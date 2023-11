Wall Street persiste dans le vert, avant Powell

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche légèrement dans le vert désormais, avant bourse ce mercredi, toujours solide après un puissant rebond alimenté par les espoirs de fin du resserrement monétaire. Le S&P 500 prend 0,06%, le Dow Jones 0,1% et le Nasdaq 0,03% en pré-séance. Sur le Nymex, le baril de brut WTI cède 0,9% à 76,7$. L'once d'or régresse de 0,1% à 1.971$. L'indice dollar remonte de 0,3% face à un panier de devises de référence. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 4,93%, contre 4,57% sur le 10 ans et 4,70% sur le 30 ans.

Dans l'actualité économique cette semaine, les opérateurs suivront encore ce mercredi les stocks de grossistes et le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains. Lisa Cook, John Williams, Michael Barr et Philip Jefferson de la Fed, livreront des commentaires durant la journée. Les marchés seront par ailleurs très attentifs à l'intervention de Jerome Powell, patron de la banque centrale américaine, à 15h15, pour le discours d'ouverture de la conférence du centenaire de la Division de la recherche et des statistiques, à Washington. Powell intervient aussi demain jeudi sur les défis de la politique monétaire, dans le cadre de la conférence annuelle de recherche du FMI à Washington.

Demain jeudi, les marchés seront attentifs aux inscriptions hebdomadaires au chômage. Vendredi, l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan et la balance budgétaire américaine retiendront l'attention.

La saison des résultats trimestriels n'est quant à elle pas encore totalement terminée aux USA. Walt Disney, Biogen, Corteva, Warner Bros. Discovery, Take-Two Interactive, Roblox ou Teva, dévoilent leurs comptes ce mercredi. Becton, Dickinson & Co, The Trade Desk, Li Auto, News Corp, NIO Inc, Illumina, Rogers et Brookfield publient demain jeudi.

Les valeurs

Gilead Sciences, géant biotechnologique américain, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal des résultats supérieurs aux attentes. Le groupe californien de Foster City a dégagé un bénéfice ajusté par action de 2,29$ pour des revenus de 7,1 milliards de dollars, contre un bpa de 1,9$ et des revenus de 7 milliards un an avant. Le consensus était situé à 1,92$ de bpa ajusté pour 6,8 milliards de dollars de facturations. Les ventes du traitement VIH Biktarvy ont augmenté de 12% à 3,1 milliards de dollars, en ligne avec les anticipations de marché. Gilead a relevé ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année et table désormais sur une fourchette allant de 6,65 à 6,85$ par action. Le laboratoire a également augmenté son estimation de chiffre d'affaires pour 2023 dans une fourchette de 26,7 à 26,9 milliards de dollars.

Biogen a publié pour son troisième trimestre des résultats supérieurs aux attentes, mais le groupe américain de biotechnologie réduit ses estimations annuelles de profits du fait du niveau élevé des dépenses. Pour le trimestre clos, le groupe a affiché un bénéfice ajusté par action de 4,36$ à comparer à un consensus d'à peine 4$. Les revenus ont très légèrement augmenté, de 0,8% en glissement annuel, à 2,53 milliards de dollars, battant également le consensus. Le groupe table désormais, pour l'exercice, sur un bénéfice ajusté par action allant de 14,50 à 15$, contre une guidance antérieure allant de 15 à 16$ et un consensus de 15,3$. La guidance abaissée de profits reflète environ 75 cents d'impact dilutif de l'acquisition récente de Reata, finalisée le 26 septembre. Les ventes annuelles devraient reculer, la baisse étant attendue "à un chiffre bas".

Occidental Petroleum a annoncé hier soir, pour son troisième trimestre, un bénéfice par action de 1,18$ très nettement supérieur au consensus de marché. Pourtant, le bénéfice ajusté trimestriel a chuté de moitié à 1,13 milliard de dollars. Le prix moyen de vente par baril sur le troisième trimestre est ressorti à 80,7$ contre 83,64$ un an auparavant. Occidental a racheté pour 342 millions de dollars de titres préférentiels à Berkshire Hathaway. La firme de Warren Buffett avait investi initialement 10 milliards de dollars dans Occidental, montant qui avait servi à financer le rachat d'Anadarko il y a quatre ans. Berkshire avait porté le mois dernier sa participation à 25,8%.

eBay trébuche à Wall Street. Le géant américain des enchères en ligne a surtout déçu par ses prévisions pour la cruciale saison des fêtes de fin d'année, tablant sur des revenus allant de 2,47 à 2,53 milliards de dollars, à comparer à un consensus de marché de 2,6 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté trimestriel par action est anticipé entre 1 et 1,05$ sur la période, contre un consensus de 1,05$. Le groupe californien de San Jose a publié par ailleurs pour son troisième trimestre fiscal des comptes 'en ligne' avec les attentes, avec un bénéfice ajusté par action de 1,03$ et des revenus de 2,5 milliards de dollars. Le volume brut de marchandises sur le trimestre a progressé de 2% en glissement annuel pour atteindre 18 milliards de dollars. Le nombre des acheteurs actifs sur la période a reculé de 3% à 132 millions.

Rivian, le concepteur américain de véhicules électriques, monte en puissance. Le titre est attendu en hausse à Wall Street, alors que le groupe a publié hier soir des résultats supérieurs aux attentes de marché, relevant par ailleurs ses objectifs de production. Le groupe a aussi fait état de la fin de son accord d'exclusivité avec Amazon. Ainsi, Rivian va permettre à d'autres compagnies d'acquérir ses véhicules de livraison et "d'électrifier" ainsi leurs flottes. L'accord avec Amazon avait été conclu en 2019 et fournissait au colosse du commerce en ligne une exclusivité de quatre ans. Le groupe californien d'Irvine a aussi confirmé son engagement de 100.000 véhicules électriques vis-à-vis d'Amazon d'ici 2030. 10.000 ont été déployés à ce stade.

Pour son troisième trimestre fiscal, Rivian a affiché des revenus de 1,34 milliard de dollars contre 1,31 milliard de consensus. La perte par action s'établit quant à elle à 1,19$, contre -1,32$ de consensus de marché. Les revenus ont ainsi progressé de près de 20% en comparaison du trimestre antérieur et de 150% en comparaison de l'an dernier. L'Ebitda ajusté est ressorti en pertes de 942 millions de dollars, mais les marchés redoutaient un déficit encore plus important. Rivian a aussi relevé son estimation de production annuelle à 54.000 unités, contre 52.000 auparavant, du fait des progrès des lignes de production et des meilleures perspectives d'approvisionnement. La perte d'Ebitda ajusté sur l'année est attendue désormais à 4 milliards, contre 4,2 milliards auparavant.

Lucid, le concepteur américain de voitures électriques, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal des revenus de 138 millions de dollars, avec les livraisons de 1.457 véhicules. La perte des opérations a été de 753 millions de dollars sur le trimestre, tandis que la perte nette a représenté 631 millions de dollars. L'objectif de production pour 2023 est révisé quant à lui entre 8.000 et 8.500 véhicules, contre une guidance antérieure de plus de 10.000. Le groupe évoque un réalignement prudent sur les livraisons. Lucid a aussi annoncé hier soir la nomination de Marc Winterhoff en tant que directeur des opérations, nouveau rôle au sein du groupe. Il rapportera au directeur général et technique Peter Rawlinson.

Robinhood corrige à Wall Street. Le groupe californien de services financiers, connu pour son offre de courtage en ligne, a affiché des revenus inférieurs aux attentes, avec la baisse des volumes dans les cryptomonnaies. Les revenus totaux ont été de 467 millions de dollars sur la période, contre 479 millions de consensus. Ils augmentent tout de même de 29% en glissement annuel. Les revenus de transactions ont reculé de 11% à 185 millions de dollars, du fait surtout de la chute observée sur les 'cryptos'. La perte nette trimestrielle a été de 85 millions de dollars et 9 cents par titre, contre 175 millions de dollars un an plus tôt. L'Ebitda ajusté a flambé quant à lui à 137 millions de dollars, pratiquement triplé en glissement annuel.

Roblox, le concepteur américain de jeux vidéo, bondit à Wall Street. Pour le troisième trimestre, le groupe a réalisé des revenus de 713 millions de dollars en augmentation de 38% en glissement annuel. Le groupe a affiché un niveau de bookings de 839 millions de dollars, en augmentation de 20%. La perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires a été de 277 millions de dollars. Le cash flow des activités opérationnelles est ressorti néanmoins positif de 113 millions de dollars, en augmentation de 68%. Le nombre moyen d'utilisateurs actifs quotidiens a été de 70,2 millions, en augmentation de 20%. La perte par action a été de 45 cents sur la période close, contre 50 cents un an plus tôt. Le consensus était logé à 51 cents de perte ajustée par action pour 829 millions de dollars de 'bookings'.

Take-Two Interactive grimpe également à Wall Street ce jour. L'éditeur pourrait en effet dévoiler cette semaine son très attendu nouveau jeu 'Grand Theft Auto VI', via sa division Rockstar Games. C'est du moins ce que croit savoir l'agence Bloomberg, citant des personnes familières des plans.

Warner Bros. Discovery a publié pour son troisième trimestre fiscal clos fin septembre des revenus un peu courts à 9,98 milliards de dollars, en croissance de 2% en glissement annuel, et une perte par action de 17 cents. Le consensus était de 6 cents de perte ajustée par action pour 10 milliards de dollars de revenus. L'Ebitda ajusté s'est affiché à 2,97 milliards de dollars sur la période close (+22%), tandis que le free cash flow a dépassé les anticipations de marché, à 2,06 milliards de dollars, à comparer à un flux négatif de 192 millions de dollars pour la période correspondante, l'an dernier.

Kellanova grimpe à Wall Street. L'ex-Kellogg a publié pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,03$ à comparer à un consensus de 82 cents. Les revenus ont totalisé 3,94 milliards de dollars, contre 3,62 milliards de consensus. L'entité WK Kellogg a aussi battu le consensus de ventes et de profits, avec la forte demande en céréales. WK Kellogg représente les anciennes activités céréales de Kellogg en Amérique du Nord. WK Kellogg, maison-mère de Kellogg's, Froot loops ou Rice Krispies, a affiché des revenus de 692 millions de dollars sur le trimestre clos, et table désormais sur des ventes allant de 2,72 à 2,74 milliards.

Amazon investirait massivement dans le développement d'un modèle d'intelligence artificielle, ont indiqué à l'agence Reuters deux sources ayant connaissance de la question. Le modèle au nom de code 'Olympus' compterait 2.000 milliards de paramètres, deux fois plus que les modèles GPT-4 de la startup OpenAI soutenue par Microsoft. Cela pourrait faire d'Olympus "l'un des plus grands modèles d'IA", à en croire Reuters. Le modèle GPT-4 d'OpenAI, référence dans ce domaine, aurait en effet 1.000 milliards de paramètres. Les sources de Reuters ont choisi de demeurer anonymes, les détails du projet n'étant pas publics. 'The Information' avait déjà évoqué ce projet hier.