Wall Street : pause en vue après un trimestre quasi historique

Wall Street : pause en vue après un trimestre quasi historique









(Boursier.com) — Les futures pointent vers une ouverture en légère baisse à Wall Street alors que la place américaine vient de boucler son meilleur trimestre depuis plus de 20 ans, propulsée par l'espoir d'une reprise économique rapide après la levée des mesures de confinement prises face à la crise du Covid-19. Le DJIA a signé son meilleur trimestre depuis 1987, tandis que le S&P 500 n'a pas fait mieux depuis 1998. Le Nasdaq affiche, pour sa part, sa meilleure performance trimestrielle depuis 2001.

La journée s'annonce chargée outre-Atlantique avec au menu : le rapport ADP de juin sur l'emploi privé, l'indice ISM manufacturier de juin également, le rapport hebdomadaire pétrolier et les résultats trimestriels de Macy's. En Europe et en Chine, les indices PMI manufacturiers ont confirmé que le plus dur était sans doute derrière nous.

En toile de fond, les investisseurs continuent de guetter l'évolution de la pandémie de coronavirus alors que le nombre de nouveaux cas a atteint des records ces derniers jours aux Etats-Unis, notamment dans les Etats du Sud et de l'Ouest. Au Texas notamment, les services de santé sont proches de la saturation, tandis que la situation est difficile en Floride, en Arizona et en Californie.

De son côté, le professeur Anthony Fauci, expert en santé publique très respecté aux Etats-Unis, a été auditionné mardi devant une commission du Sénat, où il a estimé que l'épidémie continuera de s'aggraver si les Etats ne renforcent pas leurs mesures de prévention. Le nombre d'infections pourrait alors passer d'environ 40.000 par jour actuellement à 100.000 si rien n'est fait, a ajouté le Pr Fauci. Il a aussi estimé que de nombreux Etats ont rouvert trop rapidement leurs activités et que les citoyens n'ont pas respecté les règles de distanciation sociale indispensables pour empêcher la contagion du virus.

Selon les statistiques de l'université américaine Johns Hopkins, plus de 10,45 millions de personnes ont désormais été infectées par le Covid-19 dans le monde, dont plus de 2,6 millions aux Etats-Unis, et plus de 510.000 sont décédées.

Enfin, les cours du pétrole restent bien orientés avec un WTI pour livraison août qui gagne encore près de 3% à 40,5$ sur le Nymex après avoir enregistré son meilleur trimestre depuis 1990 à la faveur d'un gain de 92% ! L'annonce, par l'American Petroleum Institute, d'une nette baisse des stocks américains de brut la semaine passée soutient le prix du baril avant les chiffres officiels du gouvernement cet après-midi.