Wall Street : nouvelle sanction avant la Fed

(Boursier.com) — La cote américaine corrige ce mardi, fébrile à la veille du verdict monétaire de la Fed. Le S&P 500 abandonne 1,16% à 3.854 pts, le Dow Jones 1,25% à 30.632 pts et le Nasdaq 0,81% à 11.441 pts. Le baril de brut WTI cède désormais 2,6% à 83,1$. L'once d'or fléchit de 0,5% à 1.669$. L'indice dollar prend encore 0,3% face à un panier de devises de référence.

Les mises en chantier de logements aux États-Unis pour le mois d'août 2022 sont ressorties au nombre de 1,575 million d'unités, contre un consensus FactSet de 1,45 million et un niveau de 1,404 million (lecture révisée) un mois auparavant. Les permis de construire, quant à eux, ont en revanche déçu, à 1,517 million contre 1,628 million de consensus. Ces permis de construire étaient de 1,685 million un mois plus tôt.

Demain mercredi, les reventes de logements existants du mois d'août retiendront une certaine attention (consensus au rythme de 4,7 millions), tout comme le rapport hebdomadaire du Département à l'Énergie sur les stocks pétroliers domestiques.

Demain soir, les investisseurs n'auront d'intérêt que pour le communiqué monétaire de la Fed (20 heures) et la conférence de presse de son dirigeant Jerome Powell (20h30). L'outil FedWatch du CME Group fait ressortir une probabilité de 84% d'un nouveau durcissement monétaire de 75 points de base, qui serait le troisième consécutif et porterait le taux des fed funds entre 3% et 3,25%. La probabilité d'un geste encore plus puissant d'un point entier de pourcentage, portant la fourchette entre 3,25 et 3,5%, est de 16%. Les marchés demeurent extrêmement fébriles ces derniers jours, face à ce rythme imposé par la Fed pour lutter contre l'inflation, alors que les signaux d'une potentielle récession se multiplient.

Ailleurs dans le monde ce matin, la première banque centrale sur le pont cette semaine, la Riksbank, a sorti l'artillerie lourde en relevant son taux directeur d'un point de pourcentage, à 1,75%. La Banque centrale suédoise n'avait plus opté pour un mouvement si agressif depuis plus de trois décennies. Le marché tablait sur une hausse de 75 points de base... L'indice japonais des prix à la consommation a grimpé de 3% en rythme annuel au mois d'août 2022, contre 2,8% de consensus FactSet et 2,6% un mois avant. Le "CPI core", hors éléments, a augmenté de 2,8% sur la même période contre un consensus de 2,7%. Ainsi, l'inflation des prix à la consommation dépasse désormais l'objectif de la Banque du Japon, pour le cinquième mois consécutif. L'inflation japonaise atteint même un plus haut de près de huit ans... Les dernières données sur l'évolution des prix à la production en Allemagne n'ont pas de quoi rassurer non plus. En août, ces derniers se sont envolés de 45,8% sur un an, du jamais vu ! Cette flambée fait suite à des bonds de 32,7% en juin et de 37,2% en juillet. En séquentiel, l'indice des prix à la production affiche une hausse de 7,9%, une variation également record.

Les valeurs

Ford trébuche de près de 9% à Wall Street, alors que le constructeur automobile américain a indiqué que ses dépenses d'approvisionnement allaient augmenter d'environ un milliard de dollars de plus que prévu sur le troisième trimestre et que 40 000 à 45 000 de ses véhicules ne pourraient pas être mis en vente faute de composants.

Le constructeur prévoit d'avoir environ 40 000 à 45 000 véhicules en stock à la fin du troisième trimestre, certaines pièces étant actuellement victimes de pénuries. Parmi les véhicules attendant ces pièces indispensables, on retrouverait une grande proportion de modèles à forte demande et à marge élevée de trucks et de SUVs populaires. Le groupe informe que l'achèvement de ces véhicules déplacera une partie des revenus et de l'EBIT vers le quatrième trimestre. Sur la base des récentes négociations, les coûts d'approvisionnement liés à l'inflation au troisième trimestre seront donc d'environ 1 milliard de dollars supérieurs aux prévisions. Le groupe anticipe désormais un EBIT ajusté du T3 logé entre 1,4 milliard de dollars et 1,7 milliard de dollars. Les comptes définitifs du troisième trimestre sont attendus le 26 octobre.

Ford a de nouveau affirmé toutefois qu'il s'attendait à un bénéfice ajusté avant intérêts et impôts pour l'année 2022 compris entre 11,5 milliards et 12,5 milliards de dollars.

General Motors perd 5% dans le sillage de son rival américain. Tesla ne se sent pas concerné et s'affiche proche de la stabilité à Wall Street.

Netflix (+1%) afficherait une position unique vis-à-vis des annonceurs publicitaires, juge Oppenheimer, qui vient de relever sa recommandation à 'surperformance' à Wall Street avec un objectif de cours de 325$, matérialisant encore un potentiel de hausse de plus de 30%. Netflix dispose en effet, selon le broker, de la capacité d'agréger de larges audiences et de contrôler le timing de lancement des séries, ce qui permettrait au groupe d'imposer aux futurs annonceurs de sa formule publicitaire des tarifs élevés au millier de vues. Le courtier estime que Netflix pourrait dégager des revenus publicitaires de 4,6 milliards de dollars dès 2025, portant ses recettes totales à 42,4 milliards de dollars pour 282 millions d'abonnés. Le spécialiste d'Oppenheimer, citant une récente étude "maison", estime qu'environ 70% ou moins des abonnés troqueront leur offre pour le nouveau service.

Netflix, pour sa part, anticiperait 40 millions de spectateurs utilisant sa formule soutenue par la publicité d'ici la fin de l'année prochaine. C'est du moins ce que rapportait récemment le Wall Street Journal. Le groupe n'a officiellement pas encore tranché au sujet de cette très probable offre.

Apple (stable) va augmenter les prix des applications et des achats intégrés sur son App Store à partir du mois prochain dans toute la zone euro et certains pays d'Asie et d'Amérique du Sud. Les nouveaux prix, hors abonnements auto-renouvelables, entreront en vigueur dès le 5 octobre, a déclaré Apple dans un article de blog. Le groupe de Tim Cook répond notamment ici à la forte baisse de l'euro face au dollar, répercutant ainsi cette évolution sur sa plateforme de téléchargement.

Le géant technologique américain ajuste périodiquement ses prix dans différentes régions et avait réduit les prix pour les pays de la zone euro l'année dernière pour s'adapter aux devises et aux taxes, en baissant alors les prix de départ pour de nombreuses applications à 99 centimes d'euro contre 1,09 euro. La hausse des prix cette fois décidée portera les prix de départ à 1,19 euro... L'euro a chuté à son plus bas niveau en deux décennies cette année et se traîne désormais autour de la parité avec le dollar depuis des semaines. Hors pays de la zone euro, les hausses de prix vont toucher la Suède et la Pologne en Europe. Japon, Malaisie, Pakistan, Corée du Sud et Vietnam sont aussi frappés par des hausses de prix sur l'App Store en Asie. En Amérique du Sud, les révisions concernent le Chili. Pour certains pays comme le Vietnam, la hausse des prix est aussi due à de nouvelles réglementations relatives à la perception des taxes auprès des consommateurs.

Boeing (stable). Les régulateurs chinois ont rencontré les représentants de Boeing la semaine dernière concernant une éventuelle remise en service du 737 MAX.

PepsiCo (-1%) a confirmé à Reuters avoir mis fin à la production de Pepsi, 7UP et Mountain Dew en Russie. Le groupe s'était engagé à cela il y a près de six mois.