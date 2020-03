Wall Street : nouveau repli attendu malgré la Fed et la BCE

(Boursier.com) — Rien ne semble suffire ! Wall Street est annoncé dans le rouge à l'ouverture malgré l'artillerie lourde sortie par la BCE hier soir pour calmer les tensions sur le marché obligataire européen ainsi que l'annonce d'un nouveau programme d'urgence de la Fed destiné cette fois à préserver les fonds de placement sur le marché monétaire d'éventuels mouvements de retraits massifs. Les opérateurs redoutent que l'ensemble des mesures mises en place à travers le monde ne suffisent pas pour empêcher l'économie mondiale d'entrer en récession. Il ne fait d'ailleurs désormais plus aucun doute que ce sera bel et bien le cas mais il reste désormais à savoir combien de temps la contraction de l'activité durera alors que les mesures de confinement pour endiguer la pandémie sont appelées à se prolonger.

Sur le plan macroéconomique, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis portent déjà la trace de l'épidémie de Covid-19 puisqu'elles ont atteint la semaine passée leur plus haut niveau depuis septembre 2017. Nul doute qu'elles devraient encore fortement augmenter au cours des prochaines semaines alors que les entreprises sont de plus en plus nombreuses à réduire, voire à arrêter complètement, leur activité.

Le Département américain au Travail vient d'annoncer, pour la semaine close au 14 mars, des inscriptions au chômage au nombre de 281.000, en hausse de 70.000 par rapport à la lecture révisée de la semaine antérieure et au plus haut depuis septembre 2017. Le consensus était positionné à 220.000. La moyenne à quatre semaines ressort à 232.250, en hausse de 16.500. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 7 mars s'établit à 1,701 million, en hausse de 2.000 sur sept jours.

A noter enfin la forte hausse du dollar face aux principales devises mondiales, porté par la fuite des investisseurs vers les actifs les plus liquides. Face à l'euro, le billet vert reprend plus de 1%.

VALEURS A SUIVRE

* Marriott International. Le groupe hôtelier a annoncé le retrait de ses perspectives financières pour 2020 face à l'augmentation des annulations dues à la propagation du coronavirus. La chaîne hôtelière a précisé que le taux d'occupation était tombé en dessous de 25% en Amérique du Nord et en Europe.

* Ford. Le constructeur automobile vient de suspendre la distribution de son dividende et renonce à ses objectifs 2020.

* Abbvie. Une pilule contenant un mélange de deux médicaments contre le VIH évoqué comme potentiel traitement contre la maladie provoquée par le nouveau coronavirus, le COVID-19, s'est avérée inefficace, selon une étude publiée en ligne mercredi soir par le New England Journal of Medecine.

* Abbott Laboratories. L'agence américaine du médicament a donné son feu vert au groupe pour la commercialisation de son test de dépistage du coronavirus.

* Accenture. Le fournisseur de services de conseil et d'externalisation a abaissé son objectif de chiffre d'affaires annuel à cause des incertitudes liées au coronavirus. Il anticipe désormais une croissance comprise entre 3 et 6% contre une précédente fourchette allant de 6 à 8%.

* Tesla est encore annoncé en repli en pré-séance alors que le constructeur de voitures électriques a perdu 60% de sa capitalisation boursière en moins d'un mois sur fond de fermeture d'usines et de chute de commandes avec la propagation de la pandémie de Covid-19.

* Guess. Le groupe de mode a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes grâce à ses performances en Europe. La firme a enregistré au quatrième trimestre de son exercice décalé un profit net de 79,6 M$ soit un bpa de 1,18$ contre un bénéfice de 23,2 M$ ou 28 cents par titre un an plus tôt. Le bpa ajusté s'est établi à 1,22$ pour des revenus en hausse de 1% à 842 M$. "Nous avons terminé l'année avec de fortes liquidités et un bilan solide, ce qui nous place en bonne position pour naviguer à travers la crise actuelle du coronavirus", a déclaré le directeur général, Carlos Alberini.