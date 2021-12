Wall Street : never fight the tapering ?

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche assez proche de l'équilibre avant bourse ce lundi, le DJIA prenant 0,1%, le S&P 500 s'adjugeant 0,2% sur ses sommets et le Nasdaq gagnant 0,3%. Le baril de brut WTI perd 0,7% sur le Nymex à 71,2$. L'once d'or se stabilise à 1.784$. L'indice dollar avance de 0,2% face à un panier de devises. Le bitcoin cède près de 3% à 48.500$ environ.

Les marchés s'attendent à ce que la Fed annonce une accélération de la réduction de ses achats d'actifs obligataires mensuels, à l'issue de la réunion du FOMC des 14 et 15 décembre, un peu plus d'un mois après avoir dévoilé ses plans initiaux. Ainsi, la Fed pourrait choisir de réduire ses achats de 30 milliards de dollars par mois (20 milliards de bons du Trésor / 10 milliards de dollars de MBS), soit le double du rythme annoncé lors de la dernière réunion. Cela ramènerait le terme du 'tapering' au mois de mars, contre juin auparavant visé.

En ce qui concerne le 'dot plot', la trajectoire médiane semble indiquer deux hausses de taux de la Fed en 2022 et trois en 2023 et 2024. Cependant, il n'est pas exclu que les attentes pour 2022 passent à trois durcissements monétaires.

Jerome Powell, choisi par Biden pour un nouveau mandat à la tête de la Fed aux côtés de la vice-présidente Lael Brainard, devrait réitérer cette semaine que le tapering n'est pas un resserrement monétaire. Il devrait également rappeler qu'un tapering plus rapide donnera plus de flexibilité pour relever ultérieurement les taux. Il ne devrait toutefois pas fournir de détails sur le timing de la première remontée des taux, du fait notamment de l'incertitude sanitaire limitant la visibilité. Parallèlement à l'accélération du tapering, l'autre grand changement dans la déclaration du FOMC devrait tourner autour de la reconnaissance que l'inflation n'est plus transitoire, comme l'ont déjà signalé Powell et Janet Yellen - Secrétaire au Trésor américaine.

Les derniers chiffres américains de l'inflation publiés en fin de semaine dernière ont été conformes aux attentes... et au plus haut d'une quarantaine d'années ! L'IPC global de novembre a grimpé de 0,8% en comparaison du mois antérieur. L'IPC annualisé a progressé de 6,8%, du jamais vu depuis juin 1982. C'est le cinquième mois consécutif d'inflation annualisée US supérieure à 5%. L'IPC de base (hors alimentation et énergie) a augmenté de 0,5% (hausse annualisée de 4,9%). Les premières lectures ont noté que le rapport ne faisait que renforcer les arguments de la Fed en vue d'une accélération du tapering...

Le variant Omicron continue de se propager à l'échelle mondiale, les dirigeants européens avertissant qu'il pourrait remplacer le Delta en tant que souche dominante en quelques jours dans certains pays. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a d'ailleurs mis en garde contre un "raz de marée" d'infections au variant Omicron, alors que le pays a augmenté son niveau d'alerte Covid de trois à quatre (indiquant que la transmission augmente et que le système de santé est à risque). De nouvelles restrictions sont maintenant entrées en vigueur et Johnson a également fait des efforts pour accélérer les vaccins de rappel d'ici fin décembre. "Toutes les personnes âgées de 18 ans et plus en Angleterre auront la possibilité de recevoir leur vaccin de rappel avant le Nouvel An", a assuré Johnson dans une allocution télévisée.

"Il se propage à une vitesse phénoménale, quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant, les infections doublent tous les deux ou trois jours", a pour sa part affirmé le ministre britannique de la Santé Sajid Javid à Sky News, ajoutant qu'Omicron était sans doute à l'origine d'environ 40% des infections à Londres. Johnson a lui déclaré ce lundi qu'un premier patient était décédé après avoir contracté le variant.

Dimanche, Israël avait annoncé avoir placé le Royaume-Uni et le Danemark sur sa liste "rouge" de pays où les Israéliens ne pouvaient se rendre en raison de la propagation d'Omicron.

Des études continuent de montrer qu'Omicron ne provoque qu'une maladie bénigne, tandis que les hospitalisations en Afrique du Sud restent faibles en comparaison des vagues précédentes. Les vaccins existants sont également toujours considérés comme efficaces contre les maladies graves. Une nouvelle étude israélienne a montré que le rappel de vaccin Pfizer / BioNTech offrait une protection significative contre le variant Omicron. Comparativement les personnes ayant reçu deux doses il y a 5 à 6 mois ne disposaient pas d'anticorps neutralisants contre Omicron.

Le variant, identifié dans plus de 60 pays, poserait selon l'OMS "un risque très élevé" à l'échelle mondiale, des données suggérant une forme de résistance au vaccin et une diffusion rapide. Les données cliniques sur la sévérité des cas restent limitées, d'après l'Organisation mondiale de la santé. L'organisation onusienne basée à Genève, dans une note publiée hier, confirme donc son évaluation initiale du risque général. "Ces données (concernant l'Afrique du Sud) suggèrent un phénomène potentiel d'échappement immunitaire et des taux élevés de transmission, ce qui pourrait se traduire par de nouvelles flambées épidémiques avec des conséquences graves", détaille l'OMS. Il semblerait que les anticorps des personnes vaccinées ou déjà infectées ne soient en effet pas suffisants pour "neutraliser" une contamination par le variant Omicron. Néanmoins, les premières données suggèrent des formes moins sévères de maladie que celles liées aux infections par le variant Delta, pour l'instant encore majoritaire dans le monde.

L'OMS affirme que des données supplémentaires sont nécessaires pour comprendre le profil de sévérité. "Même si la sévérité venait à être moins importante que pour le variant Delta, nous prévoyons que les hospitalisations augmentent du fait de sa transmissibilité accrue", alerte l'OMS, soulignant que les risques seraient donc non négligeables pour les systèmes de santé ainsi qu'en termes de nombre de décès...

Les valeurs

Apple qui terminait vendredi au plus haut de son histoire à Wall Street, sur un gain de 2,8% à 179,45$, progresse encore de 1,4% avant bourse ce lundi. Sur ces bases, la capitalisation boursière du groupe à la pomme se chiffre à quasiment 3.000 milliards de dollars... JP Morgan vient de rehausser son objectif de cours sur Apple à 210$ contre 180$, indiquant que le groupe à la pomme devrait lancer l'année prochaine un iPhone SE doté de la 5G, ce qui lui permettrait de doper sa production de combinés de 30 millions d'exemplaires pour un total de 250 millions d'unités en 2022.

Tesla. Elon Musk vient d'être désigné personnalité de l'année par le magazine Time. "Visionnaire, showman, iconoclaste, troll", le charismatique et fantasque CEO de Tesla refaçonne le monde et plus encore, s'émerveille le magazine.

Intel va investir 7,1 milliards de dollars dans une nouvelle installation en Malaisie. D'après l'invitation adressée aux médias par la Malaysian Investment Development Authority, le géant américain des microprocesseurs a choisi le pays pour étendre ses capacités de fabrication de technologies avancées d'emballage de semi-conducteurs dans l'État de Penang. Il s'agit d'une nouvelle extension de capacité majeure pour Intel, après son engagement de 20 milliards de dollars pour l'installation de deux nouvelles usines en Arizona.

Microsoft. Le régulateur britannique de la concurrence a annoncé son intention d'examiner l'acquisition par Microsoft de la société d'intelligence artificielle et de technologie vocale Nuance pour 16 milliards de dollars. L'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) entend déterminer si cet accord affecte la concurrence sur le marché britannique. Microsoft avait annoncé en avril le rachat programmé de Nuance, afin de renforcer sa présence dans les services cloud pour la santé. L'accord a obtenu l'approbation réglementaire aux États-Unis et en Australie, sans recours. L'opération constituerait pour Microsoft la deuxième transaction la plus importante, après son achat pour 26,2 milliards de dollars de LinkedIn en 2016. Elle devrait obtenir l'approbation antitrust inconditionnelle de l'UE.

Rivian, le constructeur américain de véhicules électriques, dont la capitalisation boursière de près de 100 milliards de dollars sans chiffre d'affaires significatif fait beaucoup jaser à Wall Street, va considérablement renforcer sa capacité de production. Citant des sources, The Detroit News rapporte que Rivian envisage d'annoncer qu'il construira une usine d'assemblage de véhicules et de batteries en Georgie lors d'un événement jeudi. La société a également envisagé des sites au Texas et en Arizona.

Pfizer grimpe encore avant bourse à Wall Street ce jour, attendu au plus haut historique vers les 54$. La firme de recherche UBS vient de revoir sa recommandation de 'neutre' à 'achat', tout en portant son objectif de cours à 60$, contre 52$ auparavant. UBS a estimé que l'antiviral oral paxlovid, la fameuse pilule anti-covid du groupe, génèrerait au moins 14 milliards de dollars de ventes l'année prochaine, ce qui serait supérieur de 40% aux attentes du consensus. Combiné avec le vaccin Comirnaty développé avec BioNTech, il y aurait un potentiel de 50 milliards de dollars de ventes pour la "franchise covid" de Pfizer l'année prochaine, a déclaré UBS.

En outre, Pfizer va s'offrir le groupe biopharmaceutique californien Arena Pharmaceuticals pour 100$ par titre en cash, soit une valeur equity totale de 6,7 milliards de dollars environ, opération qui serait financée par le cash disponible du laboratoire. Pfizer étendra ainsi son portefeuille de traitements contre le cancer et les maladies inflammatoires. Pfizer reprendra toutes les actions en circulation d'Arena pour 100$ pièce, soit une prime de plus de 100% par rapport au dernier cours de clôture d'Arena. Le laboratoire californien développe plusieurs traitements pour la gastro-entérologie, la dermatologie et la cardiologie.

Ford a annoncé un objectif visant à tripler sa production de Mustang Mach-E, un SUV électrique, à 200.000 unités par an d'ici 2023 pour l'Amérique du Nord et l'Europe.

McDonald's va recruter 12.000 personnes et ouvrir 200 nouveaux restaurants en Italie d'ici 2025.

Amazon. Un entrepôt du groupe de commerce en ligne dans l'Illinois a été touché par les tornades ayant frappé vendredi et samedi six Etats du centre-est des Etats-Unis.

Lockheed Martin. Le département d'Etat américain a validé la vente éventuelle à la Grèce de quatre frégates MMSC (Multi-Mission Surface Combatant), fabriqués par Lockheed, pour un montant de 6,9 milliards de dollars.

Harley-Davidson a annoncé son intention de fusionner son unité Livewire de motos électriques avec un SPAC, sur la base d'une valorisation de Livewire de 1,8 milliard de dollars.

Lucid, le concepteur de véhicules électriques de luxe, a annoncé que la dette de 1,75 milliard de dollars levée allait être convertible en titres avec une prime de 50% sur les cours du 9 décembre, ce qui traduit une certaine confiance des créanciers dans les perspectives du groupe.

Bristol-Myers Squibb a annoncé une augmentation de 10% de son dividende trimestriel, ainsi qu'un renforcement de 15 milliards de dollars de son programme de rachat d'actions.