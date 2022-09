Wall Street plombé par GE et FedEx

(Boursier.com) — Wall Street recule ce vendredi. Le S&P 500 rend 1,16% à 3.856 pts, le Dow Jones 0,85% à 30.699 pts et le Nasdaq 1,48% à 11.381 pts. Les opérateurs demeurent extrêmement prudents, dans l'attente d'une hausse de taux de 75 points de base ou même d'un point de pourcentage de la Fed le 21 septembre, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, dans un contexte d'inflation pesante. En outre, les avertissements de FedEx et GE affectent les marchés ce jour. Le baril de brut WTI grappille 0,8% sur le Nymex ce jour à 85,8$. L'once d'or avance de 0,6% à 1.687$. L'indice dollar se stabilise face à un panier de devises.

C'est la journée des Quatre Sorcières ce vendredi à Wall Street, ce qui entraîne parfois (mais de moins en moins) une volatilité accrue des marchés. Cet événement boursier, qui intervient 4 fois par an (le 3ème vendredi de mars, juin, septembre et décembre), correspond à l'arrivée à échéance simultanée de 4 types de contrats : les options sur indices et sur actions, ainsi que les contrats à terme sur les indices et les actions...

L'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains pour le mois de septembre 2022, mesuré par l'Université du Michigan, s'est établi à 59,5, contre un consensus FactSet de 59,3 et une lecture finale de 58,2 en août. Rappelons que l'indicateur d'août traduisait déjà une belle reprise, avec une hausse de près de 7 points.

Ailleurs dans le monde ce matin, la production industrielle chinoise et les ventes locales de détail pour le mois d'août ont agréablement surpris, avec des croissances respectives de 4,2% et 5,4% en glissement annuel. Les ventes de détail au Royaume-Uni ont en revanche déçu, en retrait de 1,6% en août, en comparaison du mois antérieur, et de 5,4% en glissement annuel. Enfin, l'indice final des prix à la consommation de la zone euro pour le mois d'août n'a pas surpris, confirmé en hausse de 9,1% en glissement annuel et en données harmonisées européennes selon Eurostat - niveau sans précédent depuis la création de la monnaie unique. En comparaison de juillet, l'indice des prix à la consommation dans les 19 pays de la région affiche une hausse de 0,6%, contre +0,5% en première estimation.

Les valeurs

General Electric (-4%) fléchit à Wall Street, alors que la directrice financière du groupe, Carolina Dybeck Happe, a prévenu hier soir que les perturbations de supply chain persistaient et pourraient affecter les perspectives de génération de cash du géant industriel américain. La directrice financière a déclaré que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement s'étaient donc prolongées au cours de la seconde moitié de l'année, affectant tout, de la main-d'oeuvre aux pièces et matériaux, rendant difficile la livraison des produits aux clients. Certaines commandes sont maintenant repoussées au quatrième trimestre, a déclaré Dybeck Happe, ce qui exerce une pression sur les flux de trésorerie du trimestre en cours.

S'exprimant lors de la conférence Morgan Stanley Laguna jeudi, Dybeck Happe a néanmoins déclaré que les flux de trésorerie du troisième trimestre seraient probablement conformes, ou légèrement meilleurs, que le décompte du deuxième trimestre de 162 millions de dollars, ajoutant que le groupe s'attendait à une croissance organique solide dans ses secteurs aérospatial et santé au cours des trois derniers mois de l'année.

Enfin, le conglomérat américain poursuit toujours ses plans de séparation en trois entités concentrées sur l'aviation, la santé et l'énergie. GE Vernova sera le nom de sa division électricité et énergies renouvelables, qui comprendra également des services financiers énergétiques. La division sera dirigée par Scott Strazik et scindée sur les marchés en 2024. GE Healthcare serait cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole GEHC au début de l'année 2023. L'unité d'aviation de GE, dirigée par l'actuel DG Larry Culp, s'appellerait GE Aerospace.

FedEx plonge de 23% à Wall Street, après un avertissement assez brutal sur les bénéfices. UPS cède 4% dans son sillage... Sur le trimestre clos fin août, premier trimestre fiscal 2023, FedEx fait état de revenus ajustés de 23,2 milliards de dollars, contre 22 milliards un an avant. Le bénéfice opérationnel ajusté estimé est de 1,23 milliard de dollars, contre 1,49 milliard un an plus tôt. Le bénéfice dilué ajusté par action est évalué à 3,44$, contre 4,37$ au premier trimestre fiscal 2022. Suite à cette performance, et dans l'attente d'un environnement opérationnel encore volatil, FedEx retire sa guidance de bénéfices pour l'exercice 2023, fournie fin juin. Le groupe va poursuivre des réductions de coûts agressives et s'attend à ce que les conditions d'activité s'affaiblissent encore sur le deuxième trimestre. Pour cette période, FedEx prévoit des revenus allant de 23,5 à 24 milliards, un bénéfice dilué par action de 2,65$ ou plus et un bpa ajusté de 2,75$ ou plus. Le groupe réaffirme son intention déjà annoncée de racheter pour 1,5 milliard de dollars de ses propres titres durant l'exercice et pour 1 milliard de dollars sur le trimestre entamé.

"Les volumes mondiaux ont diminué alors que les tendances macroéconomiques se sont considérablement aggravées plus tard au cours du trimestre, tant à l'échelle internationale qu'aux États-Unis. Nous nous attaquons rapidement à ces problèmes, mais compte tenu de la vitesse à laquelle les conditions ont changé, les résultats du premier trimestre sont inférieurs à nos attentes", a déclaré Raj Subramaniam, DG de la société. "Bien que cette performance soit décevante, nous accélérons de manière agressive les efforts de réduction des coûts et évaluons des mesures supplémentaires pour améliorer la productivité, réduire les coûts variables et mettre en oeuvre des initiatives structurelles de réduction des coûts. Ces efforts sont alignés sur la stratégie que nous avons définie en juin, et je reste confiant dans la réalisation de nos objectifs financiers pour l'exercice 2025".

Uber Technologies (-3%) enquête sur un incident de cybersécurité, après un rapport indiquant que son réseau aurait été piraté et que l'entreprise a dû fermer plusieurs systèmes de communication et d'ingénierie internes. Un pirate informatique aurait donc compromis l'application de messagerie Slack sur le lieu de travail d'un employé et l'aurait utilisée pour envoyer un message aux employés d'Uber annonçant que l'entreprise avait subi une violation de données, selon un article du New York Times jeudi citant un porte-parole d'Uber. Il est apparu que le pirate a ensuite pu accéder à d'autres systèmes internes, en publiant une photo explicite sur une page d'information interne pour les employés, ajoute le NYT. "Nous sommes en contact avec les forces de l'ordre et publierons des mises à jour supplémentaires ici dès qu'elles seront disponibles", a déclaré Uber dans un tweet.

Le système Slack a été mis hors ligne jeudi après-midi par Uber après que les employés ont reçu le message du pirate informatique, selon le rapport du Times, citant deux employés. "J'annonce que je suis un pirate informatique et qu'Uber a subi une violation de données", pouvait-on lire dans le message. Le hacker supposé a par ailleurs énuméré plusieurs bases de données internes qui auraient été compromises. Une personne revendiquant la responsabilité du piratage, a déclaré au New York Times qu'il avait envoyé un SMS à un employé d'Uber prétendant être un informaticien d'entreprise. Le travailleur aurait ensuite remis un mot de passe ayant permis au pirate d'accéder aux systèmes d'Uber, selon le NYT.

Texas Instruments (+1%) a annoncé une autorisation supplémentaire de rachat d'actions de 15 milliards de dollars, portant le total des rachats potentiels à 23,2 milliards de dollars. En outre, le géant américain des semi-conducteurs destinés à l'industrie de la téléphonie mobile, a relevé de 8% son dividende trimestriel à 1,24$ par titre. Le dividende renforcé sera payable le 15 novembre aux actionnaires enregistrés au 31 octobre. Le dividende annualisé atteint désormais 4,96$. L'annonce d'hier soir marque la 19e année consécutive d'augmentation des dividendes. De plus, au deuxième trimestre 2022, la société avait réduit le nombre de ses actions en circulation... de 47% grâce à ses rachats d'actions depuis la fin de 2004.