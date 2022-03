Wall Street porté par l'espoir d'une rencontre Poutine-Zelensky

(Boursier.com) — Wall Street est orienté en progression ce mardi, toujours soutenu par l'espoir d'une issue diplomatique au conflit russo-ukrainien, alors que les pourparlers d'Istanbul auraient été "significatifs" et pourraient ouvrir la voie à une rencontre Poutine-Zelensky. Le S&P 500 prend 0,52% à 4.599 pts, le Dow Jones 0,59% à 35.161 pts et le Nasdaq 0,73% à 14.459 pts. Le baril de brut WTI retombe encore de 3,5% à 102$. L'once d'or rend 1,5% à 1.909$. L'indice dollar trébuche de 0,8% face à un panier de devises. Le bitcoin progresse vers les 48.000$.

La volatilité des obligations se poursuit avec des courbes de rendement qui s'aplatissent, les marchés tenant compte du ralentissement économique. Andrew Bailey, gouverneur de la BoE, est le premier banquier central à suggérer l'apparition de signes de ralentissement.

L'attractivité des actions en tant que couverture contre l'inflation est citée comme un facteur expliquant la vigueur récente du marché (une adaptation du fameux TINA de Margaret Thatcher... en version 2.0). Les risques géopolitiques semblent quant à eux s'estomper, alors que les pourparlers de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine se poursuivent et offriraient donc des évolutions positives. Moscou a même décidé, en guise de signe de bonne volonté, de réduire de manière drastique ses activités militaires autour de Kiev et Tchernihiv, selon les commentaires du vice-ministre russe de la Défense à l'issue de la session de pourparlers ce jour à Istanbul.

L'Ukraine a proposé pour sa part d'adopter un statut neutre en échange de garanties pour sa sécurité. L'offre de l'Ukraine signifie qu'elle n'adhérerait à aucune alliance militaire et qu'elle n'hébergerait pas de bases militaires étrangères sur son sol, ont précisé les négociateurs ukrainiens. Kiev propose en outre une période de consultation de 15 ans sur le statut de la Crimée, annexée par la Russie en 2014. Les négociateurs ont estimé que ces propositions étaient suffisantes pour permettre la tenue d'un sommet entre Zelensky et Poutine. Le principal négociateur russe, Vladimir Medinski, a indiqué que ces discussions avaient été constructives. Il ajoute que la proposition ukrainienne va être soumise à Poutine. Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a même déclaré que cette séance avait permis les avancées les plus significatives depuis le début des discussions...

La Russie n'exigerait plus que l'Ukraine soit "dénazifiée" et serait prête à permettre à l'Ukraine de rejoindre l'UE en restant militairement non alignée. Les émissaires des deux parties se sont rencontrés à Istanbul ce mardi dans le cadre d'un quatrième cycle de pourparlers de paix, et l'affaire prendrait donc meilleure tournure.

Ailleurs dans le monde, Shanghai se trouve au milieu d'un confinement en deux étapes, ce qui alimente la discussion sur l'impact à court terme sur l'activité économique et les chaînes d'approvisionnement, un thème récurrent probable en 2022 alors que la Chine poursuit sa politique de zéro Covid face à sa plus grande épidémie depuis Wuhan. Cependant, la Chine est mieux à même de faire face à l'impact des blocages désormais, tandis que la perturbation des chaînes d'approvisionnement et des transports pourrait être de courte durée, car les principaux ports restent ouverts et les usines utilisent un système en boucle fermée pour rester opérationnelles.

L'indice de la Federal Housing Finance Agency (FHFA) américaine relatif aux prix des maisons pour le mois de janvier est ressorti en augmentation de 1,6% en comparaison du mois antérieur, après un gain révisé de 1,3% en décembre. Cet indicateur progresse de 18,2% en glissement annuel. L'indice S&P Case-Shiller 20-City du mois de janvier a grimpé de 1,4% sur une base non ajustée, en comparaison du mois antérieur, et de 19,1% en glissement annuel.

L'indice de confiance des consommateurs américains mesuré par le Conference Board est ressorti à 107,2 pour le mois de mars 2022, contre 107 de consensus et 105,7 pour la lecture révisée du mois antérieur.

Selon le rapport JOLTS du Département américain au Travail ce mardi, les ouvertures de postes aux États-Unis pour le mois de février 2022 sont ressorties au nombre de 11,27 millions, contre 11,1 millions de consensus et 11,28 millions pour la lecture révisée du mois précédent.

Vendredi apportera son lot de statistiques importantes aux Etats-Unis, avec le rapport gouvernemental sur l'emploi du mois de mars et l'ISM manufacturier. Les opérateurs espèrent un autre solide mois de création d'emplois, avec un consensus voisin de 450 000, après un bond de 678 000 en février. Le thème du marché du travail tendu est largement traité et les salaires et le taux de participation à la population active pourraient retenir davantage l'attention. L'indice ISM manufacturier devrait glisser à 58,3 contre 58,6 en février, une lecture toujours élevée qui devrait continuer à soutenir le sentiment de croissance. Cependant, des pressions sur la chaîne d'approvisionnement et les prix des intrants devraient encore être signalées.

Compte tenu de l'attention majeure portant sur le changement de politique de la Fed, des catalyseurs plus importants pourraient survenir dans les semaines à venir avec notamment les minutes du FOMC de mars le 6 avril (avec les questions du rythme du resserrement quantitatif et de la diminution du bilan) et l'indice des prix à la consommation de mars le 12 avril.

Les valeurs

Apple (+1%), le colosse californien de Cupertino, progresse encore à Wall Street, après un gain de 0,5% hier soir. La capitalisation boursière du groupe approche des 2.900 milliards de dollars. Bloomberg relève que le titre affiche sur ces bases sa plus longue série haussière (11 séances d'affilée !) depuis 2003, lorsque l'iPhone n'avait même pas encore été lancé. Sur cette période de 11 séances, Apple a gagné plus de 400 milliards de dollars de capitalisation boursière, l'équivalent de la valeur de Walmart !

Pourtant, cette série haussière historique peut ressortir incohérente, dans la mesure où Apple aurait réduit, selon le quotidien Nikkei, ses plans pour la production d'iPhone SE au prochain trimestre. A Wall Street, l'information n'a donc absolument pas perturbé les opérateurs. Des sources informées à ce sujet ont précisé au Nikkei que le groupe à la pomme avait fait savoir à ses fournisseurs qu'il allait réduire ses commandes de 2 à 3 millions d'unités pour le trimestre en raison d'une demande plus faible que prévu. Apple aurait également abaissé ses commandes d'AirPod de plus de 10 millions d'unités pour l'année en raison de son attente d'une demande quelque peu légère et d'un désir de réduire les stocks. Citant des sources, le Nikkei a rapporté qu'Apple avait aussi demandé aux fournisseurs de réduire la production d'iPhone 13 de quelques millions d'unités, mais cette réduction est attribuée à la demande saisonnière.

Le ministère américain de la Justice a approuvé une législation antitrust ciblant les plateformes technologiques dominantes, indique pour sa part le Wall Street Journal. Le WSJ rapporte que le DoJ a envoyé une lettre aux dirigeants du Comité judiciaire du Sénat disant : "Le Département considère la montée des plateformes dominantes comme une menace pour l'ouverture des marchés et la concurrence, avec des risques pour les consommateurs, les entreprises, l'innovation, la résilience, la mondialisation. compétitivité et notre démocratie". Le WSJ souligne que c'est la première fois que l'administration Biden se prononce aussi fortement en faveur de l'idée d'empêcher des entreprises comme Amazon, Alphabet (Google) et Apple de favoriser leurs propres produits et services par rapport à ceux de leurs concurrents.

Lockheed Martin (-2%) perd du terrain à Wall Street, consolidant encore ses gains récents. Le Canada vient pourtant de désigner le groupe américain de défense comme fournisseur privilégié pour 88 nouveaux avions de combats dans le cadre d'un contrat dont le montant pourrait dépasser 15 milliards de dollars américains, a indiqué Ottawa. Le gouvernement fédéral du premier ministre Justin Trudeau ne tiendra désormais de pourparlers détaillés qu'avec Lockheed Martin. Ottawa dit espérer attribuer le contrat cette année et prendre les premières livraisons en 2025. Des sources de la défense parient depuis longtemps sur la société américaine, étant donné que le Canada appartient au consortium qui a développé son avion à réaction F-35 et que l'avion est le premier choix des militaires.

Uber (+6%) serait proche d'un accord concernant les taxis avec Flywheel Technologies à San Francisco, indique le New York Times. Citant des personnes proches du dossier et une vidéo de l'Agence des transports municipaux de San Francisco, le NYT rapporte que les parties sont sur le point de conclure un accord qui permettrait aux habitants d'utiliser l'application Uber pour appeler un taxi à San Francisco, similaire à l'accord qui a été conclu récemment à New York. L'article indique que si les régulateurs approuvent le partenariat, il pourrait commencer en mai. Un tel accord serait symbolique, San Francisco ayant été assez tranché par le passé dans son opposition à Uber - qui y siège pourtant.

FedEx (+4%) a annoncé que son actuel directeur des opérations, Raj Subramaniam, allait assumer les fonctions de président et directeur général de la société à compter du 1er juin. Subramaniam remplacera ainsi le patron de longue date et fondateur de l'entreprise Fred Smith plus tard cette année. Smith, 77 ans, ancien officier du Corps des Marines des États-Unis qui a servi au Vietnam, a fondé FedEx en 1973, établissant une base à Memphis, Tennessee, avec 14 avions et moins de 400 employés. Il quitte ses fonctions alors que le groupe affiche désormais la plus grande flotte de fret aérien au monde, avec 650 avions, et un effectif mondial de plus de 600 000 personnes. Il occupera le poste de président exécutif du groupe une fois la transition terminée.

Nielsen rebondit de 21% vers les 27$ bourse à Wall Street, à l'annonce d'un accord avec un consortium d'investisseurs mené par Evergreen et Brookfield, qui va donc racheter le groupe américain de marketing pour 16 milliards de dollars. Le consortium propose donc 28$ par titre aux actionnaires de Nielsen, soit une prime de 60% sur les cours précédant les premières rumeurs d'offre. Evergreen Coast Capital Corporation est une filiale d'Elliott Investment Management LP. Elle est associée dans cette opération à Brookfield Business Partners LP, ainsi qu'à des partenaires institutionnels.

Intel (stable) / Micron (stable) / Qualcomm (stable). Le Sénat américain a approuvé un projet de loi prévoyant des subventions d'un montant de 52 milliards de dollars pour le secteur des semi-conducteurs, afin de renforcer les capacités de production.