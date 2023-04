Wall Street perd du terrain, après un faible rapport sur l'emploi

(Boursier.com) — Wall Street est attendu dans le rouge avant bourse ce mercredi, le S&P 500 abandonnant 0,3%, le Dow Jones 0,2% et le Nasdaq 0,2%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI cède 0,3% à 80,5$. L'once d'or avance de 0,4% à 2.046$. L'indice dollar recule de 0,1% face à un panier de devises. Après un joli rebond du Nasdaq ces dernières semaines, les opérateurs font preuve d'un peu plus de modération, alors qu'approchent les publications financières trimestrielles, la saison des résultats débutant la semaine prochaine... avec les valeurs bancaires. Compte tenu du récent 'stress bancaire', avec l'effondrement de deux banques moyennes, les enjeux sont certains. En attendant, le dernier rapport d'ADP sur l'emploi privé fournit un nouveau signal de ralentissement sur le marché du travail US...

Selon le dernier rapport d'ADP sur la question, les créations de postes non-agricoles aux États-Unis pour le mois de mars 2023 sont ressorties au nombre de 145.000, contre 205.000 de consensus de marché et 261.000 pour la lecture révisée du mois précédent. La précédente lecture du mois de février se situait à 242.000. "Nos données sur l'emploi de mars sont l'un des nombreux signaux indiquant que l'économie ralentit", estime Nela Richardson, Cheffe économiste d'ADP, qui évoque un retrait des employeurs après une année de fortes embauches et de croissance des salaires. Après un plateau de trois mois, la tendance semblerait donc s'inverser, ce qui ne devrait pas déplaire à la Fed...

En mars, les entreprises de 1 à 19 salariés ont généré 38.000 emplois, contre 63.000 pour les sociétés de 20 à 49 employés, 75.000 pour les compagnies de 50 à 249 salariés et 10.000 pour les grandes entreprises de plus de 500 postes. En revanche, les groupes de 250 à 499 employés ont détruit 42.000 postes.

D'après le rapport du jour, le déficit commercial américain des biens et services pour le mois de février est ressorti à 70,5 milliards de dollars, contre 68,9 milliards de dollars de consensus et 68,7 milliards de dollars pour la lecture révisée du mois de janvier.

Les chiffres américains de l'emploi sont sous surveillance cette semaine. Hier, les opérateurs avaient déjà pris connaissance d'un rapport du Département au Travail faisant ressortir des ouvertures de postes aux États-Unis pour le mois de février au nombre de 9,931 millions, contre 10,4 millions de consensus de marché et 10,563 millions pour la lecture révisée du mois précédent. Le rapport 'JOLTS' de février a donc montré une baisse notable, matérialisant un plus bas depuis juin 2021 pour ces ouvertures de postes. Le communiqué a noté de fortes baisses des ouvertures pour les services professionnels/aux entreprises et les soins de santé, mais des augmentations pour la construction et les divertissements/loisirs. Le taux de démissions a augmenté légèrement à 2,6% par rapport aux 2,5% du mois précédent. Les embauches et départs ont peu évolué par rapport au mois antérieur.

Le rapport mensuel gouvernemental américain sur la situation de l'emploi pour le mois de mars est attendu vendredi à 14h30, bien que le marché boursier soit fermé pour le Vendredi Saint. Le consensus est de 240.000 créations de postes non-agricoles contre 311.000 le mois précédent, avec un taux de chômage qui devrait rester à 3,6% et un salaire horaire moyen attendu en hausse de 0,3% d'un mois sur l'autre (par rapport au rythme mensuel de 0,2% de février).

Ce mercredi, les investisseurs suivront par ailleurs la balance du commerce international des biens et services de février, l'indice PMI composite final américain du mois de mars, ainsi que l'ISM des services et le rapport sur les stocks pétroliers domestiques hebdomadaires.

Loretta Mester, patronne de la Fed de Cleveland, qui s'exprimait hier, a jugé que le taux des fonds fédéraux devait passer au-dessus de 5%. Dans un discours aux Money Marketeers, Mester (non-votante), a prescrit un resserrement supplémentaire pour ramener l'inflation vers l'objectif de la Fed, en portant ainsi le taux des fed funds au-dessus des 5%. Selon elle, l'ampleur du mouvement dépendra du rythme de ralentissement de l'inflation et de la demande. Mester a souligné que l'inflation restait trop élevée, mais s'attend à une certaine amélioration cette année à environ 3-3,75% et à un retour à l'objectif de 2% en 2025. Les prévisions de Mester sont similaires au consensus du FOMC, même si elle voit les pressions inflationnistes rester plus persistantes.

La dirigeante a par ailleurs accordé une certaine attention à la stabilité financière, réaffirmant que cela faisait partie intégrante de la 'formulation de politique monétaire'. Elle ne voit donc pas de compromis avec la stabilité des prix. Des tensions bancaires reconnues sont apparues à l'approche de la réunion du FOMC de mars, provoquant une réaction rapide des autorités, a relevé Mester, notant que ces tensions s'étaient atténuées depuis et ajoutant que la Fed continuait de surveiller attentivement les conditions, prête à prendre de nouvelles mesures si nécessaire pour assurer la stabilité financière.

Ailleurs dans le monde ce matin, les chiffres allemands de l'industrie manufacturière et ceux, français, de la production, ont dépassé les attentes. Les indices PMI des services de la zone euro et du Royaume-Uni sont ressortis sans réelle surprise, traduisant une expansion tangible.

Les valeurs

ConAgra, le groupe alimentaire américain, a publié pour son troisième trimestre fiscal 2023, clos fin février, des revenus de 3,1 milliards de dollars en augmentation de 5,9% en glissement annuel, avec une croissance organique de 6,1%. La marge opérationnelle ajustée a grimpé de 321 points de base à 16,9%. Le bénéfice ajusté dilué par action s'est amélioré de 31% à 76 cents. Le consensus était de 64 cents de bénéfice ajusté par action pour 3,08 milliards de dollars de revenus. Le groupe relève par ailleurs ses prévisions annuelles de bénéfice par action et resserre ses estimations concernant la croissance organique et la marge opérationnelle ajustée. La croissance organique est attendue entre 7 et 7,5%, alors que le bpa ajusté est estimé entre 2,7 et 2,75$, en hausse de 14 à 17%.

Johnson & Johnson, le géant pharmaceutique et médical, propose désormais un accord de 8,9 milliards de dollars pour mettre un terme aux poursuites concernant le talc Baby Powder, après une offre initiale de 2 milliards de dollars pour couvrir sa responsabilité potentielle. Une filiale de J&J va ainsi déposer une nouvelle demande de protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites et demandera l'approbation du tribunal pour un plan qui entraînerait ce règlement de 8,9 milliards - que J&J transférerait à la filiale en question et qui seraient payables sur 25 ans. J&J n'admet aucune faute dans le cadre du règlement proposé, a souligné le groupe, ajoutant que les accusations manqueraient de fondement scientifique. Les poursuites alléguaient que le talc avait amené les utilisateurs à développer des cancers.

Walmart, le géant américain de la grande distribution, a indiqué s'attendre à ce que près de deux tiers de ses magasins soient automatisés d'ici la fin de l'exercice 2026. Le groupe avait auparavant fait état de 2.000 suppressions de postes sur ses activités de commandes par Internet.

Alphabet. Google estime que les superordinateurs qu'il utilise pour ses modèles d'IA (intelligence artificielle) seraient plus rapides et moins gourmands en énergie que les équipements comparables de Nvidia.

Nvidia s'affiche sous pression à Wall Street avec le compartiment de l'intelligence artificielle, suite aux commentaires du président Joe Biden s'interrogeant sur les dangers de l'IA et soulignant la responsabilité des firmes technologiques dans la sécurité de leurs produits. Microsoft résiste, alors que le groupe a massivement investi dans le robot conversationnel le plus populaire du moment, ChatGPT. Les 'pure players' de l'IA C3.ai et BigBear.ai, décrochent à Wall Street.

Exxon Mobil a fait savoir que son bénéfice d'exploitation pour le premier trimestre fiscal 2023 avait reculé d'un quart en séquentiel. Le recul des prix du brut et du gaz a pesé en effet. Le profit d'exploitation pourrait donc chuter à environ 9,6 milliards de dollars, contre 12,8 milliards au quatrième trimestre, selon un aperçu des facteurs affectant les bénéfices. La baisse a été entraînée par l'activité d'exploration, Exxon signalant que les résultats d'exploitation du pompage de pétrole et de gaz seraient d'environ 5,2 milliards de dollars, contre 8,2 milliards de dollars au dernier trimestre de l'année dernière. Les bénéfices du raffinage ont corrigé à environ 3,55 milliards de dollars avec les coûts de maintenance accrus et le tassement des marges. L'activité chimique est restée stable par rapport au quatrième trimestre à environ 300 millions de dollars de bénéfice. Les résultats complets devraient être publiés le 28 avril.

FedEx a annoncé un regroupement de ses opérations de transport de marchandises et de divisions offrant d'autres services dans le cadre d'efforts de réduction des coûts. Le plan de réduction des dépenses se chiffre à 4 milliards de dollars. Les économies seront effectives durant l'exercice 2025. La société de livraison de colis a déclaré que FedEx Express, FedEx Ground, FedEx Services et d'autres entités opérationnelles allaient être regroupées en une seule entité d'ici juin 2024 dans le cadre d'une vaste réorganisation. FedEx Freight, la division des services de transport de marchandises, continuera en tant que société autonome au sein de Federal Express Corp. Le groupe de Memphis va aussi renforcer son dividende annuel de 10% à 5,04$ pour l'exercice 2024.