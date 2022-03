Wall Street : nouvelle tentative en hausse, menée par le Nasdaq

(Boursier.com) — Wall Street est attendu en hausse pour l'heure avant bourse ce mardi, le DJIA prenant 0,4% et le S&P 500 0,5%, contre un gain de 0,8% sur le Nasdaq. Le baril de brut WTI retombe de plus de 6% sur le Nymex à 96,5$. L'once d'or cède 1,9% à 1.924$. L'indice dollar recule de 0,3% face à un panier de devises de référence. Le bitcoin évolue dans la zone des 39.000$. Les espoirs persistent d'une solution diplomatique à la crise russo-ukrainienne, mais les signes de ralentissement économique se multiplient.

L'indice des prix à la production aux Etats-Unis pour le mois de février a augmenté de 0,8% en comparaison du mois précédent, contre 0,9% de consensus FactSet et 1,2% pour la lecture révisée du mois antérieur. L'indicateur progresse de 10% sur un an. Hors alimentation, énergie et services commerciaux, l'indicateur ajusté n'augmente que de 0,2% en février, contre 0,6% de consensus de marché. La hausse sur un an s'établit à 6,6%.

L'indice manufacturier régional Empire State de la Fed de New York pour le mois de mars 2022 s'est établi à -11,8, contre 7,5 de consensus FactSet et 3,1 un mois auparavant. L'indicateur chute donc en territoire nettement négatif, signalant une contraction de l'activité manufacturière dans la région considérée.

La production industrielle européenne du mois de janvier 2022 est ressortie stable, contre un consensus FactSet de +0,2% et après un gain de 1,3% en décembre de l'an dernier. La hausse de décembre avait précédemment été évaluée à 1,2%.

L'indice ZEW allemand du sentiment économique a plongé à -39,3 au mois de mars 2022, contre 10 de consensus FactSet et 54,3 un mois auparavant. L'indicateur de la situation actuelle est ressorti négatif de -21,4, contre -8,1 au mois de février. Les analystes du ZEW craignent une stagflation dans les mois à venir. La détérioration observée en Allemagne frappe presque tous les secteurs, en particulier ceux qui dépendent le plus de l'énergie et le segment financier. Enfin, une récession devient de plus en plus probable selon l'institut d'études économiques.

L'incertitude demeure concernant la situation géopolitique, les espoirs relatifs aux négociations russo-ukrainiennes persistant, mais les nouvelles restant par ailleurs préoccupantes. Alors que les combats se poursuivent, les opérateurs n'abandonnent toutefois pas complètement l'idée d'une possible solution diplomatique. Les banques centrales, et en particulier la Fed, feront aussi l'actualité cette semaine. Enfin, la résurgence du Covid-19 en Chine préoccupe.

La Fed tient aujourd'hui et demain sa réunion monétaire. Le communiqué de la banque centrale américaine et la conférence de presse de Jerome Powell sont attendus demain soir. La tâche de la Fed est considérablement compliquée par l'invasion de l'Ukraine et la flambée supplémentaire des prix. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une hausse des taux d'un quart de point sur les fonds fédéraux, entre 0,25 et 0,5%, le 16 mars, est de 99,8%, contre 0,2% pour la probabilité d'un statu quo. Il s'agirait de la première hausse dans le cadre du cycle de relèvement des taux attendu de la part de la Fed. La probabilité d'une nouvelle hausse le 4 mai est de près de 100% (51,6% pour un relèvement d'un quart de point et 48,3% pour une hausse d'un demi-point).

Les valeurs

Apple. Le titre frôle désormais le marché baissier ("bear market"), caractérisé par une baisse supérieure à 20% sur les précédents sommets. Déjà fragilisée par la correction sur les valeurs "technos", dans un contexte défavorable de hausse des taux, la firme à la pomme a été affectée lundi par la recrudescence de cas de Covid-19 en Chine, où le groupe californien sous-traite l'essentiel de sa production. Les groupes asiatiques Foxconn et Unimicron Technology, gros fournisseurs d'Apple, ont ainsi ont tous deux dû suspendre lundi leurs activités à Shenzhen (la Silicon valley chinoise) pour cause de Covid-19, faisant craindre des pénuries et des retards de livraison. Lens Technology, autre fournisseur d'Apple spécialisé dans la fabrication de lentilles et de verres pour les écrans, a indiqué que la production et la livraison de certains produits seraient affectées par la fermeture temporaire des usines... JPMorgan estime que la suspension de l'activité à Shenzen aura un important impact sur la production d'iPhone.

Amazon joue gros dans les prochains jours. La Federal Trade Commission (FTC), autorité américaine de concurrence, et la Commission européenne, doivent en effet rendre à la mi-mars leurs avis sur le projet de rachat des studios de cinéma Metro-Goldwyn-Mayer par le groupe de Jeff Bezos. C'est du moins ce qu'affirme Reuters, citant des sources. Le régulateur US a demandé aux sociétés de divertissement qui possèdent des réseaux de streaming et de télévision rivaux si la bibliothèque de films de MGM donnerait trop de pouvoir à Amazon en matière de streaming, précisait récemment 'The Information'. La FTC décidera de soutenir ou non l'affaire dans les prochains jours. Il s'agit aussi de déterminer si le rachat boostera la capacité du géant du commerce en ligne à proposer une large gamme de biens et services, au-delà de la production et de la distribution de contenus.

Amazon avait annoncé en mai 2021 l'acquisition du légendaire studio cinématographique MGM, connu notamment pour sa franchise James Bond, pour 8,45 milliards de dollars.

Delta Air Lines, la compagnie aérienne américaine, a rehaussé ses prévisions financières pour le trimestre en cours du fait du redressement de la demande. Delta a déclaré qu'il s'attendait maintenant à ce que les revenus du trimestre de mars se rétablissent à 78% des niveaux de 2019, en hausse par rapport aux prévisions précédentes comprises entre 72 et 76% publiées en janvier. Le transporteur aérien s'attend également à ce que le revenu total par siège-mille disponible soit stable par rapport à mars 2019, selon une mise à jour des prévisions avant la conférence JPMorgan Industrials de New York.

Delta a déclaré que sa perte avant impôts du trimestre serait conforme à ses attentes initiales, malgré la hausse des prix du carburant. Les prix du carburant ajustés attendus ont été augmentés à 2,80$ le gallon par rapport aux prévisions antérieures de 2,35 à 2,50$. Le groupe s'attend à un bénéfice avant impôts "solide" pour le mois de mars, car des revenus plus élevés compensent la hausse des coûts du carburant. La compagnie aérienne a également signalé une forte demande de voyages au printemps et en été dans ses perspectives mises à jour pour le trimestre de mars, s'attendant à un flux de trésorerie disponible positif en mars.

United Airlines vient également de relever ses estimations de revenus avant la conférence, voyant désormais des revenus du premier trimestre 2022 "proches de la meilleure extrémité" de sa fourchette de 20 à 25% inférieure aux niveaux du premier trimestre 2019. United a augmenté son estimation du prix du carburant à 2,99 dollars le gallon, contre 2,51$ en janvier. Le transporteur a réduit toutefois ses prévisions de capacité à -19% par rapport aux niveaux de 2019, contre une fourchette antérieure de 16 à 18% inférieure. La capacité en année pleine pour 2022 sera en baisse d'un pourcentage élevé à un chiffre par rapport à 2019. Le groupe note néanmoins que la reprise des voyages s'accélère, signalant une demande de loisirs "très forte" et le trafic de voyages d'affaires le plus élevé depuis le début de la pandémie.

Tesla a encore relevé ses prix en Chine et aux Etats-Unis, pour la deuxième fois en moins d'une semaine selon Reuters. Tesla et SpaceX observeraient une pression récente significative de l'inflation des coûts de matières premières et de logistique. C'est du moins ce qu'a reconnu le patron des deux groupes et homme le plus riche du monde, Elon Musk, hier, dans un message sur le réseau social média Twitter. Humble, Musk a également sondé ses followers sur leurs anticipations à propos de "l'inflation probable" sur les prochaines années...

Il y a moins d'une semaine, le groupe avait déjà mentionné une augmentation de ses tarifs allant de 1 000 dollars à environ 1 600 dollars pour certains exemplaires des Model Y et Model 3 produits en Chine et aux Etats-Unis. Le groupe a augmenté les prix des versions les plus abordables du Model 3 et du Model Y environ une douzaine de fois l'an dernier aux États-Unis, selon les données suivies par Reuters.

Boeing. Un appareil 737 MAX doit se rendre dans l'usine chinoise de Boeing à Zhoushan utilisée pour l'habillage intérieur de l'appareil avant livraison, selon deux sources de Reuters, ce qui signalerait que l'avion cloué au sol depuis mars 2019 en Chine serait sur le point de recevoir une autorisation d'exploitation commerciale de Pékin.