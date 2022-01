Wall Street : nouvelle correction du Nasdaq

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche encore hésitant ce mercredi. Le DJIA grappille 0,26% à 36.895 pts, alors que le S&P 500 rend 0,09% à 4.789 pts. Le Nasdaq trébuche de 0,84% à 15.491 pts. Le baril de brut WTI progresse de 1,3% à 78$. L'once d'or avance de 0,5% à 1.824$. L'indice dollar abandonne 0,3% face à un panier de devises.

Le dernier rapport d'ADP sur l'emploi privé non-agricole américain pour le mois de décembre 2021 a fait ressortir 807 000 créations de postes, plus de deux fois le consensus de place qui avoisinait les 400 000 emplois selon FactSet. Les petites entreprises ont créé 204 000 postes en décembre, les moyennes 214 000 et les grandes 389 000, d'après le rapport du jour. 669 000 postes ont été créé dans les services et 138 000 dans la production de biens. En novembre, les créations d'emplois étaient au nombre de 505 000, après une lecture de 563 000 en octobre.

L'indice PMI composite américain final du mois de décembre a été de 57, contre 56,9 de consensus, ce qui signale toujours une forte expansion. L'indice final des services est ressorti quant à lui à 57,6 contre 57,5 de consensus.

Les opérateurs prennent connaissance d'une petite baisse des réserves de pétrole, mais aussi d'une envolée des réserves d'essence aux Etats-Unis. D'après le Département américain à l'Energie, les stocks domestiques de brut, hors réserve stratégique, ont reculé de 2,1 millions de barils lors de la semaine close le 31 décembre à 417,9 mb. Le consensus tablait sur un repli de 3,2 mb. En revanche, les stocks d'essence ont bondi de 10,1 millions de barils (+1,8 mb de consensus), alors que les stocks de produits distillés ont progressé de 4,4 millions de barils (+1,5 mb de consensus).

Enfin, les Minutes de la dernière réunion monétaire de la Fed seront révélées à 20 heures...

Sur les marchés, l'idée persiste que malgré la recrudescence des infections Covid-19, la vague Omicron sera beaucoup plus courte et plus douce que la précédente. Cela maintient en place les anticipations relatives à la politique de la Fed, avec trois hausses de taux 'pricées' en 2022, conformément au 'dot plot' de décembre. Le thème du changement de politique de la Fed est encore étayé par les attentes d'une inflation persistante.

La publication des minutes du FOMC de décembre ce mercredi devrait conduire par ailleurs à un examen minutieux des discussions initiales visant à commencer à réduire le bilan de la banque centrale américaine. Selon le Wall Street Journal, la Fed pourrait réduire ses avoirs obligataires plus tôt et plus rapidement qu'elle ne l'avait fait suite au précédent programme d'achat d'actifs. La Fed avait attendu trois ans pour commencer à réduire son bilan à la fin 2017. Les marchés considèreraient un tel mouvement comme une forme de resserrement monétaire. Alors que la plupart des acteurs du marché interrogés par la Fed de New York dans une enquête d'octobre s'attendaient à ce que la Fed commence à réduire ses avoirs au plus tôt en 2024, le gouverneur de la Fed Christopher Waller a récemment suggéré que le démarrage de la remontée des taux d'ici cet été pourrait atténuer une certaine pression inflationniste... Le bilan de la Fed s'élevait à près de 9 000 milliards de dollars fin 2021, contre 4 400 milliards de dollars avant la pandémie. Cela place le bilan à environ 40% du PIB, bien au-dessus des 3% de la Première Guerre mondiale, des 11% de la Seconde Guerre mondiale et des 15% observés après la crise financière mondiale.

Le nombre des cas covid à travers le monde a atteint de nouveaux records, notamment aux USA (près d'un million lundi) et en France (plus de 270 000 nouveaux cas). Les marchés financiers continuent de traiter cette augmentation très importante des nouveaux cas de Covid avec un relatif détachement, alors que les données confirment pour l'heure que le nouveau variant Omicron ne provoquerait que des maladies plus légères. Bloomberg note que plusieurs études récentes montrent qu'Omicron n'infecte pas les poumons aussi facilement que les variants antérieurs.

Le New York Times observe que les médecins ont du mal à faire la distinction entre Omicron et Delta, ce qui pourrait avoir une incidence sur les décisions de traitement.

Quoi qu'il en soit, même avec un pourcentage d'hospitalisations plus faible, une augmentation si forte du nombre absolu de cas met encore à rude épreuve les systèmes hospitaliers. Le Washington Post estime les hospitalisations de Covid à 103 000 lundi aux USA, pas loin du pic d'environ 124K touché en janvier 2021. De plus, malgré le peu d'appétit pour de larges fermetures, de nombreux secteurs de l'économie sont frappés par des pénuries de personnel qui peuvent avoir un impact sur les services. Le secteur du transport aérien souffre toujours autant. Le milieu scolaire américain est quant à lui aux prises avec des pénuries d'enseignants, de remplaçants et de chauffeurs de bus liées à Covid.

Les CDC ont raccourci quant à eux le délai recommandé entre la deuxième dose du vaccin Covid-19 de Pfizer / BioNTech et le rappel à cinq mois, alors que des éléments du système de santé américain semblent submergés par Omicron.

Les analystes de Bank of America ont déclaré qu'ils voyaient une nouvelle hausse des taux de fret maritime et de la congestion des ports, étant donné une demande plus forte (gains de contrats en Europe, réapprovisionnement avant le Nouvel An chinois), ainsi que d'autres problèmes du côté de l'offre avec peu d'atténuation de la congestion des ports américains et chinois. Il a également été noté qu'Omicron pourrait prolonger et renforcer la tendance au travail à domicile aux États-Unis, exerçant une pression supplémentaire sur le secteur des biens. Bloomberg a également noté que les analystes de Goldman Sachs étaient prudents quant aux problèmes de la chaîne d'approvisionnement de la Chine, qui pourraient entraîner de nouvelles perturbations de la production, la Chine renforçant sa stratégie Covid Zero après que les données eurent montré que le vaccin Sinovac n'offrait qu'une protection limitée contre Omicron.

Les valeurs

Pfizer (+3%). L'administration Biden a doublé sa commande de traitement antiviral oral Covid-19, offrant au gouvernement un total de 20 millions de traitements pour faire face à la poussée d'Omicron et à la persistance du variant Delta. La Maison Blanche s'attend désormais à ce que 4 millions de traitements de pilules soient disponibles d'ici la fin janvier et 10 millions d'ici juin, trois mois plus tôt que prévu, selon un responsable de l'administration. Les détails de l'accord élargi, le plus important de Pfizer pour la pilule, n'ont pas été divulgués. Pour la première commande de 10 millions de novembre, le gouvernement américain avait annoncé qu'il verserait 5,29 milliards de dollars au laboratoire. Il a été démontré que ces pilules réduisaient considérablement les hospitalisations et les décès dus au COVID-19.

Pfizer et BioNTech (+1%), forts de leur succès dans la vaccination Covid-19, ont par ailleurs décidé de travailler ensemble sur un vaccin ARNm contre le zona... Bank of America en a profité pour rehausser à l'achat sa recommandation sur Pfizer.

Boeing (+2%) prend de l'altitude à Wall Street, alors que la compagnie aérienne américaine à bas coût Allegiant Air a commandé 50 Boeing 737 MAX d'une valeur de cinq milliards de dollars au prix catalogue. Allegiant aurait rejeté ainsi des offres d'Airbus. L'accord fait suite à une série de revers pour Boeing et constitue un revirement dans la stratégie de la compagnie aérienne, qui consistait à acheter des appareils d'occasion à des prix avantageux.

Deere (+4%). Lors d'une conférence de presse au CES 2022, le géant américain des engins agricoles a dévoilé un tracteur entièrement autonome prêt pour une production à grande échelle. La machine combine le tracteur 8R de Deere, une charrue à ciseaux compatible TruSet, un système de guidage GPS et de nouvelles technologies de pointe. Le tracteur autonome sera disponible pour les agriculteurs plus tard cette année.

Tesla (-1%), qui retombait hier soir de 4,2%, abandonne encore un peu de terrain à Wall Street, après l'annonce par Sony d'un projet visant à examiner une possible entrée sur le marché des véhicules électriques. Le président-directeur général de Sony, Kenichiro Yoshida, a déclaré ainsi à l'occasion du CES de Las Vegas, que la société allait lancer une nouvelle division pour commercialiser des véhicules électriques. Yoshida a déclaré que le groupe Sony lancerait une nouvelle division et potentiellement une compagnie appelée Sony Mobility Inc, dans le cadre de l'accélération de la commercialisation de ses véhicules électriques.

Beyond Meat (+3%). Le propriétaire de la chaîne de restauration rapide KFC va proposer aux Etats-Unis des menus à base du poulet végétal de Beyond Meat à compter du 10 janvier, pour une durée limitée.