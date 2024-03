Wall Street : Nvidia et Super Micro grimpent, Apple trébuche

(Boursier.com) — Wall Street reste incertain ce lundi, après les records de fin de semaine dernière sur le S&P 500 et le Nasdaq. Le S&P fléchit de 0,03% à 5.135 pts et le Dow Jones de 0,26% à 38.987 pts, tandis que le Nasdaq perd 0,15% à 16.251 pts. Nvidia, moteur des marchés, pointe en hausse au plus haut historique, tandis qu'Apple poursuit en revanche sa correction... Sur le Nymex, le baril de brut WTI perd 0,5% à 79,6$. L'once d'or gagne 0,7% à 2.111$. L'indice dollar cède 0,1% face à un panier de devises.

La semaine sera assez animée à Wall Street du point de vue économique, avec en particulier une double intervention du patron de la Fed Jerome Powell, ainsi que le rapport mensuel sur la situation de l'emploi...

Ce lundi, la journée est relativement calme, avec seulement une intervention du président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker.

Demain mardi, les opérateurs surveilleront l'indice PMI composite final du mois de février et donc le PMI des services aux Etats-Unis, ainsi que les commandes industrielles et que l'ISM des services. PMI et ISM des services sont attendus en territoire d'expansion sur les 50.

Cotation...

Mercredi, le rapport d'ADP sur l'emploi privé américain pour le mois de février, ainsi que le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes de janvier, seront communiqués. Mary Daly, patronne de la Fed de San Francisco, interviendra dans la journée, mais c'est surtout Jerome Powell qui retiendra l'attention avec son témoignage de politique monétaire devant le Comité des services financiers de la Chambre des Représentants. Les investisseurs écouteront attentivement les mises à jour de Powell sur l'état général de l'économie américaine, la lutte contre l'inflation et le moment où la banque centrale pourrait commencer à réduire les taux d'intérêt. Le Livre Beige économique de la Fed, résumé des conditions régionales, sera publié mercredi soir...

Jeudi, les marchés surveilleront l'étude Challenger sur les annonces de licenciements aux Etats-Unis, la balance du commerce international des biens et services, ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage et les chiffres de la productivité trimestrielle. Powell interviendra de nouveau devant le Comité du Sénat pour la banque, l'immobilier et les affaires urbaines. La présidente de la Fed de Cleveland aura aussi son mot à dire dans la journée.

Enfin, vendredi, le Département américain au Travail publiera son rapport mensuel sur la situation de l'emploi pour le mois de février (consensus 188.000 créations de postes non-agricoles, 3,7% de chômage). John Williams de la Fed interviendra par ailleurs dans la journée.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'un statu quo monétaire supplémentaire laissant la fourchette sur le taux des fed funds entre 5,25 et 5,50% le 20 mars, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, se situe à 97%. La probabilité que les taux restent encore inchangés le 1er mai à l'issue de la réunion suivante atteint plus de 74%. Le premier assouplissement monétaire pourrait intervenir le 12 juin.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street cette semaine, GitLab publie après bourse ce soir ses résultats trimestriels. Target et Nio Inc annoncent avant l'ouverture demain, tandis que CrowdStrike et Ross Stores publient après la clôture. JD.com, Brown Forman, Foot Locker, Thor Industries et Campbell Soup, dévoileront leurs derniers chiffres avant bourse mercredi. Kroger, Burlington Stores, Toro Company, BJ's Wholesale, Ciena et American Eagle Outfitters annonceront jeudi avant bourse, alors que Broadcom, Costco Wholesale, Marvell Technology, MongoDB, DocuSign, Guidewire et Gap publieront après bourse.

Les valeurs

Apple (-3% !). La Commission Européenne a infligé à Apple une amende de 1,84 milliard d'euros pour des pratiques jugées anticoncurrentielles sur le marché de la musique en ligne, cinq ans environ après que Spotify eut porté plainte contre le géant de Cupertino pour abus de position dominante. Apple a donc été sanctionné pour avoir empêché Spotify et d'autres services de musique en streaming d'informer les utilisateurs sur les options de paiement en dehors de l'App Store. L'enquête faisait suite à la plainte du groupe suédois Spotify en 2019 à propos des restrictions d'Apple sur les informations concernant les modes de paiement, ainsi que de la commission de 30% de l'App Store. L'autorité de concurrence de l'Union européenne a déclaré que les restrictions d'Apple constituaient des conditions commerciales déloyales. L'amende se décompose en un "ticket" de base de 40 millions d'euros et en un élément "dissuasif" de 1,8 milliard. Apple fera appel de la décision.

Par ailleurs, Goldman Sachs vient de sortir Apple de sa liste de convictions d'achat suite à la sous-performance récente de l'action et sur fond d'inquiétudes concernant la faiblesse de la demande. La liste 'Directors' Cut' de Goldman, qui compte une vingtaine de valeurs et constitue depuis juin dernier la nouvelle version de la liste de convictions d'achat de la banque d'affaires, ne comprend donc plus désormais le groupe californien de Cupertino. GS maintient tout de même son conseil d'achat sur Apple, jugeant que la concentration du marché sur une plus faible croissance des revenus produits masque la force de l'écosystème du groupe de Tim Cook, ainsi que la visibilité et la durabilité des revenus associés.

Super Micro Computer gagne 20% à Wall Street. Le titre a pris plus de 280% en 2024 et a... plus que décuplé sur un an ! Le groupe technologique américain spécialiste des serveurs optimisés pour l'IA, pèse plus de 60 milliards de dollars désormais sur la place américaine. Pour l'exercice en cours, les revenus sont attendus à 14,5 milliards de dollars et le bénéfice par action à 21,9$. Super Micro va être intégré à l'indice large américain S&P 500 avant l'ouverture le lundi 18 mars, dans le cadre du rééquilibrage trimestriel de l'indice. Notons que les serveurs Super Micro intègrent les puces IA avancées de Nvidia.

S&P Dow Jones Indices a aussi annoncé l'intégration de Deckers Outdoor, concepteur et distributeur californien de chaussures, dans le S&P 500 à la même date. Deckers capitalise 24 milliards de dollars à Wall Street après un gain de 38% cette année. Super Micro et Deckers remplaceront Whirlpool et Zions Bancorporation dans le S&P 500.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, géant taïwanais de la fonderie de semiconducteurs, gagne encore 5% sur les 140$ à Wall Street, pour une capitalisation de plus de 600 milliards de dollars. Le titre atteint ses sommets historiques, dopé par l'engouement actuel autour de l'IA générative. 'TSMC' est rappelons-le un fournisseur majeur de Nvidia et Apple. Il est l'un des principaux bénéficiaires des investissements massifs actuels dans les puces d'intelligence artificielle. Le retour à un niveau significatif de croissance de Taiwan Semi est attendu ce trimestre...

Macy's, la chaîne américaine de magasins, grimpe de 15% à Wall Street. Arkhouse Management et Brigade Capital Management ont en effet amélioré leur offre de rachat de Macy's à 24$ par action, environ 14% de plus que l'offre antérieure de 21$ par titre, pour une valorisation totale de 6,6 milliards de dollars. Macy's avait auparavant repoussé une proposition à 5,8 milliards de dollars formulée par Arkhouse et Brigade Capital Management, jugeant que sa valeur n'était pas attractive. La chaîne avait refusé par ailleurs d'entamer des pourparlers, doutant du financement de l'offre. Macy's a confirmé hier la réception de la nouvelle offre révisée et non sollicitée. Le conseil d'administration de la chaîne étudiera la proposition.

New York Community Bancorp, la banque régionale américaine, chute de 11% supplémentaires à Wall Street. Fitch Ratings vient de dégrader sa note du dossier en catégorie spéculative ('junk'), après un nouvel abaissement de notation de Moody's Investors Service. L'établissement financier américain avait auparavant prévenu de faiblesses significatives dans sa manière de mesurer les risques sur prêts. Fitch a dégradé sa note de défaut d'émetteur de long terme de la banque de 'BBB-' à 'BB+', niveau inférieur à la catégorie investissement. Moody's, qui avait déjà déclassé la banque au rang spéculatif le mois dernier, a abaissé encore sa note d'émetteur, de 'Ba2' à 'B3'. La découverte de faiblesses par la banque a incité à reconsidérer les contrôles de la NYCB concernant l'adéquation des provisions, en particulier en ce qui concerne son exposition concentrée dans l'immobilier commercial, selon Fitch.

Tesla (-5%). Les ventes de Tesla depuis son usine de Shanghai se sont effondrées au plus bas depuis plus d'un an en février, alors que le pays était en pleine période de fêtes pour le Nouvel an lunaire. Le constructeur automobile américain a expédié 60.365 véhicules, selon les données préliminaires publiées lundi par l'Association chinoise des voitures de tourisme, en baisse de près de 16% d'un mois sur l'autre et de 19% sur un an. Les ventes d'automobiles en Chine sont généralement plus faibles pendant le Nouvel An lunaire, période de l'année où des millions de personnes se déplacent pour rendre visite à leur famille et à leurs amis.

JetBlue (+4%). Un mois après l'opposition de la justice américaine au projet de rapprochement entre JetBlue et Spirit Airlines, les deux transporteurs ont décidé de jeter l'éponge. Les deux groupes sont parvenus à un accord pour mettre fin à leur projet après avoir déterminé qu'il était peu probable que les termes de l'accord, notamment "l'obtention des approbations juridiques et réglementaires nécessaires, soient respectés" dans les délais spécifiés dans l'accord. JetBlue, qui fait également face à la pression de l'investisseur activiste Carl Icahn pour revenir à une croissance durable, versera à Spirit 69 millions de dollars d'indemnités.