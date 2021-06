Wall Street positive avant le Livre Beige

Wall Street positive avant le Livre Beige









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street est orienté dans le vert ce mercredi en début de journée, le DJIA prenant 0,28% à 34.673 pts, le S&P 500 0,31% à 4.214 pts et le Nasdaq 0,28% à 13.774 pts. Le baril de brut WTI prend 1% sur le Nymex à 68,4$. L'once d'or est assez stable à 1.908$. L'indice dollar avance de 0,2% face à un panier de devises. Le bitcoin prend 3,3% sur Bitfinex à plus de 37.800$.

Dans l'actualité économique à Wall Street, le Livre Beige économique de la Fed, résumé des conditions régionales récentes, sera révélé à 20 heures.

Charles Evans, Patrick Harker et Robert Kaplan de la Fed s'exprimeront par ailleurs dans la journée. Randal Quarles, membre du conseil des gouverneurs de la Fed, a indiqué hier que si la banque centrale s'était trompée concernant le caractère temporaire de l'inflation, elle pourrait agir en utilisant ses outils monétaires. Lael Brainard, qui siège elle aussi au conseil des gouverneurs, a jugé pour sa part que l'économie était encore loin des objectifs de la Fed. Enfin, l'antenne de la Fed a San Francisco a effectué une publication suggérant qu'il faudrait donner plus de poids aux indicateurs négatifs concernant le marché du travail...

Sur le front budgétaire aux USA, Joe Biden doit encore s'entretenir avec un responsable républicain à la Maison blanche ce jour.

Ailleurs dans le monde ce mercredi, le PIB australien du premier trimestre a augmenté plus que prévu. En Allemagne, les ventes de détail ont déçu en avril en affichant une chute de 5,5%, plus prononcée que prévu, en comparaison du mois antérieur. Les chiffres espagnols de l'emploi sont ressortis meilleurs que prévu. L'indice européen des prix à la production a progressé de 1% hors ajustements et en comparaison du mois antérieur, ou de 7,6% en glissement annuel - hausses supérieures aux attentes.

Parmi les valeurs cotées à Wall Street, Advance Auto Parts, Cloudera, Navistar, Semtech, PVH, Donaldson ou NetApp, publient aujourd'hui leurs derniers résultats financiers.

Les valeurs

Tesla (-2%) entend déposer une marque de restauration et pourrait ainsi développer un concept déjà évoqué il y a plusieurs années par l'imaginatif Elon Musk. Selon un dépôt du 27 mai auprès de l'United States Patent and Trademark Office, qui n'a pas échappé à Electrek, le groupe californien leader des véhicules électriques a fait trois demandes pour de nouvelles marques couvrant les catégories 'services de restaurants, services de restaurants éphémères, services de restaurants en self-service, services de restauration à emporter". Les demandes seront examinées dans un délai de trois mois. Les demandes auprès de l'USPTO comprennent le logo 'T' distinctif de Tesla, le nom Tesla, ainsi que sa version stylisée.

Tesla rappelle par ailleurs 6.000 véhicules aux USA en raison de boulons potentiellement desserrés du système de freinage.

Hewlett Packard Enterprise (-1%) a publié hier soir des comptes trimestriels supérieurs aux attentes et dopé au passage ses prévisions financières. Pour le second trimestre fiscal, HPE a affiché des revenus de 6,7 milliards de dollars, en croissance de 9% en glissement annuel, contre un consensus de 6,62 milliards de dollars. Le recentrage du groupe sur les services cloud porte donc ses fruits. Le concepteur de serveurs et d'équipements de réseaux et de stockage de données a dégagé un bpa trimestriel ajusté de 46 cents, en vive croissance de 70%. Le consensus était logé à 42 cents de bpa ajusté. Sur le trimestre clos en juillet, le rival de Dell et Cisco prévoit, en milieu de fourchette, un bénéfice ajusté par action de 41 cents.

Zoom Video (-1%) poursuit sur sa lancée, malgré les déconfinements. Ainsi, le groupe a réalisé encore une croissance de ses revenus de 191% en glissement annuel pour le premier trimestre fiscal de son exercice décalé 2022. Les revenus totalisent 956 millions de dollars, contre un consensus de 910 millions. Le bénéfice ajusté par action s'établit à 1,32$ contre 99 cents de consensus de marché. Eric Yuan, directeur général du groupe, indique que Zoom a débuté l'exercice par un très fort premier trimestre, marqué par une forte profitabilité. Le groupe connu pour son service de téléconférence a par ailleurs relevé ses estimations, avec l'adoption de modèles hybrides de travail par les compagnies, qui devrait compenser l'effet déconfinement. Il est ainsi probable qu'une solide demande se maintienne pour les outils du groupe californien.

AMC (+24%) bondit à Wall Street, stimulé par les achats des traders sociaux. La chaîne américaine de cinémas est l'une des principales vedettes des amateurs de 'meme stocks', juste derrière GameStop. Le pari n'est pas totalement dénué de sens compte tenu de la réouverture de l'économie, mais le rallye est sans doute allé beaucoup trop vite. GameStop s'affiche stable pour sa part.

Etsy (+2%) s'offre l'application Depop spécialisée dans la vente d'articles de mode d'occasion pour 1,63 milliard de dollars... Southwestern Energy rachète son rival producteur de gaz Indigo Natural Resources pour 2,7 milliards de dollars.

Moderna (+4%), le laboratoire américain, s'est accordé avec Thermo Fisher Scientific pour la production et le conditionnement de son vaccin anti-covid.