Wall Street : nouvelle séance de correction ?

(Boursier.com) — La tendance ne s'améliore pas avant bourse à Wall Street, après la purge de la veille (-0,8% sur le DJIA et -2,3% sur le Nasdaq). Le S&P 500 cède 0,9% en pré-séance, le Dow Jones 0,7% et le Nasdaq 1,6%. Le baril de brut WTI gagne 1,1% à 103$. L'once d'or se stabilise à 1.926$. L'indice dollar fléchit de 0,1% face à un panier de devises. Le rendement du T-Bond à 10 ans se tend à 2,63%, alors que le 30 ans évolue à 2,66%.

Plusieurs vents contraires sont à l'oeuvre, avec les tensions sur les rendements obligataires, une nouvelle vague d'avis tranchés de responsables de la Fed sur la nécessité d'un durcissement, une poussée de l'inflation qui se confirme, et des incertitudes géopolitiques et économiques toujours pesantes. Le Covid est un autre frein au sentiment, avec les 'verrouillages' de Shanghai en Chine et la récente vague d'infections au Royaume-Uni.

Les minutes du FOMC de mars devraient être le point culminant de la journée avec un accent sur les détails du bilan avant une annonce officielle probable lors de la réunion du FOMC de mai (où une hausse des taux de 50 points de base est également attendue).

Le rapport hebdomadaire du Département à l'Énergie sur les stocks pétroliers domestiques pour la semaine close au 1er avril est attendu à 16h30.

Parmi les responsables de la Fed, Patrick Harker, patron de l'antenne de Philadelphie, interviendra à son tour ce mercredi.

Les valeurs

Intel a publié une déclaration sur la guerre en Ukraine. Le géant américain des microprocesseurs, qui avait déjà interrompu ses livraisons vers la Russie et la Biélorussie le mois dernier, va cette fois suspendre ses opérations commerciales en Russie. Intel "continue de se joindre à la communauté mondiale pour condamner la guerre de la Russie contre l'Ukraine et appeler à un retour rapide à la paix". Avec effet immédiat, le groupe suspend toutes ses opérations commerciales en Russie. "Nos pensées vont à tous ceux qui ont été touchés par cette guerre, en particulier les Ukrainiens et les pays environnants et tous ceux du monde entier avec leur famille, leurs amis et leurs proches dans la région. Nous nous efforçons de soutenir tous nos employés dans cette situation difficile, y compris nos 1 200 employés en Russie. Nous avons également mis en place des mesures de continuité des activités pour minimiser les perturbations de nos opérations mondiales".

Twitter est attendu en repli avant bourse à Wall Street après deux jours de vive hausse, suite à l'annonce de la montée au capital d'Elon Musk. Le patron de Tesla et SpaceX a donc pris 9,2% du capital du réseau social média, qu'il avait auparavant critiqué pour son manque de liberté d'expression. Musk, qui va prendre place au conseil d'administration de la firme à l'oiseau bleu, semble aussi déjà inspirer certains changements, puisque le groupe va tester une fonction d'édition permettant de modifier les tweets. Le milliardaire avait tweeté la veille un sondage sur le sujet. En outre, Musk vient de refaire sa déclaration de prise de participation afin de s'afficher cette fois en tant qu'"investisseur actif" (form 13D auprès de la SEC, contre un 13G réservé aux investisseurs passifs auparavant). Cela montre donc bien cette fois que l'homme d'affaires entend tenir un rôle actif dans l'évolution de Twitter.

La participation de Musk au capital de Twitter est en outre plafonnée à 14,9%. Sa position actuelle à 9,2% du capital fait déjà de lui le premier actionnaire du réseau social.

Dans sa nouvelle déclaration 13D, Musk spécifie qu'il a utilisé du cash pour opérer ses achats d'actions quasi-quotidiennement entre le 31 janvier et le 1er avril. Ses cours d'achat vont de 32,8$ à 40,3$, alors que le titre clôturait hier non loin des 51$.

Tilray bondit avant bourse à Wall Street. Le producteur de cannabis a dépassé les attentes de marché sur le trimestre clos. Le groupe a même réalisé un bénéfice net de 43 millions de dollars, 9 cents, par titre, pour le troisième trimestre fiscal, contre une perte de 273 millions de dollars un an avant. Le groupe canadien coté à Wall Street a réalisé des revenus trimestriels de 152 millions de dollars, en vive progression de 23% en glissement annuel.

JetBlue, le transporteur aérien américain, a livré une offre non sollicitée de 3,6 milliards de dollars pour l'acquisition de son compatriote Spirit Airlines, perturbant ainsi les plans de rapprochement entre ce même Spirit et Frontier Group.

Rivian, le concepteur américain de véhicules électriques, a annoncé qu'il était en bonne voie pour atteindre son objectif de production de 25.000 unités cette année.