Wall Street : Nasdaq et Dow Jones tentent de se ressaisir

(Boursier.com) — La cote américaine se reprend quelque peu avant bourse ce mardi. Le S&P 500 avance de 0,5%, comme le Dow Jones, alors que le Nasdaq se redresse de 0,7%. Le baril de brut WTI corrige de 2,3% à 94,7$. L'once d'or se tasse de 0,4% à 1.743$. L'indice dollar rend 0,2% face à un panier de devises de référence.

L'indice S&P Case-Shiller des prix américains de l'immobilier du mois de juin 2022 s'est établi en augmentation de 18,6% en glissement annuel (indice 20-City), contre plus de 19% de consensus et après une croissance de 20,5% en glissement annuel pour le mois de mai. L'indice des prix de la Federal Housing Finance Agency (FHFA) pour le mois de juin a quant à lui progressé très timidement de 0,1% par rapport au mois antérieur, contre près de 1% de consensus et 1,3% un mois plus tôt. Sa hausse sur un an se situe à 16,2%.

L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board sera publié à 16 heures (consensus 97,4). Le rapport JOLTS du Département américain au Travail concernant les ouvertures de postes du mois de juillet sera révélé à la même heure (consensus 10,4 millions). Enfin, Thomas Barkin et John Williams de la Fed s'exprimeront durant la journée, alors que Jerome Powell a rappelons-le fait rechuter les marchés vendredi en affichant une posture très dure du point de vue monétaire, face à une inflation record.

Neel Kashkari, le patron de la Fed de Minneapolis, s'est montré particulièrement satisfait de la réaction du marché à l'intervention de la Fed contre l'idée d'un pivot accommodant. S'exprimant sur le podcast Bloomberg Odd Lots, Kashkari (membre non-votant de la Fed) a déclaré ainsi qu'il était heureux de la façon dont le discours du président Jerome Powell à Jackson Hole avait été reçu, affirmant que la réaction du marché - en l'occurrence une rechute brutale des principaux indices boursiers américains - suggérait que les gens comprenaient maintenant le sérieux de l'engagement de la Fed à faire reculer l'inflation jusqu'à 2%... Kashkari a également déclaré qu'il pensait que les marchés avaient auparavant mal interprété la dernière réunion monétaire du FOMC et qu'il n'était pas ravi de la réaction du marché, un fort rebond technique, qui avait alors suivi.

Les commentaires de Kashkari étaient les premiers depuis l'intervention remarquée de Powell vendredi, et surviennent alors que les investisseurs continuent d'évaluer le ton belliciste de la conférence de Jackson Hole récemment conclue par la Fed. Dans son discours de vendredi, Powell a insisté sur le fait que la Fed "continuerait jusqu'à ce que le travail soit fait", même si cela fait mal aux ménages et aux entreprises - le ton de Powell renforçant les paris pour une hausse des taux de 75 points de base en septembre. Le président de la Fed a donc balayé l'espoir d'un pivot de politique monétaire et d'un retour aux assouplissements à court terme. Il a laissé entendre qu'une "certaine souffrance" économique serait nécessaire pour résorber l'inflation.

Les déclarations de Powell et Kashkari sont largement conformes au discours général de la Fed ces dernières semaines contre cette idée prématurée du "pivot". Kashkari a également directement remis en question les fondements du récent rallye des actions, avec un S&P qui reste en hausse de plus de 10% par rapport à ses creux de juin.

Les valeurs

Best Buy, géant américain de la distribution de produits électroniques, a annoncé des comptes mitigés mais supérieurs aux attentes de marché pour son deuxième trimestre fiscal. Le bénéfice net sur ce trimestre clos fin juillet 2022 a été de 306 millions de dollars soit 1,35$ par titre, contre 734 millions de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a été de 1,54$, à comparer à un consensus FactSet de 1,27$. Les revenus ont régressé de 12,8% à 10,33 milliards de dollars, contre 11,85 milliards un an avant et 10,24 milliards de consensus. La directrice générale du groupe, Corie Barry, évoque un environnement de marché "clairement inégal". Pour l'exercice fiscal décalé 2023, le management table sur un déclin des ventes à comparable légèrement supérieur à celui de 12,1% rapporté au deuxième trimestre, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée d'environ 4%.

Baidu, le moteur de recherche chinois, coté à Wall Street, grimpe suite à une publication financière trimestrielle plutôt réjouissante. Pour son deuxième trimestre fiscal, le groupe a ainsi battu le consensus de revenus et de profits. L'activité "robotaxi" d'Apollo Go a poursuivi ses progrès opérationnels. Le groupe a dégagé un bénéfice net trimestriel de 3,64 milliards de yuans, environ 543 M$, contre une perte de 583 millions de yuans un an avant. Hors éléments, le bénéfice par ADS a augmenté à 15,79 yuans, contre 15,41 yuans un an auparavant. Malgré l'environnement économique difficile causé par le Covid-19, Baidu a généré des revenus de 29,65 milliards de yuans en augmentation séquentielle de 4%. La baisse des ventes est limitée à 5% en glissement annuel.

Big Lots, le groupe américain de distribution, gagne du terrain à Wall Street. Il vient en effet de dévoiler des pertes trimestrielles moins lourdes que prévu et des revenus supérieurs aux attentes de marché. Sur le trimestre clos, la perte nette a représenté 84,2 millions de dollars soit 2,91$ par titre. La perte nette ajustée a été de 66 millions de dollars et 2,28$ par action, contre -2,47$ de consensus de bpa. Les ventes sur ce trimestre clos fin juillet ont totalisé 1,35 milliard de dollars, un déclin de 7,6% en comparaison de l'an dernier, mais une performance très légèrement supérieure au consensus. La baisse de l'activité à comparable a été de 9,2%. Pour le troisième trimestre fiscal, la baisse des ventes à comparable est attendue 'dans le bas des deux chiffres'.

Netflix, le géant américain du streaming, a démenti les rumeurs à propos de plans supposés d'abonnement à prix réduit soutenu par la publicité. Un représentant du groupe, cité par le New York Post, a indiqué que la compagnie n'en était qu'au stade initial de considération d'une offre à plus bas prix et soutenue par la "pub". Autrement dit, aucune décision n'a encore été prise sur le sujet, et il ne s'agirait à ce stade que de spéculation. Bloomberg avait précédemment précisé que le groupe, victime d'une érosion récente des abonnements après une période pandémique exceptionnelle du point de vue de l'activité, envisageait une formule d'abonnement à 7-9$ mensuels avec publicité.

Bed Bath & Beyond, toujours très volatil, prend 10% avant bourse à Wall Street, après un bond de près de 25% hier. Les opérateurs spéculent sur la présentation stratégique du groupe attendue demain. Bed Bath devra tout de même convaincre de sa stratégie de redressement, après avoir souffert récemment de la sortie du capital de l'investisseur Ryan Cohen, par ailleurs patron de GameStop.

Twitter. Le titre du réseau social média fléchit encore avant bourse à Wall Street. Le multimilliardaire Elon Musk, homme le plus riche de la planète, a adressé une lettre additionnelle au groupe, lui signifiant qu'il mettait un terme à l'accord antérieur de rachat. Les avocats de Musk ont cité à comparaître le lanceur d'alerte Peiter Zatko, dans le cadre du procès aux USA sur l'accord de rachat de Twitter. Cet ancien chef de la sécurité du réseau social avait accusé Twitter d'avoir induit en erreur les régulateurs américains. Musk cherche à obtenir des informations de Zatko sur la méthodologie de Twitter dans le décompte des spams et bots...

Tesla, pour sa part, porte plainte contre l'Etat de Louisiane du fait de l'interdiction qui lui est faite de commercialiser ses véhicules sans passer par l'intermédiaire des concessionnaires. Le constructeur de voitures électriques juge cette décision protectionniste et anticoncurrentielle.