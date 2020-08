Wall Street piétine après les ventes de détail

(Boursier.com) — La cote américaine est très indécise, ce vendredi... Le DJIA gagne maintenant 0,12% à 27.931 pts et le S&P500 prend péniblement 0,03% à 3.374 pts. Le Nasdaq perd 0,12% à 11.162 pts après un bref passage en territoire positif. Les opérateurs jouent la prudence, sur fond de craintes économiques et sanitaires. Le baril de brut WTI régresse de 0,9% à 41,96$. L'once d'or perd 0,4% à 1.939$.

Etats-Unis et Chine devraient faire le point demain sur leur accord commercial "historique" signé en janvier et qui marquait une trêve dans leur conflit de plusieurs mois. Le niveau des achats de produits américains par la Chine laisse sans doute Washington sur sa faim depuis cet accord, mais le covid-19 a fortement compliqué la donne. Ce point intervient alors que les tensions se font grandissantes entre les deux superpuissances, Trump ayant pointé du doigt la responsabilité de la Chine dans la crise sanitaire, puis s'étant attaqué aux géants technologiques chinois Tencent ou ByteDance.

Les chiffres de la consommation aux Etats-Unis pour le mois de juillet ont quelque peu déçu. Ainsi, selon le rapport du jour, les ventes de détail ont augmenté de +1,2% en comparaison du mois antérieur, alors que le consensus était de +2%. Notons toutefois que la croissance de la consommation américaine a été révisée en hausse pour le mois de juin à +8,4%, contre +7,5% précédemment estimé.

Les ventes de détail hors automobile du mois de juillet 2020 se sont appréciées quant à elles de +1,9% par rapport au mois précédent, contre +1,5% de consensus et +8,3% un mois auparavant. Hors automobile et essence enfin, les ventes de détail ont grimpé de 1,5% contre un consensus de +0,9% (+7,7% en juin).

Les chiffres avancés de la productivité américaine non-agricole pour le second trimestre 2020, qui viennent également d'être révélés, ont fait ressortir une progression au rythme de... +7,3% en comparaison du trimestre antérieur, contre +1% de consensus. Les coûts unitaires du travail se sont appréciés sur un rythme de +12,2%, contre +5,7% de consensus.

La production industrielle américaine pour le mois de juillet 2020 a progressé de 3%, comme prévu, en comparaison du mois antérieur, après un bond de 5,7% en juin. La production manufacturière s'est améliorée de 3,4% en juillet contre +3% de consensus. Le taux d'utilisation des capacités s'est établi à 70,6% contre 70,3% de consensus, alors qu'il était de 68,5% en juin.

L'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan pour le mois d'août est ressorti à 72,8, contre 71,9 de consensus et 72,5 en juillet 2020.

La contraction record confirmée de 12,1% de l'économie de la zone euro au deuxième trimestre incite aussi à la prudence ce jour, comme les mauvais indicateurs économiques chinois. Les ventes chinoises de détail ont baissé sur un an en juillet, alors qu'elles étaient attendues en hausse. La production industrielle chinois est aussi ressortie inférieure aux attentes.

Le bilan de la pandémie du nouveau coronavirus s'alourdit encore. Selon l'Université Johns Hopkins, le nombre de cas confirmés dans le monde depuis l'émergence du virus se monte désormais à 20,96 millions, dont 5,25 millions aux Etats-Unis, pays le plus touché, 3,22 millions au Brésil, 2,46 millions en Inde et 910.778 en Russie. L'épidémie a fait 760.318 morts dans le monde, dont 167.277 aux USA, 105.463 au Brésil et 55.293 au Mexique.

Les spécialistes demeurent sceptiques concernant le potentiel vaccin russe revendiqué par Vladimir Poutine cette semaine, compte tenu du manque de données susceptibles de renseigner sur son innocuité ou son efficacité.

Le président russe a annoncé plus tôt cette semaine la validation par les autorités locales de santé d'un tout premier vaccin contre le nouveau coronavirus. Le ministère russe de la Santé a donc accordé une autorisation réglementaire pour ce premier vaccin anti-covid-19 développé par l'Institut Gamaleya. Le dirigeant du fonds souverain russe, Kirill Dmitriev, a indiqué que ce vaccin serait commercialisé sous le nom de Spoutnik V sur les marchés internationaux, le nom faisant référence au premier satellite artificiel lancé par l'Union soviétique en 1957. L'autorisation intervient après moins de deux mois d'essais chez l'homme. Elle va permettre une utilisation à grande échelle du vaccin en Russie.

Cependant, les dernières phases d'essais cliniques se poursuivent pour déterminer l'innocuité et l'efficacité du vaccin. Ces essais devaient débuter mercredi. Vladimir Poutine a ajouté : "Je sais qu'il est très efficace, qu'il permet de développer une forte immunité et, je le répète, il a passé tous les tests nécessaires". Poutine espère une production de masse sous peu.

L'Organisation mondiale de la Santé discute quant à elle avec les autorités russes de la procédure en vue d'une éventuelle "préqualification" du vaccin. "Nous sommes en contact étroit avec les autorités russes et des discussions sont en cours au sujet d'une éventuelle préqualification du vaccin", a précisé un porte-parole de l'organisation, cité par Reuters, ajoutant tout de même que cette préqualification inclut un examen et une évaluation de l'ensemble des données d'innocuité et d'efficacité.

Les craintes de deuxième vague épidémique restent importantes, alors que le virus ne faiblit pas dans certaines régions et que le nombre de cas repart même à la hausse dans certains pays ayant procédé à une levée des mesures de restriction ou confinement.

Le Royaume-Uni va imposer à compter de ce samedi une quarantaine de 14 jours aux personnes arrivant de France, du fait de la résurgence de l'épidémie de coronavirus. La mesure s'applique également aux voyageurs en provenance des Pays-Bas.

2.669 nouvelles contaminations ont été recensés il est vrai en France en 24 heures, selon les chiffres publiés hier par l'agence Santé publique France. Les nouveaux cas ressortent donc au plus haut depuis le 27 avril.

La France compte adopter une mesure similaire vis-à-vis du Royaume-Uni au nom de la règle de réciprocité...

Le nombre de cas confirmés en Allemagne a progressé à 221.413, soit 1.449 cas de plus que la veille, selon les données de l'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses. Quatorze décès supplémentaires sont signalés pour un total de 9.225 morts.

Ailleurs dans le monde, le Pérou a dépassé le demi-million de cas et affiche le taux de mortalité le plus élevé de l'Amérique latine, selon les données du ministère local de la Santé, qui fait état de 507.996 cas et 25.648 décès.

Le Brésil a enregistré 60.091 nouveaux cas et 1.261 décès en 24 heures, selon le ministère de la Santé.

La Chine a recensé 30 nouveaux cas en 24 heures contre 19 la veille. La Commission nationale de la santé indique que 22 nouveaux cas impliquent des personnes arrivées de l'étranger. Aucun décès n'est déploré. Le bilan officiel local se chiffre à 84.786 cas depuis l'apparition de l'épidémie, pour 4.634 morts.

La Nouvelle-Zélande a recensé ce jour 12 nouveaux cas. Auckland, ville la plus importante du pays, a été placée mercredi dernier en confinement.

Applied Materials (+4,3%), leader des équipements destinés à la production de semi-conducteurs, a publié hier soir des comptes trimestriels supérieurs aux attentes et une solide guidance financière. Pour le trimestre clos, troisième trimestre fiscal, Amat a rapporté des revenus de 4,4 milliards de dollars contre 4,2 milliards de consensus. Le bénéfice par action a représenté quant à lui 1,06$, contre 95 cents de consensus. Pour son quatrième trimestre fiscal, le groupe envisage des revenus allant de 4,4 à 4,8 milliards de dollars, ainsi qu'un bénéfice par action allant de 1,11 à 1,23$. Le consensus est de 1,02$ de bénéfice par titre.

Gary Dickerson, CEO du groupe, salue le travail et l'agilité des employés et fournisseurs, Applied Materials opérant désormais aux niveaux de productivité antérieurs au covid.

Apple (-0,2%). Le développeur de jeux vidéo Epic Games poursuit le colosse de Cupertino, après que le groupe californien à la pomme a retiré le jeu vidéo Fortnite de son App Store. Le groupe de Tim Cook a jugé en effet que le jeu violait ses règles en matière de paiement via les applications. Epic attaque donc Apple en justice, demandant une injonction qui mettrait un terme à certaines pratiques d'Apple sur son App Store. Le Californien prend pour l'heure une part représentant environ 15 à 30% des abonnements aux applications et des paiements effectués dans les applications, indique l'agence Reuters.

La bataille de titans ne s'arrête pas là, puisqu'Epic Games attaque également Alphabet, la maison-mère de Google, qui vient aussi de bannir le jeu Fortnite de son 'store'. Google estime, comme Apple, que le jeu enfreint ses réglementations sur les paiements via les applications. Le groupe de Mountain View n'exclut toutefois pas de trouver un compromis avec Epic, se disant ouvert aux discussions pour amener le jeu sur sa plateforme de téléchargement d'applications.

Baidu (-6,3%). Le moteur de recherche chinois coté à Wall Street a annoncé hier soir des revenus supérieurs aux attentes de marché, malgré l'érosion des recettes publicitaires. Hélas, sa filiale de vidéo à la demande IQIYI fait l'objet d'une enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC), autorité boursière américaine, ce qui fait désordre.

Tesla (+1,5%). Le broker Morgan Stanley a rehaussé sa recommandation à 'pondération en ligne' contre 'sous-pondérer' sur la valeur du leader des véhicules électriques et dope son objectif de cours. L'intermédiaire évoque le potentiel de l'activité de batteries du groupe d'Elon Musk.

Johnson & Johnson (+0,5%). Le Royaume-Uni a scellé des accords avec Johnson & Johnson et Novavax pour l'achat de dizaines de millions de doses de leur potentiel vaccin contre le nouveau coronavirus.