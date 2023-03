Wall Street poursuit son rebond

(Boursier.com) — Wall Street poursuit sur sa lancée de la veille, le S&P 500 s'adjugeant encore 0,5% en pré-séance, avec des performances équivalentes du Dow Jones et du Nasdaq. Le narratif reste sensiblement le même depuis quelques jours. Les opérateurs semblent surmonter leur récent 'stress bancaire' et le risque d'un atterrissage économique douloureux. Ils préfèrent se concentrer sur la politique attendue moins dure de la Fed, qui n'a pourtant pas laissé pour l'heure d'espoir de pivot à court terme. Quelques signaux plus positifs concernant l'inflation européenne alimentent également la meilleure humeur des investisseurs. Sur le Nymex, le baril de brut WTI prend 1,1% à 73,8$. L'once d'or grappille 0,1% à 1.986$. L'indice dollar cède 0,3% face à un panier de devises de référence.

La lecture finale du PIB américain pour le quatrième trimestre 2022 a fait ressortir une expansion au rythme de 2,6%, contre 2,7% de consensus et 2,7% également pour l'estimation antérieure. Les dépenses personnelles de consommation se sont appréciées au rythme de 1%, contre 1,4% de consensus et 1,4% également pour l'évaluation précédente.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 25 mars, qui viennent également d'être révélées, se sont établies au nombre de 198.000, contre 196.000 de consensus FactSet et 191.000 pour la lecture antérieure.

Après les défaillances de la Silicon Valley Bank et de Signature Bank aux États-Unis, la Secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, devrait indiquer que les règles sont devenues trop souples pour les banques. Le Wall Street Journal cite à ce sujet des remarques préparées de Yellen pour une intervention programmée plus tard ce jour. Cette dernière juge incomplets les efforts pour protéger la stabilité financière. Rappelons que les autorités américaines de la Fed, de la FDIC et du Trésor US ont dû intervenir en urgence ce mois pour secourir les banques, suite aux effondrements de SVB et de Signature Bank, qui ont provoqué une vague massive de retraits et de transferts des dépôts des banques régionales vers les grandes banques 'systémiques'.

Susan Collins et Thomas Barkin de la Fed interviendront durant la journée.

Ailleurs dans le monde ce jour, les investisseurs prennent connaissance de chiffres rassurants de l'inflation en Espagne (CPI en donnée harmonisées européennes en hausse de 1,1% seulement en mars en données préliminaires, en comparaison du mois antérieur, contre 1,7% de consensus - soit 3,3% d'inflation en glissement annuel)... Le taux de chômage italien du mois de février s'est établi à 8% contre 7,9% de consensus. L'indice du climat des affaires dans la zone euro pour le mois de mars a raté pour sa part le consensus, à 0,70 contre 0,74 attendu... Comme anticipé, l'inflation a reflué en Allemagne en mars. Selon les données provisoires de l'Office fédéral de la statistique (Destatis), l'inflation annuelle atteindrait 7,4% sur le mois, après 8,7% en janvier et en février. Le marché tablait néanmoins sur un repli un peu plus prononcé à 7,3%. En séquentiel, les prix à la consommation augmenteraient de 0,8%.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, Rumble, BlackBerry et Manchester United comptent parmi les rares publications de la journée.

Les valeurs

Alibaba envisage de céder progressivement le contrôle de certaines activités, indique Bloomberg. Selon les commentaires du DG d'Alibaba, Daniel Zhang, lors d'une conférence téléphonique, le conseil d'administration de la société conservera initialement le contrôle de chacune de ses six principales activités, mais prévoit de réduire son rôle au fil du temps, dans le but de devenir davantage gestionnaire plutôt que d'intervenir directement. Par ailleurs, Reuters rapporte que le directeur financier d'Alibaba, Toby Xu, a déclaré que chaque entreprise pourrait rechercher un financement et une introduction en bourse au fur et à mesure qu'elle serait prête, et qu'Alibaba déciderait finalement si le groupe souhaite conserver le contrôle stratégique de chaque unité après leur introduction en bourse. En outre, Xu a déclaré qu'Alibaba prévoyait de continuer à monétiser les actifs non stratégiques du portefeuille de l'entreprise afin d'optimiser sa structure de capital.

Rappelons que le titre s'était envolé avant-hier à Wall Street, avec le retour en Chine du cofondateur du groupe, Jack Ma, après un an à l'étranger, et l'annonce d'une vaste réorganisation. Alibaba va donc se scinder en six activités, chacune - sauf Taobao - ayant la possibilité de lever des fonds externes ou de s'introduire en bourse. Il s'agit donc d'une réorganisation historique pour le groupe, qui entend ainsi "débloquer de la valeur" pour ses actionnaires et favoriser la concurrence de marché. Chaque activité scindée aura son propre directeur général et son conseil d'administration et se concentrera sur ses priorités stratégiques.

Concentrix abandonnait 6% après bourse à Wall Street hier soir, alors que le groupe va s'offrir Webhelp, basé à Paris, pour donner naissance à un nouveau leader mondial des métiers de l'expérience client. Webhelp et Concentrix Corporation sont ainsi entrés en négociation exclusive en vue de constituer un leader mondial de l'expérience client, la transaction faisant ressortir une valeur de Webhelp de 4,4 milliards d'euros - 4,8 milliards de dollars. Cette opération s'inscrit dans la volonté des deux groupes d'accélérer leur développement. Les sociétés Webhelp et Concentrix, qui ont toutes les deux connu des croissances exceptionnelles depuis deux décennies, souhaitent valoriser la forte complémentarité de leurs offres et expertises pour offrir à leurs clients "un éventail unique de services et solutions d'expérience client". La complémentarité géographique permettra de proposer une couverture mondiale et l'assurance d'une offre homogène pour tous les clients internationaux.

Le groupe combiné sera dirigé par Chris Caldwell, actuel Président et CEO de Concentrix. Olivier Duha, actuel CEO de Webhelp, sera nommé vice-président du conseil d'administration du nouvel ensemble et assurera l'intégration des deux groupes aux côtés du CEO. L'équipe dirigeante sera constituée de membres actuels des équipes de Concentrix et de Webhelp. Les actionnaires de Webhelp, rémunérés en cash et en titres du nouvel ensemble, entrent au capital du groupe combiné.

Electronic Arts, géant américain des jeux vidéo, va supprimer environ 6% de ses effectifs et réduire son espace de bureau dans le cadre d'un plan de restructuration. EA a déclaré que ces mesures allaient se traduire par des coûts de 170 à 200 millions de dollars, selon les informations transmises à la SEC, gendarme américain de marché. "Alors que nous nous concentrons davantage sur notre portefeuille, nous nous éloignons des projets qui ne contribuent pas à notre stratégie", a ajouté le directeur général de l'éditeur, Andrew Wilson, dans une note aux employés. Ainsi, EA s'éloigne des projets "qui ne contribuent pas à la stratégie", examinant son empreinte immobilière et restructurant certaines équipes. Le dirigeant souligne que les licenciements sont "la partie la plus difficile" de ces actions. EA fournira des indemnités de départ et des soins de santé aux employés concernés. Le groupe comptait près de 13.000 employés l'an dernier.

Manchester United évolue peu en pré-séance à New York. Le groupe a dévoilé des résultats en retrait au titre de son deuxième trimestre fiscal mais a confirmé ses objectifs annuels, relevés début décembre. Sur les trois mois clos fin décembre, le club anglais a essuyé une perte nette ajusté de 10,1 millions de livres, soit 6,18 pence par titre, contre un profit de 7,4 M£ un an plus tôt. L'Ebitda ajusté a reculé de 17% à 48,3 M£ pour des revenus de 167,3 M£ (-9,8%). Le club anglais anticipe toujours un Ebitda ajusté compris entre 125 et 140 millions de livres, pour des revenus allant de 590 à 610 M£.