Wall Street : nouvelle hausse en vue après une journée historique

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le marché américain va-t-il confirmer son rebond historique ? Eu égard à l'évolution actuelle des futures, les trois indices devraient en tous cas poursuivre leur remontée à l'ouverture. Après les mesures inédites dévoilées par la Fed lundi pour soutenir le marché du crédit, l'accord conclu au Sénat sur un plan de soutien à l'économie massif de près de 2.000 milliards de dollars apporte de l'eau au moulin des investisseurs.

"Les actions des responsables de la politique monétaire et budgétaire devraient nous aider à prévenir un resserrement du crédit de type crise financière mondiale", affirme Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management. "La forte hausse des actions mardi montre que la combinaison de l'ensemble des mesures prises par les banques centrales et d'un soutien budgétaire direct et substantiel peut être bien accueillie par les marchés".

Ce compromis entre la Maison blanche et le Sénat après plusieurs jours de négociations prolonge donc le regain d'optimisme des marchés qui a porté Wall Street mardi et permis à l'indice Dow Jones d'enregistrer sa meilleure performance depuis 1933. Tout n'est pas rose pour autant. La pandémie de Covid-19 continue à se propager à travers le monde, et notamment aux Etats-Unis, appelés à devenir le prochain grand foyer de contamination selon de nombreux observateurs, d'autant que Donald Trump ne semble pas prêt à durcir les mesures de confinement et entend au contraire "rouvrir" le pays pour Pâques, le 12 avril. Quand l'économie passe avant le sanitaire...

Sur le marché des changes, le dollar poursuit sa (légère) consolidation après plus d'une semaine d'ascension fulgurante, les investisseurs ayant fui les autres devises, notamment celles des marchés émergents, pour se réfugier vers le "Roi dollar". L'indice du dollar, qui reflète son évolution face à 6 devises de référence (euro, livre sterling, franc suisse, dollar canadien, yen et couronne suédoise) recule actuellement de 0,9% à 101,2 points. Quant à l'indice Vix de la volatilité, aussi appelé "indice de la peur", il recule de 1,5% à 60, après avoir atteint la semaine passée des niveaux records supérieurs à 85.

Les cours du pétrole poursuivent leur rebond avec un baril de brut léger américain WTI qui avance de 2% à 24,5$ (contrat à terme de mai sur le Nymex), tandis que le Brent de mer du Nord gagne 0,7% à 27,3$.

Sur l'agenda économique du jour, les commandes de biens durables de février (13h30), l'Indice des prix de l'immobilier de la Federal Housing Finance Agency de janvier (14h) et le rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestique (15h30) sont à suivre.