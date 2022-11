Wall Street positive, avant le verdict des 'midterms' et l'inflation

(Boursier.com) — Le S&P 500 prend 0,84% à 3.839 pts ce mardi, le Dow Jones 1,2% à 33.221 pts et le Nasdaq 0,81% à 10.649 pts. La tendance demeure donc positive, après un bon comportement hier soir (+1,31% sur le Dow et +0,85% sur le Nasdaq) malgré des inquiétudes persistantes sur l'impact du durcissement monétaire accéléré de la Fed et une pression persistante sur le dossier Apple, première capitalisation mondiale fragilisée par un potentiel ralentissement de la demande... Le baril de brut WTI perd 0,5% sur le Nymex à 91,3$. L'once d'or reprend 2% à 1.715$. L'indice dollar cède 0,3% désormais face à un panier de devises de référence.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la Fed devrait relever encore ses taux de 50 points de base (probabilité 57%) ou 75 points de base (probabilité de 43%) à l'issue de sa prochaine réunion monétaire mi-décembre. La fourchette de taux des fed funds est actuellement logée entre 3,75 et 4%, après quatre hausses de taux surdimensionnées consécutives de 75 pb.

En l'absence d'autre piste majeure, les opérateurs se concentrent surtout sur les élections américaines de mi-mandat. Les sondages suggèrent que les républicains seraient les favoris pour prendre le contrôle de la Chambre des représentants voire du Sénat. Les marchés estiment qu'une victoire républicaine pourrait faire reculer l'inflation en bloquant les projets de dépenses de l'administration Biden. Par ailleurs, les républicains sont opposés à une réglementation sur les nouvelles technologies, l'énergie et la santé...

Les spéculations se poursuivent par ailleurs sur le fait que la Chine pourrait reconsidérer sa politique zéro-Covid. Les responsables de la santé ont maintenu pourtant que la Chine s'en tiendrait à sa stratégie, bien que les marchés semblent envisager davantage l'éventualité d'une réouverture. L'épidémie actuelle de Covid en Chine est la pire depuis avril, plusieurs villes resserrant les restrictions et la province du Guangdong étant désormais l'épicentre de l'épidémie.

Une certaine attention pourrait également être portée aux actions bancaires en Europe, après que le président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne, Andrea Enria, a déclaré qu'il examinait attentivement les plans de rémunération des actionnaires dans un contexte d'affaiblissement des perspectives économiques. La COP27 pourrait aussi générer plus de gros titres. La presse britannique a déclaré que le Premier ministre Rishi Sunak s'apprêtait à annoncer un accord sur le gaz naturel avec les États-Unis après le sommet. Les ministres des Finances de la zone euro ont déclaré lundi que des mesures visant à soutenir les économies contre la flambée des prix de l'énergie pourraient accompagner les plans budgétaires 2023.

Sur le front des données macroéconomiques, le déficit commercial français se creuse (17,5 MdsE en septembre contre 14,4 MdsE de consensus FactSet), tandis que les ventes au détail de la zone euro battent le consensus (+0,4% en comparaison du mois antérieur ou -0,6% en glissement annuel). Les dépenses des ménages japonais sont restées en deçà des attentes tandis que les salaires ont accéléré. La hausse des taux et l'inflation ont conduit la confiance des consommateurs australiens au plus bas depuis avril 2020, tandis que les attentes d'inflation des ménages ont bondi. La confiance des entreprises australiennes a également chuté dans un contexte de détérioration des perspectives économiques, même si les conditions sont restées positives.

La semaine sera également marquée, à Wall Street, par la publication jeudi de l'indice des prix à la consommation d'octobre, attendu en hausse de 0,6% en comparaison du mois antérieur et de 8% sur un an (+0,5% hors alimentaire et énergie par rapport à septembre ou +6,5% sur un an selon FactSet).

Il n'y aura pas de statistique marquante ce mardi à Wall Street. En revanche, les opérateurs pourront suivre une nouvelle série de résultats trimestriels. Constellation Brands, DuPont de Nemours, GlobalFoundries, Coty ou The Carlyle Group, annoncent ainsi avant bourse ce jour. Walt Disney, Occidental Petroleum, Lucid Group, Akamai, News Corp, Plug Power ou NortonLifeLock, publient ce soir, après la clôture.

Les valeurs

TripAdvisor (-22%) a fourni une guidance de marge ajustée d'Ebitda pour le quatrième trimestre d'environ 10%, contre un consensus FactSet de 19,5%. La marge d'Ebitda ajusté consolidé diminuera séquentiellement à près de 10% du chiffre d'affaires, en raison de la baisse saisonnière, d'un changement de mix au profit des lignes de revenus à croissance de marge plus faible et de l'investissement accru dans Viator. La croissance du chiffre d'affaires consolidé est attendue à 1-5% par rapport aux niveaux de 2019, ce qui implique un léger ralentissement par rapport au troisième trimestre 2022. Sur le trimestre clos, le bpa ajusté a été de 28 cents, contre 39 cents de consensus et 16 cents un an plus tôt. Les revenus ont atteint 459 millions, contre 303 millions de dollars pour la période comparable, l'an dernier.

Activision Blizzard (+1%), l'éditeur américain de jeux vidéo, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 68 cents, à comparer à un consensus de 51 cents et un niveau de 72 cents un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 1,83 milliard de dollars, contre 1,88 milliard sur la période comparable de l'an dernier. Ils battent également largement le consensus, mais pour les investisseurs, les inquiétudes viennent plutôt de la capacité de Microsoft à mener à bien l'acquisition du groupe face aux obstacles antitrust. Activision Blizzard a tenu à rassurer hier soir, affirmant que le deal de 69 milliards de dollars était toujours en bonne voie. "Nous continuons d'anticiper que la transaction soit finalisée durant l'exercice fiscal actuel de Microsoft se terminant en juin 2023", affirme le CEO Bobby Kotick.

Take-Two Interactive (-12%) fléchit suite à l'annonce de résultats inférieurs aux attentes pour le deuxième trimestre et de prévisions sans relief. Le niveau de bookings du deuxième trimestre fiscal, clos en septembre, a été de 1,5 milliard de dollars contre 1,55 milliard de consensus. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,25$, contre 1,37$ de consensus et 1,58$ un an plus tôt. Le groupe table sur un 'net bookings' (montant net des produits et services vendus globalement) allant jusqu'à 5,5 milliards de dollars. Auparavant, Take-Two prévoyait jusqu'à 5,9 milliards de dollars. Le CEO Strauss Zelnick a déclaré que les perspectives de la société étaient affectées par les changements de production, la force du dollar et "une vision plus prudente du contexte macroéconomique actuel, en particulier dans le mobile".

Lyft (-20%), le rival californien d'Uber, dévisse à Wall Street. Pour son troisième trimestre fiscal, le groupe a pourtant dépassé les attentes de marché, avec un bénéfice ajusté par action de 11 cents à comparer au consensus de 8 cents, et au niveau de 5 cents de l'an dernier. Les revenus trimestriels se sont établis à 1,05 milliard de dollars, contre 864 millions de dollars un an avant. Les marchés sanctionnent néanmoins le ralentissement de croissance du groupe, alors que le nombre de personnes utilisant les services de Lyft reste par ailleurs inférieur aux niveaux pré-pandémiques.

DuPont (+9%), le groupe américain actif dans les matériaux industriels, a dépassé les attentes de profits sur le trimestre clos et annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions de 5 milliards de dollars. Le bénéfice net est ressorti à 376 millions de dollars soit 73 cents par action, contre 404 millions de dollars un an auparavant. Le bénéfice ajusté par action a été de 82 cents sur le trimestre clos fin septembre, contre 79 cents de consensus. L'unité électronique et industrie a affiché des revenus en augmentation de 3% à 1,51 milliard. Le segment eau et protection a vu ses revenus augmenter de 10% à 1,53 milliard. Le groupe table sur une demande toujours forte au quatrième trimestre sur la majeure partie des marchés finaux, à l'exception de l'électronique grand public. Les prévisions annuelles de ventes sont inchangées.

The Mosaic Company (+7%), le géant américain du phosphate et de la potasse, a déçu au troisième trimestre, mais sa croissance demeure conséquente. Sur la période, le bénéfice ajusté par action a représenté 3,22$, contre 3,44$ de consensus et 1,35$ un an plus tôt. Les revenus se sont établis à 5,35 milliards de dollars, inférieurs de 10% au consensus, contre une performance de 3,42 milliards de dollars un an plus tôt. Le concepteur d'engrais a souffert de l'impact de l'ouragan Ian et du ralentissement de la hausse des prix sur certains produits. Mosaic a quoi qu'il en soit enregistré des ventes record au cours des neuf premiers mois de cette année et évoque des "fondamentaux favorables" d'ici la fin de l'année et en 2023. Le taux de marge brute au troisième trimestre était de 28% contre 25 % au même trimestre, l'an dernier.

GlobalFoundries (+6%), le 'fondeur' californien de semi-conducteurs, grimpe à Wall Street, après une publication financière solide. Le groupe a battu le consensus de profit sur le trimestre clos fin septembre. Les revenus ont atteint un record de 2,1 milliards de dollars, en augmentation de 22% en glissement annuel, pour une marge brute de 29,4% en léger retrait et une marge opérationnelle de 17,2%. L'Ebitda ajusté a aussi atteint un record à 793 millions de dollars. Le bénéfice net a représenté 336 millions de dollars soit 61 cents par titre, contre 5 millions de dollars seulement un an plus tôt. Sur une base ajustée, le bpa a été de 67 cents, contre 7 cents un an auparavant et 62 cents de consensus FactSet.

Coty (+1%), l'acteur phare des produits de beauté, a dépassé les attentes de revenus sur le trimestre clos. La demande est restée solide pour les parfums et cosmétiques du groupe, compensant l'impact du dollar fort et la sortie de la Russie. Pour le premier trimestre fiscal, le groupe a dégagé un bénéfice net de 125 millions de dollars soit 15 cents par action, contre 103 millions de dollars un an plus tôt. Le bpa ajusté a été de 11 cents, contre 8 cents un an avant et 12 cents de consensus de marché.