Wall Street positive, avant Apple et la Fed

(Boursier.com) — Wall Street est orienté en hausse ce lundi, le S&P 500 reprenant 0,55% à 4.140 pts, le Dow Jones 0,86% à 32.696 pts et le Nasdaq 0,60% à 12.720 pts. Après une semaine éprouvante, en particulier pour les grandes valeurs technologiques, la place américaine pourrait donc tenter de se ressaisir un peu, en attendant la Fed et les résultats financiers d'Apple. McDonald's soutient aussi les marchés ce jour. Sur le Nymex, le baril de brut WTI perd 2,8% à 83$, à l'écoute de la situation géopolitique. L'once d'or gagne 0,3% à 2.005$. L'indice dollar cède 0,2%. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans ressort à 5,04%, contre 4,90% pour le 10 ans et 5,07% pour le 30 ans.

Dans l'actualité économique, l'indice manufacturier de la Fed de Dallas pour le mois d'octobre 2023 est ressorti à -19,2, signalant une très forte contraction de l'activité manufacturière dans la région. Le consensus FactSet était de -14, tandis que l'indicateur de septembre se situait à -18,1.

La journée de demain sera marquée par le début de la réunion FOMC (comité monétaire de la Fed), mais aussi les publications de l'indice du coût de l'emploi, des indices FHFA et S&P Case-Shiller des prix des maisons, de l'indicateur PMI de Chicago et de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board.

Mercredi, les opérateurs surveilleront le rapport d'ADP sur l'emploi privé, l'indice PMI manufacturier final et l'ISM manufacturier, les dépenses de construction, le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes, le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains, et bien entendu le communiqué de politique monétaire de la Fed et la conférence de presse de Jerome Powell. L'outil FedWatch donne une probabilité de statu quo monétaire de 98% mercredi. La probabilité que la Fed laisse ses taux inchangés entre 5,25 et 5,5%, au plus haut de 22 ans, jusqu'à la fin de l'année, se situe à 74%.

Jeudi, les investisseurs suivront les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'étude Challenger sur les annonces de licenciements, les chiffres de la productivité non-agricole trimestrielle et les commandes industrielles. Enfin, vendredi, les marchés surveilleront le rapport mensuel gouvernemental sur la situation de l'emploi aux Etats-Unis, ainsi que l'indice Markit PMI composite final américain et que l'ISM des services.

La saison des publications trimestrielles se poursuit par ailleurs à Wall Street. McDonald's, Arista, Welltower, Public Storage, Pinterest, ON Semiconductor, Simon Property, Loews et Western Digital annoncent aujourd'hui leurs derniers comptes. Pfizer, AMD, Amgen, Caterpillar, Anheuser-Busch, Eaton, Marathon Petroleum, Sysco, Ecolab, GE HealthCare et Global Payments publient demain. Qualcomm, Mondelez, CVS Health, Airbnb, Humana, McKesson, PayPal, Thomson Reuters, Estée Lauder, MetLife, AIG, Williams Companies, Kraft Heinz, Seagen, Electronic Arts, DuPont, Yum! Brands, DoorDash, Allstate, Prudential et Cognizant, seront de la partie mercredi.

Apple dévoilera ses résultats financiers trimestriels après la clôture jeudi. Eli Lilly, ConocoPhillips, S&P Global, Starbucks, Stryker, Booking Holdings, Cigna, Regeneron, Southern Company, Zoetis, Duke Energy, Intercontinental Exchange, Shopify, Ferrari, Marriott, Pioneer Natural Resources, Monster Beverage, Motorola Solutions, Johnson Controls, Moderna, Rockwell Automation, Barrock Gold, Block ou Parker-Hannifin, publieront également jeudi. Enbridge, Sempra, Dominion Energy, Gartner ou Cardinal Health, annonceront vendredi.

Les valeurs

Apple (+1%), qui publiera ses comptes trimestriels après bourse jeudi soir à Wall Street, inquiète encore. Bloomberg évoque ce lundi le succès de Huawei, qui pèserait sur les performances du groupe californien en Chine. La gamme iPhone 15 aurait ainsi connu une baisse de 6% de ses ventes chinoises au cours de son mois de lancement, par rapport aux produits comparables, l'année précédente, selon des données GfK couvrant les ventes au consommateur final pour tous les canaux. IDC, spécialiste de l'industrie mobile, a estimé pour sa part que les livraisons d'Apple sur ces produits en Chine avaient diminué de 4% au troisième trimestre. GfK et IDC identifient le retour de Huawei sous les projecteurs comme l'événement majeur de la période, précise Bloomberg. Le Mate 60 de Huawei a enregistré en effet des ventes de près de 1,5 million d'unités au cours de son mois de lancement. "Dans le contexte de la forte croissance de Huawei, la gamme iPhone 15 a enregistré une baisse de 6% de ses ventes", résume ainsi Hayden Hou, analyste principal pour la Chine chez GfK, cité par Bloomberg. Le spécialiste pense que le Mate 60 continuera à maintenir sa forte dynamique commerciale...

Apple tient par ailleurs cette nuit l'événement 'Scary Fast' durant lequel le groupe à la pomme devrait présenter notamment de nouveaux Mac.

Nvidia (+1%), Alphabet (+2%) ou Microsoft (+1%) sont aussi à suivre ce jour, alors que le président Joe Biden a signé un décret réglementant l'intelligence artificielle. Ce décret établit de nouvelles normes en matière de sécurité et de protection de la vie privée pour l'IA. Bloomberg évoque des conséquences considérables sur les entreprises. Des développeurs tels que Microsoft, Amazon et Alphabet seront ainsi invités à soumettre leurs modèles d'IA à des tests de sécurité et à soumettre les résultats au gouvernement avant leur proposition au public. Il s'agit d'examiner les technologies présentant des risques potentiels pour la sécurité nationale ou économique, ainsi que pour la santé et la sécurité. Cela ne s'appliquera probablement qu'aux futurs développements, a déclaré un haut responsable de l'administration, cité par Bloomberg. L'action de l'administration s'appuie sur les engagements volontaires de déploiement sécurisé de l'IA adoptés par une quinzaine d'entreprises au cours de l'été à la demande de la Maison Blanche. Les entreprises qui ont signé ces engagements se joindront au président lors d'une cérémonie de signature ce jour à la Maison Blanche.

McDonald's (+2%), le géant américain de la restauration rapide, a dépassé les prévisions de marché en termes de bénéfices pour le troisième trimestre, avec la hausse des prix des menus. Les ventes mondiales trimestrielles à l'échelle du système, qui incluent les ventes dans les restaurants détenus par l'entreprise et les franchisés, ont augmenté de 11% en glissement annuel. Les ventes mondiales à magasins comparables ont augmenté de 8,8%, nettement au-dessus du consensus. Les revenus consolidés ont progressé de 14% à 6,7 milliards de dollars, ou +11% à taux de change constants, alors que le consensus était de 6,5 milliards. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 3,19$, en hausse de 19% par rapport à l'année dernière, contre 3$ de consensus. Le bénéfice net consolidé s'est apprécié de 17% à 2,3 milliards de dollars.

Broadcom (-1%) a indiqué que le rachat de VMware (-1%) pour 61 milliards de dollars, qui a franchi toutes les étapes réglementaires sauf l'approbation chinoise, devrait être finalisé avant l'expiration de l'accord de fusion. L'accord a déjà reçu les approbations des autorités dans l'Union européenne, en Australie, au Brésil, au Canada, en Israël, au Japon, en Afrique du Sud, en Corée du Sud, à Taïwan et au Royaume-Uni. Le dernier obstacle demeure donc la Chine, le Financial Times ayant récemment précisé que les régulateurs antitrust du pays pourraient mettre plus de temps avant d'approuver le mariage du fait du durcissement des sanctions américaines.

Ford (-2%). Le management du constructeur automobile du Michigan peut se réjouir. Les dirigeants du syndicat américain des ouvriers de l'automobile, l'United Auto Workers (UAW), ont approuvé hier l'accord de principe avec Ford qui comprend une augmentation des salaires d'au moins 30% pour les salariés à temps plein. Les négociations viennent aussi de se conclure entre l'UAW et General Motors (stable), avec à la clé un accord probablement similaire, tandis qu'un accord de principe avait été scellé plus tôt avec Stellantis, maison-mère de Chrysler.

Loews (stable) a publié un bénéfice pour son troisième trimestre fiscal contre une perte un an auparavant, aidé en particulier par la performance de l'activité assurances de CNA Financial.