Wall Street persiste dans le vert, après les chiffres de l'inflation

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La cote américaine persiste en territoire positif avant bourse ce mercredi, après son sursaut de la veille mené par les 'technologiques' du Nasdaq. Le DJIA prend 0,5% en pré-séance et le S&P 500 0,4%, alors que le Nasdaq s'adjuge 0,6%. Hier soir, le Nasdaq, malmené durant les précédentes séances sur des arbitrages défavorables, s'était enflammé de près de 3,7%, contre un gain de 1,42% sur le S&P 500 et une performance assez stable du Dow. Le baril de brut WTI se stabilise sur les 64$ ce jour sur le Nymex, alors que l'once d'or consolide légèrement à 1.715$. L'indice dollar évolue peu face à un panier de devises. Le bitcoin progresse enfin de plus de 2% sur Bitfinex à 56.200$ environ.

Le sursaut d'orgueil du Nasdaq hier est intervenu alors même que l'indice riche en valeurs technologiques entrait en phase de correction. Rien ne dit que ce phénomène puisse durer, d'autant que les sanctions infligées précédemment aux 'valeurs stars' des confinements n'étaient pas sans justification, dans la perspective d'une réouverture de l'économie qui profiterait surtout à certains dossiers cycliques ou de croissance.

D'après le rapport du jour, l'indice américain des prix à la consommation pour le mois de février 2021 est ressorti en progression de 0,4% en comparaison du mois antérieur, en ligne avec le consensus de place, et en hausse de 1,7% sur un an. Hors alimentaire et énergie, la hausse est contenue à +0,1%, contre 0,2% de consensus, soit +1,3% en glissement annuel... L'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta pour le mois de mars sera communiqué à 16 heures (+2,2% en février). Ces deux statistiques sont beaucoup plus suivies que d'ordinaire, compte tenu des craintes actuelles sur l'inflation et les taux d'intérêt.

Le rapport hebdomadaire du Département à l'Énergie concernant les stocks pétroliers domestiques américains, pour la semaine close au 5 mars, sera connu à 16h30 (consensus +3 millions de barils sur les stocks de brut hors réserve stratégique).

Pour finir, la balance budgétaire américaine du mois de février sera annoncée à 20 heures ce soir (consensus 165 milliards de dollars de déficit).

Ailleurs dans le monde, ce matin, les opérateurs ont pris notamment connaissance d'une forte augmentation de la production industrielle française. En Chine, l'indice des prix à la consommation pour le mois de février a décliné encore de 0,2% après -0,3% en janvier. Les prix à la production ont eux progressé de 1,7% sur un an, sur leur rythme le plus élevé depuis novembre 2018, avec les commandes à l'exportation.

Les opérateurs surveillent toujours attentivement l'évolution des rendements obligataires. Le rendement du T-Bond à 10 ans s'affiche aujourd'hui proche de 1,55%, alors que le '30 ans' se traite à environ 2,26%. La tendance demeure donc à l'accalmie, ce qui est propice à la remontée sélective (ou pas) de certaines actions.

Concernant le plan de relance de l'administration Biden de 1.900 milliards de dollars, les démocrates de la Chambre des Représentants entendent valider le package ce jour en vue d'une signature ce week-end du président américain.

Les tensions sino-américaines héritées de l'ère Trump pourraient quant à elles s'apaiser. Les USA et la Chine seraient ainsi en discussions en vue d'une réunion de 'remise à zéro' en Alaska, selon le South China Morning Post, quotidien de langue anglaise publié à Hong Kong. Le Wall Street Journal croit pour sa part savoir que les Etats-Unis et la Chine pourraient codiriger un groupe d'étude du G20 sur le changement climatique.

L'actualité sanitaire demeure quant à elle contrastée, alors que selon l'Université Johns Hopkins, le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus aux USA depuis l'émergence de l'épidémie a dépassé les 29 millions, pour près de 528.000 morts. Au niveau mondial, près de 118 millions de cas ont été recensés depuis le début de la pandémie, pour 2,61 millions de morts.

L'Américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech pourraient avoir la capacité de produire 3 milliards de doses de leur vaccin anti-covid en 2022, estime Bloomberg.

Dans l'actualité des entreprises cotées à Wall Street ce mercredi, AMC Entertainment (vedette récente des WallStreetBets), Tupperware, Oracle, Campbell Soup, Sina ou Express Inc, publient leurs derniers résultats.

General Electric a confirmé ce jour le rapprochement programmé de sa filiale de location d'avions GECAS avec l'Irlandais AerCap. GE estime que la transaction lui rapportera plus de 30 milliards de dollars, qui serviront au désendettement du conglomérat. GE Capital Aviation Services est un des leaders du leasing d'avions. GECAS met en location des avions de ligne construits par Boeing et Airbus. L'entité détient, gère ou a en commande près de 1.650 avions appareils. Selon les termes du deal annoncé ce jour et approuvé par les conseils d'administration des deux groupes, GE recevra près de 24 milliards de dollars en cash, ainsi qu'une participation d'environ 46% dans la nouvelle entité créée et un milliard de dollars en titres AerCap et/ou en cash à la finalisation.

Pfizer et BioNTech pourraient donc être en capacité de produire 3 milliards de doses de leur vaccin anti-covid en 2022. En outre, la Commission européenne a fait état de la conclusion d'un accord avec Pfizer / BioNTech pour la fourniture de quatre millions de doses additionnelles du vaccin au cours des deux prochaines semaines.

Johnson & Johnson. Les USA prévoient de doubler leur commande de vaccins covid auprès de J&J pour la porter à 200 millions de doses. Joe Biden fera une annonce à ce sujet lors d'une rencontre prévue dans le courant de la journée avec dirigeants de J&J et Merck, selon un responsable cité par Reuters. Bloomberg avait aussi indiqué auparavant que Washington entendait doubler sa commande.

Eli Lilly, le laboratoire d'Indianapolis, a annoncé que sa thérapie par combinaison d'anticorps contre le covid avait réduit le risque d'hospitalisation et de décès de 87% dans un essai sur plus de 750 patients à haut risque, ce qui ressort comme un bel accomplissement et rassure d'autant plus les marchés sur la capacité à lutter contre la crise sanitaire.

ConAgra. Selon le Wall Street Journal, le groupe alimentaire américain discuterait avec le Brésilien JBS d'une cession de la marque de hot-dog Hebrew National.

Campbell Soup dit anticiper une baisse de son chiffre d'affaires cette année avec la perspective d'une réouverture des restaurants. Pour le second trimestre fiscal, le groupe alimentaire américain a réalisé un bénéfice de 245 millions de dollars et 80 cents par titre, contre 1,21 milliard un an plus tôt. Le bpa ajusté a représenté 84 cents, en ligne avec le consensus. Les revenus ont été de 2,27 milliards de dollars, contre 2,16 milliards l'an dernier et 2,3 milliards de consensus. Sur l'exercice, les ventes sont anticipées en baisse de 2,5 à 3,5%, pour un bpa ajusté allant de 3,03 à 3,11$.

Qualtrics, un éditeur de logiciels d'entreprise contrôlé par l'Allemand SAP, a précisé s'attendre à des revenus supérieurs au consensus sur le trimestre en cours et l'exercice. Cependant, les ventes du dernier trimestre de l'année 2020 ont été inférieures aux anticipations de marché.

Roblox, plateforme californienne de jeu vidéo en ligne, fait ses débuts à Wall Street ce jour sur le New York Stock Exchange après avoir fixé le prix de référence de son action à 45$ pour une valorisation totale de 30 milliards de dollars. L'introduction est effectuée par cotation directe et sans offre publique de vente d'actions. Le 'ticker' sur le NYSE est RBLX.

L'application a triplé ses paiements aux développeurs l'an dernier. Le groupe est parvenu à construire l'une des applications les plus lucratives sur appareils Apple et Android, en donnant la possibilité à ses jeunes utilisateurs de devenir des créateurs de jeux sans forcément de notions complexes de codage. Roblox a rémunéré ainsi ses développeurs à hauteur de 329 millions de dollars l'an dernier, le triple de l'année 2019. Dans le même temps, l'application a vu ses ventes s'envoler de 82% l'année dernière à 924 millions de dollars. Sur l'exercice 2020, les pertes ont néanmoins plus que triplé à 253 millions de dollars.

Twitter. L'organe russe de tutelle des communications restreint l'utilisation du réseau social média américain en le ralentissant, du fait du maintien sur Twitter de contenus interdits.