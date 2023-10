Wall Street : prêt à saluer les mauvais chiffres de l'emploi ?

(Boursier.com) — Wall Street repasse dans le vert avant bourse ce mercredi, le S&P 500 reprenant 0,2%, le Dow Jones 0,1% et le Nasdaq 0,4%. Hier soir, le Nasdaq Composite s'était écroulé de 1,87% et le Dow Jones de 1,29%, après la publication d'un rapport solide concernant les ouvertures de postes du mois d'août. La tendance s'inverse un peu pour l'heure ce jour, suite à la publication d'un mauvais rapport d'ADP concernant l'emploi privé. Cette dégradation du marché du travail est perçue comme un relatif soulagement. Elle a en effet été souhaitée par la Fed, qui espère là une aide précieuse dans sa lutte délicate contre l'inflation. Sur les marchés obligataires, les rendements s'assagissent un peu, à 5,1% sur le 2 ans, 4,74% pour le 10 ans et 4,86% pour le 30 ans.

Les investisseurs, qui sanctionnaient hier durement des chiffres de l'emploi trop solides pour le mois d'août, semblent donc soulagés à l'annonce de chiffres quant à eux très inférieurs aux attentes de l'emploi privé pour le mois de septembre. Selon le rapport d'ADP publié ce jour, les créations de postes dans le privé au mois de septembre se sont établies à seulement 89.000, contre 150.000 de consensus Bloomberg et 140.000 de consensus FactSet. Un mois plus tôt, ces créations se chiffraient à 180.000.

Septembre a montré le rythme de croissance le plus lent depuis janvier 2021, lorsque les employeurs privés avaient supprimé des emplois. "Les grands établissements ont été à l'origine du ralentissement, perdant 83.000 emplois et anéantissant les gains réalisés en août", détaille ADP. "Nous constatons une baisse croissante de l'emploi ce mois-ci. De plus, nous constatons une baisse constante des salaires au cours des 12 derniers mois", ajoute Nela Richardson, cheffe économiste d'ADP. Dans le détail en septembre, les entreprises de 1 à 19 personnes ont créé 67.000 postes, celles de 20 à 49 personnes ont généré 28.000 postes, celles de 50 à 249 personnes ont créé 55.000 emplois, et celles de 250 à 499 salariés ont créé 17.000 postes. Cependant, les entreprises de plus de 500 salariés ont détruit en revanche 83.000 postes.

Par industries et activités, les plus fortes créations concernent le segment loisirs et hospitalité (+92.000), suivi par les activités financières (+17.000) et la construction (+16.000). Le secteur manufacturier a quant à lui détruit 12.000 emplois en septembre, le segment commerce, transport et utilities a supprimé 13.000 postes, et les services professionnels et d'entreprise ont détruit 32.000 emplois.

Hier, le Département américain au Travail a indiqué que les ouvertures de postes aux Etats-Unis pour le mois d'août 2023 étaient ressorties au nombre de 9,61 millions, contre un consensus FactSet de 8,9 millions et un niveau de 8,92 millions un mois auparavant, en lecture révisée. La précédente lecture de juillet était de 8,83 millions. Il s'agissait donc paradoxalement d'une mauvaise nouvelle pour les marchés, qui espèrent une faiblesse du marché de l'emploi afin de faciliter le travail de maîtrise de l'inflation de la Fed...

Les investisseurs suivront par ailleurs ce jour à 15h45 l'indice Markit PMI américain des services et le PMI composite final de septembre (consensus FactSet 50,2 pour les services et 50,1 pour l'indice composite). Les commandes industrielles du mois d'août seront annoncées à 16 heures (consensus +0,4%), à la même heure que l'ISM des services du mois de septembre (consensus 53,7). Du côté de la Fed, Kathleen O'Neill, Austan Goolsbee, Jeffrey Schmid et Michelle Bowman, s'exprimeront dans la journée.

Demain jeudi, les marchés surveilleront l'étude Challenger, Gray & Christmas sur les annonces de licenciements du mois de septembre, la balance du commerce international des biens et services, ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage. Loretta Mester, Thomas Barkin, Mary Daly et Michael Barr de la Fed, s'exprimeront par ailleurs demain.

Enfin, le rapport mensuel gouvernemental sur la situation de l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de septembre sera donc publié vendredi. Le consensus Bloomberg est de 160.000 créations de postes non-agricoles, 150.000 dans le privé et 3,7% de chômage. Le consensus FactSet est assez comparable, à 161.500 créations de postes non-agricoles. Le salaire horaire moyen est attendu en augmentation de 0,3% en comparaison du mois antérieur et de 4,3% sur un an.

Sur le front politique, la Chambre des représentants a par ailleurs voté hier la destitution du 'speaker' Kevin McCarthy, à 216 voix contre 210, dans un contexte de divisions au sein du Parti républicain et à l'initiative d'un petit groupe d'élus conservateurs menés par Matt Gaetz - représentant républicain de Floride. Ce rebondissement très inattendu plonge le Congrès dans un certain désordre, quelques jours seulement après un accord in extremis pour éviter une fermeture partielle des administrations - le fameux 'shutdown'. Patrick McHenry, élu républicain, a été nommé 'speaker' intérimaire.

Les valeurs

Apple perd un peu de terrain avant bourse sur la cote américaine, alors que KeyBanc, le même broker qui avait dopé hier son objectif de cours sur Nvidia, a dégradé cette fois le groupe à la pomme, première capitalisation boursière mondiale. Ainsi, KeyBanc Capital Markets vient de revoir sa recommandation de 'surpondérer' à 'pondération sectorielle' sur la valeur Apple à Wall Street. Les craintes de la firme portent sur la valorisation du colosse californien de Cupertino et le potentiel ralentissement de croissance des revenus sur l'exercice 2024. En résumé, le broker constate que le titre Apple se traite toujours sur des niveaux proches des sommets historiques, alors même que la croissance du chiffre d'affaires devrait probablement ralentir.

Intel progresse avant bourse à Wall Street, alors que le géant des processeurs prévoit de faire de son unité de puces programmables une activité autonome à partir de janvier, et de l'introduire ensuite en bourse, dans les deux à trois ans prochains. Ainsi, le groupe a précisé que son 'Programmable Solutions Group' allait opérer de manière indépendante à partir du 1er janvier 2024. Par la suite, le groupe étudiera une IPO de cette activité et pourrait aussi évaluer des opportunités avec des investisseurs privés tout en conservant une part majoritaire. En attendant, Sandra Rivera, une "vétéran" du groupe, a été nommée directrice générale de l'entité. Rappelons que cette division PSG avait été acquise auprès d'Altera pour près de 17 milliards de dollars en 2015.

Tilray, le géant américain du cannabis, également actif sur le segment pharmaceutique et celui des boissons, gagne du terrain avant bourse à Wall Street. Le groupe a réalisé sur la période close fin août, son premier trimestre fiscal 2024, des revenus historiques de 177 millions de dollars représentant une croissance de 15% en glissement annuel, par rapport à la période correspondante de l'exercice antérieur. Le groupe indique aussi qu'il a accru sa part de marché au Canada à 13,4%. Les revenus canadiens du groupe dans le cannabis ont progressé de 16,5%, alors que les revenus internationaux dans le cannabis ont grimpé de 37%. La marge brute trimestrielle ajustée s'est tassée à 28%, contre 32% sur le trimestre antérieur. La perte nette s'est réduite à 56 millions de dollars, contre 66 millions un an avant. La perte nette par action a été de 10 cents. L'Ebitda ajusté a représenté 11,4 millions de dollars, contre 13,5 millions un an plus tôt. Le consensus de place était logé à 5 cents de perte par action pour 174 millions de dollars de revenus sur la période.

Cal-Maine Foods, le géant américain de la production, de la commercialisation et de la distribution d'oeufs frais, dévissait hier soir de 12% après bourse à Wall Street, suite à sa publication trimestrielle. Pour son premier trimestre fiscal 2024, clos début septembre, le groupe a affiché des revenus de 459 millions de dollars, un bénéfice net de 0,9 million de dollars et un bénéfice dilué par action de 2 cents. Le prix moyen de vente a progressé de 8,4% en comparaison du trimestre antérieur sur les oeufs 'de spécialité'. Le consensus de place était de 33 cents de bénéfice ajusté par action et 479 millions de dollars de revenus. Les ventes ont donc chuté bien plus que prévu, du fait notamment du recul significatif du prix de vente des oeufs conventionnels.

Netflix, le géant américain de la vidéo en streaming, envisagerait d'augmenter encore les prix de ses abonnements sans publicité après la fin de la grève SAG-AFTRA (syndicat des acteurs), selon le Wall Street Journal. Ainsi, suite à la fin de la grève des scénaristes, et lorsque celle des acteurs se terminera, les prix des contenus devraient augmenter. Netflix réfléchirait donc à la manière de répercuter ces coûts pour préserver sa rentabilité. La fin de la grève des acteurs à Hollywood pourrait donc être suivie de majorations tarifaires pour le service de streaming. Netflix étudierait des hausses de prix sur plusieurs marchés dans le monde, mais pourrait commencer par les Etats-Unis et le Canada, d'après le Wall Street Journal, qui cite des sources familières de la question. Le WSJ n'est toutefois pas en mesure de dire de combien Netflix pourrait augmenter les prix de ses offres sans publicité, ou quand ces actions prendraient effet.

Meta Platforms, ex-Facebook, entend licencier des employés ce mercredi dans l'unité FAST de sa division dédiée au métavers, Reality Labs. C'est du moins ce qu'ont déclaré à l'agence Reuters deux sources proches de la question. Des sources proches du dossier affirment que les employés ont été informés lors d'un forum de discussion interne qu'ils entendraient parler de leur travail ce matin. Il n'a pas été possible de déterminer avec certitude combien de personnes seraient touchées. L'article note que l'équipe FAST (Facebook Agile Silicon Team) crée des puces de silicium personnalisées et que des réductions importantes pourraient rendre difficile pour Meta la création de produits AR et VR.