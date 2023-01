Wall Street : nouvelle tentative en hausse, après l'échec de la veille

(Boursier.com) — La tendance indicative de pré-séance à Wall Street est positive ce mercredi, au lendemain d'une correction des marchés dans le sillage de Tesla et d'Apple. Le S&P 500 reprend 0,5% avant bourse ce jour, le Dow Jones 0,4% et le Nasdaq 0,8%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI recule de 2,7% à 74,9$. L'once d'or gagne 1,2% à 1.868$. L'indice dollar régresse de 0,4% face à un panier de devises. Apple et Tesla demeurent sous surveillance ce jour, tandis que Salesforce vient d'annoncer un plan de réduction des effectifs.

Les opérateurs suivront ce jour les ventes mensuelles automobiles aux USA, l'ISM manufacturier du mois de décembre (16h, consensus FactSet 48,3), le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes aux États-Unis pour le mois de novembre (16h, consensus 10 millions), ainsi que les Minutes de la dernière réunion monétaire de la Fed (20h).

Une fois n'est pas coutume, Wall Street progresse avant bourse ce mercredi suite à des commentaires un peu plus souples du patron de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari. Ce dernier vient de juger qu'il y avait de plus en plus de signes que l'inflation avait atteint un pic. Il serait toutefois encore trop tôt pour en être totalement sûr, et Kashkari préconise encore de relever les taux au cours des prochaines réunions monétaires. Il s'agit tout de même d'un ton un peu moins belliciste pour ce responsable de la Fed, qui affiche un objectif à 5,4% pour le pic des taux, mais commence à entrouvrir timidement la porte à un éventuel pivot ultérieur. Les commentaires de Kashkari proviennent d'un essai publié en ligne ce mercredi. Cette relative confiance affichée concernant le pic d'inflation est plutôt une bonne nouvelle, venue de l'un des dirigeants de la Fed les plus "hawkish".

La fourchette de taux des fed funds est logée entre 4,25 et 4,5%. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'un nouveau relèvement de taux de 25 points de base le 1er février, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, se situe à 70,3%, contre 29,7% de probabilité pour un geste de 50 points de base.

Ailleurs dans le monde ce mercredi, l'indice Markit / JMMA manufacturier japonais final du mois de décembre est ressorti en zone de contraction à 48,9. Les prix allemands à l'import ont reculé de 4,5% en novembre, par rapport au mois antérieur. En France, l'indice des prix à la consommation en données harmonisées européennes pour le mois de décembre a décliné de 0,1% en données préliminaires et en comparaison du mois antérieur, contre +0,3% de consensus FactSet. L'inflation retombe ainsi à 6,7% sur un an en données harmonisées, contre 7,2% de consensus.

Les indicateurs Markit PMI finaux des services européens ont été aussi annoncés, à 51,6 en Espagne contre 50 de consensus, 49,9 en Italie contre 49,7 de consensus, 49,5 en France contre 48,1 attendu, et 49,2 en Allemagne contre 49 de consensus. L'indice Markit PMI composite final de la zone euro s'établit ainsi à 49,3, contre 48,8 de consensus de marché et 48,8 également pour sa lecture préliminaire.

Les valeurs

Salesforce a annoncé son intention de réduire ses effectifs de 10% environ, alors que le groupe software américain dit avoir embauché trop de personnel. Salesforce compte environ 80 000 salariés. La restructuration devrait être finalisée d'ici la fin de l'exercice 2024. Le groupe prévoit aussi de réduire son espace de travail, avec des ajustements attendus durant l'exercice 2026. Salesforce réagit donc face au ralentissement économique, sous la pression par ailleurs d'investisseurs comprenant l'activiste Starboard Value. Dans le même temps, le groupe n'envisage, pour le trimestre entamé, que sa plus faible croissance des revenus depuis l'introduction en bourse de 2004. Au sommet de l'organigramme, le co-directeur général Bret Taylor et le DG de Slack, Stewart Butterfield, ont annoncé quant à eux récemment leurs départs.

"L'environnement reste difficile et nos clients adoptent une approche plus mesurée dans leurs décisions d'achat", a indiqué le directeur général de Salesforce, Marc Benioff, dans une lettre aux employés. "Alors que nos revenus se sont accélérés pendant la pandémie, nous avons embauché trop de personnes avant ce ralentissement économique auquel nous sommes actuellement confrontés, et j'en assume la responsabilité", a ajouté le dirigeant. Salesforce, le plus grand employeur du secteur privé à San Francisco, avait quasiment triplé ses effectifs au cours des cinq dernières années.

Tesla. Dan Ives, spécialiste de Wedbush, juge le titre Tesla "bien trop survendu", dans une note du jour. Les "craintes de l'inconnu" ont fait chuter l'action du constructeur de véhicules électriques de 65% l'an dernier et de 12% de plus hier mardi, pour la première séance de l'année. Ives, qui s'était précédemment montré critique quant à la gestion du dossier Twitter par Elon Musk et avait sorti Tesla de sa liste de 'meilleures idées' en novembre, affiche désormais un ton un peu plus optimiste.

Apple, qui vient de corriger de 15% sur un mois et de 30% sur un an, repassant sous la barre des 2.000 milliards de capitalisation boursière à Wall Street, constituerait-il une aubaine ? Le groupe technologique préféré de Warren Buffett et de sa firme Berkshire, dont il constitue la principale participation, a inquiété les marchés ces derniers mois du fait notamment de la situation en Chine et d'un potentiel ralentissement de la demande pour son produit phare, l'iPhone. Du côté des brokers, les avis sont partagés. Exane BNP Paribas vient de revoir sa recommandation de 'surperformance' à 'neutre'. D'autres spécialistes sont un peu plus offensifs après la purge. C'est le cas de Dan Ives, analyste de Wedbush, qui maintient malgré tout sa recommandation positive, à 'surperformance'.

Amazon a annoncé hier avoir conclu un accord avec certains prêteurs pour lui fournir un prêt non garanti de 8 milliards de dollars. Le prêt à terme arrivera à échéance dans 364 jours, avec une option de prolongation de 364 jours supplémentaires, et le produit sera utilisé aux fins générales de l'entreprise. "Compte tenu de l'environnement macroéconomique incertain au cours des derniers mois, nous avons utilisé différentes options de financement pour soutenir les dépenses en capital, les remboursements de dettes, les acquisitions et les besoins en fonds de roulement", a déclaré un porte-parole d'Amazon à l'agence Reuters. Toronto Dominion est l'agent administratif de l'accord de prêt. DBS Bank et Mizuho Bank comptent parmi les prêteurs.

Rivian, le concepteur américain de véhicules électriques soutenu par Amazon, a raté son objectif de production 2022, mais le titre réagit plutôt bien avant bourse à Wall Street pour l'heure. Rivian a produit 10 020 véhicules sur le seul quatrième trimestre et 24 337 unités sur l'ensemble de l'année 2022, alors que le groupe envisageait 25 000 unités selon ses dernières estimations. Le groupe avait divisé par deux son objectif antérieur de 50 000 unités mi-2022. Son usine de Normal, Illinois, a par ailleurs livré 20 332 véhicules l'année dernière. Rivian souffre comme d'autres acteurs sectoriels des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Le groupe avait déçu en décembre en annulant pour l'heure ses plans d'alliance dans les vans en Europe avec Mercedes-Benz.

Microsoft travaille sur une version du moteur de recherche Bing qui utiliserait l'IA pour répondre aux requêtes de recherche plutôt que de simplement afficher une liste de liens, croit savoir The Information. Des personnes ayant une connaissance directe des plans disent que Microsoft travaille à l'intégration du chatbot ChatGPT d'OpenAI dans le moteur de recherche Bing avec un lancement qui pourrait avoir lieu avant la fin mars, alors que la société cherche à déjouer Google... Microsoft trébuche tout de même à Wall Street ce jour, alors qu'UBS vient de dégrader la valeur d'achat à 'neutre', jugeant qu'Azure, moteur de croissance du groupe, pourrait souffrir du ralentissement économique.

Alibaba grimpe avant bourse à Wall Street, alors qu'Ant Group, dont le géant chinois du commerce en ligne détient un tiers du capital, aurait été autorisé par les régulateurs chinois à lever des fonds.