Wall Street plombé par l'inflation record et l'échec des négociations Russie-Ukraine

(Boursier.com) — Après l'énorme rebond de la veille à Wall Street (+3,6% sur le Nasdaq et +2% sur le Dow), sur fond d'espoirs d'apaisement sur le dossier russo-ukrainien et de rechute des cours du brut, la séance du jour devrait s'avérer nettement plus délicate ! Il faut dire que les chiffres américains de l'inflation viennent d'être confirmés au plus haut de 40 ans, alors que dans le même temps, les négociations entre Russie et Ukraine demeurent dans l'impasse. La BCE, quant à elle, confirme que la hausse des taux n'interviendra pas avant la fin des rachats d'actifs... Le Dow Jones perd actuellement 0,83% à 33.009 pts et le S&P 500 1,09% à 4.232 pts, tandis que le Nasdaq abandonne 1,65% à 13.037 pts. Le baril de brut WTI remonte de 1% à 110$ environ. L'once d'or avance de 0,4% à 1.997$. L'indice dollar avance de 0,4% face à un panier de devises.

D'après le rapport gouvernemental du jour aux USA, l'inflation américaine a atteint un niveau de 7,9%, au plus haut depuis janvier 1982, avant même les répercussions de la crise russo-ukrainienne ! L'indice des prix à la consommation du mois de février 2022 a donc progressé de 0,8% en comparaison du mois antérieur, contre 0,7% de consensus et 0,6% rapporté un mois avant. En comparaison de l'an dernier, le CPI grimpe de 7,9%, en ligne avec les anticipations de marché.

Hors alimentation et énergie, l'indice des prix à la consommation a augmenté, comme attendu, de 0,5% par rapport au mois de janvier et de 6,4% sur un an.

D'après le Département américain au Travail ce jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis pour la semaine close au 5 mars se sont établies au nombre de 227 000, contre 214 000 de consensus FactSet et 216 000 pour la lecture révisée de la semaine antérieure.

Les négociations Russie-Ukraine du jour à Antalya, en Turquie, n'ont pas permis de progresser sur un cessez-le-feu, a déploré le ministre ukrainien Dmytro Kuleba, qui s'est dit cependant prêt à une autre rencontre sur ce format. La Russie a estimé dangereuses les livraisons d'armes d'alliés à l'Ukraine, mais Moscou désire poursuivre les pourparlers. Hier, les opérateurs avaient entretenu quelques espoirs, avant la rencontre entre le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue ukrainien Dmytro Kuleba.

Il s'agissait de la première rencontre entre les deux hommes depuis l'invasion russe en Ukraine. Kuleba avait déjà laissé entendre qu'il n'espérait pas grand chose de la confrontation. L'Ukraine accuse en outre la Russie de génocide, après le bombardement d'un hôpital pour enfants dans la ville de Marioupol, dans le sud-est du pays. Le président ukrainien Volodimir Zelenski a manifesté son émotion face à cette atrocité. Il avait précédemment adopté un ton plus souple face à Moscou, laissant envisager un compromis en se montrant moins tranché concernant l'adhésion à l'Otan ou la reconnaissance de Lougansk et de Donetsk.

L'Ukraine désire parvenir à un cessez-le-feu, à la libération de ses territoire et à la résolution des questions humanitaires, a précisé Dmytro Kuleba. Moscou exige de Kiev une position de neutralité en renonçant à l'Otan. Dans un entretien au média Vice, Zelenski s'est dit convaincu que Vladimir Poutine finirait par accepter de négocier. "Je pense qu'il le fera. Je pense qu'il voit que nous sommes forts (...). Nous avons besoin de temps", a affirmé le leader ukrainien.

Ce jour, Lavrov a estimé possible la tenue de discussions entre Vladimir Poutine et Volodimir Zelenski. Une telle option serait étudiée. Il a en outre précisé que les commentaires de Kiev à propos de la neutralité de l'Ukraine étaient encourageants, suscitant "un certain optimisme".

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a précisé que la politique constante avait été de rejoindre l'Otan en tant que membre à part entière. Il a néanmoins ajouté que les dirigeants ukrainiens comprenaient que cela n'arriverait pas de sitôt ou dans un avenir prévisible. Kuleba a relevé que l'Otan n'était pas prête à agir collectivement pour arrêter cette guerre. Kuleba a affirmé que l'Ukraine "ne se rendrait pas". Il a déclaré que Lavrov ne s'était pas engagé au sujet du couloir humanitaire de Marioupol. Selon le ministre ukrainien, la Russie n'est pas à ce stade prête à établir un cessez-le-feu. Lavrov a lui jugé que l'Occident agissait de manière dangereuse, créant un danger dans la région pour plusieurs années.

La Russie a séparément annoncé ce jeudi la suspension jusqu'à la fin de l'année des exportations dans plusieurs secteurs, dont l'agriculture et l'automobile, face aux sanctions internationales infligées par les pays occidentaux en raison de l'invasion de l'Ukraine. Plus de 200 produits sont visés par les mesures russes, notamment dans les secteurs des technologies, des télécommunications, des composants électriques ou encore les wagons, les containers et turbines. Les mesures concernant l'agriculture pourraient quant à elles durement affecter les marchés agricole et agroalimentaire mondiaux, la Russie étant notamment l'un des principaux exportateurs de blé...

Le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz, qui ont échangé ce jeudi avec Vladimir Poutine, ont une fois de plus exigé que la Russie "cesse immédiatement le feu" en Ukraine, a annoncé l'Elysée. Les deux dirigeants européens ont insisté sur le fait que toute solution à la crise devait être négociée entre la Russie et l'Ukraine.

Les cours du brut demeurent très volatils, suite à l'annonce par Washington de l'arrêt des importations de pétrole russe. Alors que les Etats-Unis ont donc décidé d'un embargo sur l'énergie russe, la Commission européenne s'est montrée plus prudente en raison de la dépendance de bloc à la Russie. La CE a toutefois présenté mardi l'ébauche d'un plan baptisé 'REPowerEU' visant à rendre l'Europe indépendante des combustibles fossiles russes bien avant 2030. Bruxelles s'est notamment fixé comme objectif ambitieux de réduire de deux tiers les importations de gaz russe dans l'UE avant la fin de cette année. De son côté, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) présentera la semaine prochaine un plan d'urgence sur le pétrole. Les membres de l'AIE s'étaient entendus plus tôt ce mois pour libérer 60 millions de barils de réserves de pétrole sur les marchés mondiaux, dont 30 mb par les Etats-Unis, pour faire face à cette hausse des prix...

Les commentaires de l'ambassadeur des Émirats arabes unis à Washington indiquant que son pays encouragera l'OPEP à envisager une production plus élevée pour combler le déficit d'approvisionnement ainsi que les informations selon lesquelles l'Irak serait prêt à augmenter la production ont entraîné une nette baisse des cours hier, mais ces derniers repartent de l'avant ce jeudi.

La BCE a annoncé ce jeudi qu'elle allait accélérer le retrait de ses mesures de soutien face à l'envolée de l'inflation. Ses achats d'obligations sur les marchés dans le cadre du programme d'achats d'actifs APP seront ramenés de 40 milliards d'euros à avril à 30 milliards en mai et 20 milliards en juin, avec pour objectif d'être complètement arrêtés dans le courant du troisième trimestre. La BCE a aussi confirmé son intention d'arrêter définitivement à la fin du mois ses achats d'obligations dans le cadre du Programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP), lancé en mars 2020. Les taux directeurs restent inchangés, à -0,5% pour le taux de dépôt et zéro pour le taux de refinancement. La BCE prévoit désormais une inflation de 5,1% dans la zone euro en 2022 contre 3,2% anticipé en décembre.

La présidente de l'institution, Christine Lagarde, indique que tous les scénarios prévoient néanmoins un reflux progressif de l'inflation. Lagarde juge que les tensions sur les prix alimentaires vont se poursuivre, mais que les prix de l'énergie devraient refluer. Les risques entourant les perspectives économiques ont augmenté. Les risques entourant les perspectives d'inflation sont orientés à la hausse à court terme. Les bilans des banques demeurent toutefois sains... Lagarde confirme sa volonté de normalisation cette année tout en se montrant prudente. Comme la Réserve fédérale américaine, la banque centrale européenne voit sa tâche de durcissement monétaire considérablement compliquée par cette crise, alors que l'inflation a accéléré à 5,8% en février dans la zone euro. Aux Etats-Unis, l'inflation accélérée devrait conforter la Fed dans son intention de relever ses taux directeurs à l'issue de sa réunion des 15 et 16 mars.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street ce jeudi, Oracle, vedette de la journée, publiera après bourse ses derniers résultats trimestriels. JD.com, Rivian Automotive, Wheaton Precious Metals, DocuSign et Ulta Beauty, comptent aussi parmi les grandes annonces du jour.

Les valeurs

Tesla (-4%) a annoncé hier une augmentation de ses tarifs allant de 1 000 dollars à environ 1 600 dollars pour certains exemplaires des Model Y et Model 3 produits en Chine et aux Etats-Unis. Le constructeur de voitures électriques a augmenté les prix de ses SUV américains Model Y et de ses berlines Model 3 Long Range de 1 000 dollars chacun et de certains véhicules Model 3 et Model Y fabriqués en Chine de 10 000 yuans (1 582$), selon son site Internet. Le groupe a augmenté les prix des versions les plus abordables du Model 3 et du Model Y environ une douzaine de fois l'an dernier aux États-Unis, selon les données suivies par Reuters. Le prix américain de la voiture Model Y Long Range du constructeur a bondi de 20% par rapport à janvier 2021, à titre d'exemple. Cette décision intervient face à la flambée des coûts des matières premières, aggravée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le groupe d'Elon Musk pourrait quoi qu'il en soit être l'un des grands bénéficiaires de la crise actuelle, alimentant la flambée des prix de l'essence. Le site spécialisé Electrek croit ainsi savoir que les niveaux de commandes de Tesla s'envoleraient actuellement aux États-Unis dans certaines régions, la situation et les prix à la pompe accélérant inexorablement la transition vers l'automobile électrique.

General Electric (-1%), le géant industriel et financier américain, maintient le cap. Ainsi, le groupe a confirmé ce jour ses prévisions financières à l'occasion d'une journée investisseurs. La guidance annuelle de profits et de cash flow est maintenue. GE table pour l'exercice sur un bénéfice ajusté par action allant de 2,80 à 3,50$, à comparer à un consensus FactSet de 3,35$. Le free cash flow est anticipé entre 5,5 et 6,5 milliards de dollars sur la période, contre 5,3 milliards de consensus. La croissance organique des revenus est attendue positive de 6 à 9%. Le groupe confirme donc là ses estimations fournies lors de la publication du quatrième trimestre fiscal, fin janvier.

JD.com (-13%), l'un des leaders chinois du commerce en ligne, coté à Wall Street, a annoncé ce jeudi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes mais une perte nette part du groupe de 5,2 milliards de yuans, contre un bénéfice de 24,3 milliards de yuans il y a un an. Le titre est orienté en forte baisse à Wall Street. La perte nette trimestrielle représente environ 810 millions de dollars. Le nombre d'utilisateurs a toutefois augmenté, et la croissance des revenus en glissement annuel atteint 23% à 43,6 milliards de dollars.

Amazon bondit de 5% à Wall Street, à l'annonce d'un split de son action (division du nominal) et d'un plan de rachat d'actions. Ainsi, le groupe de Jeff Bezos, géant américain du commerce en ligne, va procéder à un split par 20 de son action. Amazon dévoile également un beau programme de rachat d'actions d'un montant de 10 milliards de dollars. C'est la première fois en plus de deux décennies qu'Amazon procède à un split. La décision intervient alors que le cours de bourse évolue autour des 3.000$, ce qui le ramènerait dans la zone des 150$ et le rendrait donc plus accessible. Cette division du titre n'a théoriquement pas d'impact sur la valorisation, mais dans les faits, elle se traduit souvent par une hausse des cours. Alphabet et Apple sont également adeptes de la pratique, qui rend les actions plus attractives. Le mois dernier, Alphabet, maison-mère de Google, a d'ailleurs annoncé un split équivalent à 20 contre 1.

Goldman Sachs (-2%) va quitter la Russie ! Il s'agit d'une première pour une grande banque de Wall Street. Selon l'agence Bloomberg, GS entend ainsi se retirer de Russie suite à l'invasion de l'Ukraine. La banque a déclaré jeudi dans un communiqué envoyé par courrier électronique qu'elle s'efforçait de mettre fin à ses opérations en Russie. "Goldman Sachs met fin à ses activités en Russie conformément aux exigences réglementaires et de licence", a déclaré une porte-parole de la banque, citée par CNBC. "Nous nous concentrons sur l'accompagnement de nos clients du monde entier dans la gestion ou la clôture des obligations préexistantes sur le marché et la garantie du bien-être de nos collaborateurs", ajoute Goldman.

Caterpillar (+2%) vient à son tour d'annoncer la suspension de ses opérations dans ses usines en Russie. Citigroup (-3%) a indiqué exploiter ses activités grand public en Russie sur une "base plus réduite". Du côté d'Alphabet (-1%), YouTube et Google Play ont annoncé la suspension de tous les services de paiement basés en Russie sur leurs plateformes.