Wall Street : Nasdaq et S&P 500 poursuivent leur rallye

(Boursier.com) — Wall Street est orienté dans le vert pour l'heure ce lundi, le S&P 500 s'adjugeant encore 0,35% à 4.735 pts, très proche de ses sommets, le Dow Jones grappillant 0,05% à 37.324 pts et le Nasdaq s'accordant 0,28% à 14.855 pts. Les indices profitent essentiellement des espoirs d'assouplissement monétaire et d'une série d'opérations financières. Sur le Nymex, le baril de brut WTI reprend 2,9% à 73,8$. L'once d'or s'affiche stable à 2.036$. L'indice dollar cède 0,1% face à un panier de devises de référence. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 4,46%, contre 3,96% sur le 10 ans et 4,08% sur le 30 ans.

L'indice du marché immobilier américain de la National Association of Home Builders pour le mois de décembre 2023 s'est affiché à 37, contre un consensus de marché de 36 et un niveau de 34 un mois auparavant. Ainsi, l'indicateur se redresse, après une chute de 6 points en novembre.

Les mises en chantier de logements et permis de construire du mois de novembre seront annoncés demain mardi, tandis que la balance des comptes courants, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, les reventes de logements existants et le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques seront révélés mercredi. Les chiffres finaux du PIB du troisième trimestre aux Etats-Unis seront connus jeudi, comme les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, l'indice des indicateurs avancés et l'indice manufacturier de la Fed de Kansas City. Enfin, les commandes de biens durables, les revenus et dépenses des ménages, les ventes de logements neufs et l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan seront dévoilés vendredi.

Loretta Mester, patronne de la Fed de Cleveland, a tenté de calmer un peu les ardeurs des marchés financiers. Selon elle, la prochaine étape serait de savoir combien de temps la politique monétaire doit rester restrictive, et non pas de savoir quand les taux baisseront. Mester juge que les marchés sont allés un peu trop vite en spéculant sur la baisse des taux. La dirigeante, par ailleurs membre votant du Comité monétaire FOMC, a donc laissé entendre, citée par le Financial Times, qu'une baisse des taux n'était pas imminente. Ces commentaires vont dans le même sens que ceux de John Williams, patron de la Fed de New York, et Raphael Bostic de la Fed d'Atlanta, qui s'étaient montrés également prudents vendredi.

Mester a donc indiqué au FT que "la prochaine phase n'est pas de savoir quand réduire les taux, même si c'est là où en sont les marchés. Il s'agit de savoir pendant combien de temps la politique monétaire doit rester restrictive afin de s'assurer que l'inflation revienne rapidement et durablement à 2%". Elle juge que les marchés ont pris trop d'avance en misant sur une normalisation rapide des taux.

Il faut dire, pourtant, que la dernière réunion monétaire de la Fed a été l'occasion pour Jerome Powell, son président, d'adopter un ton beaucoup plus souple en laissant entendre que le pic des taux avait été atteint. Les prévisions de la Fed laissaient en outre ressortir l'anticipation de trois baisses de taux l'année prochaine. Wall Street s'attend donc désormais à ce que la banque centrale américaine commence à baisser ses taux dès le mois de mars.

Le niveau actuel du taux des 'fed funds' se situe au plus haut de 22 ans, entre 5,25 et 5,5%. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une baisse de taux d'un quart de point dès la réunion monétaire des 30 et 31 janvier se situe à 8% environ. La probabilité d'un assouplissement au 20 mars atteint près de 71%. Selon le même outil, les taux pourraient se situer dans une fourchette de 3,75-4% en fin d'année prochaine (probabilité de 37%). Les projections publiées la semaine dernière par la Fed ont montré qu'une majorité de décideurs politiques étaient favorables à une baisse des taux de 0,75 point de pourcentage en 2024 et d'un autre point de pourcentage en 2025. Powell a d'ailleurs exprimé une certaine confiance dans l'atteinte de l'objectif d'inflation sans avoir à passer par un atterrissage économique douloureux...

Dans l'actualité des entreprises, Heico publie ses résultats trimestriels après bourse ce soir à Wall Street, tandis que FedEx, Accenture, SatixFy et FactSet annoncent demain mardi. Micron, General Mills, Toro et BlackBerry publient mercredi. Nike, Cintas, Paychex, Carnival et CarMax sont enfin attendus jeudi.

Les valeurs

Apple perd 1% sur ses sommets historiques à Wall Street, alors que selon Bloomberg, de plus en plus d'agences publiques chinoises et d'entreprises d'Etat du pays auraient demandé à leurs salariés de ne pas apporter d'iPhone et d'autres appareils de groupes étrangers au travail. Ainsi, l'interdiction frappant les produits du groupe californien à la pomme à travers les entités gouvernementales chinoises et entreprises d'Etat s'étendrait, de Pékin à Tianjin, avec des directives formelles. Samsung Electronics serait aussi frappé par ces restrictions. Plusieurs entreprises d'État et départements gouvernementaux dans au moins huit provinces auraient demandé à leurs employés au cours des deux derniers mois de n'autoriser que les marques locales, selon des personnes proches du dossier citées par Bloomberg. Il s'agit d'une avancée majeure par rapport à septembre, lorsqu'un petit nombre d'agences à Pékin et Tianjin avaient commencé à demander au personnel de laisser les appareils étrangers chez eux, selon les sources de Bloomberg ayant choisi l'anonymat.

U.S. Steel s'enflamme de 26% vers les 50$ à Wall Street. Le géant japonais Nippon Steel vient en effet de dévoiler une offre sur le sidérurgiste américain d'un montant de 14,9 milliards de dollars dette comprise. Cette annonce intervient quelques mois après la mise en vente de l'Américain. L'offre de Nippon est libellée à 55$ par titre, ce qui représente une prime d'environ 40% sur la clôture de vendredi et de 142% par rapport aux cours antérieurs à l'annonce d'un processus d'examen stratégique le 11 août. Nippon Steel, quatrième acteur mondial de la sidérurgie, mise donc gros sur les Etats-Unis, afin de compenser la baisse de la demande au Japon. Le Japonais a obtenu des engagements financiers pour l'accord et entend ainsi atteindre les 100 millions de tonnes de capacité mondiale d'acier brut.

U.S. Steel avait précédemment rejeté une offre de 7,3 milliards de dollars de Cleveland-Cliffs. Reuters indiquait en août qu'ArcelorMittal envisageait aussi une offre dans le cadre du processus de vente de l'Américain. U.S. Steel, basé à Pittsburgh, produit notamment de l'acier pour l'industrie automobile ou les énergies renouvelables. Les sociétés ont convenu qu'U.S. Steel conserverait son nom et son siège social.

IBM (stable), le colosse américain des services technologiques, entend racheter les plateformes d'intégration d'entreprise de Software AG pour 2,13 milliards d'euros, un peu plus de 2,3 milliards de dollars, renforçant ainsi ses offres d'intelligence artificielle et cloud hybride. "Big Blue" s'offre donc les plateformes StreamSets et webMethods de Software AG dans le cadre d'une transaction en cash. Ces deux unités formaient l'activité 'Super Ipaas' de Software AG. Ces plateformes assurent notamment l'intégration d'applications, la gestion d'interfaces de programmation d'applications et l'intégration de données. Silver Lake, qui détient plus de 93% des actions de l'éditeur allemand de logiciels Software AG, a simultanément annoncé son offre de radiation à 32 euros par action, le deal valorisant l'ensemble de l'entreprise à 2,6 milliards d'euros. La transaction conclue avec IBM est soumise aux approbations réglementaires et devrait être finalisée au deuxième trimestre 2024.

Nio, le constructeur chinois de véhicules électriques, coté à Wall Street, grimpe de 5% alors que le groupe vient de signer un accord pour un investissement de 2,2 milliards de dollars avec CYVN Holdings, véhicule d'investissement basé à Abou Dabi. Cet investissement providentiel intervient alors que Nio, dont les revenus et résultats demeurent sous pression avec la guerre des prix lancée par Tesla, tente de se réorganiser en réduisant ses effectifs. Le deal devrait être scellé d'ici la fin du mois et porterait la participation de CYVN à plus de 20% du capital de Nio, suite à un investissement d'un milliard de dollars déjà effectué au mois de juillet. CYVN s'afficherait ainsi en principal actionnaire de Nio, dont le fondateur et CEO William Li conserverait tout de même un plus grand nombre de droits de vote. CYVN souscrirait à 294.000.000 actions ordinaires de catégorie A émises par Nio au prix de 7,50$ pièce.

PGT Innovations bondit de 9% à Wall Street. Le concepteur de portes Masonite International a annoncé une offre d'acquisition du fournisseur de fenêtres et portes pour 3 milliards de dollars. Masonite estime que cette opération 'transformante' doit créer un leader sectoriel aux revenus combinés de plus de 4 milliards de dollars. PGT venait de repousser une proposition à 2,2 milliards de dollars de Miter Brands, concurrent soutenu par Koch Industries, selon l'agence Reuters. Selon les termes du deal Masonite, les actionnaires de PGT recevraient 41$ par action, dont 33,5$ en cash et 7,5$ en actions ordinaires Masonite.

Wyndham Hotels & Resorts (stable). Le conseil d'administration de l'opérateur hôtelier a demandé à ses actionnaires de rejeter l'offre d'échange de Choice Hotels, citant une revue des régulateurs allant jusqu'à 24 mois et un valorisation jugée trop faible et inadéquate.

Adobe (+1%), le groupe software américain, a abandonné son projet de rachat de la plateforme de design Figma pour 20 milliards de dollars, en l'absence d'une voie claire pour recevoir l'approbation des autorités de concurrence européenne et britannique. L'autorité britannique de concurrence avait indiqué qu'Adobe ne proposerait pas de mesures correctives pour résoudre les problèmes soulevés dans le cadre du deal. Adobe et Figma se disent en désaccord avec les récentes conclusions des autorités de régulation, et jugent dans leur intérêt "d'aller de l'avant de manière indépendante", selon le dirigeant d'Adobe, Shantanu Narayen.