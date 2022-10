Wall Street : Netflix flambe, Tesla attendu ce soir

(Boursier.com) — Wall Street consolide son récent rebond ce mercredi, après des résultats solides de Netflix, Procter & Gamble ou ASML. Tesla annoncera après bourse ce soir. Le S&P 500 abandonne 0,11% à 3.716 pts, le Nasdaq perd 0,07% à 10.761 pts, mais le Dow Jones grappille 0,26% à 30.604 pts. Le baril de brut WTI monte de 0,6% à 82,6$, après les plans Biden et alors que le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques US a fait ressortir une baisse de 1,7 million de barils des stocks de brut et un repli de 0,1 mb sur l'essence. L'once d'or perd 1% à 1.639$. L'indice dollar avance de 0,5% face à un panier de devises de référence.

Les mises en chantier de logements aux États-Unis pour le mois de septembre sont ressorties sur un rythme de 1,439 million, contre 1,465 million de consensus FactSet. Les permis de construire se sont établis quant à eux sur un rythme de 1,564 million, contre 1,53 million de consensus de marché.

Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis et membre non-votant de la Fed, a suggéré la possibilité que les taux dépassent 4,75% en l'absence d'un pic d'inflation sous-jacente. Les projections de taux antérieures étaient fondées sur la stabilisation de l'inflation, a indiqué Kashkari, qui ne voit donc pas de raison de s'arrêter jusqu'à ce que cela se produise, alors que l'inflation hors alimentaire et énergie reste logée au plus haut de 40 ans aux USA. Kashkari reste donc l'un des responsables les plus intraitables de la banque centrale américaine. Il s'était précédemment offusqué de réactions haussières de Wall Street dans l'attente d'un hypothétique "pivot accommodant" de la Fed.

Kashkari intervient encore ce mercredi. Charles Evans de la Fed aura aussi son mot à dire. Le Livre Beige économique de la banque centrale américaine, résumé des conditions régionales, sera révélé dans la soirée.

Le New York Times a précisé pour sa part que les responsables de la Fed s'étaient accordés autour d'une hausse de 75 points de base en novembre, avec une inflation trop élevée et le risque d'une spirale inflationniste. Cela accroît le risque d'un pic de taux plus élevé l'année prochaine. L'article du NYT évoquait le contexte d'une inflation obstinément élevée malgré l'assouplissement des contraintes de la chaîne d'approvisionnement, alors que les hausses de taux antérieures ont jusqu'à présent eu un impact sur le marché du logement avec peu d'effet sur l'inflation.

Le baril de brut WTI reste logé à 83$ environ sur le Nymex, alors que le Brent de la mer du Nord se maintient à 91$. Pourtant, l'administration Biden prévoit de libérer davantage de réserves de pétrole dans le cadre des efforts visant à faire baisser les prix du carburant avant les élections de mi-mandat du mois prochain, indiquent plusieurs sources dont le Financial Times. Une annonce devrait être faite dès ce mercredi lorsque le président Joe Biden fera une déclaration publique sur les prix de l'énergie. Il reste 14 millions de barils dans le cadre du déblocage précédemment annoncé de 180 millions. Ces mesures font suite aux critiques américaines concernant la dernière réduction de production décidée par l'Opep+. Cependant, les analystes se sont montrés sceptiques quant à un impact significatif sur le marché, craignant que les niveaux de SPR ne soient au plus bas depuis 1984.

Selon la Maison blanche, le président Biden s'est engagé à faire tout ce qui était en son pouvoir pour répondre à... "la hausse des prix de Poutine à la pompe, et il tient ses promesses". Les prix de l'essence ont chuté au rythme le plus rapide depuis plus d'une décennie cet été, avec des prix moyens en baisse d'environ 1,15$ le gallon depuis leur sommet de juin et seulement 30 cents au-dessus des niveaux du 24 février, lorsque la guerre en Ukraine a commencé. En fait, les prix de l'essence ont chuté sur 15 des 18 dernières semaines, revendique l'administration Biden. Selon un analyste de l'industrie, le prix le plus courant à travers le pays aujourd'hui est de 3,39$. Le président Biden demande à son administration de prendre des mesures supplémentaires pour renforcer la sécurité énergétique, faire face à la pénurie d'approvisionnement et réduire les coûts.

Premièrement, le ministère de l'Énergie (DoE) émet un avis de vente pour 15 millions de barils de la réserve stratégique de pétrole (SPR) à livrer en décembre. Cette vente viendra compléter le tirage historique de 180 millions de barils annoncé par le président au printemps, "qui a contribué à stabiliser les marchés du pétrole brut et à réduire les prix à la pompe". Le président demande également au DoE d'être prêt à aller de l'avant avec des ventes supplémentaires importantes de 'SPR' cet hiver si nécessaire en raison d'actions russes ou autres perturbant les marchés mondiaux.

Deuxièmement, l'administration Biden a l'intention de racheter du pétrole brut pour la SPR lorsque les prix sont égaux ou inférieurs à environ 67 à 72 dollars le baril, ajoutant à la demande mondiale lorsque les prix se situeront autour de cette fourchette. Dans le cadre de son engagement à assurer le réapprovisionnement de la SPR, le DoE est en train de finaliser une règle qui lui permettra de conclure des contrats à prix fixe par le biais d'un processus d'appel d'offres pour les produits livrés à une date ultérieure. "Cette approche de rachat protégera les contribuables et contribuera à créer une certitude quant à la demande future de pétrole brut. Cela encouragera les entreprises à investir dans la production dès maintenant, contribuant à améliorer la sécurité énergétique des États-Unis et à faire baisser les prix de l'énergie qui ont été poussés à la hausse par la guerre de Poutine en Ukraine", ajoute la Maison blanche.

Troisièmement, le président appelle les entreprises à répercuter immédiatement la baisse des coûts énergétiques aux consommateurs. "Le profit que les entreprises de raffinage d'énergie réalisent actuellement sur chaque gallon d'essence est environ le double de ce qu'il est généralement à cette période de l'année, et la marge du détaillant sur le prix de la raffinerie est supérieure de plus de 40% au niveau typique. Ces marges bénéficiaires démesurées de l'industrie - ajoutant plus de 0,60$ au prix moyen d'un gallon d'essence - ont maintenu les prix à la pompe plus élevés qu'ils ne devraient l'être. Maintenir des prix élevés alors même que les coûts des intrants baissent est inacceptable, et le président appellera les entreprises à répercuter leurs économies sur les consommateurs dès maintenant".

Les valeurs

Netflix bondit de 15%, dominant les débats à Wall Street. Le géant américain du streaming a largement rassuré en effet pour cette saison des trimestriels sur la cote américaine. Le groupe a reconquis les marchés, qui saluent en particulier les gains de nouveaux abonnés, au nombre de 2,4 millions, deux fois plus élevés que prévu. "Grâce à Dieu nous en avons fini avec les trimestres en baisse", s'est félicité le directeur général de l'affaire, Reed Hastings. Il s'agit en effet du premier trimestre d'expansion du point de vue des abonnements cette année, ce qui constitue une performance notable dans un contexte de concurrence accrue. Le géant du streaming prévoit de récupérer encore 4,5 millions de nouveaux abonnés le trimestre prochain, contre un consensus de 4 millions. Netflix s'abstiendra ensuite de fournir des prévisions d'abonnements.

Certes, le dollar fort a durement affecté les comptes trimestriels du groupe californien, qui n'anticipe par ailleurs pas d'impact significatif du lancement des offres à prix réduits associées à de la publicité. Mais le groupe a tout de même très agréablement surpris par ses abonnements, en hausse de 2,41 millions dans le monde sur le troisième trimestre, avec un gain léger de 100 000 sur la zone US/Canada. A fin septembre, le groupe comptait ainsi 223,1 millions d'abonnés dans le monde. La formule à prix réduit 'Netflix Basic With Ads', qui sera lancée début novembre à 6,99$ par mois pour le marché américain, trois dollars de moins que la formule basique actuelle, devrait tout de même procurer à moyen terme un surcroît de revenus appréciable, si l'on en croit les diverses évaluations de brokers. Netflix ne précise en revanche pas, à court terme, combien des 4,5 millions de nouveaux abonnés anticipés pour le quatrième trimestre le seront à la formule soutenue par la 'pub'.

Pour son troisième trimestre fiscal, le groupe a réalisé des revenus de 7,93 milliards de dollars, en augmentation de 5,9% en glissement annuel, pour un bénéfice dilué par action de 3,1$. Les analystes tablaient en moyenne sur des revenus de 7,84 milliards de dollars et un bénéfice par action de 2,13$. Pour le quatrième trimestre, les revenus sont anticipés à 7,8 milliards de dollars, soit un repli séquentiel en comparaison du précédent trimestre, du fait du renforcement continu du dollar. A devises constantes, la guidance du quatrième trimestre équivaut cependant à une croissance de 9% de l'activité en glissement annuel.

Il semble donc que le groupe en ait enfin terminé avec les 'saisons' trimestrielles d'épouvante. Pour la première fois en plus d'une décennie, le groupe avait auparavant fait état de pertes d'abonnés pour le premier semestre 2022. Netflix avait ainsi perdu 200 000 abonnés payants sur le premier trimestre et 970 000 sur le deuxième trimestre. Il faut toutefois rappeler que ces deux lectures négatives faisaient suite à une année exceptionnelle du fait de "l'effet confinement".

Apple (stable) a très bien résisté hier soir à Wall Street au retour des rumeurs concernant une potentielle réduction des chiffres de production de son iPhone 14 Plus. 'The Information' a ainsi rapporté que le groupe californien à la pomme aurait abaissé ses objectifs de production du smartphone face à une faible demande. Durant les récentes semaines, les spécialistes de la place avaient déjà noté que les consommateurs semblaient plus intéressés par l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, versions les plus chères de la nouvelle gamme. Les ventes auraient été plus limitées sur les modèles d'entrée de gamme et le plus large iPhone 14 Plus. Le groupe de Cupertino aurait donc réduit ses plans de production de l'iPhone 14 Plus quelques semaines après le début des expéditions, réévaluant la demande pour le modèle de milieu de gamme, a rapporté mardi The Information, citant deux personnes impliquées dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple.

Procter & Gamble (+3%) grimpe, alors que le géant américain des produits de consommation a dépassé les attentes de marché pour le troisième trimestre calendaire - son premier trimestre fiscal. Profits et ventes sont ressortis supérieurs aux attentes, avec la hausse de 9% des prix, compensant les effets de change et des volumes déclinants. Sur ce premier trimestre de l'exercice 2023, le groupe a dégagé un bénéfice net de 3,94 milliards de dollars et 1,57$ par titre, contre 4,11 milliards et 1,61$ par action un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,57$, contre un consensus de 1,55$ mesuré par FactSet. Les ventes se sont améliorées de 1,3% à 20,61 milliards de dollars, malgré un recul de 3% des volumes. Le consensus était de 20,3 milliards de dollars. Néanmoins, P&G se montre prudent, ajustant en baisse ses estimations de ventes du fait du dollar fort et de l'inflation. Le groupe dit désormais envisager un repli de 1 à 3% des revenus 2023, contre une précédente guidance allant de la stabilité à +2%.

Abbott (-7%), le laboratoire de l'Illinois, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal clos fin septembre des revenus de 10,4 milliards de dollars, en repli limité de 4,7% en données consolidées et en hausse de 1,3% sur une base organique, hors effets de changes. Le bénéfice dilué GAAP a été de 81 cents, tandis que le bénéfice ajusté par action a représenté 1,15$. Le consensus était de 94 cents de bpa ajusté pour 9,68 milliards de dollars de revenus. Abbott se permet par ailleurs de rehausser ses prévisions financières annuelles 2022, tablant désormais pour l'exercice, sur un bénéfice par action allant de 3,75 à 3,81$ en GAAP et un bpa ajusté logé entre 5,17 et 5,23$. La guidance tient compte de ventes liées aux tests covid de 7,8 milliards de dollars, dont 7,3 milliards de dollars à fin septembre.

Nasdaq Inc (-2%), qui gère la bourse américaine du même nom, a affiché au troisième trimestre des revenus en croissance de 6% à 890 millions de dollars, ainsi qu'un bénéfice ajusté par action de 68 cents, à comparer à un consensus de 65 cents. Les revenus du segment 'solutions' du groupe, qui correspond à ses produits technologiques, ont grimpé de 8% à 584 millions de dollars et tiré la performance. Le profit ajusté a progressé de 15% en glissement annuel, avec ces offres, et malgré le ralentissement observé des introductions en bourse. Adena Friedman, la directrice générale du groupe, explique que Nasdaq Inc a cherché à diversifier ses offres et à se repositionner en tant que leader fintech à l'empreinte accrue dans le secteur software et les technologies permettant la lutte contre le crime financier.

Omnicom (-1%), le géant américain de la publicité, a relevé encore ses prévisions 2022 de croissance organique, le management estimant la firme "bien équipée" pour faire face au ralentissement économique. Pour son troisième trimestre fiscal, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 1,77$, contre 1,64$ de consensus et 1,65$ un an avant. Les revenus trimestriels ont totalisé 3,44 milliards de dollars, dépassant de 3% le consensus, à comparer à une performance de 3,44 milliards également un an plus tôt. La croissance organique sur le trimestre clos atteint 7,5%. Le profit opérationnel se monte à 546 millions de dollars, soit une marge de 15,9%. La firme new-yorkaise aux agences BBDO, DDB et TBWA, table désormais sur une croissance organique des revenus allant de 8% à 8,5% pour 2022, contre une guidance antérieure allant de 6,5% à 7%.

United Airlines (+8%). La compagnie aérienne anticipe un bpa compris entre 2 et 2,25$ sur les trois mois clos fin décembre, contre un consensus de 96 cents. UAL avait d'ailleurs suspendu ses prévisions trimestrielles au début de la pandémie. "Malgré les inquiétudes croissantes concernant un ralentissement économique, les tendances actuelles de reprise post Covid chez United continuent de prévaloir", a déclaré le directeur général, Scott Kirby. Le transporteur basé à Chicago a fait état d'un bpa ajusté de 2,81$ au troisième trimestre, contre une perte de 1,02$ un an plus tôt, pour des revenus de 12,88 Mds$ (7,75 Mds$ il y a un an). Des chiffres supérieurs aux attentes des analystes. Les coûts unitaires ont augmenté de 14,5%, hors carburant, en dessous des propres prévisions de United (+16%). La compagnie s'attend à ce que sa marge opérationnelle ajustée dépasse pour la première fois les niveaux de 2019 au quatrième trimestre. Elle a par ailleurs maintenu sa prévision d'une marge avant impôts d'environ 9% pour 2023.