Wall Street : peu de mouvements en vue, les biotechs s'agitent

(Boursier.com) — Wall Street reste assez stable en pré-séance ce mercredi après sa récente avancée. Les niveaux records du Dow Jones et du Nasdaq 100 touchés récemment incitent désormais les opérateurs à un peu plus de prudence, ce qui explique aussi la maigreur des échanges. Les marchés ont grimpé depuis la mi-décembre, alors que la Fed a laissé entendre qu'elle réduirait ses taux d'intérêt dans le courant de l'année prochaine.

Le dollar est lui tombé à son plus bas niveau depuis 5 mois mercredi, tandis que l'euro a atteint un plus haut de quatre mois au-dessus des 1,1050/$, porté par les attentes d'une réduction des taux d'intérêt de la Fed, tandis que la BCE se fait plus hésitante.

Le marché pétrolier se stabilise sur les 80$ le baril de brent. Les investisseurs surveillent toujours l'évolution de la situation en mer Rouge alors que certains porte-conteneurs ont repris le passage par cette route commerciale.

La progression des principaux indices de Wall Street s'est accélérée depuis la dernière réunion de politique de la Fed, il y a deux semaines, à l'issue de laquelle la banque centrale américaine a indiqué que sa campagne de resserrement monétaire touchait à sa fin et signalé une baisse des taux en 2024.

D'après FedWatch, les marchés misent sur une baisse des taux de 25 points de base dès le mois de mars prochain...

Parmi les derniers indicateurs US publiés, les revenus personnels des ménages américains pour le mois de novembre 2023 se sont appréciés de 0,4% en comparaison du mois antérieur, comme attendu, après une hausse de 0,3% en données révisées pour octobre... Les dépenses personnelles de consommation du mois de novembre ont augmenté de 0,2% par rapport au mois précédent, contre +0,3% de consensus et +0,1% pour la lecture révisée d'octobre. Enfin et surtout, l'indice des prix 'core PCE' surveillé par la Fed a augmenté d'un modeste 0,1% en comparaison du mois antérieur, contre +0,2% de consensus. L'indice a grimpé de 3,2% sur un an contre +3,4% de consensus, ce qui représente donc une bonne nouvelle sur le front de l'inflation outre-Atlantique.

Les valeurs

La FDA a suspendu l'essai clinique du traitement du cancer du poumon d'Iovance Biotherapeutics à la suite du décès d'un patient, a annoncé le groupe pharmaceutique mercredi.

Le titre plonge de 27% dans les échanges avant-Bourse à Wall Street.

"Le décès pourrait être lié à un régime de pré-conditionnement, au cours duquel le patient reçoit une courte chimiothérapie pour tuer les cellules immunitaires avant d'être perfusé avec la thérapie TIL LN-145 d'Iovance", a déclaré le groupe.

Le laboratoire va interrompre le recrutement pour son essai clinique pendant la période d'attente, tandis que les patients qui ont déjà été traités continueront d'être surveillés.

Iovance a précisé qu'il travaillera avec la FDA pour reprendre le recrutement en toute sécurité dès que possible...

L'arrêt des essais cliniques n'a aucun impact sur les autres essais menés par la société, a précisé Iovance Biotherapeutics.

First Wave BioPharma monte en flèche en pré-séance ce mercredi à Wall Street, alors que le développeur de médicaments fait mieux que doubler dans les échanges avant-Bourse pour atteindre les 8,50 dollars, après que le groupe a accepté de vendre son médicament contre les maladies inflammatoires de l'intestin.

La société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement de thérapies ciblées et non systémiques pour les maladies gastro-intestinales (GI) a ainsi annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de conditions non contraignant pour vendre son programme Niclosamide pour le traitement des maladies inflammatoires de l'intestin (MII) telles que la colite ulcéreuse et les affections associées à une société biopharmaceutique non divulguée.

La transaction proposée permettra à First Wave BioPharma de concentrer ses ressources de développement sur ses trois programmes cliniques de stade avancé : Capeserod, un agoniste partiel sélectif des récepteurs 5-HT4 sous licence de Sanofi ; Adrulipase, une enzyme lipase recombinante pour le traitement de l'insuffisance pancréatique exocrine (IPE) et, après la clôture du regroupement d'entreprises potentiel récemment annoncé avec ImmunogenX, Latiglutenase, un biothérapeutique oral prêt pour la phase 3 pour la maladie coeliaque.

Reneo Pharmaceutial, le développeur de médicaments est recherché à Wall Street hors séance, en hausse de 13% à 1,58$, la filiale de l'investisseur Tang Capital Partners, Concentra Biosciences, ayant soumis une proposition d'acquisition non contraignante de Reneo au prix de 1,80 dollars par action.

Tang Capital Partners a l'intention d'entamer des discussions avec RPHM concernant cette proposition d'acquisition, tandis que l'investisseur a déjà déclaré détenir détenir une participation de 9,99% dans le capital du groupe Reneo Pharmaceutial au 14 novembre.

Le 30 novembre dernier, Concentra avait envoyé une proposition d'acquisition à la société biopharmaceutique chinoise LianBio. Le titre RPHM a corrigé de près de 40% depuis le début de l'année à Wall Street...

Coherus BioSciences Inc s'envole de 35% hors séance ce mercredi, tandis que la Food and Drug Administration a approuvé son dispositif d'administration de médicaments (UDENYCA ONBODY) pour le pegfilgrastim-cbqv, un biosimilaire de pegfilgrastim administré le lendemain d'une chimiothérapie pour diminuer l'incidence de infection se manifestant par une neutropénie fébrile.

"L'injecteur corporel d'UDENYCA est le résultat d'années d'investissements importants en recherche et développement pour proposer un dispositif novateur et exclusif qui offre aux patients une option d'administration automatique de leurs médicaments", a déclaré Denny Lanfear, PDG de Coherus. Les patients atteints de cancer et leurs médecins pourront désormais choisir la présentation d'administration d'UDENYCA qui correspond le mieux à leurs besoins individuels. "Nos études de marché ont montré une demande importante pour un nouveau dispositif d'administration de pegfilgrastim sur le corps, adapté aux besoins spécifiques des patients. Nous espérons que le temps d'injection de cinq minutes d'UDENYCA ONBODY et son mécanisme innovant d'aiguille rétractable seront bien accueillis par les patients atteints de cancer, leurs soignants et les médecins", a commenté Paul Reider, directeur commercial de Coherus.

Bit Digital Inc pointe en hausse de 6% avant l'ouverture de Wall Street ce mercredi, après avoir annoncé prévoir de doubler son parc d'ordinateurs de minage de cryptomonnaies pour atteindre une capacité d'environ 6 éther par seconde en 2024...

La plateforme durable pour les actifs numériques et l'infrastructure d'intelligence artificielle, dont le siège est à New York, a ainsi expliqué qu'elle visait un doublement de sa flotte opérationnelle dans ses opérations minières de bitcoin l'année prochaine. "Nos opérations d'extraction de bitcoins sont situées aux États-Unis, au Canada et en Islande. La société a également créé une branche d'activité, Bit Digital AI, qui propose des services d'infrastructure pour les applications d'intelligence artificielle" explique le management.

Les groupes de transport maritime Maersk et Hapag Lloyd reculent de 4,8% et 5% respectivement, les analystes soulignant que la reprise attendue du transit via le canal de Suez pourrait entraîner une correction des taux de fret...

Goodyear a renouvelé son partenariat avec l'équipe De Rooy pour le prochain Rallye Dakar 2024. Goodyear, son fournisseur officiel de pneumatiques, soutiendra l'équipe néerlandaise avec des pneumatiques tout-terrain haute performance et des solutions de gestion des pneumatiques. Le système de surveillance de la pression des pneumatiques (TPMS) de Goodyear sera utilisé par le Team De Rooy pour contrôler leur température et leur pression en temps réel, pour éviter les immobilisations...

Life Time Group, le propriétaire de centres de fitness, est attendu en baisse de 5%, vers les 14,60$, dans les échanges hors séance à Wall Street, alors que le directeur financier de la société, Robert Houghton, démissionnera le 31 décembre.

Robert Houghton, qui est aussi le vice-président exécutif de la société, cessera ses fonctions à compter du 5 janvier 2024. Dans ce cadre, le groupe a décidé de nommer Erik Weaver, vice-président, au poste de directeur financier par intérim à compter du 1er janvier 2024.

Erik Weaver rapportera à Bahram Akradi, président-directeur général de la société. Agé de 45 ans, il a rejoint la société en 2004. Il occupe le poste de vice-président, ainsi que celui de superviseur comptable depuis avril 2022.

Erik Weaver est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Hamline.

Tesla reste suivi à Wall Street ce mercredi, alors que le constructeur automobile se prépare à lancer une nouvelle version de son modèle Y dans son usine de Shanghaï, selon Bloomberg News. La production pourrait commencer dès la mi-2024...

Le groupe a par ailleurs acheté une vaste parcelle de terrain dans la mégalopole chinoise pour y installer une usine où le groupe construirait ses "méga-batteries" Megapack, selon l'agence de presse locale Xinhua. Le constructeur automobile américain produirait ainsi 10.000 batteries massives par an dans l'usine située dans la zone franche de Lingang à Shanghaï, une fois la construction de l'usine terminée. Un accord d'acquisition de terrains a été signé récemment, a encore indiqué Xinhua. "Après avoir sécurisé le site, Tesla lancera officiellement le projet avec des mesures substantielles prises pour que la production soit opérationnelle", a déclaré Gao Shen, analyste indépendant cité par le South China Morning Post...