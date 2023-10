Wall Street : Netflix s'enflamme, Tesla s'effondre

(Boursier.com) — La cote américaine s'affiche en ordre dispersé pour l'heure ce jeudi, suite à une nouvelle série de publications trimestrielles. Netflix s'envole après des résultats plus que convaincants, mais Tesla décroche, sa performance trimestrielle ayant déçu. Le S&P 500 perd 0,24% à 4.304 pts. Le Dow Jones abandonne 0,41% à 33.526 pts. Le Nasdaq surnage en timide hausse de 0,04% à 13.319 pts avec Netflix. Sur le Nymex, le baril de brut WTI recule de 0,6% à 86,7$. L'once d'or se stabilise à 1.964$. L'indice dollar fléchit de 0,2% face à un panier de devises.

L'indice manufacturier régional de la Fed de Philadelphie pour le mois d'octobre 2023 s'est affiché négatif à -9, contre -6,4 de consensus de place selon FactSet et -13,5 un mois auparavant. Négatif, l'indice signale toujours une contraction de l'activité manufacturière dans la région considérée.

Les inscriptions au chômage ont reculé davantage que prévu la semaine passée aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail a fait état, pour la semaine close au 14 octobre, d'inscriptions au chômage au nombre de 198.000, en baisse de 13.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 212.000. La moyenne à quatre semaines s'établit à 205.800, en recul de 1.000. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 7 octobre ressort à 1,734 million, en hausse de 29.000 sur sept jours (1,710 million de consensus).

D'après le rapport du jour de la National Association of Realtors américaine, les reventes de logements aux USA pour le mois de septembre 2023 sont ressorties au nombre de 3,96 millions d'unités, contre un consensus de place de 3,9 millions et un niveau de 4,04 millions un mois auparavant. Ainsi, ces reventes déclinent de 2% en comparaison du mois antérieur, mais demeurent en hausse de 15,4% en glissement annuel.

L'indice des indicateurs avancés du Conference Board pour le mois de septembre, qui vient lui aussi d'être révélé, s'est affiché en retrait de 0,7% en comparaison du mois précédent, alors que les économistes de la place tablaient en moyenne sur un recul de 0,4%. Un mois plus tôt, l'indice des indicateurs avancés avait baissé de 0,5% (lecture révisée).

Philip Jefferson, Austan Goolsbee, Michael Barr, Raphael Bostic, Patrick Harker et Lorie Logan de la Fed, interviennent dans la journée, mais c'est surtout Jerome Powell qui retiendra l'attention... Jefferson n'a pas commenté la politique monétaire dans ses remarques préparées.

Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans se tend à 5,22% ce jour, contre 4,96% sur le 5 ans, 4,94% sur le 10 ans et 5,02% sur le 30 ans... Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'un statu quo monétaire de la Fed le 1er novembre, à l'issue de la prochaine réunion, se situe à 91% environ. La probabilité que les taux demeurent inchangés entre 5,25 et 5,5% jusqu'à la fin de l'année ressort à près de 64% d'après ce même outil...

Les valeurs

Tesla (-8% !) trébuche à Wall Street ce jour. Le groupe d'Elon Musk a annoncé des résultats financiers marqués par un bénéfice par action et des revenus inférieurs aux attentes. Pour son troisième trimestre fiscal, le géant texan de l'automobile électrique a affiché un bénéfice ajusté par action de 66 cents, contre 74 cents de consensus. Les revenus ont été de 23,35 milliards de dollars, contre un consensus supérieur à 24 milliards de dollars. Ainsi, comme les investisseurs le redoutaient, les baisses de prix concédées par le groupe pour soutenir ses volumes n'ont pas été sans impact sur les marges. Tesla se dit par ailleurs en bonne voie pour livrer son audacieux Cybertruck plus tard cette année, mais Musk a prévenu hier soir de difficultés dans la montée en puissance de la production du pickup électrique tant attendu. Les livraisons devraient débuter le 30 novembre. Le dirigeant de Tesla a aussi précisé que la compagnie allait faire face à d'énormes challenges, non seulement en termes de production sur ce nouveau modèle, mais aussi pour atteindre un cash flow positif sur ce véhicule.

En bref, la publication d'hier n'a pas été réellement enthousiasmante. Il faut dire que les baisses de prix et les fermetures de sites ont pesé sur les comptes. Les revenus n'ont même pas atteint les attentes pourtant réduites de Wall Street sur le trimestre, alors que les marges bénéficiaires se sont affaissées. Elon Musk s'est montré quant à lui pessimiste lors de la conférence téléphonique, prévenant que les taux d'intérêt élevés continueraient de limiter l'accessibilité de prix des véhicules Tesla. Wall Street espérait que le dernier trimestre marque un point bas pour les marges à la suite des baisses de prix agressives des derniers mois visant à alimenter la demande. Les investisseurs ne semblent plus en être si convaincus.

Dans le détail des chiffres du troisième trimestre, le bénéfice net du groupe d'Austin s'est affiché en recul de plus de 40% à 1,85 milliard de dollars, soit 53 cents par titre. Hors dépenses de compensation en actions, le bénéfice trimestriel ajusté a été de 2,32 milliards de dollars et 66 cents par titre. Les revenus ont progressé de 9% en glissement annuel pour atteindre 23,35 milliards de dollars, ce qui marque un net ralentissement de croissance, alors même que les volumes s'étaient améliorés quant à eux de 27%. Tesla a réduit ses prix sur différents modèles et dans différentes régions du monde tout au long de l'année afin d'attirer plus d'acheteurs. La marge opérationnelle a ainsi chuté à 7,6% au troisième trimestre, contre 17,2% un an auparavant. Les dépenses accrues liées au Cybertruck et à l'intelligence artificielle ont aussi affecté les résultats.

La performance trimestrielle est concentrée sur les Model 3 et Y, alors que les S et X ont décliné. Le groupe maintient globalement ses plans visant à produire environ 1,8 million de véhicules cette année.

Netflix bondit en revanche de 16% à Wall Street vers les 400$, suite à une publication financière trimestrielle nettement supérieure aux anticipations. Le groupe a par ailleurs dépassé les estimations en termes de nouveaux abonnements, et annonce de nouvelles hausses de prix sur certaines offres de streaming aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France. Près de 9 millions d'abonnés ont rejoint Netflix dans le monde au troisième trimestre, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient en moyenne sur 6 millions. Le groupe a affirmé qu'il s'attendait à un nombre similaire de nouveaux abonnés sur le trimestre en cours. Ainsi, malgré les tensions sociales à Hollywood et le ralentissement économique, Netflix maintient le cap. La répression du partage des mots de passe n'y est sans doute pas pour rien.

Le groupe souligne le succès de l'adaptation du manga 'One Piece' ou celui de 'Suits'. Les scénaristes de cinéma et de télévision d'Hollywood ont ratifié un nouveau contrat ce mois-ci, mais les acteurs restent en grève. En attendant, Netflix mise donc sur son offre riche de contenus. Les gains d'abonnés au troisième trimestre sont les plus élevés depuis le deuxième trimestre 2020 et les débuts de la pandémie. Les résultats du troisième trimestre ont été marqués par des revenus de 8,54 milliards de dollars et un bénéfice de 3,73$ par action, alors que le consensus était de 3,5$. Le groupe californien a amélioré ses bénéfices de 20%. Le résultat net est ressorti à 1,68 milliard de dollars. Les revenus ont progressé de 8%. La guidance de revenus pour le quatrième trimestre, de 8,69 milliards de dollars, est quant à elle légèrement inférieure aux estimations de marché. Les grèves des scénaristes et acteurs ont incité Netflix à revoir ses projections de dépenses en contenus à 13 milliards de dollars en 2023.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (+4%), le concepteur taïwanais de 'puces', a annoncé pour son troisième trimestre des comptes supérieurs aux attentes de marché, le fournisseur d'Apple et de Nvidia ayant dégagé sur le trimestre de septembre un bénéfice net de 211 milliards de dollars taïwanais, contre 281 milliards un an avant et 196 milliards de consensus. Les revenus ont régressé de près de 15% à 17,3 milliards de dollars (américains), en ligne avec la récente guidance. Les revenus du segment d'informatique haute performance, comprenant les puces haut de gamme destinées à l'intelligence artificielle, ont représenté 42% du chiffre d'affaires contre 39% un an avant. Le groupe laisse espérer une stabilisation, alors que les opérateurs guettent la reprise de l'industrie des semi-conducteurs.

Le management indique qu'il s'attend à ce que 2024 soit "une année saine de croissance" pour TSMC, et prévoit que le groupe fasse mieux que l'industrie. Il précise également avoir observé un début de stabilisation de la demande sur les marchés finaux PC et smartphone, alors que le contrôle des stocks est devenu plus sain.

Alcoa (-4%), le géant américain de l'aluminium, a publié hier soir pour son troisième trimestre fiscal des revenus de 2,6 milliards de dollars, contre 2,68 milliards un trimestre avant et 2,85 milliards un an plus tôt. Les revenus s'affichent conformes aux attentes. La perte nette part du groupe a été de 168 millions de dollars, contre 102 millions de dollars sur le trimestre antérieur et 746 millions de dollars un an auparavant. La perte nette ajustée a été de 202 millions de dollars, contre 60 millions de dollars un an avant. La perte ajustée par action a représenté 1,14$, contre 33 cents pour la période correspondante, l'an dernier, et 1,02$ de consensus de marché.

AT&T (+7%), l'opérateur télécom américain, a relevé ses objectifs en termes de génération de cash, après avoir dépassé les attentes de Wall Street en matière d'additions de nouveaux clients. Le groupe envisage désormais un free cash flow annuel de 16,5 milliards de dollars environ, contre 16 milliards de dollars auparavant. Le bénéfice ajusté annuel est attendu désormais en progression de plus de 4%, contre 3% ou plus auparavant. Pour le trimestre clos, les revenus ont totalisé 30,4 milliards de dollars (+1%), niveau légèrement supérieur aux attentes. Le free cash flow trimestriel a été de 5,2 milliards de dollars. Le bénéfice opérationnel a atteint 5,8 milliards de dollars et le bénéfice opérationnel ajusté 6,5 milliards de dollars.

Blackstone (-7%) a annoncé pour le troisième trimestre un bénéfice distribuable de 1,21 milliard de dollars soit 94 cents par titre, contre un consensus d'environ 1$ par titre. Ce bénéfice ressort en déclin de 12% en glissement annuel. Le management du géant américain de la gestion alternative souligne l'incertitude autour des taux et de l'inflation. Les actifs sous gestion en fin de période atteignent 1.007 milliards de dollars, en croissance de 6% en glissement annuel. Le bénéfice net GAAP a été de 921 millions de dollars sur le trimestre et 2,3 milliards de dollars à ce stade de l'année. Le bénéfice net part du groupe a atteint 552 millions de dollars sur le trimestre et 1,2 milliard de dollars à neuf mois.

Philip Morris International (-2%) a relevé ce jour ses estimations annuelles de profits, après un trimestre supérieur aux attentes. Le groupe profite notamment de la hausse des prix des cigarettes et de la demande sur de nouveaux segments. Le bénéfice ajusté annuel par action est désormais attendu entre 6,05 et 6,08$, contre une guidance antérieure allant de 5,96 à 6,05$. Sur le trimestre clos, le bénéfice ajusté par action a été de 1,67$, à comparer à un consensus de 1,61$.

Union Pacific (+3%), l'un des géants ferroviaires américains, a dévoilé pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice dilué par action de 2,51$, pour des revenus opérationnels de 5,9 milliards de dollars et un bénéfice opérationnel de 2,2 milliards de dollars. Le résultat net a atteint 1,53 milliard de dollars, contre 1,9 milliard de dollars pour la période correspondante de l'an dernier. Le groupe est en effet victime des pressions inflationnistes et de la baisse des volumes. Les revenus opérationnels déclinent par ailleurs de 10% en glissement annuel, malgré la hausse des prix.

Marsh & McLennan (stable) a publié pour le troisième trimestre fiscal des revenus en augmentation de 13% en glissement annuel, ainsi qu'une croissance sous-jacente de 10%. Le bénéfice opérationnel ajusté progresse de 24%. Le bénéfice GAAP par action atteint 1,47$ et augmente de 36%, tandis que le bénéfice ajusté par action s'améliore de 33% à 1,57$. Les revenus consolidés totalisent 5,4 milliards de dollars, avec une progression de 12% sur le segment des services Risques & Assurance et une augmentation comparable des revenus de consulting. Le bénéfice net part du groupe a atteint 730 millions de dollars sur le trimestre et 3 milliards de dollars à neuf mois.

American Airlines (+4%) est tombé dans le rouge au troisième trimestre et abaisse, à son tour, ses prévisions 2023 en raisons de la flambée des prix du carburant et de ma hausse de ses coûts salariaux. La première compagnie américaine a essuyé une perte nette de 545 millions de dollars ou 83 cents par action sur le trimestre clos fin septembre, contre un bénéfice de 483 M$ et 69 cents par titre un an plus tôt. Le bpa ajusté s'établit à 0,38$ tandis que les revenus d'exploitation ont légèrement augmenté pour atteindre 13,48 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année est désormais attendu entre 2,25 et 2,50 dollars, contre une fourchette précédente de 3 à 3,75$, et 2,34$ de consensus. La marge opérationnelle ajustée devrait de son côté atteindre 7% environ, contre 8 à 10% visés précédemment.

Lam Research (-5%) a publié pour le trimestre clos fin septembre 2023 des revenus de 3,48 milliards de dollars, en augmentation de 9% en comparaison du trimestre antérieur. La marge brute est ressortie à 47,5% et la marge opérationnelle à 29,4%. Le bénéfice dilué GAAP par action s'est affiché à 6,66$, en progression de 12% par rapport au trimestre précédent. Sur une base ajustée, la marge opérationnelle a été de 30,1% et le bpa de 6,85$. Le consensus était de 6,79$ de bpa ajusté sur la période. Les perspectives de l'équipementier 'semi' sont toutefois sanctionnées ce jour.