Wall Street : Nvidia et Apple pèsent sur le Nasdaq

(Boursier.com) — Wall Street demeure assez incertain ce vendredi, le S&P 500 grappillant péniblement 0,02% à 4.557 pts et le Dow Jones s'adjugeant 0,30% à 35.378 pts, contre une baisse de 0,25% sur le Nasdaq à 14.230 pts - avec Nvidia et Apple. Wall Street, en pause hier pour Thanksgiving, rouvre ce vendredi pour une courte séance qui se terminera à 19 heures, heure française. Ce "Black Friday", d'ordinaire marqué par une certaine effervescence sur la place américaine autour des valeurs de la consommation, est un peu plus déprimé que de coutume, alors que les dernières prévisions financières des grands détaillants US pour la saison des fêtes de fin d'année sont ressorties dans l'ensemble sans relief.

L'actualité économique et financière est extrêmement limitée ce jour outre-Atlantique. Les indicateurs PMI américains préliminaires publiés ce vendredi ressortent contrastés, l'indice manufacturier s'établissant à 49,4 contre 50,2 de consensus FactSet et l'indicateur des services à 50,8 contre 50,7 attendu. L'indice flash PMI composite de novembre ressort ainsi à 50,7, très proche des anticipations des économistes de la place.

Pour l'heure, le narratif n'a pas vraiment évolué à Wall Street, malgré les multiples signaux de faiblesse de la consommation à l'approche des fêtes de fin d'année. Les investisseurs jouent toujours le scénario de la fin du resserrement monétaire et celui d'un atterrissage relativement doux de l'économie.

Plus tôt ce jour, et ailleurs dans le monde, les investisseurs ont pris connaissance d'un indice japonais des prix à la consommation en croissance de 3,3% en octobre, comme attendu. L'indice Markit/JMMA manufacturier préliminaire japonais s'est affiché inférieur aux attentes à 48,1. Le PIB allemand final du troisième trimestre s'est établi en retrait de 0,1% d'un trimestre sur l'autre selon Destatis, comme prévu. L'indice GfK britannique de confiance des consommateurs du mois de novembre est ressorti à -24, contre -27 de consensus. L'indice Ifo allemand du climat des affaires s'est affiché assez proche des attentes à 87,3 en novembre.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI cède 0,4% à 76,8$. L'once d'or gagne 0,4% sur les 2.000$. L'indice dollar fléchit de 0,3% face à un panier de devises. Le rendement du T-Bond à 2 ans remonte à 4,95%, contre 4,48% sur le 10 ans et 4,61% sur le 30 ans.

Les valeurs

Nvidia (-1%), le géant des puces graphiques et d'IA, perd encore du terrain ce vendredi, après avoir abandonné 2,5% mercredi soir suite à des comptes trimestriels pourtant impressionnants. Les clients chinois du groupe auraient été informés, selon Reuters, du report du lancement d'une nouvelle puce IA, la H20, spécifiquement conçue pour se conformer aux règles d'exportation américaines. Le lancement serait reporté au premier trimestre de l'an prochain, d'après deux sources proches du dossier citées par l'agence. La puce H20 est la plus puissante des trois développées pour la Chine par Nvidia suite aux nouvelles restrictions américaines à l'exportation, d'après les sources de Reuters. Ces nouveaux produits devaient être lancés dès ce mois. Le lancement de la H20 pourrait finalement avoir lieu en février ou mars. Le report s'expliquerait par des problèmes rencontrés par les fabricants de serveurs lors de l'intégration de la puce, glisse encore l'agence Reuters. Nvidia prévoyait deux autres puces pour la Chine, la L20 et la L2. Les sources de Reuters ont indiqué que le lancement de la L20 n'était pas retardé.

Nvidia, moteur du rallye boursier des derniers mois dans l'intelligence artificielle à Wall Street, a souffert mercredi en bourse alors que le groupe a pourtant atomisé mardi soir le consensus de profits et de revenus pour le trimestre clos. Les prévisions pour le trimestre entamé sont également nettement supérieures aux attentes. Les marchés restent prudents du fait essentiellement des commentaires de la direction concernant le marché chinois, mais aussi d'une valorisation boursière extrêmement exigeante à 1.200 milliards de dollars.

Apple (-1%) hésite, en repli à Wall Street ce vendredi, alors que les ventes d'iPhone pour la Fête des célibataires en Chine, du 30 octobre au 12 novembre, auraient décliné de 4% en volume et en rythme annuel. Les ventes des rivaux locaux Huawei et Xiaomi sur la même période auraient en revanche flambé de respectivement 66 et 28%, selon des données Counterpoint Research relayées notamment par Reuters. La croissance globale des ventes de smartphones sur la période en Chine a été de 5% d'une année sur l'autre. Reuters note que le prix du dernier modèle d'iPhone 15 d'Apple commence à 5.999 yuans, tandis que celui des smartphones Mate 60 de Huawei débute à 5.499 yuans. Le Mi 14 de Xiaomi coûte 3.999 yuans.

Parmi les plateformes chinoises de commerce en ligne, JD.com a indiqué pour sa part la valeur du volume des transactions sur les produits Apple dépassait les 10 milliards de yuans sur la période considérée... Apple a lancé sa gamme iPhone 15 fin septembre, environ un mois après que Huawei eut proposé sa gamme Mate 60 alimentée par la puce avancée développée indépendamment par Huawei. Xiaomi a lancé sa série Mi 14 fin octobre. Outre l'aspect concurrentiel, les analystes de Counterpoint attribuent les performances décevantes d'Apple en Chine à des problèmes de chaîne d'approvisionnement ayant limité la disponibilité de l'iPhone 15.

iRobot s'enflamme de 33% à Wall Street vers les 40$, alors que trois sources de Reuters ont affirmé qu'Amazon (-1%) était sur le point d'obtenir le feu vert sans condition de la Commission européenne pour l'acquisition du concepteur d'aspirateurs autonomes pour 1,4 milliard de dollars. La Commission européenne avait rappelons-le averti Amazon en juillet que l'accord pourrait réduire la concurrence dans le secteur des aspirateurs robots et renforcer la position dominante de l'entreprise américaine en tant que fournisseur en ligne. La Commission doit se prononcer sur l'accord d'ici au 14 février. L'accord annoncé en août ajouterait le robot aspirateur Roomba au portefeuille d'appareils intelligents d'Amazon.