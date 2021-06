Wall Street : objectif lune

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street va tenter de finir cette semaine en beauté au lendemain des nouveaux plus hauts atteints par le Nasdaq et le S&P 500. Les futures pointent à l'heure actuelle pour une ouverture proche de l'équilibre. La situation pourrait évoluer à 14h30 avec la publication des statistiques mensuelles des revenus et dépenses des ménages, qui incluent l'indice des prix "core PCE", le baromètre de l'inflation privilégié par la Fed. Et ce alors que l'évolution des prix à la consommation reste la principale inquiétude du moment des investisseurs. L'indice du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan sera également à suivre à 16 heures.

Hier, les marchés ont accueilli avec satisfaction l'annonce d'une avancée en vue du plan de rénovation des infrastructures aux Etats-Unis. Après des semaines de négociations, Joe Biden a ainsi annoncé qu'"un accord a été trouvé" avec un groupe bipartisan de sénateurs sur un package de 1.200 milliards de dollars sur huit ans, incluant 579 milliards de dollars de dépenses nouvelles, selon la presse américaine. Pour être adopté, ce projet bipartisan doit encore être en mesure de recueillir une majorité qualifiée de 60 voix sur 100 au Sénat (où les Démocrates ne disposent que de 50 sièges).

Sur le marché des changes, l'indice du dollar est stable à 91,7 points face à un panier de 6 devises de référence, tandis que l'euro grappille 0,1% à 1,1945$. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 30 ans pointe à 2,090% (-0,8 pb) et celui du T-Bond à 10 ans est quasi stable à 1,487%.

Sur le marché des cryptos, le Bitcoin poursuit son rebond après un passage sous 30.000$ mardi... Le BTC gagne environ 3% sur 24h, s'affichant autour de 34.100$ sur la plateforme Bitfinex.

Enfin, les cours du pétrole évoluent encore en hausse ce matin, sur leurs plus hauts depuis plus de deux ans. Le baril de WTI progresse de 0,2% à 73,5$ sur le Nymex pour le contrat à terme d'août, alors que le baril de Brent de la mer du Nord (contrat d'août) avance de 0,3% à 75,8$. Les deux variétés de pétrole ont enchaîné 4 semaines de hausse consécutive, et ont bondi de plus de 50% depuis le début de l'année pour le WTI et de 45% pour le Brent.

VALEURS A SUIVRE

* Tesla. Les dirigeants de Panasonic ont flairé le bon coup. Le groupe japonais a cédé la totalité de la participation qu'il détenait dans Tesla lors de son exercice fiscal clos fin mars dernier. Une opération qui lui a rapporté environ 400 milliards de yens, soit 3,6 milliards de dollars ! Il faut dire qu'entre mars 2020 et mars 2021, l'action du constructeur de voitures électriques a plus que quintuplé... Panasonic avait acheté 1,4 million d'actions Tesla à 21,15 dollars pièce en 2010 pour environ 30 millions de dollars. Cette participation valait 730 millions de dollars à la fin du mois de mars 2020. Cette cession s'inscrit dans le cadre d'une révision de la politique de Panasonic en matière de participations croisées, conformément aux directives du code de gouvernance d'entreprise, et n'aura aucune incidence sur la relation ou le partenariat de la société avec Tesla, a déclaré à la presse la porte-parole de Panasonic, Yayoi Watanabe, ajoutant que la firme nippone avait informé Tesla de la transaction. Le produit de l'opération sera utilisé pour investir dans la croissance future, a-t-elle souligné.

Panasonic, sous la direction de son nouveau président-directeur général, Yuki Kusumi, s'est lancé dans une mission de deux ans visant à produire davantage de batteries pour Tesla et à libérer des milliards de dollars pour investir dans de nouveaux domaines de croissance en rendant l'entreprise plus efficace. Une meilleure efficacité dans des opérations telles que la fabrication augmentera la capacité de Panasonic à générer des liquidités, ce qui permettra de libérer des centaines de milliards de yens pour de nouvelles initiatives, y compris des fusions et des acquisitions, a déclaré M. Kusumi, qui a officiellement pris la tête de l'entreprise japonaise de 103 ans jeudi, dans une interview accordée à 'Bloomberg'.

Panasonic fait partie des plus anciens fournisseurs de batteries de Tesla et les deux entreprises ont investi des milliards de dollars dans une gigantesque usine dans le Nevada. Le groupe asiatique, qui cherche à diversifier sa base de clients, a également conclu un partenariat en matière de batteries avec Toyota Motor. Le marché mondial des batteries pour véhicules électriques devrait atteindre 35,4 milliards de dollars en 2023.

* Pfizer. Le vaccin développé avec BioNTech est très efficace contre la variante Delta du Covid-19, a déclaré un responsable du géant américain en Israël. "Les chiffres dont nous disposons aujourd'hui, les recherches que nous conduisons en laboratoire, les données en provenance des lieux où le variant indien a remplacé le variant britannique en tant que principal variant, tendent à montrer que notre vaccin est très efficace, à près de 90%, pour éviter le Covid-19", a affirmé Alon Rappaport, directeur médical de Pfizer en Israël, à la radio de 'Tsahal'. Ces propos corroborent les évaluations données mercredi par une étude de l'université d'Oxford selon laquelle le vaccin de Pfizer-BioNTech, comme celui que produit AstraZeneca, ont une efficacité élevée contre le variant Delta.

* Fedex. Porté par l'envol du commerce en ligne, Fedex a publié des bénéfices record pour son 4e trimestre fiscal achevé fin mai, mais Wall Street a boudé cette annonce en s'inquiétant de la hausse des coûts du groupe américain de transports de lettres et colis. En cotations post-séance le titre Fedex reculait ainsi jeudi soir de 4,3% à la Bourse de New York. Il a cependant grimpé de 17% depuis le début de l'année, et a bondi de 123% sur un an.

Fedex a dégagé un bénéfice net trimestriel record de 1,87 Md$, après une perte de 334 millions de dollars un an plus tôt, en pleine crise du Covid-19. En données ajustées des éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est affiché à 5,01$, conforme aux attentes des analystes (5,02$ selon le consensus FactSet). Le chiffre d'affaires du groupe a bondi de 30%, à 22,6 milliards de dollars, à à même période 2020. Le FactSet s'attendait à 21,5 Mds$.

*>Apple et Microsoft se disputent depuis des années le titre de 1ère capitalisation mondiale. Si la firme à la pomme est actuellement la tenante du titre, le géant numérique de Redmond a franchi une étape symbolique cette semaine, en dépassant pour la première fois les 2.000 milliards de dollars de capitalisation boursière, un club où Apple évoluait en solo jusqu'à présent. L'événement a coïncidé avec le lancement, jeudi, de Windows 11, la nouvelle version du système d'exploitation de Microsoft.

Microsoft a donc présenté jeudi la première refonte de son système d'exploitation pour PC depuis le lancement de Windows 10 il y a près de 6 ans. Sans révolutionner l'environnement des utilisateurs, Windows 11 se veut plus clair et épuré, et proposera un magasin d'applications en coopération avec Amazon et Intel. Les nouveaux PC équipés de Windows 11 seront commercialisés dans les prochains jours, et à l'automne, il sera possible pour les possesseurs de PC équipés de Windows 10 de migrer gratuitement vers la version 11.

* Nike. "Just Do It". La marque à la virgule a fait honneur à son slogan, jeudi soir, en explosant le consensus de Wall Street pour les comptes de son 4e trimestre fiscal achevé fin mai. Une performance qui a été saluée par un bond de plus de 5% du titre Nike dans les cotations post-séance à Wall Street. Le bénéfice net du leader mondial des équipements sportifs personnels a atteint 1,51 milliard de dollars, soit 93 cents par action, contre une perte de 790 millions de dollars un an plus tôt (-51 cents par action). Le bénéfice par action (bpa) ressort ainsi très nettement supérieur aux attentes des analystes sondés par le cabinet FactSet, qui étaient logées à 51 cents par action.

Les ventes trimestrielles du groupe basé à Beaverton, dans l'Oregon, ont atteint 12,34 Mds$, un chiffre presque doublé par rapport à la même période de 2020, qui avait marquée par la crise du Covid-19 (6,31Mds$). Les ventes ont ainsi dépassé de plus d'un milliard de dollars les attente des analystes, logées à 11,03 Mds$. "A mesure que nous progressons vers notre transformation numérique à la demande des consommateurs, nous construisons un nouveau modèle financier qui continuera de fournir à Nike une croissance durable et profitable à long terme", a commenté Matt Friend, le directeur financier du groupe.