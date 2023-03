Wall Street poursuit son rebond avant la Fed, malgré la crise bancaire

(Boursier.com) — Wall Street est attendu encore en vive hausse avant bourse ce mardi, poursuivant sur sa tendance de la veille. Le S&P 500 gagne 0,8%, le Dow Jones 0,9% et le Nasdaq 0,7%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI gagne 1,6% à 68,9$. L'once d'or fléchit de 0,7% à 1.969$. L'indice dollar abandonne 0,2% face à un panier de devises de référence. Les opérateurs font donc preuve d'un remarquable sang-froid, alors même que la crise bancaire ne semble toujours pas résolue et que la Fed se trouve contrainte à ralentir le rythme du resserrement monétaire ou à marquer une pause dans un contexte d'inflation toujours forte.

Sur le front économique outre-Atlantique, les opérateurs suivront à 15 heures ce mardi les reventes américaines de logements existants, puis demain mercredi le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains, et surtout le communiqué FOMC de la Fed (19 heures) et la conférence de presse de Jerome Powell (19h30).

Jeudi, les inscriptions au chômage hebdomadaires américaines, l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago, la balance des comptes courants, les ventes de logements neufs et l'indice manufacturier de la Fed de Kansas City sont attendus. Enfin, vendredi, les investisseurs suivront les commandes américaines de biens durables et l'indice PMI composite flash américain.

Les États-Unis examineraient les moyens de garantir tous les dépôts bancaires si la crise s'aggravait, selon Bloomberg. L'agence cite des personnes familières de la question, qui ont déclaré que le personnel du Trésor US étudiait donc de quelle manière les régulateurs pourraient utiliser l'autorité d'urgence pour garantir temporairement des dépôts de plus de 250.000$ sur la plupart des comptes sans l'approbation formelle du Congrès. Les responsables ne considèrent pas une telle action comme nécessaire, mais élaborent une stratégie au cas où la situation empirerait. Elon Musk, réagissant sur Twitter à ce sujet, est aussi d'avis qu'une telle mesure est indispensable pour éviter de nouveaux 'bank runs'. Précédemment, l'investisseur activiste Bill Ackman, qui affirmait ne pas avoir d'intérêt financier dans cette affaire, soulignait l'urgente nécessité de garantir tous les dépôts pour éviter une contagion, après les chutes successives de Silvergate, Silicon Valley Bank et Signature Bank aux Etats-Unis et le sauvetage de Credit Suisse.

Pendant ce temps, selon le New York Times, les discussions pour acheter First Republic Bank, considérée actuellement comme l'une des banques moyennes américaines les plus fragilisées suite à des retraits massifs, n'en seraient au mieux qu'à un stade précoce.

La réunion de la Fed débute ce jour et le consensus penche pour l'heure en faveur d'une hausse de taux d'un quart de point. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une fourchette de 4,75 à 5% est de plus de 83%, ce qui correspond à une augmentation de 25 points de base. La probabilité d'un statu quo se situe à près de 17%. Pour la réunion suivante, celle des 2 et 3 mai, le même outil donne 58% de probabilité d'une fourchette 5-5,25% contre 37% pour la fourchette 4,75-5%. Les taux ne devraient pas aller plus haut, et un assouplissement est même envisagé dès juin.

Il faut dire que la crise bancaire est passée par là, avec les effondrements successifs de Silvergate, Silicon Valley Bank et Signature Bank aux États-Unis et le sauvetage de First Republic par 11 grandes banques, mais aussi bien entendu le rachat à prix cassé de Credit Suisse par UBS. Ce contexte tendu inquiète aussi de grands entrepreneurs, parmi lesquels le fantasque multimilliardaire Elon Musk. Sur Twitter il y a quelques heures, Musk a ainsi jugé "absolument nécessaire pour arrêter les 'bank runs'", que les responsables US parviennent à une manière de laisser la FDIC, agence de garantie des dépôts bancaires aux Etats-Unis, temporairement relever le plafond des dépôts assurés au-delà du plafond actuel de 250.000$.

Une connivence s'installe d'ailleurs sur Twitter entre Musk et l'investisseur activiste Bill Ackman, qui plaide depuis des jours pour une intervention plus virulente des autorités américaines afin de maîtriser la crise bancaire. Ackman a estimé hier que la Fed "devrait marquer une pause mercredi", alors que le système a subi un certain nombre de chocs majeurs. "Trois fermetures de banques américaines en une semaine anéantissant les détenteurs d'actions et d'obligations. La disparition du Credit Suisse et la réduction à zéro de ses porteurs d'obligations juniors. Notamment, les porteurs d'obligations supportant des pertes sont un phénomène nouveau car ils étaient protégés lors de la GFC (ndlr : 'grande crise financière', celle de 2008)", a tweeté ainsi l'investisseur. Ackman ajoute que les déposants de First Republic - banque régionale américaine dont le cours de bourse s'est effondré - qui ne sont pas encore partis ne seront pas rassurés par la performance du cours des actions. "Cette crise bancaire reste non résolue et des taux plus élevés n'aideront pas", insiste Ackman.

"Nous ne savons pas encore où sont les pertes pour les investisseurs de ces institutions et quels peuvent être les effets de contagion. Les dépôts sont devenus instables. Quelle banque régionale va engager des capitaux significatifs dans de nouvelles constructions ou des crédits aux entreprises dans ce contexte ? L'effet de ce qui précède est un resserrement significatif des conditions financières qui n'a pas encore été visible à la lumière des événements qui se déroulent rapidement au cours des deux dernières semaines. L'inflation reste un problème et la Fed doit continuer à faire preuve de détermination. Powell peut le faire en faisant une pause et en précisant qu'il s'agit d'une pause temporaire afin que l'impact des événements récents puisse être évalué", détaille Ackman. Elon Musk va encore plus loin, puisqu'en réponse à ce long tweet d'Ackman, le patron de Tesla, Twitter et SpaceX juge tout simplement que "la Fed doit baisser ses taux d'au moins 50 points de base mercredi".

Du côté des brokers, Goldman Sachs a confirmé sa récente posture hier, anticipant un statu quo monétaire demain soir. Ainsi, évoquant le "stress sur le système bancaire", GS juge que la Fed ne devrait pas toucher demain à sa fourchette de 4,5 à 4,75% sur le taux des 'fed funds'. Cela signifierait donc "une pause dans le combat contre l'inflation", mais le broker new-yorkais pense que cela ne devrait pas poser tant de problèmes. La banque d'affaires avait auparavant évoqué, la semaine dernière, "une incertitude considérable quant à la trajectoire au-delà de mars". Nomura, pour sa part, prévoit depuis quelques jours une baisse des taux d'un quart de point, alors même qu'auparavant, la firme tablait sur... une hausse de 50 points de base. Les spécialistes de la firme anticipent aussi une pause dans le QT, resserrement monétaire quantitatif.

Les valeurs

Tencent Music Entertainment, la plateforme chinoise leader de la musique en ligne et du divertissement audio, a publié pour son quatrième trimestre clos fin décembre 2022 un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 1,15 milliard de yuans, plus que doublé en glissement annuel, ainsi qu'un bénéfice ajusté de 1,44 milliard de yuans en augmentation de 73%. Les revenus totaux ont été de 7,43 milliards de yuans, soit environ 1,08 milliard de dollars, ce qui dépasse les attentes de marché. Le bénéfice dilué par ADS a été de 11 cents par titre, tandis que le bpa ajusté a été de 13 cents. Le consensus était justement de 13 cents de bpa ajusté trimestriel pour 1,06 milliard de dollars de revenus. Sur l'exercice clos, les revenus ont atteint 28,34 milliards de yuans, soit 4,11 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net attribuable aux actionnaires a atteint 3,68 milliards de yuans ou 533 millions de dollars.

First Republic. Des sources informées de la question ont précisé au NYT que même si elles avaient accordé à First Republic des dépôts de 30 milliards de dollars la semaine dernière, les plus grandes banques américaines ne sauveraient probablement pas l'institution après que des discussions sur la vente d'une participation dans First Republic eurent évolué en tentatives pour la sauver. Des personnes familières avec les discussions ont déclaré au NYT que le management de First Republic estimait que la banque serait capable de résister à de nouveaux tumultes, avec au pire des semaines plutôt que des jours pour lever des capitaux ou se vendre. Des personnes ayant connaissance du sujet ont indiqué au New York Times qu'au cours des dernières semaines, First Republic avait perdu... 70 milliards de dollars de dépôts, soit près de la moitié de sa base totale de déposants à la fin de l'année dernière. L'affaire semble tout particulièrement préoccuper Jamie Dimon, patron de JP Morgan Chase, qui avait organisé les dépôts groupés de 11 grandes banques et tenterait d'organiser un renflouement.

Tesla n'est plus en catégorie "junk" chez Moody's ! Il en aura fallu du temps, mais l'agence de notation Moody's Investors Service a donc modifié hier soir sa note de la dette du constructeur texan de véhicules électriques à 'Baa3', ce qui correspond au plus bas niveau de note dite "d'investissement" dans l'échelle de l'agence. Il s'agit donc d'un relèvement d'un cran, alors que cette notation était auparavant de 'Ba1', plus haut niveau... de la catégorie spéculative ou "junk". Cette décision de Moody's intervient plusieurs mois après celle de S&P Global, qui avait passé la note de Tesla en catégorie investissement en octobre, après les résultats probants du constructeur pour le troisième trimestre.

Thermo Fisher Scientific et le groupe sud-coréen Celltrion compteraient, selon les sources de Reuters, parmi les potentiels candidats intéressés par l'acquisition de la division biopharmaceutique du concepteur de dispositifs médicaux Baxter International.

Nvidia reste surveillé à Wall Street, toujours soutenu par l'attrait actuel des investisseurs pour l'intelligence artificielle. Le directeur général du groupe, Jensen Huang, va présenter ce mardi de nouvelles puces et technologies d'intelligence artificielle à l'occasion de la conférence annuelle de la firme de Santa Clara. Le titre Nvidia a nettement surperformé Wall Street cette année avec un gain de plus de 80%, la capitalisation boursière atteignant 640 milliards de dollars.