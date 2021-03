Wall Street plombé par les valeurs financières

Wall Street plombé par les valeurs financières









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La cote américaine perd du terrain ce lundi avec le secteur financier, suite à l'affaire Archegos Capital. Le DJIA cède 0,38% à 32.948 pts et le S&P 500 recule de 0,60% à 3.951 pts, alors que le Nasdaq régresse de 0,78% à 13.036 pts. Le baril de brut WTI cède 0,9% sur le Nymex à 60,4$ avec la remise à flot de l'Ever Given. L'once d'or consolide à 1.711$. L'indice dollar se stabilise face à un panier de devises. Le bitcoin avance de 4% vers les 58.100$ sur Bitfinex, suite à une décision de Visa favorable aux 'cryptos'.

L'indice manufacturier régional de la Fed de Dallas pour le mois de mars 2021 est ressorti à 28,9, le double du consensus de marché, ce qui signale une forte accélération de l'activité manufacturière dans la région, après une lecture de 17,2 au mois de février. L'indice de production est au plus haut de plus d'une décennie.

Les valeurs bancaires et financières souffrent aujourd'hui en bourse. Les liquidations forcées des positions du fonds de family office Archegos Capital Management de Bill Hwang suite à des appels de marge plombent le secteur financier sur la majeure partie des marchés mondiaux. Le mouvement a fait dévisser par ailleurs les valeurs ViacomCBS (-27% vendredi à Wall Street) ou Discovery (-27%). Les ventes forcées de positions d'Archegos porteraient sur 20 milliards de dollars voire plus.

Le Japonais Nomura, spécialiste du courtage, a prévenu sans attendre d'une perte potentielle de deux milliards de dollars pour sa filiale américaine. Son cours s'est effondré de plus de 16%. Bloomberg croit savoir que la perte de Nomura est liée à la vente massive de blocs d'actions détenus par le fonds américain Archegos Capital, qui a donc fait chuter certaines valeurs vendredi à Wall Street.

Le titre Credit Suisse chute pour sa part de 15%, alors que le groupe a indiqué que ses résultats du premier trimestre pourraient être affectés de manière conséquente par l'abandon des positions qu'il détenait avec un fonds spéculatif américain qui a fait défaut sur des appels de marge. "S'il est encore trop tôt à ce stade pour chiffrer l'ampleur exacte de cette perte résultant de cette sortie, elle pourrait être hautement significative et matérielle pour nos résultats du premier trimestre", a reconnu l'établissement suisse.

Goldman Sachs a promptement prévenu pour sa part que les pertes liées à l'affaire Archegos Capital ne seraient pas matérielles le concernant... La Deutsche Bank a tenté également de rassurer en affirmant que son exposition à Archegos ne serait qu'une fraction de celle des autres banques. Selon une source de Bloomberg, la banque allemande assure même ne pas avoir de perte sur Archegos jusqu'à vendredi et dit gérer ses positions.

Tencent Music, dont le titre avait décroché la semaine dernière et peut-être accéléré le déclenchement des appels de marge, prévoit 1 milliard de dollars de rachat d'actions. Les plan de Tencent Music représentent 2,9% de la capitalisation actuelle. Selon Bloomberg, des banques comprenant Goldman Sachs et Morgan Stanley ont massivement vendu les positions d'Archegos Capital sur plusieurs grands noms technologiques chinois et certains dossiers médias US. Les ventes massives auraient aussi concerné Baidu ou Vipshop Holdings.

Les actions chinoises d'Archegos avaient débuté leur correction bien avant cette affaire, la Securities and Exchange Commission américaine ayant décidé d'exiger de la part des firmes chinoises cotées à Wall Street qu'elles laissent les régulateurs US étudier leurs audits financiers sous peine d'être radiées des marchés américains.

Sur le front sanitaire, les opérateurs restent partagés, alors que le déploiement des vaccins se poursuit mais que les variants menacent... L'enquête conjointe de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de la Chine sur les origines du Covid-19 désignerait comme scénario le plus probable un coronavirus présent chez des chauves-souris et transmis ensuite à l'homme via un animal intermédiaire, selon Reuters, qui reprend des informations de l'agence Associated Press. Ainsi, l'hypothèse d'un virus échappé d'un laboratoire paraîtrait très peu probable. De nombreux points resteraient toutefois à éclaircir et les enquêteurs proposent de poursuivre des recherches dans tous les domaines, sauf celui de la fuite d'un laboratoire.

Selon l'Université Johns Hopkins ce lundi, le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus dans le monde depuis le début de l'épidémie à Wuhan se chiffre désormais à plus de 127 millions, dont plus de 30 millions aux USA, 12,5 millions au Brésil et 12 millions en Inde. Le virus a fait officiellement 2,78 millions de morts dans le monde depuis son apparition, dont plus de 549.000 aux USA, plus de 312.000 au Brésil, près de 202.000 au Brésil et environ 162.000 en Inde.

En Europe, la situation demeure préoccupante. Angela Merkel a demandé aux Etats allemands de renforcer les mesures sanitaires, alors qu'Emmanuel Macron pourrait quant à lui annoncer cette semaine un confinement plus strict. Boris Johnson en a appelé pour sa part à la prudence malgré l'assouplissement des restrictions. Notons également que la ville de Brisbane en Australie a opté pour un nouveau confinement éclair face à des cas du variant britannique.

Concernant le canal de Suez, le porte-conteneurs géant Ever Given d'Evergreen qui obstruait le canal depuis des jours a été remis dans la bonne direction. La remise à flots doit permettre de rouvrir la voie commerciale, mais les conséquences risquent d'être lourdes pour l'approvisionnement mondial dans certaines catégories de produits. Le trafic dans le canal a repris ce lundi après la remise à flot complète du porte-conteneurs, précise l'Autorité du canal de Suez (ACS). L'armateur du navire, Evergreen, a confirmé qu'il avait été complètement remis à flot.

A propos du nouveau package de relance de l'administration Biden, les démocrates de la Maison blanche estiment qu'il existe un soutien suffisant au sein du parti pour faire passer le projet sans support républicain. Les marchés restent partagés au sujet de ce plan allant de 3.000 à 4.000 milliards de dollars, qui soutiendra certes l'économie, mais aura une lourde contrepartie fiscale frappant les entreprises et les Américains les plus riches.

Enfin, sur le front géopolitique, les tensions sino-américaines se confirment. L'USTR indique par ailleurs que les Etats-Unis ne sont pas prêts pour l'heure à lever les tarifs douaniers de l'ère Trump. Ces taxes douanières pourraient au contraire servir de levier de négociation sur d'autres questions structurelles ou concernant les subventions, selon le Wall Street Journal... La Chine a quant à elle conclu une alliance stratégique et économique de 25 ans avec l'Iran.

Les valeurs

Baidu (-4%), Tencent Music (-1%) et les autres ADR chinoises cotées à Wall Street demeurent sous surveillance ce jour dans le cadre de l'affaire Archegos, de même que certains dossiers médias américains tels que ViacomCBS (-8%).

Goldman Sachs (-1%) compte parmi les banques d'affaires américaines surveillées. Goldman aurait vendu pour 6,6 milliards de dollars de titres Baidu, Tencent et Vipshop, puis 3,9 milliards de dollars de titres ViacomCBS, Discovery, Farfetch, iQiyi et GSX Techedu, dans le cadre de transactions par blocs vendredi. D'autres ventes auraient été gérées par Morgan Stanley (-4%) pour le compte de clients, certaines transactions dépassant le milliard de dollars selon Bloomberg.

Chubb. Selon les sources de Bloomberg, Allianz considèrerait une contre-offre, après la proposition d'acquisition de 23 milliards de dollars de Chubb sur Hartford Financial Services (-3%). Allianz hésiterait toutefois à rentrer dans une surenchère avec Chubb, du fait du manque de synergies identifiées. Les discussions avec les conseillers ne seraient qu'initiales et Allianz pourrait décider de ne pas poursuivre cette idée.

Netflix (stable), le géant américain de la vidéo en streaming, soumis désormais à une rude concurrence, a annoncé samedi durant une 'expo' d'animation virtuelle japonaise qu'il entendait lancer 40 nouveaux titres animés cette année, confirmant son offensive en matière de contenus destinés aux utilisateurs asiatiques.

Amazon (stable). La FDA, agence sanitaire américaine, a accordé une autorisation d'utilisation d'urgence au test RT-PCR en temps réel d'Amazon destiné à détecter le nouveau coronavirus. L'autorisation de l'agence a plus précisément été accordée à STS Lab Holdco, filiale d'Amazon.com Services LLC.

Dans le même temps, Deliveroo, le service britannique de livraison de repas dans lequel Amazon avait largement investi, a resserré sa fourchette indicative d'introduction en bourse à Londres vers le bas, entre 3,90 et 4,10£. Le Financial Times cite à ce sujet des conditions volatiles de marché, malgré une demande très significative des investisseurs.

Visa (stable) a annoncé que son réseau de paiement allait utiliser un 'stablecoin' adossé au dollar américain pour régler les transactions, ce qui confirme que les cryptomonnaies et la technologie blockchain sont de plus en plus acceptées par le système financier global. Dans le cadre d'un programme pilote, Visa utilisera donc l'USD Coin pour régler les transactions sur Ethereum, avec l'aide de la plateforme Crypto.com et d'Anchorage, une banque d'actifs numériques, selon un communiqué publié ce jour par le géant californien des paiements basé à San Francisco. Visa offrira le service à plus de partenaires plus tard dans l'année.

Bristol-Myers Squibb (stable) et Bluebird Bio, deux laboratoires pharmaceutiques, ont obtenu le feu vert de la FDA pour leur traitement du myélome multiple.

Johnson & Johnson (stable) entend fournir jusqu'à 400 millions de doses de son vaccin contre le coronavirus aux 55 pays membres de l'Union africaine à partir du troisième trimestre.

Boeing (+2%). Southwest Airlines, le transporteur aérien basé au Texas, continue à privilégier le 737 MAX pour remplacer ses 737-700. Southwest a conclu un accord avec Boeing portant sur une commande ferme de 100 MAX. 30 premiers appareils seront livrés en 2022. Ils seront équipés de moteurs CFM International. Southwest a aussi converti 70 commandes fermes de MAX 8 en MAX 7. Le groupe dispose d'options sur 155 MAX 7 ou 8 pour les années 2022 à 2029.

Applied Materials (-3%), géant américain des équipements destinés à la production de 'semis', a annoncé l'abandon de l'acquisition de Kokusai Electric, faute d'accord des régulateurs chinois. Amat avait annoncé en juillet 2019 son intention d'acquérir le Japonais Kokusai auprès de KKR HKE Investment pour 2,2 milliards de dollars. Applied déboursera une commission d'annulation de 154 M$.