Wall Street : pic ou poursuite du marché haussier ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La cote américaine marque donc une pause ce lundi au lendemain de l'Independence Day. Wall Street demeure fermé, tandis que les autres places financières s'affichent relativement incertaines. L'hésitation persiste, face aux craintes de durcissement monétaire outre-Atlantique et alors que le variant delta menace par ailleurs. Sur le front économique, la fin de semaine dernière était marquée à Wall Street par les chiffres de l'emploi, avec des créations de postes robustes en juin à 850.000 mais un taux de chômage en légère hausse à 5,9%. Ces données quelque peu contradictoires ne devraient donc pas influencer grandement la Fed.

Demain mardi, les opérateurs suivront l'indice PMI composite final américain, ainsi que l'ISM des services. Mercredi, le rapport JOLTS du Département au Travail concernant les ouvertures de postes sera publié. Les Minutes de la dernière réunion monétaire de la Fed seront communiquées dans la soirée de mercredi, alors que les investisseurs craignent un resserrement monétaire, par l'intermédiaire du 'tapering', un peu plus rapide que prévu compte tenu de la reprise économique et du risque d'inflation. Jeudi, les inscriptions au chômage et le rapport sur les stocks pétroliers domestiques américains seront annoncés.

Ailleurs dans le monde ce lundi, l'indice PMI japonais des services du mois de juin est ressorti supérieur aux attentes mais traduit une contraction. L'indicateur Markit / Caixin du PMI chinois des services pour le mois de juin a été décevant à 50,3, contre 54,5 de consensus FactSet. La production industrielle française du mois de mai s'est repliée de manière inattendue en comparaison du mois antérieur, mais grimpe de plus de 20% en glissement annuel. Les indicateurs PMI européens des services annoncés ce matin sont solides. Pour le mois de juin, le PMI espagnol des services atteint 62,5, l'indice italien ressort à 56,7 et l'indicateur français final à 57,8. L'indice allemand ressort à 57,5. L'indicateur européen final des services atteint 58,3 et l'indice composite 59,5. L'indice britannique des services dépasse les attentes à 62,4 en juin.

Notons que les minutes de la BCE sont attendues par ailleurs jeudi. Les récents commentaires provenant des officiels européens montrent une généreuse tolérance face à l'inflation, alors que l'économie se reprend. Ceci laisse espérer une poursuite de la politique très accommodante en Europe, encore plus durable que celle des USA.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, Tesla vient de dévoiler des chiffres très solides de ventes. Amazon aborde sereinement une nouvelle phase de son expansion avec l'arrivée de son CEO Andy Jassy, qui prend la tête des opérations tandis que Jeff Bezos conserve la présidence. Amazon et Tata Group ont prévenu le gouvernement indien que leurs modèles pourraient être affectés par des règles plus dures concernant le commerce en ligne. Facebook est visé pour sa part par des leaders du Congrès, qui demandent que la FTC poursuive de nouveau le géant des réseaux sociaux.

Bloomberg cite le point de vue de gestionnaires de fonds selon lequel la reprise des marchés boursiers pourrait se poursuivre dans un contexte d'augmentation des bénéfices des entreprises, de vaccinations et de vents favorables en matière de politique budgétaire et monétaire. Des liquidités importantes seraient encore disponibles avec un record de 5.500 milliards de dollars d'actifs de fonds du marché monétaire. Malgré la sous-performance du mois dernier, les dossiers cycliques/value du marché restent soutenus par le rebond de la croissance économique et l'accélération du déploiement des vaccins. Le soutien des banques centrales ne devrait pas pour sa part disparaître de sitôt. Alors que les valorisations tendues pourraient limiter la hausse, la croissance des bénéfices reste forte, près de 50% des sociétés du S&P 500 ayant rehaussé leurs perspectives pour l'exercice au cours des trois derniers mois...