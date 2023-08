Wall Street : pas de surprise du côté de l'inflation, les futures progressent

(Boursier.com) — Wall Street va rebondir après des données sur l'inflation sans grande surprise mais qui confirment la tendance baissière des prix à la consommation (au niveau 'core' du moins). L'indice des prix à la consommation a en effet augmenté de 0,2% en comparaison du mois antérieur, comme en juin. L'inflation annuelle est pour sa part ressortie à 3,2%, après 3% en juin, et contre un consensus logé à 3,3%. Cette légère accélération est néanmoins due à des effets de base défavorables.

L'IPC 'core' (hors alimentation et énergie), davantage surveillé par la Fed, a lui crû de 0,2% en comparaison du mois précédent et de 4,7% en glissement annuel. Une évolution conforme aux attentes du marché. Bien que toujours très élevée, l'inflation 'core' n'a cessé de ralentir depuis son sommet de 6,6% en septembre dernier. Une bonne nouvelle pour la Fed et le marché. Si certains pensent que la Réserve fédérale n'aura, malgré tout, pas d'autre choix que de rehausser à nouveau ses taux pour vaincre définitivement cette inflation obstinément forte, le marché mise sur une pause de la Fed le mois prochain. Selon l'outil 'Fedwatch' du CME Group, les chances d'un statu quo lors de la prochaine réunion de la Réserve Fédérale en septembre sont désormais de 88,5%.

Sur le marché de l'emploi, les inscriptions au chômage ont progressé plus que prévu la semaine passée aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail vient en effet d'annoncer, pour la semaine close au 5 août, que les inscriptions au chômage ont augmenté de 21.000 à 248.000. Le consensus était positionné à 230.000. La moyenne à quatre semaines s'établit à 231.000, en hausse de 2.750. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 29 juillet ressort à 1,684 million, en repli de 8.000 sur sept jours (1,707 million de consensus).

Sur le front géopolitique, Joe Biden a signé mercredi un décret limitant certains investissements américains en Chine dans des technologies considérées comme sensibles et contraignant les entreprises à obtenir l'aval du gouvernement pour investir dans d'autres secteurs technologiques. La décision vise à empêcher le savoir-faire et les capitaux américains de contribuer au développement de technologies qui pourraient permettre à la Chine de se moderniser militairement et de poser une menace pour la sécurité des Etats-Unis. Elle va permettre au département américain du Trésor d'encadrer certains investissements liés notamment aux semi-conducteurs, à l'informatique quantique et à des services d'intelligence artificielle (IA), ont dit de hauts représentants américains.

"Pour la communauté des affaires, c'est une relativement bonne nouvelle", a déclaré à 'Bloomberg' Sarah Bauerle Danzman, chercheuse principale à l'Atlantic Council et professeure agrégée d'études internationales à l'Université de l'Indiana. "Il s'agit d'un processus de notification relativement étroit et d'un ensemble d'interdictions très restreint". Si cette annonce montre que les tensions entre Washington et Pékin sont loin de faiblir, sa portée parait ainsi limitée. En avril dernier, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, Jake Sullivan, avait d'ailleurs évoqué des "dispositions sur mesure". "Ce n'est pas, comme le dit Pékin, un 'blocus technologique'".

Côté entreprises, Disney occupe la une de l'actualité avec ses résultats et l'annonce d'une nouvelle hausse de prix pour ses services de streaming. Capri Holdings fait également parler puisque le propriétaire de Versace va être racheté par Tapestry.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI (échéance septembre) se replie de 0,5% à 84$, après son récent rallye. L'once d'or gagne 0,45% à 1.923$. L'indice dollar recule de 0,4% face à un panier de devises de référence, sous les 102 pts, et l'euro remonte de 0,55% face au billet vert à 1,103$.

Les valeurs

* Disney va encore augmenter le prix de ses services de streaming afin de contenir ses pertes et d'atteindre la rentabilité de cette activité d'ici la fin de son exercice 2024. Le géant américain du divertissement a dévoilé hier soir des pertes de streaming de 512 millions de dollars au cours de son troisième trimestre fiscal, soit environ la moitié du déficit de 1,1 milliard de dollars enregistré au cours de la même période de l'année précédente et moins que la perte de 777 M$ prévue par les analystes. La société avait déjà enregistré des pertes pour ses activités de streaming de 659 M$ au trimestre précédent et de 1,1 Md$ au premier trimestre.

À compter du 12 octobre, Disney augmentera de plus de 20% le prix mensuel de ses services sans publicité Disney+ et Hulu. Le prix de Disney+ sans publicité bondira de 27% pour atteindre 13,99$ par mois aux États-Unis, soit le double du prix de lancement de 6,99$ en 2019. Le tarif de Hulu progressera de son côté de 3$ par mois, soit 20%, à 17,99$. Les prix des deux bouquets avec publicité resteront inchangés à 7,99$ chacun. De plus, Disney a annoncé qu'à partir du 6 septembre, les abonnés aux États-Unis auront accès à un nouvel abonnement groupé sans publicité comprenant les services Disney+ et Hulu pour 19,99$ par mois.

La société continue de perdre des clients. La firme totalisait 146,1 millions d'abonnés Disney+ à la fin du trimestre, soit une baisse de 7,4% par rapport au trimestre précédent. Le consensus tablait sur 154,8 millions d'utilisateurs payants. La majorité de la fuite d'abonnés provenait néanmoins d'Inde et du service local Disney+ Hotstar, qui a vu son nombre d'utilisateurs chuter de 24% sur une base séquentielle. Disney a déclaré que Hotstar n'était pas important pour l'entreprise en raison de son revenu moyen par utilisateur inférieur aux autres zones. Cependant, les utilisateurs nationaux, qui incluent ceux des États-Unis et du Canada, ont aussi reculé de 1%.

Les investisseurs ont par ailleurs bien accueilli la baisse des dépenses du groupe prévues pour cette année. Disney s'attend en effet à ce que ses dépenses en contenus atteignent environ 27 milliards de dollars, contre une moyenne annuelle de 30 Mds$. Kevin Lansberry, directeur financier par intérim, a déclaré que les économies sont en partie dues aux réductions de production liées aux grèves des scénaristes et des acteurs à Hollywood tandis que Disney prévoit également des dépenses en capital de 5 milliards de dollars, inférieures aux prévisions précédentes, car la société modifie le calendrier de certains projets.

La société basée à Burbank, en Californie, a fait état sur son troisième trimestre fiscal d'un bénéfice de 1,03$ par action, contre 99 cents de consensus. Ses revenus ont progressé de 3,8% à 22,3 Mds$, légèrement inférieurs aux attentes. Les chaînes de télévision traditionnelles du groupe continuent de voir leurs chiffres d'affaires et leurs marges opérationnelles reculer. La division TV a enregistré sur la période avril-juin un résultat en baisse de 7% à 6,7 Mds$. Heureusement, la division parcs d'attractions continue à bien se porter avec un chiffre d'affaires en amélioration de 13% à 8,3 Mds$, avec une marge opérationnelle en hausse de 11% à 2,4 Mds$, grâce notamment au Disney Resort de Shanghai, ouvert pendant l'intégralité du trimestre - une première depuis la crise sanitaire.

* Capri Holdings. C'est officiel. Comme le laissaient penser les derniers bruits de couloir, Tapestry va racheter Capri Holdings dans le cadre d'une opération de 8,5 milliards de dollars. Le propriétaire de Coach et de la marque de sacs à main Kate Spade n'a pas hésité à offrir une prime de près de 65% (57 dollars par action) pour reprendre le groupe qui possède Michael Kors, Jimmy Choo ou encore Versace. La transaction devrait être finalisée en 2024, sous réserve de l'approbation des régulateurs et des actionnaires de Capri. "Nous sommes convaincus que cette combinaison apportera une valeur immédiate à nos actionnaires", a déclaré John Idol, directeur général de Capri. "En rejoignant Tapestry, nous disposerons de plus de ressources et de capacités pour accélérer notre expansion mondiale tout en préservant l'ADN unique de nos marques".

Avec cette opération, la maison de couture américaine renforce significativement son portefeuille et sera mieux à même de rivaliser face aux géants européens alors que le secteur de la vente au détail aux Etats-Unis fait face à une demande domestique plus faible, en raison de l'inflation, et à une reprise inégale sur le marché chinois. "L'affaiblissement de la demande a exercé une pression sur Tapestry et Capri, qui se tournent désormais vers les marchés internationaux pour soutenir leur croissance. Il y a plus de sécurité à se lancer dans des projets internationaux audacieux à deux", a déclaré Neil Saunders, directeur général de GlobalData.

* KKR. Un accord entre le fonds et le Trésor italien pour une offre sur le réseau de lignes terrestres de Telecom Italia pourrait être conclu prochainement, selon des sources proches du dossier citées par 'Reuters'.

* Alibaba bondit de plus de 3% à Wall Street alors que le géant de l'internet vient de dévoiler des résultats supérieurs aux attentes des analystes malgré un contexte économique fragilisé en Chine. Le mastodonte a enregistré un chiffre d'affaires de 234,16 milliards de yuans (32,29 milliards de dollars) au cours de son premier trimestre, en hausse de 14%, contre un consensus de 224,92 milliards de yuans. Alibaba a ainsi vu sa croissance fortement accélérer par rapport aux quatre derniers trimestres où elle était comprise entre 0% et 3%. Le bénéfice net a atteint 4,55 Mds$, soit 2,40 dollars par titre, en progression de 48% !

Cette flambée des comptes peut toutefois être relativisée dans la mesure où ils se comparent à une période où la Chine était toujours aux prises avec la pandémie de Covid-19 avec un confinement de deux mois imposé à Shanghai.

Daniel Zhang, qui quittera dans les prochaines semaines son poste de PDG de la société, a indiqué : "Alibaba a réalisé un trimestre solide alors que nous continuons à exécuter notre réorganisation, qui commence à libérer une nouvelle énergie dans nos activités". Le directeur financier, Toby Xu, a lui attribué la performance de l'entreprise à "une forte dynamique commerciale et à notre concentration sur l'efficacité opérationnelle dans toutes les activités". Daniel Zhang doit prendre la tête de l'activité de cloud computing d'Alibaba, qui devrait être introduite en Bourse dans un avenir proche. Le vétéran d'Alibaba, Eddie Wu, lui succèdera en tant que DG, et Joe Tsai prendra la relève en tant que président, a annoncé la société en juin.