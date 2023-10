Wall Street : Nvidia grimpe, Tesla corrige

(Boursier.com) — Wall Street demeure incertain ce lundi. Le S&P 500 perd 0,19% à 4.280 pts et le Dow Jones 0,49% à 33.344 pts. Le Nasdaq remonte de 0,33% à 13.263 pts avec Nvidia. Le Congrès américain a adopté samedi soir un projet de loi de financement provisoire permettant d'éviter la fermeture partielle des administrations fédérales, autrement dit le fameux 'shutdown'. Le Sénat, de majorité démocrate, a approuvé le projet de budget provisoire, envoyant le texte à Joe Biden pour ratification samedi. La Chambre des représentants avait adopté plus tôt ce texte. Ce dernier offre un répit avec un financement des administrations fédérales américaines jusqu'au 17 novembre. La Chambre avait auparavant validé le texte...

La 'fermeture du gouvernement' a été évitée de justesse avant la date limite du 1er octobre après que le président de la Chambre, McCarthy, eut présenté un projet de loi approuvé sur une base bipartite à la Chambre et au Sénat avant d'être signé par le président Biden samedi soir. Le projet de loi maintiendra le financement du gouvernement pendant 45 jours jusqu'à la mi-novembre. Ce projet de loi a été adopté sans financement supplémentaire pour l'Ukraine, ce qui, selon les membres des deux partis, serait abordé dans les semaines à venir. Même si l'on s'attendait à ce que la fermeture commence ce week-end, il est peu probable que l'accord ait un grand impact sur les marchés. Ces derniers jours, les économistes ont noté que tout frein à la croissance économique dû à une fermeture serait récupéré plus tard, alors que les fermetures précédentes qui n'incluaient pas de dépassement potentiel du plafond d'endettement ont eu peu d'impact sur le S&P 500 ou les taux. Un accord signifie aussi que les données économiques gouvernementales se poursuivront sans interruption, autrement dit que les statistiques gouvernementales seront publiées normalement.

Sur le front économique justement, ce jour à Wall Street, l'indice Markit PMI manufacturier américain du mois de septembre s'est affiché à 49,8, contre un consensus de place de 48,5 mesuré par FactSet. L'indice signale une activité manufacturière nationale quasiment à l'équilibre en septembre. L'ISM manufacturier américain du mois de septembre est pour une fois cohérent avec l'indice PMI publié plus tôt. L'ISM s'établit à 49, à comparer à un consensus FactSet de 47,9. Il est donc proche du niveau des 50 signalant une activité stable.

Les dépenses de construction aux Etats-Unis pour le mois d'août 2023 se sont établies en augmentation de 0,5% en comparaison du mois antérieur, en ligne avec le consensus, après une hausse révisée à 0,9% au mois de juillet. Sur un an, les dépenses de construction d'août grimpent de 7,4%.

Jerome Powell, Patrick Harker, Michael Barr, John Williams et Loretta Mester de la Fed, s'expriment durant la journée.

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail sur les ouvertures de postes sera connu demain. Le rapport d'ADP sur l'emploi privé non-agricole, l'indice PMI composite final, les commandes industrielles, l'ISM des services et le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques, seront dévoilés mercredi. La balance du commerce international des biens et services, les inscriptions au chômage, ainsi que l'étude Challenger sur les annonces de destructions de postes, seront révélées jeudi. Le rapport mensuel gouvernemental sur la situation de l'emploi et les chiffres du crédit à la consommation seront connus vendredi.

Les craintes d'une erreur de politique monétaire ou d'un atterrissage brutal pèsent quant à elles toujours sur les marchés, beaucoup s'attendant à un nouveau resserrement des conditions financières alors que la Fed et les autres banques centrales maintiennent pour la plupart leurs postures restrictives. La flambée des cours du brut joue également un rôle dans les inquiétudes autour d'une inflation persistante qui entretient les perspectives d'un nouveau resserrement.

Ailleurs dans le monde, l'actualité économique est marquée par les indices PMI manufacturiers. Les indicateurs asiatiques sont ressorties contrastés en Chine et au Japon. L'indice PMI manufacturier final de la zone euro s'est affiché pour sa part inchangé par rapport au flash, au plus bas de deux mois à 43,4. Les données sur les prix de l'immobilier au Royaume-Uni montrent que les prix ont peu changé en septembre. Sur un an, ils déclinent de 5,3%. L'indice PMI CIPS manufacturier britannique de septembre est ressorti comme attendu ou presque à 44,3. Le taux de chômage en zone euro pour le mois d'août s'est affiché en ligne avec les attentes à 6,4%.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, McCormick et Cal-Maine Foods publient demain mardi leurs résultats financiers trimestriels. RPM International, Acuity Brands et Tilray annoncent mercredi. Constellation Brands, Lamb Weston Holdings, ConAgra et Levi Strauss seront de la partie jeudi.

Les valeurs

Nvidia regagne 3% à Wall Street sur les 440$, soutenu par un avis favorable de l'incontournable Goldman Sachs, qui vient de passer d''achat' à 'conviction d'achat', ce qui, sur son échelle de notation, est encore plus positif. L'objectif de cours est ambitieux, à 605$ sur le géant des processeurs graphiques et d'IA. Le conseil intervient alors que le titre Nvidia vient de retomber de 10% sur un mois. Le titre avait atteint un plus haut historique fin août vers les 493$. Il a triplé de valeur depuis le début de l'année, avec l'engouement actuel autour de l'intelligence artificielle.

Walmart (stable) va rationaliser ses titres de postes, ce qui pourrait s'accompagner, selon le géant américain de la grande distribution, d'augmentations de salaires.

Tesla (-1%) a publié des chiffres décevants de production et livraisons pour le troisième trimestre. Durant le trimestre, Tesla a produit 430.488 unités, dont 13.688 Model S et X, et 416.800 Model 3 et Y. Le groupe a livré 435.059 unités sur la période, dont 15.985 Model S et X, et 419.074 Model 3 et Y. Les livraisons unitaires trimestrielles atteignent donc un record, en croissance de plus de 26% en glissement annuel, mais s'affichent inférieures à bon nombre d'estimations de brokers, ainsi qu'au consensus qui était de l'ordre de 454.000. Tesla précise également qu'un déclin séquentiel des volumes a été causé par des temps d'arrêt planifiés pour la mise à niveau des usines, comme indiqué lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats. "Notre objectif de volume pour 2023 d'environ 1,8 million de véhicules reste inchangé", ajoute le constructeur.

Rivian (stable), petit rival de Tesla, a lui annoncé pour le troisième trimestre des livraisons supérieures aux attentes de marché, alors que sa production monte en puissance pour faire face à une demande soutenue pour ses pickups et SUV. Le groupe californien a ainsi produit 16.304 unités sur le trimestre clos contre 13.992 au deuxième trimestre. Il se dit en mesure de produire 52.000 unités en 2023, conformément à l'objectif rehaussé en août, avec la résorption des goulots d'étranglement. Rivian a livré 15.564 unités sur le trimestre clos fin septembre, soit une croissance de 23% en séquentiel, par rapport au trimestre antérieur.

General Motors (-1%) / Ford (-1%). Dans le même temps, la grève de l'UAW (United Auto Workers) affectant les Big Three de l'automobile GM, Ford et Stellantis entre dans sa troisième semaine.