Wall Street : Nvidia pour oublier le plafond de la dette ?

(Boursier.com) — Wall Street va tenter de rebondir ce jeudi, bien aidé par Nvidia sur le compartiment technologique. Le géant des processeurs et puces graphiques a affolé les compteurs hier soir en pulvérisant toutes les attentes que ce soit au niveau de ses résultats ou de sa guidance. Le groupe californien est clairement un des grands gagnants du développement de l'IA.

Côté négatif, les négociations entre les responsables de l'administration Biden et les républicains du Congrès au sujet du plafond de la dette américaine trainent en longueur. Si le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a encore une fois affiché son optimisme à l'issue d'une réunion de 4 heures hier ("je pense toujours que nous avons le temps de parvenir à un accord et de le faire"), Fitch a rappelé tout le monde à l'ordre. L'agence a placé la note "AAA" des Etats-Unis sous surveillance, en raison de l'enlisement des négociations. Fitch estime que la note des Etats-Unis pourrait être dégradée si le plafond de la dette n'était pas relevé ou suspendu d'ici à la date butoir du 1er juin. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a elle une nouvelle fois averti que Washington pourrait manquer d'argent pour payer les factures dès le début du mois prochain.

Concernant les taux d'intérêt, d'après les "minutes" de la Fed dévoilées hier soir, les responsables de la Banque centrale américaine sont "globalement convenus" lors de la réunion des 2 et 3 mai que la nécessité de continuer à relever les taux d'intérêt était devenue "moins certaine"... Il est désormais attendu que la Fed marque une pause dans sa campagne agressive de relèvement des taux d'intérêt lors de sa réunion des 13 et 14 juin : l'outil FedWatch évalue les chances de statu quo à environ 70%. L'hypothèse d'une baisse des taux cette année, envisagée par certains acteurs du marché, a toutefois été écartée par des commentaires récents de certains responsables de la banque centrale américaine.

Sur le front macro, les opérateurs suivront particulièrement l'évolution des inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30, consensus : 245.000) ainsi que la deuxième estimation du PIB américain du premier trimestre à la même heure (consensus : 1,1% en rythme annualisé). Les reventes de logements (16h00, consensus : +1%) et l'Indice manufacturier de la Fed de Kansas City (17h00, consensus : -9) seront également à suivre.

Sur le marché pétrolier, le brut recule un peu avec un baril de Brent qui se négocie à 77,9$ à Londres. L'once d'or cède 0,1% à 1.960$. Sur le marché des devises, l'indice dollar gagne encore du terrain autour des 104 pts, tandis que l'euro tombe sous les 1,075$ entre banques.

Les valeurs

* Nvidia flambe de plus de 20% en pré-séance... Le géant américain spécialiste des processeurs et cartes graphiques a dévoilé des comptes trimestriels supérieurs aux attentes des analystes tant en termes de chiffre d'affaires que de résultats grâce à la solidité de son activité de centres de données. Il a par ailleurs présenté une guidance largement supérieure au consensus pour les trois prochains mois. Le groupe, qui profite à plein de l'explosion de l'Intelligence artificielle, table sur des revenus de 11 milliards de dollars sur les trois mois clos fin juillet, là où le consensus était positionné à 7,2 Md$. La marge brute ajustée est anticipée entre 69,5 et 70,5% contre un consensus de 66,9%. Sous la direction de son DG et co-fondateur Jensen Huang, la société s'est positionnée comme le premier fournisseur de composants pour la formation de logiciels d'intelligence artificielle. Cela l'a aidée à surmonter un ralentissement plus large des dépenses technologiques. "Nous assistons à des commandes incroyables pour rééquiper les centres de données du monde", a déclaré le dirigeant lors de la conférence de présentation des comptes. Résultat, la société augmente considérablement son offre pour répondre à la demande croissante.

Sur les trois premiers mois de son exercice clos fin avril, la société a malgré tout vu ses revenus reculer de 13% à 7,19 milliards de dollars, soit une deuxième baisse consécutive de plus de 10%. L'effondrement de la demande de composants pour ordinateurs personnels martèle toujours son activité de puces graphiques et pèse sur son activité globale. Le marché tablait toutefois sur des recettes nettement plus faibles, à 6,5 Mds$. Les revenus de la branche centres de données ont progressé de 14% tandis que ceux de la division 'gaming' ont chuté de 38%. Le bpa ajusté est ressorti 1,09$ contre 92 cents de consensus alors que le free cash-flow a bondi de 96% à 2,64 Mds$.

"Avec tout l'enthousiasme autour de l'IA et le fait que Nvidia a livré un énorme coup pour les résultats du premier trimestre et les estimations du deuxième trimestre, cela donne des preuves réelles que l'IA est réelle", déclare à 'Reuters' Daniel Morgan, gestionnaire de portefeuille chez Synovus Trust à Atlanta. Déjà grand gagnant de ce début d'année à Wall Street, Nvidia s'envolait de plus de 25% hier soir en post-séance. De quoi doper la capitalisation boursière du groupe californien de près de 210 milliards de dollars à plus de 960 Mds$! Si la firme parvient à finir avec de tels gains ce soir à la clôture, 'Bloomberg' note qu'elle enregistrerait alors la plus forte progression quotidienne de l'histoire en matière de capitalisation pour une entreprise américaine.