action a grimpé de 19% à 3,4$. Le consensus sur la période était de 3,18$ de bpa ajusté pour 2,8 milliards de revenus. Pour 2023, le bpa dilué est toujours anticipé entre 12,9 et 13,8$, alors que les ventes à comparable sont attendues stables ou en hausse jusqu'à 2%.

BJ's Wholesale Club, la chaîne américaine de clubs d'entrepôts réservés aux membres, a bien résisté sur le trimestre clos, affichant sur la période des revenus de 4,72 milliards de dollars en croissance de 5%, un bénéfice opérationnel de 187 millions de dollars en progression de 24%, ainsi qu'un Ebitda ajusté de 257 millions en augmentation de 16%. Le bénéfice net a augmenté de 3,2% à 116 millions de dollars, tandis que le bénéfice net ajusté s'est tassé de 2% à 115,6 millions de dollars, soit 85 cents par titre. Le consensus était justement de 85 cents de bpa ajusté trimestriel pour 4,8 milliards de dollars de revenus. Les ventes totales à clubs comparables ont augmenté de 2% au premier trimestre de l'exercice 2023 par rapport au premier trimestre de l'exercice 2022. En excluant l'impact des ventes d'essence, les ventes à clubs comparables ont augmenté de 5,7% au premier trimestre.

Zoom Video Communications, géant californien des services de conférence à distance et collaboration mobile, a relevé hier soir ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'ensemble de l'année. Cela ne fait guère réagir l'action à Wall Street, la pré-séance étant même négative. Les revenus pour l'exercice 2024 sont attendus entre 4,465 milliards de dollars et 4,485 milliards de dollars. La société a également relevé ses prévisions de bénéfice ajusté annuel entre 4,25 et 4,31$ par action, contre une guidance précédente de 4,11 à 4,18$ par action. "Nos clients considèrent Zoom comme une mission essentielle dans la manière dont ils collaborent en interne et en externe à travers le monde", a déclaré le directeur général Eric Yuan. Pour son premier trimestre fiscal, le groupe a réalisé des revenus de 1,11 milliard de dollars en augmentation de 3% en glissement annuel et de 5% à devises constantes. La marge opérationnelle non-GAAP a été de 38,2%.

Yelp, le groupe californien connu pour son site Yelp.com et son appli mobile publiant des avis participatifs sur les commerces locaux, bondissait de 14% après bourse à Wall Street hier soir. L'investisseur activiste TCS Capital Management a pris en effet une participation dans Yelp, et exhorte l'entreprise à explorer des alternatives stratégiques, y compris une vente. Selon plusieurs rapports médias, TCS a construit une participation de plus de 4% et demande à l'entreprise d'envisager une fusion avec Angi, groupe de services digitaux. Le Wall Street Journal relaie notamment cette rumeur. Il indique que TCS va adresser ce mardi une lettre au conseil d'administration de Yelp évoquant son scénario de vente.

Tesla, géant texan de l'automobile électrique, reste surveillé à Wall Street ce mardi, alors que le groupe d'Elon Musk vient de mettre en vente sur son site web canadien des véhicules Model 3 et Model Y produits en Chine, les premiers véhicules du constructeur provenant du site de Shanghai expédiés vers l'Amérique du Nord.

PacWest reprend encore 15% avant bourse à Wall Street, alors que l'établissement bancaire américain, tentant toujours de rassurer sur sa solidité financière, entend céder un portefeuille de 74 prêts à la construction immobilière avec un solde principal total impayé d'environ 2,6 milliards de dollars à une unité de Kennedy-Wilson Holdings. PacWest a déclaré qu'il vendrait également six autres prêts à la construction immobilière avec un solde principal global d'environ 363 millions de dollars à Kennedy-Wilson.