Wall Street : pression confirmée avant la Fed

(Boursier.com) — Wall Street perd encore un peu de terrain avant bourse ce lundi, suite à sa chute de vendredi. Le S&P 500 est attendu en recul de 0,1%, tandis que le Nasdaq perd 0,3%. Le Dow Jones résiste, relativement stable. La prudence domine quoi qu'il en soit avant le verdict monétaire de la Fed. Sur le Nymex, le baril de brut WTI poursuit sa progression et grimpe encore de 1,2% à 91,1$, contre près de 95$ pour le Brent de la mer du Nord. L'once d'or grappille 0,1% à 1.948$. L'indice dollar recule de 0,1% face à un panier de devises. Sur le marché obligataire, le rendement du T-Bond à 10 ans se tend à 4,34%, contre 5,06% pour le 2 ans.

La semaine boursière à Wall Street sera bien évidemment dominée par la réunion de la Fed, qui se tient mardi et mercredi. Le communiqué monétaire de la banque centrale américaine est attendu mercredi soir à 20 heures, avant la traditionnelle conférence de presse de Jerome Powell à 20h30. La Fed devrait sans nul doute (probabilité de 99% selon FedWatch) choisir mercredi soir de laisser ses taux inchangés dans une fourchette allant de 5,25 à 5,5%, observant une pause après une phase de durcissement accéléré aux effets économiques décalés. Concernant la réunion suivante, des 31 octobre et 1er novembre, la probabilité est de 69% selon FedWatch que les taux restent au même niveau, contre 31% de 'proba' d'une hausse de taux d'un quart de point. Les opérateurs suivront très attentivement les annonces de mercredi, tentant de déterminer si la Fed en a vraiment terminé avec ses hausses de taux ou si elle entend encore durcir sa politique pour s'assurer de maîtriser l'inflation. Il s'agira aussi de savoir durant combien de temps les taux vont rester à leur niveau élevé...

Une attention particulière sera portée au 'dot plot' de la Fed, qui présente sous forme de graphique à points les estimations des banquiers centraux US concernant les taux. Le 'dot plot' de septembre laisserait donc ouverte la possibilité d'un durcissement de 25 pb pour la réunion suivante, mais il reste à savoir dans quelles proportions.

Parmi les autres données économiques de la semaine, l'indice du marché immobilier américain du mois de septembre mesuré par la National Association of Home Builders sera connu ce lundi à 16 heures, tandis que les mises en chantier de logements et permis de construire du mois d'août seront annoncés demain à 14h30. Mercredi, les opérateurs prendront aussi connaissance du rapport hebdomadaire du Département à l'Énergie sur les stocks pétroliers domestiques. Jeudi, la journée sera active, avec les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, la balance des comptes courants, les reventes de logements existants ou encore l'indice des indicateurs avancés du Conference Board. Vendredi, enfin, les investisseurs suivront l'indice flash PMI composite américain du mois de septembre.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, AutoZone publie avant bourse mardi, FedEx (après bourse) et General Mills (pré-séance) annoncent leurs derniers trimestriels mercredi, et Darden Restaurants ou FactSet Research dévoilent leurs comptes jeudi.

Les valeurs

Apple demeure sous surveillance ce lundi, alors que les précommandes de l'iPhone 15 lancées vendredi pourraient bien être un succès. Dan Ives de Wedbush, fervent défenseur du groupe à la pomme, indique qu'entre vendredi et dimanche soir, les commandes seraient "bien plus fortes que nous et Wall Street ne l'avions anticipé, en hausse de pratiquement 10%-12% en comparaison de l'iPhone 14 sur la base de notre analyse. Le mix est fortement orienté vers l'iPhone 15 Pro/Pro Max avec le Pro Max à l'avant et au centre", a précisé le spécialiste sur Twitter. L'analyste Ming-Chi Kuo de TF International Securities croit aussi savoir que la demande concernant l'iPhone 15 Pro Max dépasserait effectivement celle du 14 Pro Max observée l'an dernier.

Foxconn Technology, le partenaire de production d'Apple, entend doubler ses investissements et ses effectifs en Inde, indique Bloomberg. Ainsi, le groupe taïwanais, producteur majeur de l'iPhone, entend accélérer le transfert de sa production vers l'Inde sur fond de tensions sino-américaines croissantes. V Lee, un représentant de Foxconn en Inde, cité par Bloomberg, a précisé sur LinkedIn dimanche que sa compagnie entendait doubler la taille de son activité indienne, sans fournir plus de détails. "Nous travaillerons encore plus dur pour vous présenter un plus grand cadeau d'anniversaire l'an prochain", a lancé Lee, souhaitant un bon anniversaire au Premier ministre Narendra Modi. Les plans de la firme taïwanaise comprennent un site de 120 hectares à proximité de l'aéroport de Bangalore, la capitale de l'État du Karnataka, avait auparavant rapporté Bloomberg News. Cette usine est susceptible d'assembler des iPhone et devrait créer environ 100 000 emplois.

Tesla. Goldman Sachs a confirmé son avis 'neutre' sur le titre Tesla à Wall Street avec un cours-cible de 275$. La firme new-yorkaise réduit ses estimations de bénéfice par action pour 2023 et 2024 sur ce dossier Tesla, principalement en raison d'hypothèses de prix moyen de vente plus faibles et, par conséquent, d'hypothèses de marge brute automobile hors crédit plus modérées.

Elon Musk, le patron de Tesla, a échangé par ailleurs avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui lui a demandé de construire une usine en Turquie. Le groupe texan possède pour l'heure six usines dans le monde et est en train d'en établir une septième au Mexique. A l'occasion d'une rencontre ce lundi à New York, Erdogan a donc suggéré à Musk de bâtir une usine turque. Les deux hommes ont aussi échangé au sujet d'une possible coopération entre SpaceX et le programme spatial turc, selon le bureau d'Erdogan. Le leader turc a indiqué à Musk que la Turquie apprécierait une coopération sur l'intelligence artificielle et Starlink.

Alibaba, le colosse chinois du commerce en ligne, a l'intention d'investir 2 milliards de dollars en Turquie, suite à une rencontre avec le président turc Erdogan. C'est Michael Evans, président du géant chinois, qui a fait cette annonce. Il précise qu'Alibaba a confiance dans "les fondamentaux économiques sains" de la Turquie. Alibaba a déjà investi 1,4 milliard de dollars dans le pays via son unité locale Trendyol, leader turc dans le commerce digital - détenu à 76% au dernier décompte.

KKR a accepté d'acquérir pour 807 millions de dollars, 20% des activités de centres de données de SingTel (Singapore Telecommunications). Il s'agit, relève Bloomberg, du dernier pari de la firme d'investissement américaine dans l'infrastructure digitale asiatique. KKR disposera par ailleurs d'une option pour monter à 25% de l'activité d'ici 2027. L'opération valorise cette activité de SingTel à environ 5,5 milliards de dollars singapouriens. La firme de capital-investissement KKR avait levé 3,9 milliards de dollars pour son premier fonds d'infrastructures en Asie-Pacifique en 2021, rassemblant l'un des plus grands pools de capitaux de la région pour investir dans les énergies renouvelables ou les tours de communication, rappelle encore Bloomberg.

Le succès de l'introduction en bourse d'Arm Holdings sur le Nasdaq donne des ailes aux nouveaux prétendants à une IPO. Après Instacart, c'est donc au tour de Klaviyo, une firme de Boston active dans l'automatisation du marketing, de réviser en hausse sa fourchette d'introduction, entre 27 et 29$ par titre, selon des sources de Bloomberg ayant choisi de ne pas être identifiées, l'information n'étant pas encore publique. La compagnie et ses actionnaires actuels entendaient auparavant proposer 19,2 millions d'actions dans une fourchette allant de 25 à 27$. Le haut de la nouvelle fourchette représenterait une valorisation boursière de 8,7 milliards de dollars environ, selon les calculs de Bloomberg. Le prix de l'offre sera fixé demain mardi. Les plans révisés devraient être soumis aujourd'hui à la SEC, autorité américaine de marché.