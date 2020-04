Wall Street: nouvelle progression, vers un plateau pour le Covid-19 ?

Wall Street: nouvelle progression, vers un plateau pour le Covid-19 ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Bourse de New York poursuit son rebond mardi, à l'instar de l'Europe, toujours soutenue par des signes de ralentissement de la propagation du coronavirus Covid-19, notamment en Italie et en Espagne. Le pétrole fait du yo-yo, toujours suspendu à une décision des pays producteurs qui pourraient entériner une baisse de la production mondiale.

A deux heures de la clôture, l'indice Dow Jones avance de 2,09% à 23.154 points, tandis que l'indice large S&P 500 reprend 1,94% à 2.715 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, grimpe de 1,32% à 8.017 pts. Les indices américains avaient déjà rebondi lundi de plus de 7% et ont désormais repris environ 20% par rapport à leurs plus bas niveaux du 23 mars dernier.

La volatilité, mesurée par l'indice Vix (aussi appelé "l'indice de la peur") se stabilise mardi autour de 45, après avoir dépassé les 85 points (un record) courant mars au plus fort de la panique boursière provoquée par le Covid-19.

Plus tôt en Europe, les marchés ont fini en hausse pour la 2e séance consécutive, l'indice EuroStoxx 50 gagnant 2,2% et le CAC 40 avançant de 2,1% à la clôture.

Un plateau en vue en Europe, mais New York affiche un nombre record de décès en 24h

Les investisseurs veulent croire à une embellie sanitaire, scrutant un début de ralentissement de la propagation de la pandémie de coronavirus dans certains pays européens. Plusieurs de ces pays élaborent déjà des projets de déconfinement progressif, notamment le Danemark, l'Autriche et l'Italie.

Aux Etats-Unis, après un semblant d'accalmie à New York ces derniers jours, le nombre de décès est cependant reparti mardi en nette hausse... Le nombre de morts a ainsi bondi de 731 en 24 heures, un record depuis le début de l'épidémie, pour atteindre 5.489 décès dans cet Etat, le plus touché des Etats-Unis par le Covid-19.

Les Etats-Unis restent le pays ayant détecté le plus grand nombre de cas, avec plus de 378.000 ce mardi. Le nombre de décès approche les 12.000 aux US, en 3e position derrière l'Italie (plus de 17.000 morts) et l'Espagne (près de 14.000) et devant la France (environ 10.300 morts). Dans le monde, le Covid-19 a désormais atteint 1,38 million de personnes et le nombre de morts a dépassé les 78.000.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a exhorté mardi les pays à ne pas lever leurs mesures de confinement de manière trop précoce. "L'un des éléments les plus importants est de ne pas lever les mesures trop tôt, afin de ne pas avoir de rechute", a dit un porte-parole de l'OMS, Christian Lindmeier, lors d'une conférence de presse à distance.

Donald Trump accuse l'OMS d'avoir favorisé la Chine

De son côté, le président américain Donald Trump s'en est pris à l'OMS, l'accusant d'être trop proche de la Chine et de mal gérer la pandémie du coronavirus. "L'OMS s'est vraiment plantée", a ainsi tweeté Trump. "Etrangement, ils sont largement financés par les Etats-Unis et pourtant très centrés sur la Chine. Nous allons nous pencher avec attention sur le dossier", a-t-il ajouté.

The W.H.O. it. For reason, United States, China centric. We look. Fortunately I China on. Why recommendation? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump), via Twitter

"Heureusement, j'ai rejeté leurs conseils initiaux de laisser nos frontières avec la Chine ouvertes. Pourquoi nous ont-ils donné une recommandation aussi erronée?", a-t-il conclu.

Un nouveau plan de relance attendu aux Etats-Unis

Tout en espérant une accalmie sur le front de la maladie, les marchés financiers semblent apprécier l'annonce de nouveaux plans de relance, notamment au Japon, où le Premier ministre Shinzo Abe a annoncé lundi un plan de soutien massif de près de 1.000 Mds$ (environ 108.000 milliards de yens) pour combattre les effets du coronavirus.

Aux Etats-Unis, les démocrates du Congrès préparent aussi un nouveau plan de soutien. La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a évoqué la perspective d'un plan additionnel d'au moins 1.000 Mds$ afin de compléter celui de 2.200 Mds$ déjà adopté fin mars.

En Europe, les ministre des Finances de la zone euro (l'Eurogroupe) devaient se réunir mardi en vidéoconférence pour tenter de trouver un consensus sur une réponse commune, sur fond de polémique sur l'émission de "coronabonds", des euro-obligations qui mutualiseraient la dette liée au Covid-19. Plusieurs autres pays ont annoncé des mesures budgétaires pour affronter la crise actuelle, dont Singapour et l'Espagne.

Le dollar repart en baisse et les taux se tendent

Sur le marché des changes, l'indice du dollar, qui reflète son évolution face à 6 devises de référence (euro, livre sterling, franc suisse, dollar canadien, yen et couronne suédoise) est reparti en baisse mardi, cédant 0,7% à 99,98 points. L'euro rebondit de 0,9% à 1,0895$, tandis que la livre sterling reprend 0,8% à 1,2335$ après avoir reculé lundi après l'annonce de l'aggravation de l'état de santé de Boris Johnson, atteint de coronavirus et désormais placé en unité de soins intensifs.

Sur les marchés obligataires, les taux sont remontés, le rendement du T-Bond à 10 ans se tendant de 9 points de base à 0,76%, et le Bund allemand bondissant de 11 pdb à -0,32%.

Le marché pétrolier évolue en dents de scie en attendant une réunion de l'Opep et de ses alliés, dont la Russie, qui pourrait déboucher sur une réduction importante de l'offre mondiale afin d'enrayer la chute des cours. Après un début de journée en hausse, le baril de brut léger américain WTI repart dans le rouge en fin de journée : -2,4% à 25,46$ pour le contrat à terme de mai sur le Nymex, tandis que le Brent de mer du Nord lâche 0,9% à 32,75$ pour le contrat à terme de juin.

Les cours de l'or noir avaient repris environ 40% en 4 séances la semaine dernière, après que le cours du WTI fut tombé lundi en séance sous les 20$ le baril, au plus bas depuis 18 ans.

La semaine dernière, Donald Trump avait fait pression sur l'Arabie saoudite et la Russie pour qu'ils acceptent de réduire leur production de 10 millions de barils par jour, ce qui représente environ 10% de la demande mondiale avant la crise du coronavirus. Riyad ferait cependant pression pour que l'effort soit réparti entre les producteurs y compris les Etats-Unis.

VALEURS A SUIVRE

Boeing (-1,5%) suspend sa production de 787 en Caroline du Sud sur fond d'épidémie de coronavirus. Le gouverneur de l'Etat avait auparavant demandé aux résidents de rester à la maison sauf déplacements essentiels.

Halliburton (+3%), l'un des géants des services pétroliers, annonce que ses dirigeants vont réduire leurs salaires et qu'il entend supprimer 350 emplois dans l'Oklahoma.

ExxonMobil (+4,5%) réduit de 10 milliards, à 23 milliards de dollars, ses prévisions d'investissement, face au fléchissement brutal de la demande.

Facebook (+2,7%). WhatsApp va limiter le transfert des messages considérés comme viraux afin de lutter contre la désinformation et les rumeurs.

Cypress Semi (+1,6%). Infineon (+5,2% à Francfort) a obtenu les dernières autorisations nécessaires au rachat du concepteur de semi-conducteurs et a finalisé le financement de l'opération de 10 milliards de dollars.

D.R. Horton (+3,4%), leader américain de la construction de maisons individuelles, a retiré ses prévisions annuelles, alors que le groupe observe des annulations accrues et une baisse des commandes fin mars et début avril. Les ventes ont toutefois progressé de 8% sur le trimestre clos fin mars.

3M (+4,2%) s'est accordé avec l'administration américaine en vue de l'importation de 166,5 millions de masques additionnels destinés aux USA sur une période de trois mois. Les masques doivent permettre de protéger les professionnels de santé aux Etats-Unis. 3M et les USA et se sont engagés à collaborer davantage pour lutter contre la hausse des prix et la contrefaçon.

3M importera 166,5 millions de masques au cours des trois prochains mois, principalement à partir de son usine de fabrication en Chine, à partir d'avril. L'administration Trump s'est engagée à travailler pour éliminer les restrictions d'exportation et réglementaires afin de permettre ce plan. Le plan permettra également à 3M de continuer à envoyer des États-Unis des masques vers le Canada et l'Amérique latine, où 3M est le fournisseur principal.

Plus tôt ce mois, Trump avait taclé le groupe, lui promettant "un lourd prix à payer" et invoquant le 'Defense Production Act' pour contraindre 3M à massivement produire pour les Etats-Unis.