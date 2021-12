Wall Street : petite pause après deux séances de vif rebond

(Boursier.com) — La Bourse de New York marque le pas, mercredi, après avoir vécu deux de ses plus belles séances de l'année. Sans publication d'indicateurs majeurs aux Etats-Unis, les investisseurs reprennent leur souffle, et prennent note des nouvelles plutôt rassurantes des laboratoires Pfizer et BioNTech sur l'efficacité de leur vaccin contre le variant Omicron du coronavirus. Le pétrole poursuit sa remontée, le baril de brut WTI gagnant 1% à 72,76$ en séance.

A deux heures de la clôture, le Dow Jones cède 0,12% à 35.678 points (après un gain de plus de 3% sur lundi et mardi), tandis que l'indice large S&P 500 gagne 0,15% à 4.694 pts, après +3,2% en 3 séances. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, avance encore de 0,5% à 15.765 pts, après un rebond supérieur à 4% lundi et mardi.

Plus tôt dans la journée, en Asie, l'indice Nikkei a gagné 1,4% malgré l'annonce d'une chute de 3,6% du PIB du Japon au 3e trimestre, tandis que le CSI 300 chinois a grimpé de 1,5%. A Hong Kong, le Hang Seng a stagné (+0,06%) sur fond de rechute des valeurs immobilières dont Evergrande (-5,4%), tandis que le cours de Kaisa était suspendu. La première cotation à Hong Kong du réseau social Weibo (déjà coté au Nasdaq) a reçu un accueil mitigé, le titre cédant plus de 7% en clôture.

En Europe, les prises de bénéfices ont dominé après deux très belles séances. L'indice EuroStoxx 50 cédé 1% et à Paris, le CAC 40 a rendu 0,72%, mais a sauvegardé les 7.000 pts.

A Wall Street, 8 des 11 grands indices sectoriels du S&P 500 continuent de progresser mercredi, à commencer par les services de communication (+0,6%), la santé (+0,37%) et les matériaux de base (+0,36%). L'indice des technologiques (-0,07%) hésite, les financières cèdent 0,5% et les biens de consommation de base perdent 0,8%.

En attendant les chiffres de l'inflation en novembre aux Etats-Unis

Parmi les valeurs en vue, Apple (+1,9%) poursuit son ascension sur un nouveau record, malgré de nouvelles informations de presse affirmant que la production d'iPhones du géant californien a été fortement bridée ces dernières semaines par des problèmes de chaîne d'approvisionnement.

Seul indicateur "macro" notable de la journée aux Etats-Unis, le rapport JOLTS a fait état de 11,033 millions ouvertures de postes en octobre, contre 10,4 millions de consensus de place et après 10,602 millions en septembre (lecture révisée en hausse).

Le principal indicateur de la semaine aux Etats-Unis sera l'indice des prix à la consommation en novembre, attendu vendredi. La hausse des prix pourrait frôler 7% sur un an (les consensus oscillent entre 6,7% et 6,8%), après +6,2% en octobre, ce qui était déjà un plus haut depuis 31 ans ! Tout chiffre supérieur aux attentes accroîtrait les anticipations de resserrement monétaire de la Fed.

Le baril de Brent de retour au-dessus de 76$

Le pétrole poursuit sa remontée, après la publication d'une légère baisse des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis la semaine passée. Le baril de brut léger américain WTI avance de 1% à 72,76$ (contrat à terme de janvier) après avoir grimpé de plus de 8% lundi et mardi. Le Brent de Mer du nord gagne encore 0,87% à 76,10$, après un gain de plus de 8,5% sur deux jours.

Pour la semaine close au 3 décembre, les stocks de brut se sont tassés aux Etats-Unis de 0,2 million de barils en comparaison de la semaine antérieure. En revanche, les stocks d'essence ont augmenté de 3,9 millions de barils, et ceux de produits distillés ont progressé de 2,7 millions de barils.

L'indice VIX de la volatilité, aussi appelé l'indice de la peur, continue de refluer (-5,4% à 20,71 points), une chute de plus de 35% depuis vendredi, où il avait atteint un pic de 10 mois à plus de 33 pts dans la crainte du variant Omicron et d'un resserrement de la politique monétaire de la Fed.

Vers la fin de la pandémie en 2022 ?

Beaucoup d'investisseurs considèrent cependant que les dangers de ces deux facteurs de risque ont été surestimés. Le nouveau variant semble jusqu'ici provoquer des symptômes légers du Covid et serait bloqué par le vaccin Pfizer/BioNTech du moins après 3 doses. Après deux doses, l'efficacité du vaccin est nettement réduite, mais empêcherait tout de même les formes graves, ont indiqué mardi soir les deux laboratoires.

Quant à l'autre sujet d'inquiétude des marchés, à savoir un durcissement de la politique monétaire la Fed, de nombreux experts estiment que la Fed devrait agir avec prudence même si elle accélère le "tapering" en mettant fin dès mars à ses injections massives de liquidités. Ils jugent que les marchés devraient être en mesure de digérer sans paniquer une politique monétaire légèrement moins accommodante, compte-tenu des prévisions de croissance économique encore solide l'an prochain. Un environnement qui devrait permettre aux entreprises de continuer à faire croître leurs bénéfices et à se financer dans des bonnes conditions.

Ainsi, parmi les grandes banques, JP Morgan a annoncé ce mercredi s'attendre à ce que 2022 marque la fin de la pandémie et permette ainsi à l'économie mondiale d'effacer les dernières séquelles de la crise. Dans ses prévisions pour l'année à venir, JPM explique que de nouveaux vaccins et thérapies devraient se traduire par "une forte reprise cyclique, un retour de la mobilité mondiale et un déblocage de la demande en suspens chez les consommateurs".

Des progrès sur le plafond de la dette des Etats-Unis

Sur les marchés obligataires, les rendements ont poursuivi leur remontée, le taux du T-Bond à 10 ans gagnant encore 3 points de base à 1,51%. Du côté des devises, l'indice du dollar subit des prises de bénéfices, en recul de 0,5% face à un panier de devises à 95,90 points, tandis que l'euro regagne 0,75% à 1,1347$.

L'once d'or a fini stable mercredi (-0,09%) à 1.785,50$ sur le Comex (contrat de février). Le bitcoin se stabilise lui aussi autour de 50.461 mercredi soir, après être tombé autour de 42.000$ pendant le week-end, victime d'une brutale vague d'aversion au risque.

Dans l'actualité politique américaine, la Chambre des représentants des Etats-Unis a adopté mardi soir un projet de loi autorisant les démocrates à relever le plafond de la dette par un vote à la majorité simple. Le projet de loi de compromis reporte également les coupes prévues dans l'assurance-maladie, ce qui peut être un édulcorant pour certains républicains. La Chambre a aussi adopté à une écrasante majorité le National Defense Authorization Act (NDAA) de 768 milliards de dollars, compromis omettant certains domaines litigieux, ce qui pourrait faciliter le processus vers une adoption finale.

Les débats se poursuivent par ailleurs autour du projet de loi de 1.700 milliards de dollars du 'Build Back Better', mais des différends non résolus persistent concernant le SALT, l'immigration et l'expansion de Medicare. Le sénateur modéré clé Manchin continue d'exprimer son malaise face à la taille du projet de loi et aux impacts sur l'inflation...

VALEURS A SUIVRE

Apple (+1,9%) progresse encore, malgré la publication d'articles de presse parfois contradictoires ces dernières semaines. Le journal japonais 'Nikkei' est le dernier à s'immiscer dans les débats, indiquant mercredi que des problèmes d'approvisionnement contraindraient le groupe à la pomme à ne fabriquer que 83 à 85 millions d'unités de son iPhone 13 cette année, contre un objectif de 95 millions. Dans un long article qui examine les problèmes liés à des composants spécifiques, des sources indiquent au Nikkei qu'Apple devrait manquer de 15 millions d'unités son objectif de 230 millions d'unités pour la production d'iPhone 2021.

Des personnes directement impliquées dans la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise ont déclaré au 'Nikkei' que les problèmes signifiaient qu'Apple n'avait produit que 80% de la production d'iPhone 13 souhaitée en septembre et octobre, même après que l'entreprise eut priorisé les composants pour fabriquer les nouveaux smartphones plutôt que des iPad ou des iPhone plus anciens. Des sources ont dit au Nikkei que pendant les deux mois, la production d'iPad n'était que de 50% de ce qui avait été prévu, et que la production d'iPhone plus anciens avait été diminuée d'environ 25% par rapport aux objectifs. La production d'iPad et d'iPhone plus anciens ne se serait pas améliorée beaucoup en novembre.

Des sources connaissant la situation ont déclaré au Nikkei qu'au début du mois d'octobre, l'assemblage d'iPhone et d'iPad avait été interrompu en raison de problèmes de chaîne d'approvisionnement et de restrictions énergétiques en Chine. Le PDG d'Acer, Jason Chen, a même déclaré au Nikkei : "Les vacances de Noël ne sont pas annulées, mais elles sont retardées (pour l'industrie technologique)".

Apple aurait toutefois demandé à ses fournisseurs d'accélérer la production d'iPhone pour la période allant de novembre à janvier. Le Nikkei ne fournit pas à ce sujet d'indications de quantité ou de pourcentage.

Amazon (+0,13% après +2,8% mardi). Le géant américain du web a indiqué que la panne qui a affecté mardi Amazon Web Services (AWS), son service de cloud hébergeant les sites de millions de clients, a été résolue. La panne avait affecté de nombreux sites aux Etats-Unis, dont ceux de Netflix, Disney+, des courtiers Coinbase et Robinhood, ainsi que la plateforme d'ecommerce d'Amazon.

Pfizer (-0,6%) et BioNTech (-3,4%) ont fourni mercredi une mise à jour concernant le variant Omicron du Covid. Des études préliminaires en laboratoire démontrent que trois doses du vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 neutralisent le variant Omicron (lignée B.1.1.529), tandis que deux doses montrent des titres de neutralisation considérablement réduits, affirment les partenaires.

Les données indiquent qu'une troisième dose de BNT162b2 augmente les titres d'anticorps neutralisants de 25 fois par rapport à deux doses contre le variant Omicron ; les titres après la dose de rappel sont comparables aux titres observés après deux doses contre le "virus de type sauvage" qui sont associés à des niveaux de protection élevés. Etant donné que 80% des épitopes de la protéine de pointe reconnus par les cellules T CD8+ ne sont pas affectés par les mutations du variant Omicron, deux doses peuvent toujours induire une protection contre une maladie grave, détaillent les laboratoires.

Pfizer et BioNTech continuent de faire avancer le développement d'un vaccin spécifique au variant Omicron et s'attendent à ce qu'il soit disponible d'ici mars au cas où une adaptation serait nécessaire pour augmenter encore le niveau et la durée de la protection - sans aucun changement prévu concernant la capacité de quatre milliards de doses anticipée pour 2022.

"Bien que deux doses du vaccin puissent encore offrir une protection contre une maladie grave causée par la souche Omicron, il ressort clairement de ces données préliminaires que la protection est améliorée avec une troisième dose de notre vaccin", a déclaré Albert Bourla, président-directeur général de Pfizer. "S'assurer que le plus grand nombre de personnes possible soient complètement vaccinées avec les deux premières séries de doses et un rappel reste le meilleur plan d'action pour empêcher la propagation du Covid-19".

GlaxoSmithKline (+0,6%) progresse encore, au lendemain d'une étude montrant que son traitement à base d'anticorps est efficace contre le variant Omicron. Le géant pharmaceutique britannique a développé ce traitement avec Vir Biotechnology, cède 1,3% mercredi après un bond de près de 29% mardi.

Stanley Black & Decker prend 4,1%, alors que le groupe suédois Securitas a annoncé un accord en vue du rachat des activités de sécurité électronique de son concurrent américain pour 3,2 milliards de dollars. Il s'agit de la plus importante acquisition à ce jour pour Securitas, leader coté des services de sécurité. La finalisation de l'opération est anticipée au premier semestre 2022, les coûts d'acquisition étant chiffrés à 135 millions de dollars pour le Suédois, qui voit toutefois d'importantes synergies. Stanley Black & Decker explique que ce deal entre dans le cadre de son recentrage sur le coeur de métier. Les produits de cession seront utilisés pour partiellement financer un programme de rachat d'actions de 4 milliards de dollars l'an prochain.

Stitch (-21%) plonge après que la société de vente de vêtements en ligne par abonnement a émis une "guidance" décevante.